”ვიზეარი” მგზავრებს ავიაბილეთის თანხის ანაზღაურებას სთავაზობს

ქუთაისში ჟურნალისტს სცემეს. „მოამბის" კორესპონდენტის ინფორმაციით, ბუბა ჩივაძე საკუთარი ავტომანქანით ავტოქარხნის დასახლებაში მოძრაობდა, როდესაც მას ავტომობილით უცნობი აედევნა. შუქნიშანთან თავდამსხმელი მანქანიდან გადმოვიდა და ჟურნალისტს ფიზიკურად გაუსწორდა. ფაქტი წუხელ, დაახლოებით 22:00 საათზე მოხდა. „პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე უცნობმა ჯერ მანქანაზე შუშა ჩამილეწა, შემდეგ კი ფიზიკურად გამისწორდა. მაგინებდა და მუცელში მირტყამდა. ნიღაბი არ ეკეთა, მაგრამ ვერ ვიცანი",-განაცხადა „მოამბესთან" საუბრისას დაზარალებულმა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, მომხდართან დაკავშირებით საქმეზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 126-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც ძალადობას გულისხმობს. ქუთაისში ჟურნალისტს სცემეს
2017 წლის მაისში, წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით, ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში მგზავრთა ნაკადი 101%-ით გაიზარდა. ამის შესახებ ინფორმაციას თავად აეროპორტი ავრცელებს. უფრო დეტალურად, გასულ თვეში მგზავრთა ნაკადმა ქუთაისის აეროპორტში 38 649 კაცი შეადგინა, მაშინ როცა 2016 წლის მაისში 19 259 იყო. აეროპორტის ცნობითვე, მგზავრთა ნაკადი 2017 წლის აპრილშიც გაიზარდა და 36 207 შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 114 %-ით მეტი იყო. ქუთაისის ეროპორტში 101 %-იანი მატებაა
ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი მსოფლიოს 12 ყველაზე ლამაზ აეროპორტს შორის დასახელდა. ულამაზესი აეროპორტების სია ვებ-გვერდმა curbed.com -მა გამოაქვეყნა. „დიდი ფანჯრები ნათელ ინტერიერს ქმნის, საიდანაც კავკასიონი ჩანს, ხოლო ტერმინალის ცენტრში არსებული ხის მსგავსი სტრუქტურა, მგზავრების შეკრების ადგილს წარმოადგენს. აეროპორტის არქიტექტორმა, ბენ ფან ბერკელმა, შენობაში დიდი, გაშლილი სივრცეები დააპროექტა, რაც ძველი მატარებლის სადგურებს მოგვაგონებს," - წერს ვებ-გვერდი. აღსანიშნავია, რომ ქუთაისის აეროპორტი ისეთი აეროპორტების გვერდით დასახელდა, როგორებიცაა: ბაქოს ჰაიდარ ალიევის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი (აზერბაიჯანი); მადრიდის ბარახას საერთაშორისო აეროპორტი (ესპანეთი); დენვერის საერთაშორისო აეროპორტი (აშშ); კანსაის საერთაშორისო აეროპორტი (იაპონია); პულკოვოს აეროპორტი (რუსეთი); მარაკეშ მენარას აეროპორტი (მაროკო); პეკინის საერთაშორისო აეროპორტი (ჩინეთი); ჩატრაპატი შივაჯის საერთაშორისო აეროპორტი (ინდოეთი); კუალა ლუმპურის საერთაშორისო აეროპორტი (მალაიზია); დედოფალი ელიას საერთაშორისო აეროპორტი (იორდანია) და შენზენის საერთაშორისო აეროპორტი (ჩინეთი). [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="135433,135435,135436,135437,135438,135439,135440,135441,135442,135443"]
ქუთაისის აეროპორტი მსოფლიოს 12 ულამაზეს აეროპორტს შორისაა ქუთაისში ჟურნალისტს სცემეს