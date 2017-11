წელს ტურიზმიდან 225 მილიონი დოლარით მეტი შემოსავალი მივიღეთ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => turizmi [1] => giorgi-chogovadze [2] => shemosavali [3] => vizitori ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183309 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => turizmi [1] => giorgi-chogovadze [2] => shemosavali [3] => vizitori ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183309 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2018 წლის ბიუჯეტი 44 მლნ 800 ათასი ლარით გაიზრდება. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ინფორმაციით, აჭარის შემოსულობების საპროგნოზო მაჩვენებელი 351 მლნ ლარით განისაზღვრა, რაც 44 მლნ 800 ათასი ლარით მეტია 2017 წლის რეგიონის ბიუჯეტის შემოსულობების მაჩვენებელთან. 2017 წლის 30 ოქტომბერს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის ზურაბ პატარაძის ხელმძღვანელობით, მთავრობის მორიგი სხდომა გაიმართა. დღის წესრიგით გათვალისწინებული იყო სამი საკითხი: 2017 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სამი კვარტლის შესრულების მიმოხილვა, „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2018 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ" აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2018-2021 წლების პრიორიტეტის დოკუმენტი. ზურაბ პატარაძემ ისაუბრა იმ პრიორიტეტულ საკითხებზე, რომლებიც 2018 წლის ბიუჯეტშია ასახული, განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა ტურიზმისა და საგზაო ინფრასტრუქტურული მიმართულებით გაზრდილ ბიუჯეტზე. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ ისაუბრა იმ მეგაპროექტებზე, რომლებიც აჭარაში ხორციელდება. მისი თქმით, დაწყებულია მაღალმთიანი აჭარის გაზიფიცირების პროექტი, დასრულების ეტაპზეა ქობულეთი-ბათუმის შემოვლითი გზის მშენებლობა, ასევე მიმდინარეობს გონიოსა და მახოს ხიდების დამაკავშირებელი შემოვლითი გზის მშენებლობა, გამოცხადებულია ტენდერი სტადიონის მშენებლობაზე, სულ მალე დაიწყება ბათუმის ესტაკადას მშენებლობა, რომელიც მნიშვნელოვანწილად განმუხტავს ქალაქის შემოსასვლელში გადატვირთულ საგზაო მოძრაობას. მთავრობის სხდომაზე 2017 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სამი კვარტლის შესრულება მიმოიხილა აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრმა რამაზ ბოლქვაძემ. როგორც მინისტრმა აღნიშნა, ბიუჯეტის შესრულების ნაწილი ყველა მიმართულებით დადებითი მაჩვენებლებით გამოირჩევა. რამაზ ბოლქვაძემ სხდომაზე წარადგინა „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2018 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი, რომელიც აჭარის მთავრობის მხარდაჭერის შემდეგ განსახილველად და დასამტკიცებლად აჭარის უმაღლეს საბჭოს გადაეგზავნება. Lonely Planet საქართველოზე წერს, რომ ეს არის მომავალზე ორიენტირებული უძველესი ქვეყანა სამხრეთ კავკასიაში, რომელიც ამავდროულად უდიდეს პატივს სცემს თავის წარსულსა და ტრადიციებს. „საქართველო ღვინისა და უძველესი კერძების ქვეყანაა, რომელიც მხოლოდ მომავლისკენ იყურება. მისი უძველესი ისტორია და კულტურა არა მხოლოდ წარსულია, არამედ აწმყო. ქართული ღვინო იმდენად საამაყოა ამ ქვეყნისთვის, რომ ხშირად მესაზღვრეები აეროპორტში წითელი ღვინით ხვდებიან ჩამოსულ სტუმრებს", - წერს Lonely Planet. ცნობისთვის, Lonely Planet წარმოადგენს საერთაშორისო უმსხვილეს სამოგზაურო მედია პლატფორმას. იგი მოიცავს, საერთაშორისო გზამკვლევების სერიას, წიგნებს და ონლაინ პლატფორმებს. კომპანია დაარსდა 1972 წელს და დღეს ერთ-ერთი წამყვანი პოზიცია უჭირავს თავის სფეროში. Lonely Planet-ის სტატიებზე, ბლოგებზე და გამოცემებზე მუშაობს 200-მდე ავტორი. "არავისთვის არის ახალი, რომ საქართველოში მოქმედებს მცურავი გაცვლითი კურსის რეჟიმი, რაც ნიშნავს, რომ კურსი იმოძრავებს ორივე მიმართულებით - ზოგჯერ გაუფასურების და ზოგჯერ გამყარების მიმართულებით. როგორც სხვა ქვეყნის ცენტრალური ბანკები, ასევე საქართველოს ეროვნული ბანკი არ გააკეთებს კომენტარს ეროვნული ვალუტის მოკლევადიან რყევებთან დაკავშირებით. დღესაც ბაზარზე მიმდინარეობს ჩვეულებრივი პროცესი. ანუ იქნება პერიოდი, როდესაც ლარი იქნება სტაბილური რომელიმე ვალუტის მიმართ, იქნება პერიოდი, როდესაც ლარი გაუფასურდება და იქნება პერიოდი, როდესაც ლარი გამყარდება. ამავე დროს, გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, თითქოს ეროვნულმა ბანკმა წინასაარჩევნოდ გააკეთა ინტერვენცია, რაც მართალი არ არის, ზაფხულის შემდეგ სებ-ს ინტერვენცია არ განუხორციელებია და ყველა ის ინტერვენცია, რაც ჩაატარა, იყო მხოლოდ შესყიდვა და წელს 130 მილიონი დოლარი შევისყიდეთ ბაზრისგან. ამავე დროს, ზოგადად მინდა ვთხოვო, რომ ასეთ სენსიტიურ საკითხთან დაკავშირებით კარგი იქნება, თუ სიფრთხილეს გამოვიჩენთ", - განაცხადა გვენეტაძემ. მისივე თქმით, ლარის კურსთან დაკავშირებით ბევრი ფუნდამენტური ფაქტორი მოქმედებს, თუმცა მოკლევადიან რყევებთან დაკავშირებით რაიმე კომენტარის გაკეთება შეუძლებელია. როგორც გვენეტაძემ აღნიშნა, ეროვნული ვალუტის კურსის ფორმირებაზე ძალიან ბევრი ფაქტორი ახდენს გავლენას. ”არის ფაქტორები, რომლებიც შეიძლება დღეს შევნიშნოთ და არის ფაქტორები, რომლებიც შეიძლება დღეს ვერ შევნიშნოთ და გარკვეული პერიოდის შემდეგ შევნიშნოთ. როდესაც გვინდა, რომ ზუსტად განვსაზღვროთ, რა ფაქტორებმა იმოქმედა, ყველაზე კარგი საშუალებაა, რომ საგადასახდელო ბალანსს შევხედოთ. მოგეხსენებათ, საგადასახდელო ბალანსი არის ის სტატისტიკური ინფორმაცია, რომელსაც გარკვეულწილად დაგვიანებით ვიღებთ და შეუძლებელია სრული ანალიზის გაკეთება ამ ინფორმაციის არქონის შემთხვევაში. ზოგადად, თუ დღევანდელ სიტუაციას შევხედავთ, ფუნდამენტური ფაქტორები გაუმჯობესებულია, ექსპორტი კარგად იზრდება, ასევე იზრდება ფულადი გადმორიცხვები, თუმცა საგარეო შოკამდე არსებული დონისთვის კიდევ არ მიუღწევია ამას. ასევე იზრდება შემოსავლები ტურიზმიდან, მაგრამ არსებობს სხვა ფაქტორები და ერთ-ერთი მათგანი არის მოლოდინები. მე ზოგადად მოგაწოდეთ ინფორმაცია, რომ კურსთან დაკავშირებით ბევრი ფუნდამენტური ფაქტორი მოქმედებს, თუმცა მოკლევადიან რყევებთან დაკავშირებით რაიმე კომენტარის გაკეთება შეუძლებელია", - განაცხადა გვენეტაძემ. 