წავედით რესტორანში: ბარსას ვარსკვლავებმა თამაშამდე მოილხინეს

[post_title] => ქუთაისში სტანდარტულზე დიდი ზომის "მაკდონალდსი" ხვალ გაიხსნება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qutaisshi-standartulze-didi-zomis-makdonaldsi-khval-gaikhsneba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-13 14:19:20 [post_modified_gmt] => 2017-07-13 10:19:20 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=145838 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 145393 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-12 12:28:56 [post_date_gmt] => 2017-07-12 08:28:56 [post_content] => ფოტოები კუნძულებიდან. ლიონელ მესის ძალიან დატვირთული ზაფხული გამოუვიდა: ჯერ იყო და ქორწილი გადაიხადა ანტონელა როკუცოსთან, შემდეგ როგორც იქნა კონტრაქტი გაახანგრძლივა „ბარსელონასთან". ახლა კი კარიბის ზღვაზე ნებივრობს. მესი დასასვენებლად ოჯახთან ერთად გაემგზავრა - 4 წლის ტიაგოსთან და წლის მატეოსთან ერთად. მესის შეუერთდა მისი ახლო მეგობარი ლუის სუარესი მეუღლე სოფიასთან ერთად. კრიშტიანო რონალდომ ოჯახი ფორმენტერას კუნძულზე წაიყვანა (ყველაზე მცირეა ბალეარის კუნძულებიდან). კრიშტიანოს მაგარი ფოტო სამ შვილთან ერთად - უფროსი ვაჟი და ორი ახალშობილი კრიშტიანოს ნათესავები კრიშტიანო დასთან ერთად ალიშა ავეირუ, კრიშტიანოს ბიძაშვილი რეჟიმის და წესრიგის ისეთი გიჟი, როგორიც რონალდოა, შვებულებაშიც კი ვარჯიშობს [post_title] => რას აკეთებენ მესი და რონალდო შვებულებაში (ფოტოები) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ras-aketeben-mesi-da-ronaldo-shvebulebashi-fotoebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-12 12:31:48 [post_modified_gmt] => 2017-07-12 08:31:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=145393 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 144725 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-10 11:26:49 [post_date_gmt] => 2017-07-10 07:26:49 [post_content] => ლიონელ მესი „ბარსელონაში" 61 მილიონ ევროს აიღებს წელიწადში. არგენტინელმა ძალიან სარფიანად გადაწერა კონტრაქტი. ამხელა ხელფასით მესი მსოფლიოში ყველაზე მაღალანაზღაურებადი მოთამაშე გახდა. აწი ის დაახლოებით კვირაში 1 მილიონ ევროს გამოიმუშავებს. ხელფასის გარდა მესი ფულს იშოვის კომერციული მიზნებით მისი გამოსახულების გამოყენებისგან და პლუს ათასგვარი ბონუსებისგან. მესის ახალი კონტრაქტი „ბარსელონასთან" 2021 წლამდეა გათვლილი. 30 წლის სუპერვარსკვლავი გარდა ჩამოთვლილი სიკეთეებისა 50 მილიონი ევროს ბონუსს მიიღებს უბრალოდ კონტრაქტის გაფორმებისთვის. მესის გამოსასყიდ თანხად 300 მილიონი განისაზღვრა. [post_title] => მესის ფულს თვლა აღარ აქვს: მილიონი კვირაში 