ვირტუალური ოცნების გუნდი: რონალდო ყველაზე მაგარია

ევროპალიგაზე მიმდინარე სეზონში ოთხი ქართველი ფეხბურთელი გამოდის. აქედან სამი საქმეში იყო. საბა კვირკველიას "ლოკომოტივმა" დანიის ჩემპიონ "კოპენჰაგენთან" სტუმრად ითამაშა და შინ ქულით დაბრუნდა – 0:0. ტრადიციულად მოსკოველთა ძირითად შემადგენლობაში იყო ქართველი მცველი, რომელმაც 90 წუთი ითამაშა. კვირკველია თანაგუნდელთა შორის ერთ-ერთი გამორჩეული გახლდათ. წარუმატებელი დებიუტი ჰქონდა არნემის "ვიტესს". ჰოლანდიური გუნდი საკუთარ მოედანზე რომის "ლაციოსთან" (2:3) დამარცხდა. არადა, "ვიტესი" ორჯერ იგებდა. გურამ კაშიას მე-20 წუთზე გოლის გატანის შანსიც ჰქონდა, მაგრამ თავური დარტყმა "ლაციოს" კარს მცირედით ასცდა. არნემელთა ქართველი კაპიტანი შეუცვლელად ითამაშა. ჯაბა ჯიღაურის "ვარდარი" სკოპიეში "ზენიტთან" განადგურდა – 0:5. სკოპიელთა რიგებში 90 წუთი ითამაშა ქართველმა შემტევმა, მაგრამ ყვითელი ბარათის გარდა განსაკუთრებულს ვერაფერს გამორჩა. ვაკო გვილიას "ბატემ" ბელგრადში, "ცრვენა ზვეზდასთან" ფრე ითამაშა – 1:1. ქართველი ფეხბურთელი ბოლო დროს "ბატეს" შემადგენლობაში ვერ ხვდება და ამჯერადაც ასე იყო, განაცხადში არ ყოფილა. შეგახსენებთ, რომ წინ დღით ჩემპიონთა ლიგაზე მინიმალისტური დებიუტი ქონდა დავით ხოჭოლავას. შეხვედრაში ქართველი ფეხბურთელის „შახტარის" რიგებში „ნაპოლის" წინააღმდეგ შეხვედრაში მატჩის დასრულებამდე მსაჯის მიერ დამატებულ მეორე წუთზე ჩაერთო.

ქართველები ევროპაში ვერ იგებენ ჯერ კიდევ საქართველოს ნაკრების წევრი გიორგი ციცნაძე და ეროვნული გუნდის ყოფილი ფორვარდი ნიკოლოზ ცქიტიშვილი თბილისის "დინამოს" შეუერთდებიან. მალე დინამოელები ჩემპიონთა ლიგის პირველი ეტაპს ითამაშებენ. 19 სექტემბერს ირაკლი ხოშტარიას გუნდი თბილისის სპორტის სასახლეში ესპანურ "ხუვენდუტს" გაეჯიბრება. საპასუხო შეხვედრა ესპანეთში 21 სექტემბერს გაიმართება. იმ შემთხვევაში, თუ "დინამო" ამ ეტაპს ვერ დაძლევს, გუნდი ავტომატურად ფიბა-ს თასის ჯგუფურ ეტაპზე გადაინაცვლებს. შეგახსენებთ, რომ ცინცაძის ბოლო კლუბი "ქუთაისი" იყო, ხოლო ცქიტიშვილი ბაჰრეინის "მანამაში" გამოდიოდა.

ცინცაძე და ცქიტიშვილი დინამოს დაეხმარებიან "ჩვენ ვდგავართ სერიოზული საფრთხის წინაშე - რამდენად "სუფთა" იქნება 2018 წლის ოლიმპიური თამაშები. ჯერ ბოლომდე გამოძიებული არ არის სამხილები რუსი სპორტსმენების მიერ სოჭის 2014 წლის ოლიმპიადაზე დოპინგის გამოყენებაზე, აგრეთვე, რუსი ოლიმპიელები არასაკმარისად მოწმდებოდნენ ბოლო ოთხი წლის განმავლობაში", - წერია სააგენტოების განცხადებაში. რუსეთის მოკვეთას ოლიმპიური თამაშებიდან შემდეგი ქვეყნები ითხოვენ: დიდი ბრიტანეთი, კანადა, აშშ, ავსტრია, ავსტრალია, დანია, ფინეთი, საფრანგეთი, გერმანია, ირლანდია, იაპონია, ჰოლანდია, ახალი ზელანდია, ნორვეგია, სინგაპური და შვედეთი. 