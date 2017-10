წინასაარჩევნო პერიოდი, ძირითადად, მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობდა – არასამთავრობო სექტორი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tvitmmartvelobis-archevnebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 177966 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tvitmmartvelobis-archevnebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 177966 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 17884 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => tvitmmartvelobis-archevnebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => tvitmmartvelobis-archevnebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (177966) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (17884) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 177723 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-20 11:15:22 [post_date_gmt] => 2017-10-20 07:15:22 [post_content] => ბრიტანელი იოსეფ ალექსანდერ სმიტი 5 წელია, საქართველოში ცხოვრობს და ჩვენს ქვეყანაში ამჯერად თბილისის საკრებულოში კენჭს იყრის. სმიტი პირველი ბრიტანელია, რომელიც ასეთ ცვლილებებში მიიღებს მონაწილეობას. სმიტი საბურთალოზე საკუთარი ველოსიპედით გადაადგილდება და კარდაკარის პრინციპით ხვდება ქართველ მოსახლეობას. მას შემდეგ, რაც 82 წლის ნანა ყავლაშვილს შეხვდა, ქართველი ქალი სმიტის ქართულის გამო აღფრთოვანებას ვერ მალავდა. „ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კარგი ქართულით საუბრობთ, ამ ფაქტმა ძალიან გამაკვირვა,“ - უთხრა ნანა ყავლაშვილმა სმიტს. თავად სმიტი ხაზს უსვამს, რომ თბილისის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ჰაერის დაბინძურებაა, რასაც მოსახლეობაც მასთან საუბრისას განსაკუთრებით გამოყოფს. ბრიტანელი აღნიშნავს, რომ კარგად იცნობს თბილისის პრობლემებს და, ასევე, თვალყურს ადევნებს პოლიტიკის სიახლეებსაც. აღნიშნულ ინფორმაციას ბრიტანული გამოცემა BBC ავრცელებს. „21 ოქტომბრის თვითმმართველობის არჩევნებს 20 ათასი ადგილობრივი და 600 საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელი დააკვირდება," - ამის შესახებ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის პრესსპიკერმა, ანა მიქელაძემ, განაცხადა. მიქელაძის თქმით, ცესკო-მ რეგისტრაციაში გაატარა 71 ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაცია 30 საერთაშორისო და 74 მედიაორგანიზაცია. „საარჩევნო ადმინისტრაცია ემზადება, რათა არჩევნები პროფესიულ და ყველასათვის ხელმისაწვდომ გარემოში ჩატარდეს. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ბიულეტენების ბეჭდვის პროცესი, თუმცა არჩევნების დღემდე არაუგვიანეს მეორე დღისა, საოლქო საარჩევნო კომისიები მიიღებენ ბიულეტენებს. რაც შეეხება საოლქო საარჩევნო კომისიებს, ისინი კენჭისყრის დაწყებამდე არაუგვიანეს 12 საათისა ბიულეტენებს გადასცემენ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებს. ასევე დაიბეჭდა ამომრჩეველთა ფოტოსურათიანი სიები, რომელიც თითოეულ საარჩევო უბანზე იქნება გამოკრული და ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ამომრჩევლის ბარათების დარიგების პროცესი, სადაც ამომრჩეველი მიიღებს ინფორმაციას, თუ სად არის განთავსებული მისი საარჩევნო უბანი," - განაცხადა ანა მიქელაძემ. ქართული ოცნების თბილისის მერობის კანდიდატი დედაქალაქში მცხოვრებ ეროვნულ უმცირესობებს შეხვდა და თბილისობა მიულოცა. საქართველოს სომეხ, აზერბაიჯანელ და ებრაელ მოქალაქეებს კახა კალაძემ თბილისის განვითარების საკუთარ ხედვა გააცნო და დედაქალაქში მცხოვრები ეროვნულ უმცირესობების მოსაზრებებსაც მოუსმინა. კანდიდატი, სურბ ეჩმიაძინის ტაძარს და სინაგოგასაც ესტუმრა. კახა კალაძემ ეროვნულ უმცირესობებს თბილისობა მიულოცა BBC საქართველოს ხვალინდელ არჩევნებზე სტატიას აქვეყნებს

თვითმმართველობის არჩევნებს 20 ათასი ადგილობრივი და 600 საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელი დააკვირდება