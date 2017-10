წაქცეული ხეები ქავთარაძის N1-ში – რისთვის გაიცა ხეების ჭრაზე ნებართვა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gudvili [1] => nata-feradze [2] => siti-moli [3] => kheebi-chra [4] => partinazanuli-mebagheoba [5] => qavtaradzis-qucha ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 179878 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gudvili [1] => nata-feradze [2] => siti-moli [3] => kheebi-chra [4] => partinazanuli-mebagheoba [5] => qavtaradzis-qucha ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 179878 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 7791 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => gudvili [1] => nata-feradze [2] => siti-moli [3] => kheebi-chra [4] => partinazanuli-mebagheoba [5] => qavtaradzis-qucha ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => gudvili [1] => nata-feradze [2] => siti-moli [3] => kheebi-chra [4] => partinazanuli-mebagheoba [5] => qavtaradzis-qucha ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (179878) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (7791,20648,8066,20649,20650,9080) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 173514 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-10 15:54:47 [post_date_gmt] => 2017-10-10 11:54:47 [post_content] => საკრებულოს შენობასთან იმყოფება "პარტიზანი მებაღეების" წარმომადგენელი ნატა ფერაძე, სადაც ამ წუთებში "ნაციონალური მოძრაობის" და მათი მხარდამჭერების აქცია მიმდინარეობს. ნატა ფერაძე, ადგილზე შეკრებილ ადამიანებთან ერთად, საკრებულოს შენობაში შესვლას ითხოვს და ამბობს, რომ საკრებულოს სხდომა დღეს უკანონოდ დაიხურა. „ეს კანონის მიხედვით ნიშნავს, რომ ნებისმიერი გადაწყვეტილება, რასაც ასე უკანონოდ დაკეტილ სხდომაზე მიიღებენ, ჩაითვლება უკანონოდ და ეს გასაჩივრდება სასამართლოში. ასე, რომ ჩვენ გვაწყობდა საქმის ასეთი მოტრიალება,“ - განაცხადა ნატა ფერაძემ. "პარტიზანმა მებაღემ" საკრებულოს თავმჯდომარეს ისევ შუა თითი უჩვენა. რამენჯერმე დაიძაბა სიტუაცია თბილისის საკრებულოს შენობასთან, სადაც იყო დაპირისპირება და ხმაური. არიან დაკავებულები, თუმცა უცნობია, მათი ზუსტი რაოდენობა. "რამდენიმე საათია ასეთი მდგომარეობა და არავინ მოდის. ვიდეო დილით, 10:40 წუთზეა გადაღებული", – აცხადებს ვიდეოს ავტორი ლიკა კინწურაშვილი. "სითი მოლისა" და "გუდვილის" წარმომადგენლები ადასტურებენ, რომ ადგილზე სავაჭრო ცენტრების შეერთებისა და გაფართოების სამუშაოები მიმდინარეობს. თუმცა, "სითი მოლის" საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერმა პრობლემასთან დაკავშირებით, "ფორტუნას" სატელეფონო ინტერვიუზე უარი უთხრა. "პარტიზანმა მებაღემ" საკრებულოს თავმჯდომარეს ისევ შუა თითი უჩვენა. რამენჯერმე დაიძაბა სიტუაცია თბილისის საკრებულოს შენობასთან, სადაც იყო დაპირისპირება და ხმაური. არიან დაკავებულები, თუმცა უცნობია, მათი ზუსტი რაოდენობა. 