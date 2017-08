წაიკითხე წიგნი, დაივიწყე რეალობა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => migrantebi [1] => saberdzneti [2] => biblioteka [3] => kitkhva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 157017 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => migrantebi [1] => saberdzneti [2] => biblioteka [3] => kitkhva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 157017 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 114 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => migrantebi [1] => saberdzneti [2] => biblioteka [3] => kitkhva ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => migrantebi [1] => saberdzneti [2] => biblioteka [3] => kitkhva ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (157017) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5683,10602,114,413) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 156030 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-23 10:55:29 [post_date_gmt] => 2017-08-23 06:55:29 [post_content] => ბორჯომის ხეობაში გაჩენილი ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში საქართველოს დახმარებას კიდევ რამდენიმე ევროპული ქვეყანა სთავაზობს. საგანგებო შტაბის ინფორმაციით, აზერბაიჯანის, თურქეთის, სომხეთისა და ბელორუსის გარდა, რომლებიც ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში უკვე მონაწილეობენ, ქართული მხარის დასახმარებლად მზადყოფნას გერმანია, რუმინეთი და საბერძნეთიც აცხადებს. საქართველოს ხანძრის ჩასაქრობად დახმარებას გერმანია, რუმინეთი და საბერძნეთი სთავაზობს საბერძნეთის მოსახლეობა 20%-ით შემცირდება. ასეთი პროგნოზი ბერლინის დემოგრაფიისა და განვითარების ინსტიტუტმა გაავრცელა. ამჟამად ელადაში 11 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს, 2050 წლისთვის კი ეს ციფრი 8,9 მილიონამდე შემცირდება. დემოგრაფიული პრობლემები იმ ღრმა ეკონომიკური კრიზისით აიხსნება, რომლიდანაც ქვეყანა აგერ უკვე 6 წელია ვერ გამოდის. ბოლო პერიოდში უმუშევართა რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა, რამაც ცხოვრების დონეზეც ნეგატიური გავლენა იქონია. სოციოლოგები აღნიშნავენ, რომ ეკონომიკური პრობლემები ყველაზე მეტად ახალგაზრდა თაობაზე აისახა და 25 წლამდე ბერძნების 50% სამსახურის გარეშე დარჩა. რამაც შობადობის შემცირება და ემიგრაციის გაზრდა გამოიწვია. გერმანელი მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ 30 წლის შემდეგ საბერძნეთი პენსიონერთა რაოდენობით ევროპაში ლიდერი იქნება.

საბერძნეთში ეკონომიკური კრიზისი მოსახლეობას ამცირებს საბერძნეთმა ხანძრის ჩაქრობაში დახმარების გაწევის თხოვნით ევროკავშირს მიმართა. ამის შესახებ ინფორმაციას „როიტერსი" ავრცელებს. ხანძარი ათენის ჩრდილოეთ-აღმოსავლეთით სამი დღის წინ გაჩნდა და მისი ჩაქრობა ამ დრომდე ვერ მოხერხდა. თავდაპირველი კერა ქალაქ კალამოსთან რამდენიმე დღის წინ გაჩნდა. ამ დროისთვის ათეულობით სახლია დაზიანებული და ათასობით ჰექტარი ტყეა დამწვარი.

საბერძნეთი ხანძრის ჩასაქრობად დახმარებას ევროკავშირს სთხოვს [post_title] => საქართველოს ხანძრის ჩასაქრობად დახმარებას გერმანია, რუმინეთი და საბერძნეთი სთავაზობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelos-khandzris-chasaqrobad-dakhmarebas-germania-rumineti-da-saberdzneti-stavazobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-23 10:55:29 [post_modified_gmt] => 2017-08-23 06:55:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=156030 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 44 [max_num_pages] => 15 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 6715d1e09c47e84cdaeaf2f7f59086ea [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )