ვიქტორია ბექჰემს ბრიტანული იმპერიის ორდენი პრინცმა უილიამმა გადასცა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => viqtoria-beqhemi [1] => princi-uiliami ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 123851 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => viqtoria-beqhemi [1] => princi-uiliami ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 123851 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 153 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => viqtoria-beqhemi [1] => princi-uiliami ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => viqtoria-beqhemi [1] => princi-uiliami ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (123851) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (167,153) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 124109 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-21 11:37:09 [post_date_gmt] => 2017-04-21 07:37:09 [post_content] => გუშინ, ვიქტორია ბექჰემის ცხოვრებაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და დასამახსოვრებელი მოვლენა მოხდა - ცნობილი დიზაინერი ბრიტანული მოდის განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის ბრიტანეთის იმპერიის ორდენის მფლობელი გახდა. ჯილდო მას თვით პრინცმა უილიამმა ბუკინგემის სასახლეში გადასცა. ამ ღირსშესანიშნავ მოვლენას დევიდ ბექჰემი და ვიქტორიას მშობლები ესწრებოდნენ. დღის ბოლოს, ეს ფაქტი, ვიქტორიამ ლონდონის ერთ-ერთ რესტორანში აღნიშნა. ბუნებრივია, ვახშამი დახურული იყო, თუმცა პაპარაცებმა შეძლეს და რესტორნამდე მიმავალი სტუმრები დააფიქსირეს. მათ შორის იყვნენ ვიქტორიას მეუღლე - დევიდი, მისტერ და მისის ბექჰემების მშობლები, ვარსკვლავური წყვილის დედმამიშვილები, მათი ოთხივე შვილი, ასევე ვიქტორიას მეგობრები - Spice Girls-ის ერთ-ერთი წევრი, მელანი სი, ცნობილი შეფ-მზარეულის, გორდონ რამზის მეუღლე და ა.შ. [gallery link="file" ids="124111,124113,124114,124115,124116,124117"] [post_title] => ვიქტორია ბექჰემმა ბრიტანეთის იმპერიის ორდენი ახლობლების წრეში აღნიშნა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => viqtoria-beqhemma-britanetis-imperiis-ordeni-akhloblebis-wreshi-aghnishna [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-21 11:37:47 [post_modified_gmt] => 2017-04-21 07:37:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=124109 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 123818 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-20 11:33:54 [post_date_gmt] => 2017-04-20 07:33:54 [post_content] => დროთა განმავლობაში, ტრადიციები და წეს-ჩვეულებები ყველგან იცვლება, მათ შორის სამეფო ოჯახშიც, თუნდაც ეს ბრიტანული იყოს. პრინცმა უილიამმა და ქეით მიდლტონმა აღიარეს, რომ შვილების დაბადების შემდეგ აღზრდის ზოგიერთ მეთოდზე მათი წარმოდგენა შეიცვალა. უილიამის აზრით, აუცილებელია ისეთი გარემოს შექმნა, სადაც ბავშვები თავისუფლად იგრძნობენ თავს. მისი აზრით, მცდარია მიდგომა, რომ როდესაც რაღაც არ მოგწონს, უნდა მოითმინო. პრინცი აცხადებს, რომ ყველანაირ დისკომფორტზე ხმამაღლა უნდა ისაუბრო და მოხარულია, რომ მომავალ თაობაში ამის პერსპექტივას ხედავს. როგორ მიიღებენ მის ამ განაცხადს სამეფო ოჯახის სხვა წევრები, უცნობია, თუმცა უილიამის ნათქვამის სისწორეში საზოგადოება ჯერ კიდევ მაშინ დარწმუნდა, როდესაც მისმა უმცროსმა ძმამ, ჰარიმ დედის გარდაცვალებით გამოწვეულ განცდებზე ისაუბრა და განაცხადა, რომ ამ ფაქტის შემდეგ, თითქმის 20 წელი თავის ემოციებზე ვერ საუბრობდა. [post_title] => პრინცი უილიამი და ქეით მიდლტონი შვილების გამო სამეფო წესებს შეცვლიან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => princi-uiliami-da-qeit-midltoni-shvilebis-gamo-samefo-wesebs-shecvlian [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-20 11:34:14 [post_modified_gmt] => 2017-04-20 07:34:14 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=123818 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 123484 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-19 12:45:48 [post_date_gmt] => 2017-04-19 08:45:48 [post_content] => ამერიკელმა მომღერალმა ლედი გაგამ და ბრიტანეთის პრინცმა უილიამმა FaceTime-ის საშუალებით ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე ისაუბრეს. საუბარი პროექიტ Heads Together ფარგლებში განვითარდა, რომელიც პრინცისა და მისი მეუღლის, ქეით მიდლტონის პატრონაჟით ფუნქციონირებს. ლედი გაგას თქმით, თანამედროვე საზოგადოებაში ფსიქიკური პრობლემები სირცხვილთან ასოცირდება. მომღერალმა საკუთარ პრობლემებზე, კერძოდ კი პოსტტრავმულ სტრესულ აშლილობაზეც ისაუბრა. ლედი გაგამ განაცხადა, რომ ვერაფერს უხერხებს იმ ფაქტს, რომ ხანდახან დილით დაღლილს, მოწყენილს და მშფოთვალეს ეღვიძება. უილიამის თქმით, ასეთი თემების განხილვის დრო დადგა და დახმარება უბრალოდ საუბრითაც კი შესაძლებელია. პრინცი და მომღერალი ერთობლივი სამუშაოს გაგრძელების აუცილებლობაზე შეთანხმდნენ, მიზნობრივ აუდიტორიად კი ახალგაზრდები აირჩიეს, რომლებსაც დახმარება უპირველესად სჭირდებათ. ლედი გაგამ და პრინცმა უილიამმა ოქტომბერში დიდ ბრიტანეთში შეხვედრაც დაგეგმეს. [video width="636" height="382" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/04/636x382_MP4_139634715829450287.mp4"][/video] [post_title] => ლეიდი გაგამ და პრინცმა უილიამმა ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე ისაუბრეს (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => leidi-gagam-da-princma-uiliamma-fsiqikur-janmrtelobaze-isaubres-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-19 12:45:48 [post_modified_gmt] => 2017-04-19 08:45:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=123484 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 124109 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-21 11:37:09 [post_date_gmt] => 2017-04-21 07:37:09 [post_content] => გუშინ, ვიქტორია ბექჰემის ცხოვრებაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და დასამახსოვრებელი მოვლენა მოხდა - ცნობილი დიზაინერი ბრიტანული მოდის განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის ბრიტანეთის იმპერიის ორდენის მფლობელი გახდა. ჯილდო მას თვით პრინცმა უილიამმა ბუკინგემის სასახლეში გადასცა. ამ ღირსშესანიშნავ მოვლენას დევიდ ბექჰემი და ვიქტორიას მშობლები ესწრებოდნენ. დღის ბოლოს, ეს ფაქტი, ვიქტორიამ ლონდონის ერთ-ერთ რესტორანში აღნიშნა. ბუნებრივია, ვახშამი დახურული იყო, თუმცა პაპარაცებმა შეძლეს და რესტორნამდე მიმავალი სტუმრები დააფიქსირეს. მათ შორის იყვნენ ვიქტორიას მეუღლე - დევიდი, მისტერ და მისის ბექჰემების მშობლები, ვარსკვლავური წყვილის დედმამიშვილები, მათი ოთხივე შვილი, ასევე ვიქტორიას მეგობრები - Spice Girls-ის ერთ-ერთი წევრი, მელანი სი, ცნობილი შეფ-მზარეულის, გორდონ რამზის მეუღლე და ა.შ. [gallery link="file" ids="124111,124113,124114,124115,124116,124117"] [post_title] => ვიქტორია ბექჰემმა ბრიტანეთის იმპერიის ორდენი ახლობლების წრეში აღნიშნა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => viqtoria-beqhemma-britanetis-imperiis-ordeni-akhloblebis-wreshi-aghnishna [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-21 11:37:47 [post_modified_gmt] => 2017-04-21 07:37:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=124109 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 110 [max_num_pages] => 37 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => f120c354362d45b5e54a80251182fef9 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )