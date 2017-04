ვითიბი ბანკი ფულად გზავნილებზე აქციას იწყებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => banki [1] => vitibi [2] => fuli [3] => gzavnili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 125915 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => banki [1] => vitibi [2] => fuli [3] => gzavnili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 125915 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 180 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => banki [1] => vitibi [2] => fuli [3] => gzavnili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => banki [1] => vitibi [2] => fuli [3] => gzavnili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (125915) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (180,550,15206,251) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 124879 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-24 13:10:58 [post_date_gmt] => 2017-04-24 09:10:58 [post_content] => ”თიბისი ბანკმა” ახალი საკრედიტო ბარათი - „ერთგული" შექმნა, რომელიც პირველად საქართველოში, მომხმარებელს განვადების საშუალებას აძლევს. როგორც "ფორტუნას" "თიბისიდან" აცნობეს, განვადება „ერთგული" ბარათით ხდება ყველგან, სადაც შესაძლებელია "თიბისი ბანკის" ტერმინალით გადახდა. ამასთან, ბანკის წარმომადგენლის დახმარებისა და ლოდინის გარეშე. "გარდა ამისა, მომხმარებელს ტრანზაქციების განხორციელებისას ბარათზე ერთგული ქულები დაერიცხება, რომელთა განაღდება შესაძლებელი იქნება „ერთგულის" პარტნიორ სავაჭრო ობიექტებში", - აცხადებენ "თიბისი"-ში. მათივე ცნობით, „ერთგულის" მსგავსი ფუნქციის ბარათი დღეს ბაზარზე არ არსებობს. „ერთგული" ბარათის აღება თიბისი ბანკის ნებისმიერ ფილიალში, ან ონლაინ შეკვეთით შეიძლება ვებგვერდზე: www.ertguli.ge

ერთგული: ბაზარზე ახალი საკრედიტო ბარათი გამოჩნდა

"ვითიბი ბანკი" მეორადი ავტომობილის შეძენის მსურველებს სწრაფ ავტო სესხს, განახლებული პირობებით სთავაზობს. აქციის ფარგლებში საპროცენტო განაკვეთი ლარში 12%-დან იწყება (ეფექტური 15,82% -დან), დოლარში 9,5%-დან(ეფექტური 12,96% -დან), ევროში 8,5%-დან(ეფექტური 11,83% -დან). სესხის მაქსიმალური ვადა შეადგენს 5 წელს. როგორც ბანკში აცხადებენ, ნებისმიერ მსესხებელს საჩუქრად გადაეცემა ავტომობილის დაზღვევა 6 თვით. მათივე ცნობით, სწრაფი ავტო სესხი გაიცემა 20 წუთში, მხოლოდ პირადობის მოწმობის საფუძველზე. ვითიბი ბანკი მეორადი ავტომობილის შეძენის მსურველებს აქციას სთავაზობს

თბილისში "ვითიბი ბანკი"ს ახალი სერვის ცენტრი გაიხსნა, რომელიც მდებარეობს, გლდანში მისამართზე: ხიზანიშვილის 15ა. როგორც ბანკში აცხადებენ, თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ფილიალი, ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს სრულ საბანკო მომსახურებას გაუწევს. აღნიშნულ წერტილში კლიენტებისთვის უზრუნველყოფილია მაქსიმალური კომფორტი და მომსახურების მაღალი ხარისხი. ვითიბი ბანკი საქართველოში 37 წერტილით არის წარმოდგენილი. თბილისში ვითიბი ბანკის ახალი სერვის ცენტრი გაიხსნა