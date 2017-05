წინასწარი შედეგები: არჩევნებში ემანუელ მაკრონმა გაიმარჯვა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => marin-le-peni [1] => emanuel-makroni [2] => safrangetis-archevnebi [3] => egzitpolis-shedegebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 128415 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => marin-le-peni [1] => emanuel-makroni [2] => safrangetis-archevnebi [3] => egzitpolis-shedegebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 128415 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 13399 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => marin-le-peni [1] => emanuel-makroni [2] => safrangetis-archevnebi [3] => egzitpolis-shedegebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => marin-le-peni [1] => emanuel-makroni [2] => safrangetis-archevnebi [3] => egzitpolis-shedegebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (128415) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15482,15089,13399,15139) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 128313 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-07 10:50:40 [post_date_gmt] => 2017-05-07 06:50:40 [post_content] => საფრანგეთში დღეს საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური იმართება. მოქალაქეებს არჩევანის გაკეთება ლიბერალ ემანუელ მაკრონსა და ულტრამემარჯვენე მარინ ლე პენს შორის უწევთ. 39 წლის ყოფილი საინვესტიციო ბანკირი მაკრონი, ევროკავშირში ინტეგრაციას, თავისუფალ ვაჭრობას, ღია კარის პოლიტიკას, ლიბერალურ ეკონომიკირ რეფორმებს უჭერს მხარს 48 წლის ლე პენი ევროკავშირიდან გასვლას, ევროდან ფრანკზე დაბრუნებას და მიგრანტების დეპორტაციას. ხმის მიცემის პროცედურა თბილისის დროით ღამის 10 საათზე დასრულდება. საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური საფრანგეთის ზღვისიქითა ტერიტორიებზე ერთი დღით ადრე გაიმართა. არჩევნების მეორე ტური გუშინ გაიმართა სენ-პიერ და მიკელონში, გვიანაში, გვადელუპაში, მარტინიკაში, სენ-ბართელმში, სენ-მარტენში და საფრანგეთის პოლინეზიაში. ამ ტერიტორიებზე ჩატარებული არჩევნების მეორე ტურის შედეგები დღეს, მეორე ტურის დასრულებისთანავე გამოცხადდება. საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტური 23 აპრილს გაიმართა. საფრანგეთის საკონსტიტუციო საბჭოს მიერ დამტკიცებული შედეგებით, ემანუელ მაკრონმა ამომრჩეველთა ხმების 24,01%-ით პირველი ადგილი დაიკავა, ხოლო მარინ ლე პენი ამომრჩეველთა ხმების 21,30%-ით მეორე ადგილზე გავიდა. მაკრონი თუ ლე პენი? - საფრანგეთში დღეს პრეზიდენტს ირჩევენ ხვალ საფრანგეთში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური გაიმართება საფრანგეთის პრეზიდენტობის კანდიდატს, „ეროვნული ფრონტის" ლიდერს მარინ ლე პენს ბრეტანში ვიზიტისას კვერცხები დაუშინეს. ფრანგული მედიის ინფორმაციით, პრეზიდენტობის კანდიდატს ერთ-ერთი ქარხნის დათვალიერებისას ჯერ სტვენა დაუწყეს, ხოლო შემდგომ კვერცხები დაუშინეს. ისმოდა შეძახილები "გაეთრიეთ", „ფაშისტებო". საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში მარინ ლე პენის კონკურენტი პარტია En Marche!-ს ლიდერი ემანუელ მაკრონია. არჩევნები 7 მაისს არის დაგეგმილი. საფრანგეთის პრეზიდენტობის კანდიდატს კვერცხები დაუშინეს