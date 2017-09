წინასწარი ინფორმაციით, თიანეთში 17 წლის ბიჭის მკვლელობისთვის მამა დააკავეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => mkvleloba-tianetshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 159397 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => mkvleloba-tianetshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 159397 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 107 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shss [1] => mkvleloba-tianetshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shss [1] => mkvleloba-tianetshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (159397) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18812,107) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 159375 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-09-02 11:04:50 [post_date_gmt] => 2017-09-02 07:04:50 [post_content] => შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციამ საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის მცდელობის ფაქტზე რვა პირი დააკავა. უწყების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში ნათქვამია, რომ საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ, ჯგუფურად გადაკვეთის მცდელობის ფაქტზე ბანგლადეშის რესპუბლიკის მოქალაქეები დააკავეს. ბრალდებულები, სასაზღვრო საკონტროლო გამტარი პუნქტის გვერდის ავლით, საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთას თურქეთის რესპუბლიკის მიმართულებით ცდილობდნენ. გამოძიება საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ, ჯგუფურად გადაკვეთის მცდელობის ფაქტზე მიმდინარეობს [post_title] => საქართველოში ბანგლადეშის 8 მოქალაქე დააკავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartveloshi-bangladeshis-8-moqalaqe-daakavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-02 11:04:50 [post_modified_gmt] => 2017-09-02 07:04:50 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=159375 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 159366 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-09-02 10:39:54 [post_date_gmt] => 2017-09-02 06:39:54 [post_content] => სამცხე-ჯავახეთში, ხე-ბუჩქნარის უკანონოდ გაჩეხვის და საქონლის დოკუმენტების გარეშე ტრანსპორტირების 38 ფაქტი გამოვლინდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, სამართალდამცველებმა, მხილებულების ავტომანქანებიდან, ახალქალაქში - უსაბუთო ხის მასალა, ბორჯომში - უკანონოდ გაჩეხილი ნაძვის ჯიშის მორები, ახალციხესა და ბორჯომში კი, ადგილობრივების კუთვნილი სახერხი საამქროებიდან, უკანონოდ მოჭრილი მრგვალი მორები ამოიღეს. შესაბამისი ექსპერტიზები უკვე დანიშნულია . გამოძიება საქონლის დოკუმენტების გარეშე ტრანსპორტირების, ხე-ბუჩქნარის უკანონოდ გაჩეხვისა და ხე-ტყის პირველადი გადამამუშავებელი ობიექტის ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნების დარღვევის ფაქტებზე მიმდინარეობს. სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ტყის უკანონოდ გაჩეხვის 38 ფაქტი გამოვლინდა ქობულეთის სანაპირო ზოლის მაშველები ზღვაში გაუჩინარებულ 12 წლის ბიჭს ეძებენ. შსს-ს განცხადებით, ბიჭის გაუჩინარებაზე გამოძიება თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით არის დაწყებული. მაშველებმა ბოლო 24 საათის განმავლობაში ფოთსა და ურეკში 12 ადამიანი გადაარჩინეს. საგანგებო სიტუაცის მართვის სააგენტოს ინფორმაციით, გადარჩენილთა შორის უცხო ქვეყნის 7 მოქალაქეა. იმ ადამიანებს შორის, რომელთაც მაშველების დახმარება დასჭირდათ, ყველაზე უმცროსი 5 წლის ბიჭი, ყველაზე ასაკოვანი კი 73 წლის მამაკაცი იყო. შავი ზღვის სანაპიროზე, 31 აგვისტოს, ამინდის გაუარესების გამო, საშტორმო მდგომარეობა გამოცხადდა. შსს-ს მაშველები უწყვეტ რეჟიმში ახორციელებდნენ მონიტორინგს, სანაპირო ზოლზე არსებულ ყველა საგუშაგოზე აღმართული იყო ცურვის ამკრძალავი წითელი ალმები.