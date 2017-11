“ვპასუხობ ჰ და მ-ს გახსნასთან დაკავშირებით ისტერიკით და პანიკით დაჟღენთილ 7 შეკითხვას“

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => hm [1] => guram-sherozia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 188332 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => hm [1] => guram-sherozia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 188332 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1575 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => hm [1] => guram-sherozia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => hm [1] => guram-sherozia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (188332) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (4613,1575) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 188117 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-11-17 14:21:39 [post_date_gmt] => 2017-11-17 10:21:39 [post_content] => თბილისში ჰ&მ-ის გახსნა ლამის ქალაქის მთავარი მოვლენა გახდა. მოლოდინი და აჟიოტაჟი არც პრეზენტაციამდე პერიოდს აკლდა, ახლა კი სოცქსელებში ათასგვარი კომენტარები იწერება. ჯერ ხომ იმაზე ატეხეს ამბავი ქართულად რომ მიაწერეს აბრა ჰ&მ. მოკლედ, ტანსაცმლის მაღაზიის გახსნა სერიოზულ მოვლენად იქცა. H&M - რა არის ბევრმა იცის, მაგრამ ის თუ იცით ეს H და M რას ნიშნავს? H&M (Hennes & Mauritz) - შვედური კომპანიაა, ევროპაში საცალო ტანსაცმლით ვაჭრობის უმსხვილესი ქსელი, რომლის შტაბ-ბინა მდებარეობს სტოკჰოლმსა და ნიუ-იორკში. 1947 წელს ერლინგ პერსონმა ქალის ტანსაცმლის მაღაზია Hennes (შვედურიდან - მისთვის) გახსნა ქალაქ ვესტეროსში. მოგვიანებით 1968 წელს ერლინგ პერსონმა შეიძინა მონადირეებისა და თევზაობის მოყვარულთათვის განკუთვნილი მაღაზია Mauritz Widforss. ასორტიმენტში გაჩნდა ტანსაცმელი მამაკაცებისა და ბავშვებისთვის, ხოლო კომპანიის სახელწოდება შეიცვალა და გახდა - Hennes & Mauritz. [post_title] => რას ნიშნავს აბრევიატურა H&M? [gallery link="file" ids="188142,188143,188144,188145,188146,188147,188148,188149,188150"] თიკა ჯამბურია: ძალიან დიდი ხანია, ველოდები ამ ბრენდის საქართველოში შემოსვლას. ეს ამბავი მიხარია. ამ მაღაზიის პირდაპირ ვცხოვრობ, ნებისმიერ დროს გადმოვალ და შევიძენ სასურველ ნივთებს. მომწონს ფასები, აქაც ნორმალური ფასებია, ყველასთვის მისაღები ტანსაცმელი აქვთ, ნებისმიერ გემოვნებაზე მორგებული. „კენზოსა“ და „ეიჩ ენდ ემის“ ერთობლივი სამოსი მაქვს, გარდა ამ ბრენდის ჩვეულებრივი სამოსისა. [gallery link="file" columns="4" ids="188162,188164,188163,188165"] გვანცა დარასელია: ეს ბრენდი ძალიან მიყვარს, რადგან არის კომფორტული. მიხარია მათი საქართველოში შემოსვლა და გაიხსნა ოფიციალური წარმომადგენლობა, სრული ასორტიმენტი აქვთ სამ სართულზე განლაგებული, მათ შორის, ბავშვების სამოსიც, რაც, როგორც ორი შვილის დედას, ძალიან მომწონს (იღიმის). ბევრი პრაქტიკული ნივთის შეძენა შეიძლება. ძალიან იშვიათია, რომ გახსნის ღონისძიება იყოს ასეთი კარგი. მშვენიერი სიტუაციაა, იმ რიგის მიუხედავად, რაც გამოვიარეთ. ვულოცავ ყველას, ვინც ამ ღონისძიების მომზადებაში იყო ჩართული. [gallery link="file" ids="188159,188155,188156"] ნუცა ბუზალაძე: ახლა მაცვია სწორედ ამ ბრენდის სამოსი. ძალიან დიდი ბედნიერებაა და დიდი კომფორტი, რომ მათი მაღაზია თბილისში გაიხსნა. ყოველდღიური სამოსია, რომელსაც კარგად ხმარობ. ვუსურვებ წარმატებებს. იმედი მაქვს, რომ საქართველოში კარგად იმუშავებს, რადგან ბევრი ადამიანი ელოდებოდა. თიკო სადუნიშვილი: ძალიან მომწონს, აბა, არ მომწონს? იაფი და პრაქტიკულია. იმედი მაქვს, ქართველ დიზაინერთან კოლაბორაციაც იქნება. ვიცი, რომ დემნა გვასალიასთან ჰქონდათ მოლაპარაკებები. „ეიჩ ენდ ემი“ უკვე ტრენდში მყოფი წლის დიზაინერების ნამუშევრების კარგი ვერსიაა. იაფად შეგიძლია შეიძინო ტრენდული სამოსი, ის, რაც მოდის კვირეულზე დავინახეთ და ღირდა ძალიან ძვირი (იღიმის). ვფიქრობ, ფასდაკლებებზე ძალიან გავერთობით. ასეთი ბრენდები ფასდაკლებებზე უფრო „ასწორებს“ (იღიმის). ზოგადად, მგონია, რომ აქ მაინც ცოტა ძვირია... შოპინგის პარალელურად, დამსწრე საზოგადოების გართობაზე ზრუნავდნენ ჯგუფები „New One“ და „Svansikh“, ასე რომ, წვეულებას მუსიკა და შამპანური ნამდვილად არ დაჰკლებია. სტუმრებმა საღამოთი ისიამოვნეს და საჩუქრებითა და ახლად შეძენილი ნივთებით ხელდამშვენებულებმა დატოვეს მაღაზია. ნინო მურღულია [post_title] => H&M-ის არაოფიციალური გახსნის ყველა დეტალი (ფოტოები) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => hm-is-araoficialuri-gakhsnis-yvela-detali-fotoebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-17 14:38:38 [post_modified_gmt] => 2017-11-17 10:38:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=188123 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 188036 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-17 11:43:52 [post_date_gmt] => 2017-11-17 07:43:52 [post_content] => H&M-ის გახსნის ღონისძიებას სოციალურ ქსელში საკმაოდ დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. საზოგადოების ნაწილი გზის გადაკეტვით იყო უკმაყოფილო, ნაწილი გახსნის პომპეზურობით და ეს ის ხალხია, ვინც მიღებაზე არ იყო მიწვეული. ღონისძიებაზე მყოფების უკმაყოფილება კი იმ ფაქტმა გამოიწვია, რომ ღონისძიებაზე სტუმრები ბავშვებთან ერთად არ დაუშვეს. "მთავარი სირცხვილი აქ ისაა, რომ ყველა დედას, ვინც ბავშვის გამო გვერდით გაგვწიეს (პირდაპირი მნიშვნელობით გაგვწიეს), და "ჰელფ-ზონაში" დაგვაყენეს, პირდაპირ ბავშვების წინაშე გვეუბნებოდნენ "ესენი არ უნდა წამოგეყვანათო". რამდენიმე ბავშვმა ტირილი დაიწყო, რადგან უსარგებლო ნივთად იგრძნო თავი (გადამეტება და სენტიმენტები მე არ მახასიათებს, მოგეხსენებათ)", - წერს მარიკა ბაკურაძე. https://www.facebook.com/marika.bakuraze/posts/1727955727228174?pnref=story საკითხს სოციალურ ქსელში ეხმიანება პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის წარმომადგენელი ანა არგანაშვილიც და წერს, რომ ბავშვების თანდასწრებით იმის თქმა, რომ "მათი ადგილი აქ არ არის" ღირსებისშემლახველი და დამამცირებელია. ანა არაგანაშვილი ხაზს იმასაც უსვამს, რომ ამ ნაბიჯით ისინი ქალებისთვისაც არამეგობრულ და დისკრიმინაციულ გარემოს ქმნიან. "ჰ და მ-ს მიღებასთან დაკავშრებით. თავიდან არ მივაქციე ყურადღება, მაგრამ... ჰ და მ- ყურადღებით მოგვისმინეთ თუ შეიძლება: 1. ქალების საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობა, მუშაობა, საკუთარი თავის მოვლაც კი, გენდერული როლების გამო, მუდმივად ბავშვებთან არის კავშირში. თუ თქვენ ბავშვებს გამორიცხავთ სივრციდან, ამით ქალებისთვის არამეგობრულ გარემოს ქმნით და, ფაქტობრივად, ქალებს უზღუდავთ მონაწილეობას საჯარო სივრცეში. რაც, ხელს შეუწყობს დისკრიმინაციული გარემოს დამკვირდებას. 2. თუ თქვენი პრეზენტაციის შინაარსი იყო ბავშვებისთვის შეუსაბამო, ჩაგეწერათ მოსაწვევში და არავინ მოიყვანდა ბავშვებს ან მათი დატოვების შეუძლებლობის შემთხვევაში, საერთოდ არ მოვიდოდნენ, ასეთი ძნელია წინასწარ გაფრთხილება და ამის პრევენცია? 3. ბავშვების თანდასწრებით, თქვენი პერსონალის მხრიდან, იმის თქმა, რომ ბავშვები არ უნდა მოეყვანათ და "მათი ადგილი აქ არ არის" არის ბავშვებისთვის ღირსებისშემლახველი და დამამცირებელი. ძალიან სამწუხაროა თუ, თქვენი თანამშრომლები ასე საუბრობენ. ერთი სიტყვით, ნამეტანი ცუდი ამბავი დაგემართათ და არ მგონია თქვენი ჰედ ოფისი ბედნიერი იყოს ამის გაგებით,"- წერს ანა არაგანაშვილი. https://www.facebook.com/anna.arganashvili/posts/10155853267761112 კიდევ ერთი პრეტენზია სავაჭრო ცენტრის წინ ტროტუარის გადაკეტვას ეხებოდა, რის შედეგადაც გამვლელებს ავტომანქანების სავალ ნაწილზე უწევდათ გადასვლა, მათ შორის, ბავშვებს. "მოკლედ, ჰ და მ - მ გადაწყვიტა მისი მაღაზიის გახსნაზე სრულად გადაკეტოს თავისუფლებისეტროს მიმდებარე ტერიტოტია. მთლიანი საფეხმავლო გზა და არ გაუმართლად რომ მე გავიარე",- წერს კიდევ ერთი "ფეისბუქ" მომხმარებელი. https://www.facebook.com/nikoloz.humanoidi/videos/2125008730846500/?hc_location=ufi "ფორტუნა" გამოთქმულ პრეტენზიებთან დაკავშირებით H&M-ის საზოგადეობასთან ურთიერთობის სამსახურსაც დაუკავშირდა და მათგან საპასუხო პოზიციას ელოდება. თუმცა, ღონისძიებას დადებითი გამოხმაურებაც ჰქონდა. "სოციალურ ქსელში თაზო გამცემლიძე წერს, რომ სხვა ქვეყნებშიც ასეთი მასშტაბური ღონისძიებით იხსნება მაღაზიები. "მაგალითად, პირველი ფოტო ნიუიორკია, შემდეგ ახალი ზელანდია და ესპანეთი. ეს "ბრენდი" ესე ხსნის თავის ახალ მაღაზიებს და ხალხსაც ვისაც უნდა იმათ პატიჟებს. "ძალიან უხერხულია ამდენი "საქართველოს ჩამორჩენილობაზე" აქცენტირება. ჩემი მეგობრების დიდი ნაწილიც გულჩაწყვეტილია ჰ&მ მაღაზიის პრეზენტაციით. კარგით რაა, "ტეხავს" უკვე. H&M - რა არის ბევრმა იცის, მაგრამ ის თუ იცით ეს H და M რას ნიშნავს? H&M (Hennes & Mauritz) - შვედური კომპანიაა, ევროპაში საცალო ტანსაცმლით ვაჭრობის უმსხვილესი ქსელი, რომლის შტაბ-ბინა მდებარეობს სტოკჰოლმსა და ნიუ-იორკში. 1947 წელს ერლინგ პერსონმა ქალის ტანსაცმლის მაღაზია Hennes (შვედურიდან - მისთვის) გახსნა ქალაქ ვესტეროსში. მოგვიანებით 1968 წელს ერლინგ პერსონმა შეიძინა მონადირეებისა და თევზაობის მოყვარულთათვის განკუთვნილი მაღაზია Mauritz Widforss. ასორტიმენტში გაჩნდა ტანსაცმელი მამაკაცებისა და ბავშვებისთვის, ხოლო კომპანიის სახელწოდება შეიცვალა და გახდა - Hennes & Mauritz. [post_title] => რას ნიშნავს აბრევიატურა H&M? 