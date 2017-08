ვისაც პასუხისმგებლობა დაეკისრება, ყველა აგებს პასუხს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => khandzari [1] => isnis-bazroba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 155170 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => khandzari [1] => isnis-bazroba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 155170 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1780 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => khandzari [1] => isnis-bazroba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => khandzari [1] => isnis-bazroba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (155170) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18381,1780) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 155131 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-08-19 11:52:45 [post_date_gmt] => 2017-08-19 07:52:45 [post_content] => ბათუმში თხევადი გაზის სადგურის აფეთქების შედეგად ერთ-ერთი დაშავებული, რომელმაც სხეულის 90- პროცენტიანი დამწვრობა მიიღო, დღეს დილით გარდაიცვალა. როგორც აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა ზაალ მიქელაძემ განაცხადა, დაშავებული კლინიკა „მედინადან“ გუშინ თბილისში, დამწვრობის ცენტრში გადაიყვანეს, იგი მართვით სუნთქვაზე იმყოფებოდა. დამწვრობის ცენტრში მკურნალობას განაგრძობს მეორე დაშავებული. მას სხეულის 32 % დამწვარი აქვს. 16 აგვისტოს ბათუმში, გენერალ ასლან აბაშიძის ქუჩაზე რამდენიმე საცხოვრებელი სახლი დაიწვა. გავრცელებული ინფორმაციით, გაზგასამართი სადგური აფეთქდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 240-ე პრიმა მუხლით მიმდინარეობს, რაც ელექტრო ან თბოენერგიის - გაზის, ნავთობის ან ნავთობპროდუქტების ობიექტზე უსაფრთხოების წესების დარღვევას გულისხმობს. [post_title] => ბათუმში მომხდარი აფეთქების დროს ერთ-ერთი დაშავებული გარდაიცვალა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => batumshi-momkhdari-afetqebis-dros-ert-erti-dashavebuli-gardaicvala [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-19 13:27:17 [post_modified_gmt] => 2017-08-19 09:27:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=155131 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 155111 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-08-19 10:20:38 [post_date_gmt] => 2017-08-19 06:20:38 [post_content] => ისნის ბაზრობაზე ხანძარი მთლიანად ლიკვიდირებულია. მომხდარის შედეგად სულ 15- მდე მაღაზია დაიწვა. "ხანძარი ბაზრობის შუაგულში გაჩნდა, რომლის ჩაქრობაც გარკვეულ სირთულეებთან იყო დაკავშირებული. დამწვარია 1200 კვადრატული მეტრი ფართი. ადგილზე 20 მანქანა მუშაობდა, ხანძარი ლიკვიდირებულია. დამწვარია პირველი, მეორე და მესამე რიგები. იყო მცირე აფეთქებები, საბედნიეროდ დაშავებულები არ არიან,"- განაცხადა საგანგებო სიტუაციების თბილისის მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე დავით გელაშვილმა. ბაზრობის ტერიტორიაზე დაზარალებულები შეიკრიბნენ. ისინი ისანში მეორადი ნაწილების ბაზარში ხანძრის შედეგად მიყენებულ ზიანზე საუბრობენ. მათი თქმით, მოვაჭრეებს მაღაზიები დაზღვეული არ აქვთ. ჯერ-ჯერობით უცნობია ხანძრის გამომწვევი მიზეზი.ამ დროისთვის შემთხვევის ადგილს ექსპერტები ათვალიერებენ. მიმდინარეობს გამოძიება. შეგახსენებთ, ისნის ბაზრობაზე ხანძარი გამთენიისას გაჩნდა. ადგილზე 20 სახანძრო ბრიგადა და 100-მდე მეხანძრე მუშაობდა. [post_title] => ისნის ბაზრობაზე ხანძარი მთლიანად ლიკვიდირებულია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => isnis-bazrobaze-khandzari-mtlianad-likvidirebulia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-19 10:37:06 [post_modified_gmt] => 2017-08-19 06:37:06 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=155111 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 155101 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-19 06:59:53 [post_date_gmt] => 2017-08-19 02:59:53 [post_content] => თბილისში, გვიან ღამით, ხანძარი ისნის ბაზრობაზე გაჩნდა. ხანძრის ლიკვიდაციას 20-ზე მეტი სახანძრო-სამაშველო ჯგუფი და 100-ზე მეტი მეხანძრე-მაშველი ცდილობს. როგორც საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში აცხადებენ, ხანძარი ისნის ბაზრობაზე, ე.წ. "დაშლილების" ტერიტორიაზეა გაჩნდა. დამწვარია, დაახლოებით, 1200 კვმ ფართობი. ხანძრის გამომწვევი მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. მიმდინარეობს გამოძიება. [post_title] => ძლიერი ხანძარი თბილისში - ისნის ბაზრობა დაიწვა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dzlieri-khandzari-tbilisshi-isnis-bazroba-daiwva [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-19 13:26:03 [post_modified_gmt] => 2017-08-19 09:26:03 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=155101 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 155131 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-08-19 11:52:45 [post_date_gmt] => 2017-08-19 07:52:45 [post_content] => ბათუმში თხევადი გაზის სადგურის აფეთქების შედეგად ერთ-ერთი დაშავებული, რომელმაც სხეულის 90- პროცენტიანი დამწვრობა მიიღო, დღეს დილით გარდაიცვალა. როგორც აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა ზაალ მიქელაძემ განაცხადა, დაშავებული კლინიკა „მედინადან“ გუშინ თბილისში, დამწვრობის ცენტრში გადაიყვანეს, იგი მართვით სუნთქვაზე იმყოფებოდა. დამწვრობის ცენტრში მკურნალობას განაგრძობს მეორე დაშავებული. მას სხეულის 32 % დამწვარი აქვს. 16 აგვისტოს ბათუმში, გენერალ ასლან აბაშიძის ქუჩაზე რამდენიმე საცხოვრებელი სახლი დაიწვა. გავრცელებული ინფორმაციით, გაზგასამართი სადგური აფეთქდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 240-ე პრიმა მუხლით მიმდინარეობს, რაც ელექტრო ან თბოენერგიის - გაზის, ნავთობის ან ნავთობპროდუქტების ობიექტზე უსაფრთხოების წესების დარღვევას გულისხმობს. [post_title] => ბათუმში მომხდარი აფეთქების დროს ერთ-ერთი დაშავებული გარდაიცვალა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => batumshi-momkhdari-afetqebis-dros-ert-erti-dashavebuli-gardaicvala [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-19 13:27:17 [post_modified_gmt] => 2017-08-19 09:27:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=155131 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 89 [max_num_pages] => 30 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 94122b402e80c226fe129779f8c08ac3 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )