ვლადიმერ პუტინმა პეკინში როიალზე “სპონტანურად” დაუკრა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => vladimer-putini [1] => pekini [2] => roiali ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130797 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => vladimer-putini [1] => pekini [2] => roiali ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130797 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 368 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => vladimer-putini [1] => pekini [2] => roiali ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => vladimer-putini [1] => pekini [2] => roiali ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (130797) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (8758,15724,368) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 127900 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-05 11:48:50 [post_date_gmt] => 2017-05-05 07:48:50 [post_content] => თბილისში, პეკინის გამზირი დროებით გადაიკეტება. ივნისის შუა რიცხვებიდან გამზირზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაიწყება. თბილისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ცნობით, სამუშაოები 15 სექტემბრამდე დასრულდება. რეაბილიტაცია ვაჟა–ფშაველას გამზირის დასაწყისიდან, სასტუმრო აჭარის მიმდებარე ტერიტორიამდე განხორციელდება. "ფორტუნას" კეთილმოწყობის სამსახურში განუცხადეს, რომ სარეაბილიტაციო სამუშაოების მიუხედავად, პეკინის გამზირის ორივე ზოლის გადაკეტვას ერთდროულად არ აპირებენ. შესაბამისად, ზაფხულში პეკინის გამზირზე ცალმხრივი მოძრაობა შესაძლებელი იქნება. "მიუხედავად იმისა, რომ სწორედ ის პერიოდი დავამთხვიეთ რეაბილიტაციას, როცა სკოლა მთავრდება და ქალაქიდან ხალხი გადის, მაინც ვფიქრობთ იმაზე, რომ გამზირის სრული გადაკეტვა კოლაფსს გამოიწვევს, ამიტომ კეთილმოწყობის სამსახური ექსპერტებთან ერთად მუშაობს ალტერნატიულ მარშრუტებზე, დროებით შუქნიშნებზე და ა.შ.". – განაცხადეს კეთილმოწყობის სამსახურში. მათი ცნობით, ერთ–ერთ ყველაზე ცხელ მონაკვეთს სასტუმრო აჭარის მიმდებარე ტერიტორია წარმოადგენს, რომელიც ასევე რეაბილიტაციის პროექტშია. იმისთვის, რომ სატრანსპორტო კოლაფსი არ წარმოიქმნას, ექსპერტები ალტერნატიულ მარშრუტებს ამუშავებენ. მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდება სამუშაოების დაწყების ზუსტი თარიღი, კეთილმოწყობის სამსახური, გამზირის რეაბილიტაციაზე, ალტერნატიულ გზებზე და ა.შ. საზოგადოებისთვის სპეციალურ ვიდეორგოლებსაც გაავრცელებს. პეკინის რეაბილიტაციის ღირებულება 2 მილიონი ლარია. პროექტის ფარგლებში შეიცვლება მიწისქვეშა კომუნიკაციები, დაიგება ასფალტის ახალი საფარი. გათვალისწინებულია ასევე, სანიაღვრე სისტემის გამოცვლაც. პეკინის გამზირის სრული რეაბილიტაცია 60 წელია არ განხორციელებულა. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => ზაფხულში პეკინი გადაიკეტება – სად იმოძრავებს ავტომობილები? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => zafkhulshi-pekini-gadaiketeba-sad-imodzravebs-avtomobilebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-05 11:48:50 [post_modified_gmt] => 2017-05-05 07:48:50 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127900 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 127362 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-05-03 16:22:42 [post_date_gmt] => 2017-05-03 12:22:42 [post_content] => „ნაბიჯები. რომელსაც რუსეთი და თურქეთი ერთობლივად გადადგამენ რეგიონის ბედს შეცვლის”, - განცხადება რეჯეფ თაიფ ერდოღანმა რუსეთის პრეზიდენტთან შეხვედრის დაწყებამდე გააკეთა. ამ წუთებში, სოჭში რუსეთისა და თურქეთის პრეზიდენტების შეხვედრა მიმდინარეობს, განსახილველ საკითხებს შორის არის სირიის კონფლიქტის თემაც. ”კარგია, რომ გვაქვს შესაძლებლობა, სამუშაო რეჟიმში განვიხილოთ ორმხრივი ურთიერთობების და საერთაშორისო დღის წესრიგის მნიშვნელოვან თემები , მათ შორის ისეთი მწვავე საკითხი როგორიც არის სირიის კონფლიქტი". - განაცხადა ვლადიმერ პუტინმა. ორი ქვეყნის ლიდერს შორის ეს რიგით მეხუთე შეხვედრაა. ვლადიმერ პუტინსა და რეჯეფ თაიფ ერდოღანს შორის ბოლო შეხვედრა 10 მარტს კრემლში გაიმართა. [post_title] => „ნაბიჯები, რომელსაც რუსეთი და თურქეთი ერთობლივად გადადგამენ რეგიონის ბედს შეცვლის” [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nabijebi-romelsac-ruseti-da-turqeti-ertoblivad-gadadgamen-regionis-beds-shecvlis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-03 16:23:22 [post_modified_gmt] => 2017-05-03 12:23:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127362 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 127299 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-03 16:11:17 [post_date_gmt] => 2017-05-03 12:11:17 [post_content] => "არავის საქმეში არ ვერევით ჩვენ და ნურც ნურავინ ჩაერევა ჩვენ საქმეში", – ამ შინაარსის განცხადება ამჯერად რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს ეკუთვნის. ვლადიმერ პუტინის თქმით, რუსეთი სხვა ქვეყნების შიდა პოლიტიკურ საქმეებში არ ერევა და ასეთივე მოლოდინი აქვს ამ ქვეყნებისგან... თუმცა პუტინის თქმით, წლების განმავლობაში საპირისპირო ხდება: "მუდმივად ცდილობენ რუსეთის შიდა პოლიტიკურ პროცესებში ჩარევასა და გავლენის მოხდენას". პუტინის თქმით, ასეთი ჩარევის მცდელობები სხვადასხვა ორგანიზაციების ან პირდაპირ ქვეყნების მეშვეობით ხორციელდება. "ასეთი მცდელობები მავნებლობაა და არანაირ შედეგს არ გამოიღებს. ჩვენ სხვა ქვეყნის პოლიტიკურ პროცესებში ჩარევა თავში აზრადაც კი არ მოგვსვლია", – განაცხადა პუტინმა სოჭში, პრესკონფერენციაზე, რომელიც გერმანიის კანცლერთან ანგელა მერკელთან ერთად გამართა, მასთან შეხვედრის შემდეგ. გერმანიისა და რუსეთის ლიდერების შეხვედრის ცენტრალური თემა უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები იყო. როგორც რუსული გამოცემები წერენ, მოლაპარაკების დროს არც პუტინსა და არც მერკელს მთავარი პოზიციები არ შეუცვლიათ. შეხვედრაზე პუტინმა განაცხადა, რომ ოდესაში უდანაშაულო ადამიანებს ცეცხლად წვავდნენ და ამის დავიწყების უფლება საერთაშორისო თანამეგობრობას არ აქვს. მანვე აღნიშნა, რომ ამის გამო არავინ დასჯილა. პუტინის ამ შენიშვნას გერმანიის კანცლერისგან რეაქცია არ მოჰყოლია. მან უბრალოდ აღნიშნა, რომ ზავი აუცილებელია. რუსეთის პრეზიდეტმაც განაცხადა, რომ კონფლიქტურ რეგიონებსა და კიევს შორის პირდაპირი მოლაპარაკებები უნდა დაიწყოს. მისი თქმით, ამის გარეშე უკრაინის კრიზისი ვერ გადაწყდება. მერკელმა შეხვედრის შემდეგ აღნიშნა, რომ რუსეთი გერმანიის მთავარი ეკონომიკური პარტნიორია, "მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული სირთულეები და ცვლილებებია გლობალურ ეკონომიკაში". "რუსეთი ცდილობს გერმანიასთან ურთიერთობა ურთიერთსარგებლიანობისა და პატივისცემის საფუძველზე ააშენოს", – განაცხადა პუტინმა საპასუხოდ. შეხვედრის შეფასებები – "ეს იყო რიგითი სამუშაო შეხვედრა" ექსპერტები ამბობენ, რომ ეს რიგითი შეხვედრა იყო, რომელიც შესაძლოა, მერკელის იმიჯისთვის ძალიან სასარგებლოც იყოს. "მიუხედავად მსოფლიო მოლოდინისა, არაფერი სენსაციური და მნიშვნელოვანი არ მომხდარა. ორივე ლიდერი ცდილობდნენ ურთიერთობის ნორმალიზებისთვის პირველი ნაბიჯების გადადგმას ეს იყო. ეს იყო რიგითი სამუშაო პროცესი, რომელიც საკმაოდ მნიშვნელოვანია მერკელისთვის, რომელიც სექტემბერში საპარლამენტო არჩევნებს მართავს. წინასაარჩევნო კამპანიის დროს მერკელს შეუძლია წარსდგეს როგორც "მსოფლიოში პირველი კლასის დიპლომატი", რომელსაც შეუძლია მსოფლიოს ყველა ლიდერთან საუბარი", – განაცხადა გერმანულ რუსული ფორუმის სამეცნიერო ხელმძღვანელმა. ექსპერტები შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვან შეხვედრას ორ თვეში გერმანიაში, ჰამბურგში ელოდებიან, სადაც სამიტზე ჩასვლას გეგმავენ, როგორც მერკელი და პუტინი ასევე, ამერიკის პრეზდენტი დონალდ ტრამპი, საფრანგეთის პრეზიდენტი და ჩინეთის ლიდერი. ექსპერტები ამბობენ, რომ ორ თვეში მსოფლიო და ევროპული პოლიტიკის ახალი ფურცელი გადაიშლება. იხილეთ ასევე ჩვენი სტატია: პუტინი და ტრამპი შეთანხმდნენ? – ლიდერები შესაძლოა ერთმანეთს ზაფხულში შეხვდნენ [post_title] => პუტინი თავს იმართლებს: არავის საქმეში არ ვერევით ჩვენ და ... [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => putini-tavs-imartlebs-aravis-saqmeshi-ar-verevit-chven-da [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-03 16:35:09 [post_modified_gmt] => 2017-05-03 12:35:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127299 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 127900 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-05 11:48:50 [post_date_gmt] => 2017-05-05 07:48:50 [post_content] => თბილისში, პეკინის გამზირი დროებით გადაიკეტება. ივნისის შუა რიცხვებიდან გამზირზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაიწყება. თბილისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ცნობით, სამუშაოები 15 სექტემბრამდე დასრულდება. რეაბილიტაცია ვაჟა–ფშაველას გამზირის დასაწყისიდან, სასტუმრო აჭარის მიმდებარე ტერიტორიამდე განხორციელდება. "ფორტუნას" კეთილმოწყობის სამსახურში განუცხადეს, რომ სარეაბილიტაციო სამუშაოების მიუხედავად, პეკინის გამზირის ორივე ზოლის გადაკეტვას ერთდროულად არ აპირებენ. შესაბამისად, ზაფხულში პეკინის გამზირზე ცალმხრივი მოძრაობა შესაძლებელი იქნება. "მიუხედავად იმისა, რომ სწორედ ის პერიოდი დავამთხვიეთ რეაბილიტაციას, როცა სკოლა მთავრდება და ქალაქიდან ხალხი გადის, მაინც ვფიქრობთ იმაზე, რომ გამზირის სრული გადაკეტვა კოლაფსს გამოიწვევს, ამიტომ კეთილმოწყობის სამსახური ექსპერტებთან ერთად მუშაობს ალტერნატიულ მარშრუტებზე, დროებით შუქნიშნებზე და ა.შ.". – განაცხადეს კეთილმოწყობის სამსახურში. მათი ცნობით, ერთ–ერთ ყველაზე ცხელ მონაკვეთს სასტუმრო აჭარის მიმდებარე ტერიტორია წარმოადგენს, რომელიც ასევე რეაბილიტაციის პროექტშია. იმისთვის, რომ სატრანსპორტო კოლაფსი არ წარმოიქმნას, ექსპერტები ალტერნატიულ მარშრუტებს ამუშავებენ. მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდება სამუშაოების დაწყების ზუსტი თარიღი, კეთილმოწყობის სამსახური, გამზირის რეაბილიტაციაზე, ალტერნატიულ გზებზე და ა.შ. საზოგადოებისთვის სპეციალურ ვიდეორგოლებსაც გაავრცელებს. პეკინის რეაბილიტაციის ღირებულება 2 მილიონი ლარია. პროექტის ფარგლებში შეიცვლება მიწისქვეშა კომუნიკაციები, დაიგება ასფალტის ახალი საფარი. გათვალისწინებულია ასევე, სანიაღვრე სისტემის გამოცვლაც. პეკინის გამზირის სრული რეაბილიტაცია 60 წელია არ განხორციელებულა. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => ზაფხულში პეკინი გადაიკეტება – სად იმოძრავებს ავტომობილები? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => zafkhulshi-pekini-gadaiketeba-sad-imodzravebs-avtomobilebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-05 11:48:50 [post_modified_gmt] => 2017-05-05 07:48:50 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127900 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 46 [max_num_pages] => 16 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => f1aebd59104ab8630affee27b161a9ba [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )