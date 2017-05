“ვკითხულობთ ბავშვების საქმეს, რომლებმაც 76 წლის მოხუცი მოკლეს, დაკუწეს, შეჭამეს”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saqalaqo-sasamartlo [1] => ritualuri-mkvleloba [2] => beqa-shengelia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130457 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saqalaqo-sasamartlo [1] => ritualuri-mkvleloba [2] => beqa-shengelia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130457 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 6404 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => saqalaqo-sasamartlo [1] => ritualuri-mkvleloba [2] => beqa-shengelia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => saqalaqo-sasamartlo [1] => ritualuri-mkvleloba [2] => beqa-shengelia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (130457) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (10092,10067,6404) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 127342 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-05-03 16:02:15 [post_date_gmt] => 2017-05-03 12:02:15 [post_content] => "ბექა შენგელიას ჩვენებები მისი ფსიქიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე სარწმუნო არ არის", - ამის შესახებ კანიბალიზმსა და მკვლელობაში ბრალდებულის ადვოკატმა იზო მახარაძემ განაცხადა. ”ბექა შენგელიამ დღეს შიძლება სხვა თქვას , ხვალ შეიძლება სხვა - მისი ფსიქიკური პრობლემებიდან გამომდინარე" - განაცხადა სასამართლო სხდომის დასრულების შემდეგ ადვოკატმა. დახურულ სასამართლო პროცესზე დღეს ის გამომძიებლები დაიკითხნენ, რომლებმაც საქმეზე სხვადასხვა საგამოძიებო მოქმედებები ჩაატარეს. საქმის პროკურორმა და დედის მკვლელობაში ბრალდებული ირმა ყოჩიაშვილის ადვოკატმა სასამართლო უკომენტაროდ დატოვეს. 76 წლის ლუბა ყოჩიაშვილი გასული წლის ოქტომბერში ჯერ მოკლეს , შემდეგ კი დაწვეს. საქმეზე დააკავებულია მოკლულის შვილი, 19 წლის ირმა ყოჩიაშვილი და მისი მეგობარი ბექა შენგელია, რომლებსაც ბრალი განსაკუთრებული სისასტიკით ჩადენილ მკვლელობაში ედებათ. ამავე საქმეზე, მკვლელობის ბრალდებით კიდევ ერთი არასრულწლოვანია დაკავებული. [post_title] => დაცვის მხარე - ბექა შენგელიას ჩვენებები მისი ფსიქიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე სარწმუნო არ არის "წარმოდგენილი შუამდგომლობის თანახმად, იგორ კ.-ს, უკრაინის სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამისად, ბრალად ედება კრიმინალური ორგანიზაციის შექმნა, მითვისება, გაფლანგვა ან ქონების უკანონო მითვისება კანონის ბოროტად გამოყენებით, იმ პერიოდში, როდესაც ის უკრაინის ნავთობისა და ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილის, ასევე ნავთობის, გაზის, ტორფის დეპარტამენტის და ნავთობის გადამუშავების ინდუსტრიის და ალტერნატიული საწვავის დირექტორის თანამდებობას იკავებდა. სასამართლოს მიერ იგორ კ.-ის მიმართ 3 თვის ვადით საექსტრადიციო პატიმრობის გამოყენებას საფუძვლად დაედო მიმალვის საფრთხე, რომელიც სასამართლომ საკმაოდ მაღალი რისკის შემცველად მიიჩნია. კერძოდ, სასამართლომ გაითვალისწინა იგორ კ. -ს კავშირები საზღვარგარეთ, მისი ფინანსური რესურსები, ასევე ის რომ მას დაკავების ქვეყანასთან არ აქვს მჭიდრო კავშირები და რაც მთავარია, ის ფაქტი, რომ იგორ კ. -მ წარსულში უკვე სცადა მიმალვა, რითაც თავი აარიდა უკრაინის სამართალდამცავ ორგანოებში და სასამართლოში გამოცხადებას. სასამართლო განჩინება შეიძლება გასაჩივრდეს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიაში, მისი გადაცემიდან 7 (შვიდი) დღის ვადაში, თბილისის საქალაქო სასამართლოს მეშვეობით," - ნათქვამია სასამართლოს განცხადებაში. საქართველოში ვიქტორ იანუკოვიჩის დროინდელი მაღალჩინოსანის, უკრაინის ენერგეტიკის მინისტრის ყოფილი მოადგილის იგორ კირიუშინის დააკავების შესახებ ინფორმაცია უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა იური ლუცენკომაც გაავრცელა. როგორც ლუცენკო "ფეისბუქის" პირად გვერდზე წერს, კირიუშინი 90 დღითაა დაკავებული, რათა მისი უკრაინაში ექსტრადირების საკითხი გადაწყდეს. [post_title] => უკრაინის ენერგეტიკის მინისტრის ყოფილ მოადგილეს საექსტრადიციო პატიმრობა შეეფარდა "ბექა შენგელია შეურაცხადია, მისი ფსიქიკური ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმეა", - განაცხადა ადვოკატმა. ლალი ბიწოშვილის თქმით, ექსპერტიზის ბიურომ ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ არასრულყოფილი დასკვნა დადო. დღევანდელ პროცესზე სახელმწიფო ბრალდება იმ გამომძიებელს კითხვას, რომელიც საგამოძიებო მოქმედებებში მონაწილეობდა. მოწმის დაკითხვის შემდეგ აუდიო-ვიდეო მასალებს გამოიკვლევენ. საუბარია გამოძიების ეტაპზე მოპოვებულ ვიდეომასალებზე, სადაც ბრალდებულების გადაადგილებაა ასახული. სხდომას ორივე ბრალდებული, ბექა შენგელია და ირმა ყოჩიაშვილი ესწრებიან. სასამართლო პროცესი კვლავ დახურულ რეჟიმში მიმდინარეობს. 19 ოქტომბერს, წინასწარ შემუშავებული დანაშაულებრივი გეგმის მიხედვით, რასაც წინ უძღოდა დედა-შვილის შორის წარმოქმნილი უთანხმოება და დაპირისპირება, თბილისში, ბერი გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე მდებარე კორპუსის საცხოვრებელ ბინაში, ირმა ყოჩიაშვილმა ბექა შენგელიასთან ერთად დედა, 1940 წელს დაბადებული ლუბა ყოჩიაშვილი ჯერ ელექტროშოკით გათიშა, ხოლო შემდგომ გაგუდა და დანის დარტყმით მოკლა. ბრალდებულებმა გარდაცვლილის ცხედარი დიდი ზომის ჩანთაში მოათავსეს და თბილისში, ბექა შენგელიას ნაქირავებ ბინაში გადაიტანეს, სადაც გვამი დაანაწევრეს. იმავე საღამოს, დაბინდების შემდეგ, ბრალდებულებმა დანაწევრებული გვამი ორი ჩანთის მეშვეობით გლდანის N8 საპყრობილის მიმდებარედ არსებულ გაუქმებულ ნაგავსაყრელზე გადაიტანეს, წინასწარ, მოცემული დანაშაულის ჩადენის მიზნით შეძენილი ბენზინი გადაასხეს, ცეცხლი წაუკიდეს და კვალის დასაფარად, თხრილში დაწვეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ეს იყო რიტუალური მკვლელობა. 76 წლის დედის მკვლელობაში ბრალდებულმა 19 წლის ირმა ყოჩიაშვილმა თავი დამნაშავედ ცნო. კანიბალიზმის ფაქტი დაადასტურა ასევე ბექა შენგელიამაც. წყარო : "იმედი" [post_title] => ადვოკატი: ბექა შენგელია შეურაცხადია,მისი ფსიქიკური ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმეა [post_title] => დაცვის მხარე - ბექა შენგელიას ჩვენებები მისი ფსიქიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე სარწმუნო არ არის