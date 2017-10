ვისაც როგორ უნდა ისე შემოდის და გადის: ოპოზიცია ახალციხეში დარღვევებზე საუბრობს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => akhalcikhe [1] => tvitmmartvelobis-archevnebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 178470 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => akhalcikhe [1] => tvitmmartvelobis-archevnebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 178470 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 4653 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => akhalcikhe [1] => tvitmmartvelobis-archevnebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => akhalcikhe [1] => tvitmmartvelobis-archevnebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (178470) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (4653,17884) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 178458 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-21 15:28:05 [post_date_gmt] => 2017-10-21 11:28:05 [post_content] => გურიაში არჩევნები დარღვევებით მიმდინარეობს. ამის შესახებ ადგილობრივი მედია იუწყება. „გურიანიუსის" ცნობით, ლანჩხუთში სარჩევნო პროცესს მუნიციპალური სამსახურის წარმომადგენლები აკვირდებიან. ისინი თითქმის ყველა სარჩევნო უბნის პერიმეტრზე იმყოფებიან და ინფორმაციას აგროვებენ. პიროვნებები მედიასთან კონტაქტს ერიდებიან და არჩევნების პროცესზე დაკვირვების ფაქტს უარყოფენ. რეგისტრატორთა უყურადღებობაზე საუბრობს ოზურგეთში №60 საოლქო კომისიაში მერობის დამოუკიდებელი კანდიდატის, კონსტანტინე შარაშენიძის წარმომადგენელი. კახა ჩავლეიშვილის ინფორმაციით, საარჩევნო უბანზე რეგისტრატორებმა ამომრჩეველს სხვისთვის განკუთვნილ გრაფაში შესთავაზეს ხელის მოწერა. ცესკოს მონაცემებით, 12 საათისთვის გურიაში ამომრჩეველთა 22,9%-მა მისცა ხმა. [post_title] => არჩევნები გურიაში დარღვევებით მიმდინარეობს - ადგილობრივი მედია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => archevnebi-guriashi-darghvevebit-mimdinareobs-adgilobrivi-media [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-21 15:28:29 [post_modified_gmt] => 2017-10-21 11:28:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=178458 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 178384 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-21 14:57:08 [post_date_gmt] => 2017-10-21 10:57:08 [post_content] => ​​ცესკოს მონაცემების მიხედვით, რეგიონებს შორის ამომრჩეველი აჭარიდან ყველაზე პასიურია, დღეს მერისა და საკრებულოს წევრების ასარჩევად, 12 საათამდე, მხოლოდ ამომრჩეველთა16% მივიდა. პოზიცია 49 ათას 41 ადამიანმა დააფიქსირა. მიუხედავად პასიურობისა, ბათუმის ერთ-ერთ საარჩევნო უბანზე ინციდენტი უკვე დაფიქსირდა. ‘’ლეიბორიტული პარტიის“ ბათუმის მერობის კანდიდატის, ჯელალ ქიქავას, განცხადებით, უბნებზე კონკრეტული დარღვევები ფიქსირდება, ხელისუფლება კი ე.წ. კარუსელს ატრიალებს. ქიქავა ბათუმის 79-ე საარჩევნო ოლქი მივიდა და აღნიშნულზე პასუხს ოლქის თავმჯდომარეს, ციალა შავაძეს, სთხოვდა. საკითხის განხილვა იურისტთან კამათში და სიტყვიერ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. დაცვის სამსახური ჩარევის შემდეგ ქიქვამ შენობა დაატოვებინეს. ჯელალ ქიქავა ამბობს, რომ კონკრეტულ ინფორმაციებს და ფაქტების დამადასტურებელ მასალებს 15 საათისთვის გაასაჯაროებს. ბათუმში მერობისთვის სულ 9 კანდიდატი იბრძვის. მერობის კანდიდატების ნაწილმა უკვე დააფიქსირა საკუთარი არჩევანი. აჭარის მუნიციპალიტეტებში კენჭისყრა ძირითადად მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს . მიმდინარე პროცესს დადებითად აფასებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები. ორი ორგანიზაციის მონაცემებით ჯერ-ჯერობით სულ 7 საჩივარია უბნებზე დაწერილი. [post_title] => აჭარაში ამომრჩეველი ყველაზე მეტად პასიურობს - ცესკო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => acharashi-amomrcheveli-yvelaze-metad-pasiurobs-cesko [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-21 14:57:08 [post_modified_gmt] => 2017-10-21 10:57:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=178384 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 178354 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-21 14:11:59 [post_date_gmt] => 2017-10-21 10:11:59 [post_content] => საარჩევნო პროცესი და ხმის მიცემის პროცედურა აქტიურად მიმდინარეობს ქუთაისშიც. საკუთარი არჩევანი უკვე დააფიქსირეს ქუთაისის მერობის კანდიდატებმა. ქუთაისის 76-ე საარჩევნო უბანზე იმყოფებოდა "თავისუფალი საქართველოს" მერობის კანდიდატი გოგი წულაია. ის უბანზე შვილებთან ერთად მივიდა. გოგი წულაიას განმარტებით, მან ხმა ქუთაისისათვის გულწრფელ ბრძოლას მისცა. "ხმა მივეცი გულწრფელ ბრძოლას ქუთაისისათვის. ჩვენ ყველანი შევძლებთ ამ ქალაქის გადარჩენას, ამ ქალაქისათვის ღირსების დაბრუნებას", - განაცხადა მან. მოქალაქეობრივი ვალი მოიხადა „ქართული ოცნების" ქუთაისის მერობის კანდიდატმა გიორგი ჭიღვარიამ. მან ხმა №15-ე საარჩევნო უბანზე მისცა. მმართველი გუნდის მერობის კანდიდატი უბანზე მეუღლესთან და შვილთან ერთად მივიდა, მისი თქმით, მან არჩევანი ქუთაისის უკეთესი მომავლისთვის გააკეთა. "ჩვენ დარწმუნებულნი ვართ, რომ ქუთაისს უკეთესი მომავალი ექნება და ამას ჩვენ შევძლებთ", - განაცხადა ქართული ოცნების ქუთაისის მერობის კანდიდატმა. ქუთაისის მერობის კიდევ ერთმა კანდიდატმა გრიგოლ ვაშაძემ არჩევანი №22-ე საარჩევნო უბანზე დააფიქსირა. არჩევნებზე ხმა მისცა „ევროპული საქართველოს" მერობის კანდიდატმა დავით გოგისვანიძემაც. კონკურენტების მსგავსად კანდიდატი 46-ე საარჩევნო უბანზე მეუღლესთან და შვილებთან ერთად მივიდა. "ხმა მივეცი ქუთაისის ევროპულ მომავალს, ხმა მივეცი სიღარიბის და სიღატაკის დაძლევას", - განმარტა მერობის კანდიდატმა. ქალაქის მერიის პოსტის მოსაპოვებლად ქუთაისში 8 კანდიდატი იბრძვის. ქუთაისში, სულ 124 საარჩევნო უბანია. აქედან, ერთი სპეცუბანია. დარეგისტრირებულია 152 561 ამომრჩეველი. [post_title] => ბრძოლა უკეთესი ქუთაისისთვის: ქალაქის მერობის კანდიდატებმა არჩევანი დააფიქსირეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => brdzola-uketesi-qutaisistvis-qalaqis-merobis-kandidatebma-archevani-daafiqsires [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-21 14:11:59 [post_modified_gmt] => 2017-10-21 10:11:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=178354 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 178458 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-21 15:28:05 [post_date_gmt] => 2017-10-21 11:28:05 [post_content] => გურიაში არჩევნები დარღვევებით მიმდინარეობს. ამის შესახებ ადგილობრივი მედია იუწყება. „გურიანიუსის" ცნობით, ლანჩხუთში სარჩევნო პროცესს მუნიციპალური სამსახურის წარმომადგენლები აკვირდებიან. ისინი თითქმის ყველა სარჩევნო უბნის პერიმეტრზე იმყოფებიან და ინფორმაციას აგროვებენ. პიროვნებები მედიასთან კონტაქტს ერიდებიან და არჩევნების პროცესზე დაკვირვების ფაქტს უარყოფენ. რეგისტრატორთა უყურადღებობაზე საუბრობს ოზურგეთში №60 საოლქო კომისიაში მერობის დამოუკიდებელი კანდიდატის, კონსტანტინე შარაშენიძის წარმომადგენელი. კახა ჩავლეიშვილის ინფორმაციით, საარჩევნო უბანზე რეგისტრატორებმა ამომრჩეველს სხვისთვის განკუთვნილ გრაფაში შესთავაზეს ხელის მოწერა. ცესკოს მონაცემებით, 12 საათისთვის გურიაში ამომრჩეველთა 22,9%-მა მისცა ხმა. [post_title] => არჩევნები გურიაში დარღვევებით მიმდინარეობს - ადგილობრივი მედია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => archevnebi-guriashi-darghvevebit-mimdinareobs-adgilobrivi-media [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-21 15:28:29 [post_modified_gmt] => 2017-10-21 11:28:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=178458 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 39 [max_num_pages] => 13 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 0aef391ef80c02ca02d7b06013b152fa [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )