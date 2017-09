“ვისურვებდი, მასხარაობის სურვილი არ დაბადონ ქეთევან დედოფლის ნეშტის “მოგზაურობის” გამო”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => natia-fanjikidze [1] => qetevan-dedoflis-nawilebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 167103 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => natia-fanjikidze [1] => qetevan-dedoflis-nawilebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 167103 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 527 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => natia-fanjikidze [1] => qetevan-dedoflis-nawilebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => natia-fanjikidze [1] => qetevan-dedoflis-nawilebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (167103) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (527,19520) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 167023 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-09-24 12:08:37 [post_date_gmt] => 2017-09-24 08:08:37 [post_content] => ქეთევან დედოფლის წმინდა ნაწილები, სიმონ ჯანაშიას სახელმწიფო მუზეუმიდან სამების საკათედრო ტაძარში გადაასვენეს. ამასთან დაკავშირებით, სამებაში წირვას საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე აღავლენს. მორწმუნეებს, წმინდა ნაწილების მოლოცვა სამებაში, მხოლოდ დღეს შეეძლებათ. ქეთევან დედოფლის წმინდა ნაწილებს, ხვალ, კახეთში გადაასვენებენ. მსურველებს მისი ნახვა ალავერდის საკათედრო ტაძარში ერთი კვირის განმავლობაში შეეძლებათ. ქეთევან დედოფლის წმინდა ნაწილები საქართველოს ყველა ეპარქიას მოივლის. ოთხი საუკუნის შემდეგ, წმინდა ნაწილები საქართველოში პირველადაა და ის ექვსი თვის განმავლობაში დარჩება. ინდოეთიდან საქართველოში ჩამოსვენება და ყველა ეპარქიაში ნეშტის წაბრძანება სახელმწიფოს300 ათას ლარზე მეტი უჯდება. ქეთევან დედოფლის წმინდა ნაწილები სამებაშია - როდემდე შეეძლება მრევლს მისი მოლოცვა

ნათია ფანჯიკიძე მერობის კანდიდატებს მიმართავს და აქვეყნებს სოლოლაკში ერთ-ერთი სახლის ფოტოს, რომელიც ეს-ესაა დაინგრევა. ის დახმარებას ითხოვს და აღნიშნავს, რომ სოლოლაკში ყოველი მეორე სახლი ასეთ მდგომარეობაშია. ნათია ფანჯიკიძე წერს: „მოქმედი მერი და მერობის ამდენი კანდიდატი ერთბაშად რომ გვყავხართ, ღმერთმა გამრავლოთ, გამოიხედეთ, თქვენგენაცვალეთ. განა მჯერა, რომ რამეს იღონებთ, უბრალოდ, რომ ჩამოინგრევა, იმას ვეღარ იტყვით, არავის გავუფრთხილებივართო. ეს სოლოლაკია, ოქროყანის ქუჩა. სოლოლაკში ყოველი მეორე შენობა ამ მდგომარეობაშია. ერთი პატარა ბიძგი ან ძლიერი წვიმა ნებისმიერ დროს შესაძლოა უკანასკნელი წამი აღმოჩნდეს უამრავი ადამიანისთვის. სოლოლაკს, მოგეხსენებათ, ერთობ პოეტური ლანდშაფტი აქვს, აღმართ-დაღმართზე თითო შენობის ჩამონგრევა მის ქვეშ შენობაში ადამიანებსაც ჩატკეპნის. ლამაზი კი იქნება, ზვავივით დაგორებული სახლები, აგურები, ადამიანები... შემდეგ მოვლენ მინდია ჯანელიძე და ქვეყნის მაღალი რანგის მესაფლავეები, სიკვდილის მშვენიერებისგან აჟიტირებული მოხალისეებიც გამოცვივდებიან ყველა უბნიდან ნიჩბებით, ხელეჩოებით და წალდუნებით: "თავი ვიპოვე, თავი... ჟღალთმიანი..." პატივისცემით, მარად თქვენი იმედიანი ამომრჩეველი ნ.ფ."

ნათია ფანჯიკიძე: „სოლოლაკში ყოველი მეორე შენობა ამ მდგომარეობაშია..." Leading Art Therapist and Kamara co-founder, Natia Panjikidze is doing great work with art therapy in Georgia. Enjoyed our conversation. pic.twitter.com/JWPSOg3gaF — Karen Pence (@SecondLady) August 1, 2017 Insightful visit with patient artists in Tbilisi, Georgia, who explained their artwork and how #arttherapy has impacted their lives. pic.twitter.com/N3uq1CDN4V — Karen Pence (@SecondLady) August 1, 2017 კერენ პენსთან შეხვედრაზე წერს ნათია ფანჯიკიძეც. „გვესტუმრა ამერიკის მეორე ლედი, კარენ პენსი, ადამიანი, რომელსაც ესმის მენტალური თერაპიის მნიშვნელობა, ესმის ჩვენი საქმის აუცილებლობა, იცის, რამხელა როლი აქვს არტ თერაპიას ადამიანის სასიცოცხლო ძალების აღდგენაში, უკეთესი ბედის ხელახლა შექმნის უნარის გამომუშავებაში. მეორე ლედიმ დაათვალიერა კამარელების არტ თერაპიის პროცესში შექმნილი ნამუშევრები, ძალიან მოეწონა და ძალიან გაგვახარა. დიდი მადლობა პირველ რიგში მას, დიდი მადლობა ამერიკის საელჩოს თანამშრომლებს, რომლებიც გვეხმარებოდნენ კარენ პენსის ვიზიტისთვის მზადებაში, დიდი მადლობა ეროვნულ ბიბლიოთეკას სივრცის დათმობისთვის, ღირსეული მასპინძლობისთვის, უსაყვარლეს გიორგი კეკელიძეს, არანაკლებ საყვარელ გულიკო გორდელაძეს და ბიბლიოთეკის სრულიად ყველა თანამშრომელს, ვინც მთელი გულით გვეხმარებოდა გამოფენის მოწყობაში და უმადლობესი ჩემს კამარელ არტისტებს, თავიანი სულის საოცარი კუნჭულების ასე საოცრად გამოხატვისთვის,“ - წერს ფანჯიკიძე. კერენ პენსი საქართველოში ქმართან ერთად ოფიციალური ვიზიტით, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მოწვევით იმყოფებოდა. ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტის მეუღლე, კარენ პენსი ნათია ფანჯიკიძის საქმიანობით აღფრთოვანებულია, აშშ-ს მეორე ლედი „კამარას" თანადამფუძნებელთან შეხვედრის ამსახველ ფოტოებს „ტვიტერზე" აქვეყნებს. „წამყვანი არტთერაპისტი და „კამარას" დამფუძნებელი, ნათია ფანჯიკიძე არაჩვეულებრივ საქმეს აკეთებს საქართველოში, ძალიან ვისიამოვნე მასთან საუბრით," - წერს პენსი. ამასთან, ვიცე-პრეზიდენტის მეუღლე აღნიშნავს, რომ შეხვდა „კამარას" პაციენტებსაც და მოისმინა, რა გავლენას ახდენს არტთერაპია მათ ცხოვრებაზე.

კერენ პენსი ნათია ფანჯიკიძით აღფრთოვანებულია - "ის არაჩვეულებრივ საქმეს აკეთებს" 