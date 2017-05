“ვირთხების ეპოქა გვახსოვს და აღარ გვინდა!”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nagavi [1] => nagavi-tbilisshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132731 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nagavi [1] => nagavi-tbilisshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132731 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2193 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => nagavi [1] => nagavi-tbilisshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => nagavi [1] => nagavi-tbilisshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (132731) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2193,15889) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 128358 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-07 15:55:32 [post_date_gmt] => 2017-05-07 11:55:32 [post_content] => საქართველოს გარემოს დაცვის ყოფილი მინისტრი და "გირჩის" ერთ-ერთი დამფუძნებელი გოგა ხაჩიძე, სოციალურ ქსელში ვიდეოს აქვეყნებს, სადაც ჩანს, როგორ მიაქვს მტკვარს დიდი რაოდენობით ნაგვის მასა. "რაც მაგრები ვართ, ქართველები ვართ" - წერენ FB მომხმარებლები. 20 აპრილიდან დღემდე,თბილისის ქუჩებში ნაგვის დაყრის გამო, „თბილსერვის ჯგუფის" ზედამხედველობის სამსახურის ინსპექტორებმა 202 ადამიანი დააჯარიმეს. ოქმების უმეტესობა (197 ოქმი) ფიზიკურ პირზეა გამოწერილი, ხოლო 5 იურიდიულ პირზე. დედაქალაქის დანაგვიანებისთვის ინსპექტორების ჯგუფმა სულ 61 უცხოეთის მოქალაქე დააჯარიმა. გამოწერილი ჯარიმების საერთო ღირებულება 21 580 ლარია. მათი უმეტესობა 80 ლარიანია და 2 კგ–მდე მუნიციპალური ნარჩენის დაყრისთვის გამოიწერა. "თბილსერვის ჯგუფის" ინფორმაციით, მოქალაქეები ძირითადად, სიგარეტის ნამწვავების ქუჩაში გადაგდების გამო ჯარიმდებიან. „თბილსერვის ჯგუფის“ ზედამხედველობის სამსახურის ინსპექტორები დედაქალაქში 3 აპრილიდან გამოჩდნენ. შპს „თბილსერვის ჯგუფის“ ზედამხედველობის სამსახურის ინსპექტორები თბილისის ტურისტულ და ხალხმრავალ ადგილებში წყვილში მოძრაობენ. სპეციალური უნიფორმის გარდა, ისინი აღჭურვილი არიან თანამედროვე ტიპის დამხმარე საშუალებებით – პლანშეტებით, ფოტოაპარატებით და სამხრე კამერებით, რათა თავიდან იქნას აცილებული კონფლიქტური სიტუაციები. ნარჩენების მართვის კოდექსის შესაბამისად, გარემოს დაბინძურების შემთხვევაში “თბილსერვის ჯგუფის” ინსპექცია უფლებამოსილია შეადგინოს საჯარიმო ოქმი. ინსპექტორების გამოჩენას პირველი ორი კვირის განმავლობაში მხოლოდ ინფორმაციული სახე ჰქონდა – ისინი მოქალაქეებს აფრთხილებდნენ, ინფორმაციას აწვდიდნენ სანქციებთან დაკავშირებით და მათ მიერ დაყრილი ნარჩენის ურნაში ჩაყრისკენ უთითებდნენ. „თბილსერვის ჯგუფი“ ინსპექციამ სხვადასხვა სახის ნარჩენით გარემოს დაბინძურებისთვის მოქალაქეების დაჯარიმება 20 აპრილიდან დაიწყო. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => 21 580 ლარი ნაგვის დაყრისთვის: ინსპექტორებმა 202 ადამიანი დააჯარიმეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 21-580-lari-nagvis-dayristvis-inspeqtorebma-202-adamiani-daajarimes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-07 14:59:59 [post_modified_gmt] => 2017-05-07 10:59:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=128344 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 124755 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-24 11:19:56 [post_date_gmt] => 2017-04-24 07:19:56 [post_content] => რომში მოგროვებული ნაგავი ავსტრიაში სახლებს ათბობს, ნარჩენები ავსტრიაში მატარებლით გადააქვთ. ნაგვის პრობლემასთან გამკლავება იტალიის დედაქალაქს უჭირს, ავსტრია კი რომიდან წაღებულ ნაგავს ენერგიად აქცევს. იტალიელები ავსტრიულ კომპანიას EVN უხდიან თანხას, რომ რომელების 70,000 ტონაზე მეტი საყოფაცხოვრებო ნარჩენები ვენაში გადაზიდოს. ნაგავს წვავენ და საბოლოოდ, გარდაქმნიან ელექტროენერგიად. რომიდან წაღებული ნარჩენები ავსტრიაში 170 000 ადამიანს ელექტროენერგიით ამარაგებს. რომში მოგროვებული ნაგავი ავსტრიაში სახლებს ათბობს, ნარჩენები ავსტრიაში მატარებლით გადააქვთ. ნაგვის პრობლემასთან გამკლავება იტალიის დედაქალაქს უჭირს, ავსტრია კი რომიდან წაღებულ ნაგავს ენერგიად აქცევს. იტალიელები ავსტრიულ კომპანიას EVN უხდიან თანხას, რომ რომელების 70,000 ტონაზე მეტი საყოფაცხოვრებო ნარჩენები ვენაში გადაზიდოს. ნაგავს წვავენ და საბოლოოდ, გარდაქმნიან ელექტროენერგიად. რომიდან წაღებული ნარჩენები ავსტრიაში 170 000 ადამიანს ელექტროენერგიით ამარაგებს. საქართველოს გარემოს დაცვის ყოფილი მინისტრი და "გირჩის" ერთ-ერთი დამფუძნებელი გოგა ხაჩიძე, სოციალურ ქსელში ვიდეოს აქვეყნებს, სადაც ჩანს, როგორ მიაქვს მტკვარს დიდი რაოდენობით ნაგვის მასა. "რაც მაგრები ვართ, ქართველები ვართ" - წერენ FB მომხმარებლები.