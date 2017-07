ვისაც კურორტ ”გოდერძიზე” მიწის ნაკვეთი აქვს, კომპენსაციას მიიღებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kompensacia [1] => goderdzi [2] => kurorti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 145021 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kompensacia [1] => goderdzi [2] => kurorti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 145021 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 419 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => kompensacia [1] => goderdzi [2] => kurorti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => kompensacia [1] => goderdzi [2] => kurorti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (145021) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3909,419,8899) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 144591 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-08 12:55:52 [post_date_gmt] => 2017-07-08 08:55:52 [post_content] => აჭარაში,გოდერძის უღელტეხილზე, ზღვის დონიდან 2000 მეტრ სიმაღლეზე , ალპური ბოტანიკური ბაღი მოეწყობა. საქართველოში ანალოგიური ბაღი პირველი იქნება და მასში თავს მოიყრის ალპური ზონისთვის დამახასიათებელი როგორც ადგილობრივი, ასევე დედამიწის სხვადასხვა წერტილში მზარდი იშვიათი ჯიშის მცენარეები. ალპურ ბაღს ბათუმის ბოტანიკური ბაღი საერთაშორისო არაკომერციული ორგანიზაცია „მერსი ქორფსი“-სა და შვეიცარიის განვითარების სააგენტოს დაფინანსებით მოაწყობს. ალპური ბაღი დაახლოებით 10 ჰექტარს დაიკავებს. ბაღი გაშენდება კურორტ ბეშუმთან დამაკავშირებელი ცენტრალური გზის ჩრდილო-აღმოსავლეთით, გოდერძის უღელტეხილის მიმდებარედ. „ზეკარის ადგილობრივი ბოტანიკური ბაღი“ ასე დაერქვა ახალ ბაღს და იგი უკვე აისახა აჭარის სივრცითი მოწყობის სქემაში. ალპური ბოტანიკური ბაღი ერთ წელიწადში გაიხსნება და იქ თავმოყრილი კოლექცია განკუთვნილი იქნება არა მარტო ტურისტული, არამედ სამეცნიერო-კვლევითი მიზნებისთვის. მისი დანიშნულება იქნება ასევე, იშვიათი, გადაშენების საფრთხის ქვეშ მყოფი ჯიშების შენარჩუნება და კონსერვაცია. [post_title] => გოდერძის უღელტეხილზე ალპური ბოტანიკური ბაღი მოეწყობა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => goderdzis-ugheltekhilze-alpuri-botanikuri-baghi-moewyoba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-08 12:55:52 [post_modified_gmt] => 2017-07-08 08:55:52 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=144591 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 142423 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-30 11:09:15 [post_date_gmt] => 2017-06-30 07:09:15 [post_content] => საქართველოს მთავრობა ბახმაროს განვითარების გეგმას განიხილავს. აღნიშნული კურორტის განვითარების შესახებ მთავრობის სხდომაზე შესულ დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით განმარტება დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა. “ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, ბახმაროს განვითარების გეგმა გამოდის მთავრობაზე, რომელიც ამ უნიკალურ კურორტს, სადაც ჰარმონიულად ერწყმის ერთმანეთს ზღვისა და მთის ჰავა, ოთხი სეზონის კურორტად გადააქცევს. ასევე ამ კურორტის კანონზომიერ განვითარებას განსაზღვრავს ყველა იმ კომპონენტით, რომელიც უნდა გააჩნდეს თანამედროვე კურორტს. ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ბახმარო აღარ იქნება მხოლოდ ზაფხულში დასასვენებელი კურორტი, არამედ 12 თვის განმავლობაში იქ იქნება ის ინფრასტრუქტურა, რომელიც შესაძლებელს გახდის, რომ ეს კურორტი იქცეს ერთ-ერთ ყველაზე მიმზიდველ კურორტად საქართველოში და არა მხოლოდ საქართველოში“, - განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. [post_title] => ბახმარო მხოლოდ ზაფხულის კურორტი აღარ იქნება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => bakhmaro-mkholod-zafkhulis-kurorti-aghar-iqneba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-30 11:09:15 [post_modified_gmt] => 2017-06-30 07:09:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=142423 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 139189 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-16 14:42:53 [post_date_gmt] => 2017-06-16 10:42:53 [post_content] => სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ სასტუმრო ინდუსტრიის განვითარების კომპონენტს კიდევ ერთი, ახალი, რიგით 25-ე ბენეფიციარი შპს „ამბასადორი კაჭრეთში“ შეემატა, რომელიც საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ-ის „აწარმოე საქართველოში“ მხარდაჭერით სასტუმროს გაფართოებას შეძლებს. პროგრამის მხარდაჭერით შპს „ამბასადორი კაჭრეთში“ 75 ნომრიან სასტუმროს, 92 ახალ ნომერს დაამატებს. აღსანიშნავია, რომ გაფართოების შედეგად, ახალი სასტუმრო კომპლექსი გოლფ კურორტ ამბასადორის ტერიტორიაზე, კერძოდ კი ღია საცურაო აუზის წინ აშენდება. სასტუმრო, რომლის გახსნა 2018 წლის ივლისის თვეში იგეგმება, დამატებით 100-ზე მეტი ადამიანის დასაქმებას შეძლებს. შპს „ამბასადორი კაჭრეთში“ სასტუმრო ინდუსტრიის განვითარების კომპონენტის „უმასპინძლე საქართველოში“ ფარგლებში ფინანსური მხარდაჭერით სარგებლობს, რაც იმას ნიშნავს, რომ პირველი 2 წლის განმავლობაში აღებული სესხის საპროცენტო განაკვეთის 10%-ს სსიპ „აწარმოე საქართველოში“ დაფარავს. სასტუმროს გაფართოება გურჯაანის რაიონის სოფელ კაჭრეთში მიმდინარეობს. [post_title] => კაჭრეთში სასტუმრო "ამბასადორის" გაფართოება იწყება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kachretshi-sastumro-ambasadoris-gafartoeba-iwyeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-16 14:52:11 [post_modified_gmt] => 2017-06-16 10:52:11 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=139189 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 144591 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-08 12:55:52 [post_date_gmt] => 2017-07-08 08:55:52 [post_content] => აჭარაში,გოდერძის უღელტეხილზე, ზღვის დონიდან 2000 მეტრ სიმაღლეზე , ალპური ბოტანიკური ბაღი მოეწყობა. საქართველოში ანალოგიური ბაღი პირველი იქნება და მასში თავს მოიყრის ალპური ზონისთვის დამახასიათებელი როგორც ადგილობრივი, ასევე დედამიწის სხვადასხვა წერტილში მზარდი იშვიათი ჯიშის მცენარეები. ალპურ ბაღს ბათუმის ბოტანიკური ბაღი საერთაშორისო არაკომერციული ორგანიზაცია „მერსი ქორფსი“-სა და შვეიცარიის განვითარების სააგენტოს დაფინანსებით მოაწყობს. ალპური ბაღი დაახლოებით 10 ჰექტარს დაიკავებს. ბაღი გაშენდება კურორტ ბეშუმთან დამაკავშირებელი ცენტრალური გზის ჩრდილო-აღმოსავლეთით, გოდერძის უღელტეხილის მიმდებარედ. „ზეკარის ადგილობრივი ბოტანიკური ბაღი“ ასე დაერქვა ახალ ბაღს და იგი უკვე აისახა აჭარის სივრცითი მოწყობის სქემაში. ალპური ბოტანიკური ბაღი ერთ წელიწადში გაიხსნება და იქ თავმოყრილი კოლექცია განკუთვნილი იქნება არა მარტო ტურისტული, არამედ სამეცნიერო-კვლევითი მიზნებისთვის. მისი დანიშნულება იქნება ასევე, იშვიათი, გადაშენების საფრთხის ქვეშ მყოფი ჯიშების შენარჩუნება და კონსერვაცია. [post_title] => გოდერძის უღელტეხილზე ალპური ბოტანიკური ბაღი მოეწყობა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => goderdzis-ugheltekhilze-alpuri-botanikuri-baghi-moewyoba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-08 12:55:52 [post_modified_gmt] => 2017-07-08 08:55:52 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=144591 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 26 [max_num_pages] => 9 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => fb8a6e953a8d953f692c4d37b7381692 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )