Williams გუნდის ფანებს ავტოფარეხში ღამის გათენებას სთავაზობს

კატალონიის "ბარსელონას" მცველის, ხერარდ პიკეს შვილი სახლში მადრიდის "რეალის" მოთამაშის, ხამეს როდრიგესის მაისურს ინახავს. მიუხედავად იმისა, რომ პიკე ცნობილია თავისი მკვეთრად უარყოფითი დამოკიდებულებით "რეალისადმი", როგორც ჩანს, მისი შვილი მის აზრს არ იზიარებს. ხამეს როდრიგესის მეუღლემ, დანიელა ოსპინამ, რომელიც "არსენალის " გოლკიპერის, დევიდ ოსპინას უმცროსი დაა, ჟურნალ Don Juan-თან საუბარში შაკირასთან სტუმრობის დეტალები გაიხსენა. "მე და ჩემი ქალიშვილი სალომეა ბარსელონაში შაკირას შევხვდით. ჩვენ მისი გულშემატკივრები ვართ. როდესაც მან თავის ვაჟს, მილანს ჩვენი თავი წარუდგინა და უთხრა, რომ ჩვენ ხამესის ოჯახის წევრები ვართ, მილანმა "აღიარა", რომ მას სახლში ხამესის მადრიდის "რეალის", 10-ნომრიანი მაისური აქვს", - განუცხადა როდრიგესის მეუღლემ კოლუმბიურ ჟურნალს. პიკე მუდმივად აკრიტიკებს "რეალს", როდესაც საშუალება ეძლევა. გამორჩეულად ცუდი ურთიერთობა მას გუნდის კაპიტან სერხიო რამოსთან აქვს. შვილი ვერ გაუზრდია: პიკეს ბიჭი მტრის მაისურს ინახავს

სპორტულმა მარკა Nike-მა დააანონსა ჯინსი, რომელიც სპორტისთვის იქნება განკუთვნილი. კომპანიამ შესაბამისი პატენტის გაფორმებაზე განაცხადი უკვე გააკეთა. კომპანიის წარმომადგენლის განცხადებით, ქსოვილი, რომლითაც ჯინსი დამზადდება, სისველის მიმართ მდგრადი და გამძლე იქნება, მოდელი ლეგინსებისა და ჯინსის ნაზავს წარმოადგენს. "ჩვეულებრივი ჯინსის ქსოვილი გამძეა მაგრამ მას არ აქვს ელასტიურობა და სხვა ისეთი მახასიათებლები რაც სპორტისთვის არის აუცილებელი, განსაკუთრებით კი სპორტის ექსტრემალური სახეობებისთვის, ჩვენ ამას გამოვასწორებთ" - აცხადებს კომპანიის წარმომადგენელი. კომპანია Nike აშშ-ში 1964 წელს დაარსდა, მისი შტაბ ბინა ორეგონის შტატში, ბივერტონში მდებარეობს. Nike სპორტისთვის ინოვაციურ ჯინსს ქმნის

ზაზა ფაჩულიას „გოლდენ სტეიტმა" მეორე მატჩიც მოუგო „იუტა ჯაზს" და დასავლეთ კონფერენციის ნახევარფინალურ სერიაში 2:0 დაწინაურდა. მატჩი წინანდელის ანალოგიური გამოდგა. ოკლენდელები თავიდანვე დაწინაურდნენ და ლიდერობდნენ, თუმცა მებრძოლი იუტელები შანსს ბოლომდე ინარჩუნებდნენ. საბოლოოდ ყველაფერი მასპინძელთ გამარჯვებით დასრულდა. „გოლდენ სტეიტმა" მოახერხა კარგად დაწყებული საქმის გამარჯვებამდე მიყვანა და სერიის ორივე საშინაო მატჩი მოიგო, რითც კონფერენციის ფინალალს მიუახლოვდა. ქართველი ცენტრი სასტარტო ხუთულში იყო, თუმცა მხოლოდ 9 წუთი ითამაშა. ფაჩულიამ ერთადერთი, კევინ დიურანტის პასით, ფარქვეშიდან განხორციელებული სროლა ჩააგდო და შეხვედრა 2 ქულით და 2 მოხსნით დაასრულა. ოკლენდელებს 25 ქულით, 11 მოხსნით და 7 პასით დიურანტმა ულიდერა. 23 ქულა და 7 პასი სტეფ კარიმ მოაგროვა, ხოლო დრეიმონდ გრინმა მასპინძლებს 21 ქულა შესძინა. იუტელთგან 33 ქულით გორდან ჰეივარდი გამოირჩა, სტუმართ ცენტრმა, ფრანგმა რუდი გობერმა კი 37 წუთში 16 ქულა და 16 მოხსნა მიითვალა. სერია ახლა „იუტას" მოედანზე გადაინაცვლებს. მორიგი შეხვედრები 7 და 9 მაისს სოლტ ლეიკ სიტიში გაიმართება. 2:0: გოლდენ სტეიტმა იუტას ისევ მოუგო - ზაზას 2 ქულა შვილი ვერ გაუზრდია: პიკეს ბიჭი მტრის მაისურს ინახავს