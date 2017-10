წინასწარი მონაცემებით ყიზილაჯლოში დაჭრილმა ჯეიჰუნ ჩობდაროვმა არჩევნებში გაიმარჯვა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => marneuli [1] => tvitmmartvelobis-archevnebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 178738 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => marneuli [1] => tvitmmartvelobis-archevnebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 178738 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3746 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => marneuli [1] => tvitmmartvelobis-archevnebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => marneuli [1] => tvitmmartvelobis-archevnebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (178738) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3746,17884) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 178725 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-22 10:25:16 [post_date_gmt] => 2017-10-22 06:25:16 [post_content] => ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ გამოქვეყნებული წინასწარი მონაცემებით, თბილისის საკრებულოს 25-ვე მაჟორიტარულ მანდატს „ქართული ოცნება“ მიიღებს. რაც შეეხება რეგიონებს საქართველოს მასშტაბით 63-ვე ოლქში, პროპორციულ არჩევნებში „ქართული ოცნება“ ლიდერობს. ცესკოს მიერ 3644 უბნიდან ამ დროისთვის გამოქვეყნებული 2268 უბნის მონაცემებით, თითქმის ყველა ოლქში მმართველი პარტიის მხარდაჭერა 50 %-ზე მაღალია. ცესკო-ს მონაცემები თბილისის მაჟორიტარული ოლქების მიხედვით ასე გამოიყურება: მთაწმინდა #01.01 - ჯაბა ჯიშკარიანი (56,45 %), ვაკის #02.02 მაჟორიტარული ოლქი - გიორგი მუსხელიშვილი (59,54%), ვაკის #02.03 მაჟორიტარული ოლქი - გიორგი ბირბიჩაძე (52,63%), საბურთალოს #03.04 მაჟორიტარული ოლქი - ავთანდილ ცინცაძე (55,11%), საბურთალოს #03.05 მაჟორიტარული ოლქი - დავით უთმელიძე (50.06%), საბურთალოს #03.06 მაჟორიტარული ოლქი - ვახტანგ შაქარაშვილი (57.29%), კრწანისი #04.07 - თემურ გორგაძე (59,65%), ისნის #05.08 მაჟორიტარული ოლქი - ილია ჯიშკარიანი (54,82%), ისნის #05.09 მაჟორიტარული ოლქი - ნინო ლაცაბიძე (58,24%), ისნის #05.10 მაჟორიტარული ოლქი - ლევან დავითაშვილი (55,87%), სამგორის #06.11 მაჟორიტარული ოლქი - რევაზ სოხაძე (54.19%), სამგორის #06.12 მაჟორიტარული ოლქი - გიორგი დოხტურიშვილი (57.95%), სამგორის #06.13 მაჟორიტარული ოლქი - გიორგი ტყემალაძე (52.26%), სამგორის #06.14 მაჟორიტარული ოლქი - ქეთევან მამულაშვილი (46,6%), ჩუღურეთი #07.15 - რამინა ბერაძე (58.28%), დიდუბის #08.16 მაჟორიტარული ოლქი - ვლადიმერ ძნელაძე (53.3%), დიდუბის #08.17 მაჟორიტარული ოლქი - თარაშ შურღაია (62.45%), ნაძალადევის #09.18 მაჟორიტარული ოლქი - დავით ჭელიძე (55.03%), ნაძალადევის #09.19 მაჟორიტარული ოლქი - მიხეილ ამაშუკელი (56.96%), ნაძალადევის #09.20 მაჟორიტარული ოლქი - ალექსანდრე ხუჯაძე (56.98%), ნაძალადევის #09.21 მაჟორიტარული ოლქი - თამარ ტალიაშვილი (44.73%), გლდანის #10.22 მაჟორიტარული ოლქი - შალვა ოგბაიძე (51.42%), გლდანის #10.23 მაჟორიტარული ოლქი - გულია გოცირიძე (47.94%), გლდანის #10.24 მაჟორიტარული ოლქი - ოთარ გრიგოლია (50,47%), გლდანის #10.25 მაჟორიტარული ოლქი - ქეთევან ჯოხაძე (52.68%). წინასწარი მონაცემებით თბილისის საკრებულოს 25-ვე მაჟორიტარულ მანდატს „ქართული ოცნება" მიიღებს

"დილიდან მარნეული არის დაძაბულობის კერა. ხდებოდა "ქართული ოცნების" მხარდაჭერების მობილიზება უბნების გარეთ, ადგილი ჰქონდა შელაპარაკებას „ქართული ოცნებისა" და ოპოზიციის მხარდაჭერებს შორის",-ამის შესახებ "ევროპული საქართველოს" წარმომადგენელმა დავით ბაქრაძემ განაცხადა. მისი განცხადებით, მარნეულში სპეციალური დანიშნულების რაზმები შეიყვანეს და ხელისუფლებას არეულობის შექმნა აქვს განზრახული. "ეს ყველაფერი გვაგონებს კარგად ნაცნობ სქემას, როცა 2016 წელს მარნეულში გამარჯვებულ აჰმედ იმამყულიევს ძალადობით დამსახურებული გამარჯვება მოპარეს. ყველა წინასაწარი მონაცემით, აჰმედ იმამყულიევი იმარჯვებს მარნეულში. ხელისუფლებას მარნეულში კვლავ განზრახული აქვს არეულობა, დაძაბულობა და ამ გზით ხალხისთვის არჩევანის წართმევა,“ - აღნიშნა დავით ბაქრაძემ. ხელისუფლებას მარნეულში კვლავ არეულობა აქვს განზრახული - დავით ბაქრაძე

ევროპული საქართველოს პრესსპიკერი, ირაკლი კიკნაველიძე, „ფორტუნასთან" აცხადებს, რომ არჩევნებთან დაკავშირებით დღეს მთელ ქვეყანაში ტექნიკური პრობლემები დამახასიათებელია. კიკნაველიძე განსაკუთრებით მარნეულის რეგიონს გამოყოფს. მისი თქმით, „ქართული ოცნება" ცდილობს, აჰმედ იმამყულიევს მოგებული არჩევნები მოჰპაროს. „ჩვენ გვახსოვს წინა საპარლამენტო არჩევნები, როდესაც იმამყულიევმა პირველივე ტურში მოიგო მაჟორიტარული არჩევნები და მარნეულში პროვოკაცია მოეწყო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ. დაახლოებით ასეთ უსახურ მცდელობას ვხედავთ ახლაც. ყოველ წუთს სხვადასხვა უბანში სხვადასხვა სოფელში ჩნდებიან „ქართული ოცნების" აქტივისტები, ან თავად „ქართული ოცნების" მაჟორიტარობის კანდიდატები და ცდილობენ პროვოკაციის მოწყობას, რაშიც, რა თქმა უნდა, ჩვენი კანდიდატები და აქტივისტები არავითან შემთვევაში არ აყვებიან," - განაცხადა ირაკლი კიკნაველიძემ. კიკნაველიძის თქმით, დღეს დილით ასეთივე დაპირისპირების და პროვოცირების მცდელობა იყო ახალციხეში, სადაც, როგორც კიკნაველიძე ამბობს, „ევროპულ საქართველოს" გამარჯვების დიდი შანსი აქვს. „ქართული ოცნება" ცდილობს, აჰმედ იმამყულიევს მოგებული არჩევნები მოჰპაროს - ირაკლი კიკნაველიძე წინასწარი მონაცემებით თბილისის საკრებულოს 25-ვე მაჟორიტარულ მანდატს „ქართული ოცნება" მიიღებს