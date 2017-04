ვიქტორია ბექჰემმა ბრიტანეთის იმპერიის ორდენი ახლობლების წრეში აღნიშნა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => viqtoria-beqhemi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124109 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => viqtoria-beqhemi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124109 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 153 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => viqtoria-beqhemi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => viqtoria-beqhemi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (124109) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (153) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 123851 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-21 11:33:17 [post_date_gmt] => 2017-04-21 07:33:17 [post_content] => ვიქტორია ბექჰემი ბრიტანული იმპერიის ოფიცერი გახდა. ღონისძიება, რომელსაც დევიდი და ვიქტორიას მშობლები ესწრებოდნენ, ბუკინგემის სასახლეში გაიმართა, ორდენი მას პრინცმა უილიამმა გადასცა. გახარებული მისის ბექჰემის თქმით, გარშემომყოფების სიყვარულისა და თავდაუზოგავი შრომის გარეშე ის ამ ყველაფერს ვერ შეძლებდა, ამიტომ ბედნიერია, რომ ნანატრი დღე დადგა. ვარსკვლავურ ოჯახში კი ვიქტორია უკვე მეორე ოფიცერია: 13 წლის წინ, საპატიო ორდენი დედოფალმა ელიზაბეტ მეორემ დევიდ ბექჰემს გადასცა. [post_title] => ვიქტორია ბექჰემს ბრიტანული იმპერიის ორდენი პრინცმა უილიამმა გადასცა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => viqtoria-beqhems-britanuli-imperiis-ordeni-princma-uiliamma-gadasca [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-21 11:33:17 [post_modified_gmt] => 2017-04-21 07:33:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=123851 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 123159 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-18 12:35:20 [post_date_gmt] => 2017-04-18 08:35:20 [post_content] => 17 აპრილს ვიქტორია ბექჰემს 43 წელი შეუსრულდა. 5 წლის ჰარპერი ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელმაც მას იუბილე მიულოცა და „Happy birthday“ უმღერა. ვიქტორიამ „ინსტაგრამში“ შესაბამისი ვიდეო განათავსა. მასში ჰარპერი ვარდისფერ კედელთან დგას, თეთრი კაბა აცვია და დედას ცნობილ მელოდიას უმღერის, ბოლოს კი ჰაეროვან კოცნას უგზავნის. რაც შეეხებათ ბექჰემების ოჯახის დანარჩენ წევრებს, მათ საკუთარ „ინსტაგრამზე“ ვიქტორიას ფოტოები განათავსეს და სიყვარულში გამოუტყდნენ. https://www.instagram.com/p/BS_lwYuBGvG/ [post_title] => ჰარპერ ბექჰემმა დედას დაბადების დღე ემოციურად მიულოცა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => harper-beqhemma-dedas-dabadebis-dghe-emociurad-miuloca [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-18 12:54:00 [post_modified_gmt] => 2017-04-18 08:54:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=123159 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 122463 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-13 12:51:16 [post_date_gmt] => 2017-04-13 08:51:16 [post_content] => დიზაინერმა ვიქტორია ბექჰემმა, დიდ ბრიტანეთსა და ევროპაში ხუთი წლის ქალიშვილის, ჰარპერის სახელი დააპატენტა. ამის საშუალებით კი, მოდელიორი პროდუქციას ბრენდით Harper Beckham გამოუშვებს, რომელთა შორის იქნება ტანსაცმელი და სათამაშოები. შეგახსენებთ, რომ დევიდმა და ვიქტორიამ ქალიშვილს სახელი მწერალ ჰარპერ ლის საპატივსაცემოდ დაარქვეს ვარსკვლავური წყვილის დანარჩენი შვილების - ბრუკლინის, კრუზისა და რომეოს სახელები ასევე დაპატენტებულია. დევიდმა კი საკუთარი სახელი 2000, ხოლო ვიქტორიამ - 2002 წელს დაიპატენტეს. [gallery link="file" columns="4" ids="122464,122465,122466,122467"] [post_title] => ვიქტორია ბექჰემმა ქალიშვილის სახელი დააპატენტა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => viqtoria-beqhemma-qalishvilis-sakheli-daapatenta [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-13 12:51:16 [post_modified_gmt] => 2017-04-13 08:51:16 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=122463 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 123851 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-21 11:33:17 [post_date_gmt] => 2017-04-21 07:33:17 [post_content] => ვიქტორია ბექჰემი ბრიტანული იმპერიის ოფიცერი გახდა. ღონისძიება, რომელსაც დევიდი და ვიქტორიას მშობლები ესწრებოდნენ, ბუკინგემის სასახლეში გაიმართა, ორდენი მას პრინცმა უილიამმა გადასცა. გახარებული მისის ბექჰემის თქმით, გარშემომყოფების სიყვარულისა და თავდაუზოგავი შრომის გარეშე ის ამ ყველაფერს ვერ შეძლებდა, ამიტომ ბედნიერია, რომ ნანატრი დღე დადგა. ვარსკვლავურ ოჯახში კი ვიქტორია უკვე მეორე ოფიცერია: 13 წლის წინ, საპატიო ორდენი დედოფალმა ელიზაბეტ მეორემ დევიდ ბექჰემს გადასცა. [post_title] => ვიქტორია ბექჰემს ბრიტანული იმპერიის ორდენი პრინცმა უილიამმა გადასცა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => viqtoria-beqhems-britanuli-imperiis-ordeni-princma-uiliamma-gadasca [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-21 11:33:17 [post_modified_gmt] => 2017-04-21 07:33:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=123851 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 42 [max_num_pages] => 14 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => dbc67b2be0d3258428087c7cd5326313 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )