წითელას და წითურას სეზონი დგება – რამდენად საშიშია ეს ვირუსები

საკონსტიტუციო პროექტი არსებული ხარვეზების გამოსწორებისთვის, თუ ძალაუფლების კონსოლიდაციისა და შენარჩუნებისთვის. მმართველი გუნდი აცხადებს, რომ საქართველოს, დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ პირველად, ექნება კონსტიტუცია, რომელიც გამორიცხავს ქვეყანაში ყოველგვარი ავტოკრატიის ჩამოყალიბებას, თუმცა სხვაგვარად ფიქრობენ ოპოზიციაში, ხარვეზებსა და საფრთხეებს ხედავენ საექსპერტო წრეებში. საექსპერტო წრეების მოსაზრებები პოლიტოლოგი ვახტანგ ძაბირაძე მიიჩნევს, რომ არსებული გამოცდილების გათვალისწინებით, შესაძლოა, პარლამენტმა მესამე მოსმენით, რომელიც ორი მოსმენით მიღებული პროექტისგან მნიშვნელოვნად განსხვავებული კონსტიტუცია მიიღოს. „კონსტიტუციის საბოლოო რედაქციას, ალბათ, მაშინ ვნახავთ, როცა მესამე მოსმენით მიიღებს პარლამენტი. ერთი იყო კომისიაზე რაც იყო, მეორე ვერსია იყო, რაც საყოველთაოდ განიხილეს, მესამე ვარიანტია პროექტი, რომელიც ორი მოსმენით მიიღეს და მესამე მოსმენით რას მიიღებენ, კაცმა არ იცის,“ - აცხადებს ძაბირაძე. ძაბირაძე „ფორტუნასთან“ აცხადებს, რომ ხელისუფლებას არათანაბარი პოლიტიკური გარემოს შექმნა სურს და ამის გამო პროცესების ქუჩაში გადატანის საფრთხესაც ხედავს. „კონსტიტუცია არც საფრთხეების შემცველია და არც ამცილებელი , კონსტიტუცია მაშინ მუშაობს ქვეყანაში, როცა ქვეყნის ინტერესებსაა მორგებული და არა ხელისუფლების. სამწუხაროდ, ჩვენს რეალობაში, არა მარტო დღეს, გუშინაც, გუშინწინაც, 1995 წელსაც, როცა კონსტიტუცია იქნა მიღებული, მნიშვნელოვანი მუხლები, რაც ძალაუფლების გადანაწილებას, არჩევითობას ეხებოდა, ხელისუფლების ინტერესებს იყო მორგებული, ამას ყველა ხელისუფლება ცდილობდა და ესაა პრობლემა. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს გამოცდილება, რომლის მიხედვით, კონსტიტუცია არაა საკმარისი ძალაუფლების შესანარჩუნებლად. ყველა ხელისუფლება იგივეს ცდილობს და გამონაკლისი არც „ქართული ოცნება“ აღმოჩნდა. საფრთხის შემცველია განცხადება, სადაც აღნიშნული იყო რომ არ აქვთ სურვილი, ესაუბრონ ოპოზიციას, რადგან იკვეთება, რომ მათ არ სურთ თანაბარი პოლიტიკური გარემოს შექმნა, ეს ნიშნავს, რომ ძალაუფლების შენარჩუნება სურთ, რის ფასადაც უნდა დაუჯდეთ ეს. ძალაუფლების შენარჩუნება კი უნდათ, კონსტიტუციით გაამართლონ, მაგრამ, როცა პროცესები ქუჩაში გადადის, კონსტიტუცია, როგორც წესი, იქ არ მუშაობს, საფრთხისშემცველი ისაა, რომ ოპოზიციას და ოპოზიციურ აზრს ისევ ქუჩაში მიერეკება ხელისუფლება,“ - აცხადებს ძაბირაძე. კონსენსუსის მიუღწევლობა მოულოდნელი არ ყოფილა ექსპერტ კოტე ჩოკორაისთვის . ის „ვენეციის კომისიის“ პრეზიდენტის განცხადებასაც ეხმიანება და აღნიშნავს, რომ თომას მარკეტმა კონსენსუსის მიღწევაში ხელისუფლებას საკუთარ როლზე კიდევ ერთხელ მიანიშნა. „მოსალოდნელი იყო ეს შედეგი თავიდანვე, როცა კონსენსუსზე დაიწყო საუბარი. ცხადი იყო მაშინაც, როცა ხელისუფლებამ ორი მოსმენით მიიღო პროექტი და ამის შემდგომ, ალბათ, საერთაშორისო საზოგადოებისთვის და „ვენეციის კომისიისთვის“ თვალის ასახვევად დაიწყო საუბარი ე.წ. კონსენსუსზე. ოპოზიციის მხრიდან იყო შეთავაზებული წერილობით საკუთარი პოზიციები და ამის მერე იყო, ჩემი აზრით, ალბათ, გაუმართლებელი პასუხი ხელისუფლებისა, რომ ისინი ყველაფერში ადანაშაულებენ ოპოზიციას, რომ ვერ შედგა კონსენსუსი, რომელსაც ადასტურებს „ვენეციის კომისიის“ განცხადება, რომელიც ვნახე, რომ არასდროს ერთი მხარე არ არის დამნაშავე (რედ: ვენეციის კომისიის მდივნის განცხადებით, საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით არ ჰგონია, რომ მხოლოდ ერთი მხარე უნდა გამოვიყვანოთ დამნაშავედ). ცოტა დიპლომატიური განცხადებაა და, ალბათ, მასში ყველა იგულისხმებოდა. თუმცა, მთავარი აქცენტი, ალბათ, ხელისუფლებაზე მოდიოდა იმიტომ, რომ მას აქვს პროცესის წაყვანის შესაძლებლობა და მასზეა დამოკიდებული, საბოლოო ჯამში კონსენსუსი შედგება თუ არა. რეალობამ აჩვენა, რომ სინამდვილეში არანაირი კონსენსუსის მიღწევის სურვილი არ ჰქონია,“ - აღნიშნავს კოტე ჩოკორაია . ხარვეზები და შესაძლო საფრთხეები კონსტიტუციაში ექსპერტი კოტე ჩოკორაია აცხადებს, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებებში რამდენიმე მნიშვნელოვანი ხარვეზია, რომელიც, პირველ რიგში, დაუბალანსებელ სისტემას ეხება. „კერძოდ იქ, სადაც არ არსებობს ორპალატიანი პარლამენტი და რთული ტერიტორიული მოწყობის მოდელი, არ შეიძლება, პრეზიდენტი აირჩეს არაპირდაპირი წესით. მეორე და მთავარი, - ეს არის არსებული საარჩევნო სისტემა, რომელიც აბსოლუტურად მიუღებელია. აქ რიგი საკითხებია, ეს იქნება მანდატების განაწილების პრინციპი, მთავრობის პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებული დეტალები. ამაზე მუდმივად იარსებებს განსხვავებული აზრები. ვიღაც თვლის, რომ საპარლამენტო მმართველობაა უკეთესი, ვიღაც შერეულ მმართველობას ემხრობა, მთავარი პრობლემა სწორედ ესაა, რომ იქ, სადაც არსებობს განსხვავებული აზრი, არ შეიძლება, მხოლოდ ერთი პარტიის ნება-სურვილით ხდებოდეს გადაწყვეტილებების მიღება,“ - აცხადებს ჩოკორაია . ამასთან, ექსპერტი მიუთითებს, რომ კონსტიტუციის მხოლოდ ერთი პოლიტიკური ძალის მიერ მიღება სწორედ კონსტიტუციურ პრინციპებს ეწინააღმდეგება. „როცა ერთი პარტია იღებს გადაწყვეტილებას, ეს არ არის კონსტიტუციური. უმრავლესობა მიიღებს და ძალაში შევა, გასაგებია, მაგრამ ეს, მთელი საკონსტიტუციო პროცესი, კონსენსუსის არარსებობა ფუნდამენტურ წინააღმდეგობაშია კონსტიტუციურ პრინციპებთან, ეს მთავარი პრობლემაა ამ პროექტის. „ეს, რა თქმა უნდა, იმოქმედებს ქვეყნის საერთაშორისო იმიჯზეც და ეს გამოჩნდა ვენეციის კომისიის განცხადებაშიც. ჩვენი იმიჯისთვის ეს დამაზარალებელია. ეს ემართებათ ხოლმე ხელისუფლებებს საქართველოში. ამ პროცესს შევადარებდი სტრასბურგში, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასმართლოში მოსამართლეთა შერჩევის კონკურსს, სადაც ძალიან მძიმე მარცხი განიცადეს და სამწუხარო და სასაცილო შედეგი მივიღეთ,“ - აცხადებს ჩოკორაია . ექსპერტი არცთუ ისე ძლიერი ოპოზიციის გათვალისწინებით, ქვეყნის შიგნით რაიმე რყევებს არ ელოდება. „რაც შეეხება ქვეყნის შიგნით რყევებს, რეალობა ასეთია, რომ ამის შანსი ნაკლებია, ოპოზიციური სპექტრი ძალიან ძლიერი არ არის, საზოგადოების მაღალი მხარდაჭერა არ აქვს, ამიტომაც იდგმება ეს ნაბიჯები ხელისუფლების მხრიდან, რომ იყოს ამის რისკები, რომ მაგალითად, არჩევნების შედეგებზე გარკვეული ზეგავლენა მოახდინოს ამან, ალბათ, ასეთ თამამ გადაწყვეტილებას ხელისუფლება არ მიიღებდა. ასეთი გადაწყვეტილებები ყოველთვის მიიღება მაშინ, როცა ასეთი ტიპის კონცენტრირებული ძალაუფლება არსებობს. „რაც შეეხება არჩევნებზე გავლენას, 2020 წლის არჩევნებზე იქონიებს შემდეგ ზეგავლენას, რომ პარლამენტში ძალაუფლება ექნება იმ პოლიტიკურ ჯგუფს, რომელსაც არ ექნება მოსახლეობის უმრავლესობის მხარდაჭერა, მოსახლეობის გარკვეული ნაწილით, უმცირესობის მხარდაჭერით ხელისუფლება შეძლებს ძალაუფლების შენარჩუნებას, რაც პირდაპირ წინააღმდეგობაში მოდის დემოკრატიულ პრინციპებთან, რასაც ხალხის მმართველობა ჰქვია. ეს მანიპულირებადი სისტემა 30-35%-ით მხარდაჭერილ პარტიას აძლევს შესაძლებლობას, უმრავლესობა ჰქონდეს,“ - აცხადებს ჩოკორაია . პოლიტოლოგი ვახტანგ ძაბირაძე კი „ფორტუნასთან“ მიუთითებს, რომ კონსტიტუციის პროექტის არათუ რამდენიმე მუხლი, არამედ მთლიანად პროექტი გამოსაცვლელია. „კონსტიტუციის (პროექტის) ძირითადი მუხლები არ არის შესაბამისობაში და არ ესადაგება პოლიტიკურ სტრატეგიებს. კონკრეტულად აქ იკვეთება სამი მნიშვნელოვანი რამ: პირველი, რასაც ოპოზიცია ფიქრობს, რომ არჩევნები ჩატარდეს პროპორციული წესით, შენარჩუნებული იყოს საარჩევნო ბლოკები, დაიწიოს ბარიერმა , პრეზიდენტის არჩევნები ჩატარდეს პირდაპირი წესით, ეს ის თემებია, რომელზეც არის აზრთა სხვადასხვაობა. მე თუ მკითხავთ, ეს არის მხოლოდ ერთი ნაწილი, კონსტიტუცია ისევ თავიდან იქნება მისაღები, თუ მოვა ხელისუფლება, რომელიც ქვეყნის აშენებაზე იფიქრებს და არა ძალაუფლების შენარჩუნებაზე. „საარჩევნო კოდექსი არის ის, რაზეც დღეს არის კამათი, თუმცა, მე თუ მკითხავთ, მუხლები კი არა, მთლიანად არსი არის შესაცვლელი. მთლიანად კონსტიტუციას ვგულისხმობ. კონსტიტუცია ერთიანი ორგანიზმია და თავიდან ბოლომდე უნდა იყოს გამართული. არის საკითხები, იგივე, როგორ უნდა მოხდეს ქვეყანაში ბიუროკრატიის ჩამოყალიბება, სასამართლო სისტემა, მთლიანად გადასახედია. ეს არაა კონსტიტუცია, რომლითაც ქვეყანა ეწყობა, რომელიც დემოკრატიული სახელმწიფოს ჩამოყალიბების საფუძველი იქნება. ეს ძალიან მოკლე ხანში ცხადი გახდება. „კონსტიტუცია ჰქონდა საბჭოთა კავშირსაც. რას დაარქმევ, იმას არა აქვს მნიშვნელობა, მასში რა არის, იმას აქვს მნიშვნელობა. ამიტომ, როცა „ვენეციის კომისია“ ლაპარაკობს, ის მართლა კონსტიტუციას გულისხმობს, რომელიც დემოკრატიული სახელმწიფოს ჩამოყალიბების საფუძველი იქნება,“ - აცხადებს ძაბირაძე. რას ფიქრობენ ოპოზიციაში საკონსტიტუციო პროცესის დაწყებიდან დღემდე ოპოზიცია ხელისუფლების ნებას კონსენსუსის მიღწევისთვის ნაკლებად ხედავს. ფორტუნასთან „რესპუბლიკური პარტიის“ წარმომადგენელი, დავით ზურაბიშვილი, აცხადებს, რომ საკონსტიტუციო პროცესი ხელისუფლებამ სწორედ ძალაუფლების შენარჩუნების მიზნით წამოიწყო. „თავის დროზე, როცა ეს პროცესი დაიწყო, „რესპუბლიკურმა პარტიამ“ ვთქვით და მგონი, ყველასთვის ცხადი იყო, რომ ეს კეთდებოდა იმისთვის, რომ ხელისუფლებას კონსტიტუცია თავის თავზე მოერგო. არავის ჰქონია იმის ილუზია, ეს კეთდება იმიტომ, რომ მართლა სერიოზული ხარვეზებია და ეს არის გასასწორებელი, მიზანი იყო ერთი, დიადი, ნათელი, რომ ხელისუფლებას შეექმნა ლეგიტიმური ბერკეტები კონსტიტუციის თავის თავზე მორგების სახით. ეს პირველი ხელისუფლება არ არის, ვინც ამას აკეთებს, ეს ჩვენი სახელოვანი ტრადიციაა - კონსტიტუციის საკუთარ თავზე მორგება. „საერთაშორისო იმიჯზე ეს რომ ცუდად იმოქმედებს, რათ უნდა ბევრი ლაპარაკი. კარგად ჩანს, რომ აბსოლუტური იგნორირება მოხდა საერთაშორისო და ქართული საზოგადოების ქვეყნის შიგნით. ეს არის ძალიან ცუდი ტონი, რაც შეიძლება ძალიან მძიმედ მოუბრუნდეს ხელისუფლებას,“ - აცხადებს დავით ზურაბიშვილი. მსგავსი მოსაზრება აქვთ „ნაციონალურ მოძრაობაშიც“. როგორც თინათინ ბოკუჩავა „ფორტუნასთან“ აცხადებს, ხელისუფლება ოპოზიციასთან დიალოგს და საკონსტიტუციო პროექტში რეალურად რაიმეს შეცვლას არასდროს გეგმავდა. „დიდი ხანია, ისინი სხვადასხვა რამეს ამბობენ. როგორც ჩანს, ვერ იყვნენ ბოლომდე შეჯერებული, თუ რა ფორმით გაემართლებინათ თავიანთი არასწორი საქციელი, მაგრამ ახლა ნათლად გამოჩნდა, რომ მათ საერთოდ იგნორირება გაუკეთეს საერთაშორისო აზრს, ქვეყნის საერთაშორისო იმიჯს. ამავდროულად, ქვეყნის შიგნით პოლიტიკურ ძალებს და კონსენსუსის მნიშვნელობას. ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ ამ ხელისუფლებისთვის ერთადერთი მნიშვნელოვანი აქტორი ბიძინა ივანიშვილია. “ვენეციის კომისია”, საერთაშორისო ორგანიზაციები მათთვის მეორე და მეათე ხარისხოვანია , ასევეა ნებისმიერი პოლიტიკური ოპონენტის აზრი და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, საქართველოს მოსახლეობის აზრი. “ისინი ცდილობენ, რომ ჩვენ გადმოგვაბრალონ ყველაფერი და ეს “ქართული ოცნებისთვის” ძალიან მიღებული პრაქტიკაა, რომ ლარის კურსით დაწყებულს და მგონი, უამინდობით დამთავრებულს , ყველაფერს „ნაციონალური მოძრაობას“ აბრალებენ. ფაქტი სახეზეა, რომ ოპოზიციის უდიდესმა ნაწილმა ერთობლივი წერილით მივმართეთ რამდენჯერმე ხელისუფლებას და, როცა მათ დაინახეს, რომ ვერ შეგვითრიეს თავიანთ ტყუილებში და თამაშებში, უკვე ღიად მოუწიათ თავიანთი პოზიციის დაფიქსირება, რაც მდგომარეობს იმაში, რომ მათ თავიდანვე აპრიორი არ აინტერესებდათ დიალოგი, ეს იყო თამაში და ილუზია, რომელიც მანამ ითამაშეს, სანამ შეეძლოთ. ახლა ნათელი გახდა ის, რაც თავიდანვე იყო რეალობა - ხელისუფლებას არ სურდა კონსენსუსი, დიალოგი,“ -აცხადებს თინა ბოკუჩავა. თინა ბოკუჩავა მიუთითებს, რომ ხელისუფლებამ „ვენეციის კომისიის“ რეკომენდაციები არ გაითვალისწინა და ამით ვა ბანკზე წავიდა. „ეს უარყოფითად იმოქმედებს ქვეყნის საერთაშორისო იმიჯზე მაშინ, როცა ქვეყანას აქვს ევრო-ატლანტიკური მისწრაფებები, ჩვენ ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციას ძალიან დიდი გულისყურით ვისმენდეთ , ამის ნაცვლად „ქართული ოცნება“ უკვე მეორედ ღიად ატყუებს „ვენეციის კომისიას“, საქართველოს მოსახლეობას, პოლიტიკურ სპექტრს და ყველას, ვინც საკონსტიტუციო პროცესში იყო ჩართული,“ - აცხადებს ბოკუჩავა. პარლამენტის ფრაქცია ”ევროპული საქართველო - მოძრაობა თავისუფლებისთვის” წევრის, გიორგი ტუღუშის, თქმით, ხელისუფლებას ამ გადაწყვეტილებით ქვეყანა კიდევ უფრო მეტად შეჰყავს ჩიხში. “ის პრინციპული საკითხები, რასაც ოპოზიცია ითხოვდა, რომ გახსნილიყო და შესაძლებელი ყოფილიყო პრინციპული საკითხების გადახედვა, რა თქმა უნდა, ეს არ ისურვა უმრავლესობამ. როგორც ჩანს, მათი მიზანი არის ის პროექტი, რომელიც ორი მოსმენით არის მიღებული და, რომელსაც არავინ არ ეთანხმება, უმრავლესობის გარდა, გაიტანონ და კიდევ უფრო მეტ ჩიხში შეიყვანონ ქვეყანა,“ - აღნიშნა ტუღუშმა. პარლამენტს კონსტიტუციის მიღების პროცესის დაუყოვნებლივ შეწყვეტისკენ მოუწოდა პრეზიდენტმაც. ასევე განცხადება გააკეთა „ვენეციის კომისიის“ პრეზიდენტის მხრიდანაც. „ჩვენ მოკლე ვადაში საქართველოს ხელისუფლებისგან კონსტიტუციის პროექტის მიღებას მოველით და ერთ თვეში ჩვენს მოსაზრებას გამოვთქვამთ ამასთან დაკავშირებით (6-7 ოქტომბერს პლენარული სესიის ფარგლებში). იმედს გამოვთქვამთ, რომ საქართველოს პარლამენტისთვის შესაძლებელი იქნება ცვლილებების შეტანა ამ მოსაზრების თანახმად და ფართო კონსენსუსის მიღწევა კონსტრუქციული დიალოგის მეშვეობით,“ - ნათქვამია ჯანი ბუკიკიოს განცხადებაში. თაკო ივანიაძე [post_title] => მმართველი გუნდი ყველას დაწუნებულ კონსტიტუციას დაამტკიცებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mmartveli-gundi-yvelas-dawunebul-konstitucias-daamtkicebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-04 17:09:29 [post_modified_gmt] => 2017-09-04 13:09:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=159778 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 158624 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-31 15:25:52 [post_date_gmt] => 2017-08-31 11:25:52 [post_content] => ბოლო დროს მოსახლეობაში ინფექცია "კოკსაკთან" დაკავშირებით საკმაოდ შემაშფოთებელი ინფორმაცია ვრცელდება, რომ განსაკუთრებით საშიში ფორმებით ვლინდება და დაავადებულებს საფრთხეს უქმნის. თუმცა, დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ოფიციალური ინფორმაციით, ენტეროვირუსული ინფექცია "კოკსაკი" საქართველოში სულ რამდენიმე შემთხვევით შემოიფარგლა. ის გაზაფხულ-ზაფხულის ვირუსად მიიჩნევა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო ხელმძღვანელის, პაატა იმნაძის, თქმით, "კოკსაკის" ვირუსი პაციენტებში ძალიან იოლად, ყოველგვარი გართულების გარეშე მიმდინარეობს. „ეს ვირუსი ხშირია ჩვენნაირი კლიმატის ქვეყანაში, შავი ზღვისპირეთში, ხმელთაშუა ზღვისპირეთში. მას არავითარი გართულება არ მოჰყვება. ვირუსი ყველაზე ხშირად ბავშვებში გვხდება“, - განმარტავს იმნაძე. რა არის კოკსაკი? კოკსაკი არის ქალაქის დასახელება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც დაფიქსირდა პოლიომიელიტის მსგავსი დაავადების ეპიდემია, რომელიც გამოწვეული იყო იმ პერიოდში უცნობი ვირუსით. შემდგომში იდენტიფიცირებულმა ვირუსმა მიიღო "კოკსაკის" სახელწოდება. ინფექციის წყაროა დაავადებული ან ვირუსმტარებელი ადამიანი. გადაცემა ხდება ჰაერ–წვეთოვანი ან ფეკალურ–ორალური გზით. უფრო ხშირად ავადდებიან ბავშვები და ახალგაზრდები. დამახასიათებელია სეზონურობა – უფრო ხშირი ავადობა ზაფხულში და გაზაფხულზე. გადატანილი დაავადების შემდეგ იმუნიტეტი არის საკმაოდ მყარი და ხანგრძლივი (რამდენიმე წლამდე). ინკუნბაციური პერიოდი 1–10 დღემდე წარმოადგენს. დაავადების დასაწყისი მწვავეა და კლინიკურად შეიძლება გამოვლინდეს. პაატა იმნაძის თქმით, ენტეროვირუსული ცხელება – ყველაზე გავრეცელებული ფორმაა, ახასიათებს ტემპერატურის მომატება. „ამ დაავადებას ზოგჯერ მოიხსენიებენ, როგორც ხელის, ტერფის, პირის დაავადებას, ვინაიდან კიდურებსა და პირის ღრუში გამონაყარის სახით შესაძლოა, ბუშტუკები გაჩნდეს ხოლმე. ვირუსი, ჩვეულებრივ, რამდენიმე დღეში, იშვიათ შემთხვევებში ერთ კვირამდე ვადაში, განსაკუთრებული მკურნალობის გარეშე გაივლის ხოლმე. რაც შეეხება ტემპერატურას, ის შეიძლება იყოს მაღალი, შეიძლება, საერთოდ არც დაფიქსირდეს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ვირუსს არავითარი სპეციფიური მკურნალობა არ სჭირდება, პაციენტს ერთადერთი, სიცხის დამწევი შეიძლება, მივცეთ. ვირუსი წელს ყველაზე მეტად თურქეთში იყო გავრცელებული, საქართველოში - ნაკლებად. თურქეთში რამდენიმე ასეული შემთხვევა დაფიქსირდა, ეს, ბუნებრივია, დიდი რაოდენობის ტურისტების გადადგილებამ გამოიწვია“, - განაცხადა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო ხელმძღვანელმა პაატა იმნაძემ. ქართველი პაციენტების ჩივილები განსხვავებული პოზიცია აქვს 3 წლის რეზი ბასილაიას დედას. ლიდა დანელია ამბობს, რომ ბავშვის საავადმყოფოში გადაყვანაც გახდა საჭირო, სადაც ენტეროვირუსული ჩივილებით საკმაოდ ბევრი მცირეწლოვანი პაციენტი იწვა. მისივე თქმით, თავდაპირველად ექიმებს გაუჭირდათ, დაესახელებინათ კონკრეტულად რომელი ვირუსის მატარებელი იყო პაციენტი. „ექიმებს ვირუსის კონკრეტული სახელი არ უთქვამთ იმიტომ, რომ თვითონაც ძალიან უჭირდათ დადგენა. ამბობდნენ, რომ ეს იყო ბაქტერიული ვირუსი. თავიდან დიზენტერია ეგონათ, მაგრამ მერე გვითხრეს, რომ დიზენტერიის ვირუსისთვის დამახასიათებელი ნიშნები არ გამოკვეთილა. ჩივილებით და ნიშნებით კოკსაკის ვირუსს დაუკავშირეს. ვირუსის პირველ დღეებში ბავშვს მაღალი სიცხე ჰქონდა - 38-დან 40 გრადუსამდე. ასევე, ფაღარათიც ჰქონდა. ეს პროცესი, მინიმუმ, ოთხ დღეს გაგრძელდა. მინდა ვთქვა, რომ იმის შემდეგ, დაახლოებით, 1 კვირა გავიდა და ჯერ კიდევ არ არის მდგომარეობა მოწესრიგებული. ამ ეტაპზე ბავშვი მედიკამენტების ქვეშ არის. ექიმის თქმით, დაახლოებით 1 თვე მაინც გვჭირდება, რომ ეს ვირუსი ორგანიზმიდან გამოვიდეს. ჩვენს შემთხვევაში, ბავშვს გამონაყარი არ ჰქონია, მაგრამ უნდა აღვნიშნო, რომ ინფექციურ საავადმყოფოში სასწრაფოც არ ჩერდებოდა, სასწრაფოს მანქანა-მანქანაზე მოდიოდა, იმდენად მაღალი იყო პაციენტების მიმართვიანობა ენტერო ვირუსზე“, - გვითხრა პაციენტის დედამ. ლიდა დანელიას თქმით, ამ ვირუსის გამოვლინება ძალიან სხვადასხვაგვარია: ზოგ პაციენტს ჰქონდა გამონაყარი, ზოგს - პირღებინება. „ბავშვების ასაკი 3 თვიდან იწყებოდა, ჩემი შვილი 3 წლისაა. ჩვენს გვერდზე პალატაში 6 თვის ბავშვი იყო. მაღალი სიცხეები 2 დღის განმავლობაში გვქონდა, შემდეგ გადასხმები გავიკეთეთ, რამაც თავისთავად მოაძლიერა ორგანიზმი“, - აღნიშნა ლიდა დანელიამ. ექიმთა განმარტებით, ენტეროვირუსული ინფექციის დიაგნოსტიკა გაცილებით მარტივდება, როდესაც აღინიშნება ზემოთ ჩამოთვლილი სიმპტომები. ენტეროვირუსული ინფექციის სპეციფიკური დიაგნოსტიკისთვის გამოიყენება პირდაპირი და არაპირდაპირი იმუნოფლორესცენციის მეთოდები. გამოკვლევის მასალას წარმოადგენს პირის ღრუდან აღებული ნაცხი, განავალი, თავზურგტვინის სითხე. გარკვეული მნიშვნელობა აქვს იგივე მასალის დიაგნოსტირების ვირუსოლოგიურ მეთოდებს. რაც შეეხება ანტიბიოტიკებს, ის ინიშნება მხოლოდ მეორადი ინფექციის თანდართვისას. თათია კაკიაშვილი [post_title] => რამდენად საშიშია ენტეროვირუსული ინფექცია "კოკსაკი", რომელიც მცირეწლოვან ბავშვებში იჩენს თავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ramdenad-sashishia-enterovirusuli-infeqcia-koksaki-romelic-mcirewlovan-bavshvebshi-ichens-tavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-31 15:43:48 [post_modified_gmt] => 2017-08-31 11:43:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=158624 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 158399 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-30 18:17:10 [post_date_gmt] => 2017-08-30 14:17:10 [post_content] => სკოლებში სწავლის დაწყებამდე რამდენიმე დღით ადრე დედაქალაქში ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული - დემირელის სკოლა დაიხურა. ამის მიზეზი კი ის არის, რომ სკოლას სასწავლო წლის დაწყების წინ ავტორიზაცია შეუჩერდა. სკოლის პერსონალი და მოსწავლეების მშობლები კი გამოუვალ სიტუაციაში აღმოჩნდნენ, მათ ისიც კი არ იციან, როგორ მოხერხდება სწავლის დაწყებამდე დარჩენილ მოკლე ვადაში ბავშვებისთვის ალტერნატიული სკოლების მოძიება. დემირელის სკოლისთვის ავტორიზაციის შეჩერების გადაწყვეტილება ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭომ მიიღო. საბჭოს წევრებმა დემირელის კოლეჯის დახურვა რამდენიმე მიზეზით ახსნეს. სკოლას ძირითადი პრობლემები ინფრასტრუქტურის, რესურსებისა და პერსონალის მიმართულებით აღმოაჩნდა. ასევე, ქართულენოვან პროგრამებზე თურქულენოვანი პედაგოგები ჰყავდათ დასაქმებულები, რაც კანონდარღვევა იყო. დემირელის სკოლის დახურვის მოლოდინი და წინა გადაწყვეტილებები დემირელის კოლეჯის დახურვის შესახებ გადაწყვეტილებას ადმინისტრაციის წარმომადგენლები მას შემდეგ ელოდებოდნენ, რაც სკოლის ერთ-ერთი მფლობელი, მუსტაფა ემრე ჩაბუქი , დააკავეს. თუმცა, რაიმე ვერსიებზე საუბრისას თავად სკოლაშიც თავს იკავებენ. ეს პირველი შემთხვევაა არაა. 2017 წლის დასაწყისში ბათუმში ავტორიზაცია შეუჩერდა დემირელის პარტნიორ სკოლა-ლიცეუმს , რომელსაც საზოგადოება „შაჰინის სკოლის“ სახელით იცნობს. ამ ფაქტს წინ უძღოდა ბათუმში თურქეთის გენერალური კონსულის მიერ გაკეთებული განცხადება იმის თაობაზე, რომ სკოლა ფეტჰულა გიულენის მიმდევრებს ეკუთვნოდათ. გარდა ამისა, უკვე მეოთხე თვეა, რაც წინასაექსტრადიციო პატიმრობაში იმყოფება დემირელის სახელობის კერძო კოლეჯის მენეჯერი, თურქეთის მოქალაქე, მუსტაფა ემრე ჩაბუქი , რომელიც საქართველოში თურქეთის მოთხოვნით დააკავეს. მას ბრალად ედება “ტერორისტულ ორგანიზაცია” FETO-ს საქმიანობის ხელის შეწყობა. გადაწყვეტილების ოფიციალური მიზეზები გავრცელებულ ინფორმაციებსა და მოტივებზე არ საუბრობენ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოში. მისი ერთ-ერთი წევრი, რეზო აფხაზავა, „ფორტუნასთან“ საუბრისას მიღებულ გადაწყვეტილებას რამდენიმე მიზეზით ხსნის. მისი თქმით, სკოლას ჰყავდა ძალიან დიდი ნაკადი არაქართულენოვანი მოსწავლეებისა, რომლებსაც დროის ძალიან მოკლე მონაკვეთში ჰქონდათ დადებითი მიღწევები, რაც დაუშვებელი იყო. „მოსწავლეების რაღაც ნაწილს ერთ დღეში ჰქონდათ შეფასება და დაძლიეს პროგრამა. ზოგმა ეს 1 თვეში მოახერხა. ერთ ან ორ თვეში შესაძლებელია, რომ მოსწავლე, რომელმაც ქართული არ იცის, მოვიდეს, ქართულიც ისწავლოს, მასალა დაძლიოს და შეფასებები მიიღოს? შესაბამისად, გამოდის რომ გარკვეული გამტარის როლს ასრულებდა ეს სკოლა, რათა თურქეთის მოქალაქეებისთვის გარკვეული საბუთების მიღების პროცედურა გაეადვილებინათ . გარდა ამისა, იყო პრობლემები მოსწავლეების აღრიცხვასთან დაკავშირებით. მოსწავლეების რაოდენობა არ ემთხვეოდა EMIS-ის ბაზის მონაცემებს. ზოგი ამორიცხული იყო სკოლიდან სემესტრის დასაწყისში, თუმცა შეფასებები მაინც ჰქონდათ წლის ბოლოს. ასევე, თურქეთის მოქალაქეების მიღება-გაშვებას ყველანაირი წესების დაცვის გარეშე აკეთებდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ აცხადებდნენ სწავლა მიმდინარეობდა ქართულ ენაზე, მაინც ჰყავდათ თურქეთის მოქალაქე მოსწავლეები, რომლებიც ქართულს ვერ ფლობდნენ და ასევე მასწავლებლებიც ჰყავდათ თურქულენოვანი, რაც ასევე იყო დარღვევა,“ - განუცხადა „ფორტუნას“ აფხაზავამ . სკოლა გამოუვალ სიტუაციაში მიუხედავად უარყოფითი მოლოდინისა, სკოლისთვის ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება მაინც მოულოდნელი და გაუგებარი აღმოჩნდა. სკოლის დირექტორი, ნინო კავთიაშვილი, შენიშვნების ნაწილს კატეგორიულად უარყოფს, ნაწილს კი ეთანხმება. კავთიაშვილი გაოცებულია საბჭოს წევრების ბრალდებებით, თითქოს, სკოლა გარკვეული გამტარის როლს ასრულებდა. როგორც ის ამბობს, იმ ფონზე, როცა სკოლას მოსწავლეების გამტარიანობაში ადანაშაულებენ, მაშინ არც ქვეყანა უნდა იყოს გამტარი და არც მან არ უნდა შემოუშვას ეს მოსწავლეები. „არის საკითხები, რომელიც შეეხება მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზას, ადამიანურ რესურს, რომელსაც არ ვეთანხმებით. რაც შეეხება უცხოენოვანი მოსწავლეების სწავლების პროცედურას, ამას შეიძლება, გარკვეულწილად დავეთანხმოთ. თურქულენოვანი მოსწავლეები ქართული ენის კურსებს გაძლიერებული პროგრამებით გადიოდნენ, შემდეგ აბარებდნენ და იღებდნენ შეფასებებს. შეუძლებელია, ქართულ ენაზე მათ სრულყოფილად ესწავლათ, თუმცა ამას სკოლა არეგულირებდა. არ გამოვრიცხავ რომ რაღაც დარღვევები ყოფილიყო, თუმცა რაიმე გლობალურ დარღვევასთან ნამდვილად არ გვაქვს საქმე. ნამდვილად არ მესმის ის პრეტენზია, თითქოს, ჩვენ ერთ დღეში ვაძლევდით მოსწავლეებს აღიარების დოკუმენტს. როგორ შეიძლება, ერთ დღეში ჩარიცხო , ამ პროცედურაში ხარისხის განვითარების ცენტრიც არის ჩართული, მხოლოდ სკოლა არ აკეთებს. რეალურად ცოტა უცნაურია ამაზე დავა. გარდა ამისა, იყო ერთი პერიოდი, როცა თურქეთიდან გარკვეული მოსწავლეების რაოდენობა შემოვიდა სკოლაში, რომლებიც კანონის დაცვით მივიღეთ სკოლაში,“ - განუცხადა „ფორტუნას“ დემირელის სახელობის კოლეჯის დირექტორმა, ნინო კავთიაშვილმა და დასძინა, რომ სკოლა გადაწყვეტილების გასაჩივრებას, ამის მიუხედავად, მაინც არ აპირებს. უკმაყოფილო მოსწავლეები და საგონებელში ჩავარდნილი მშობლები სასწავლო პროცესის დაწყებამდე, დაახლოებით, 2 კვირით ადრე, მომხდარის გამო, გაოგნებულები არიან და უკმაყოფილებას გამოთქვამენ სკოლის მოსწავლეების მშობლებიც. თეკლე ფეიქრიშვილს წლებია, შვილები ამ სკოლაში დაჰყავს. მას 2017-2018 სასწავლო წლის სწავლის საფასური წინასწარ ჰქონდა გადახდილი. გარდა ამისა, როგორც მან „ფორტუნას“ უთხრა, სად უნდა გადაიყვანოს შვილი სწავლის გასაგრძელებლად, ყველა გზა მოჭრილი აქვს. „ძალიან გაოცებული ვარ. სოციალური ქსელით გავიგე ამის შესახებ. არც არავის დაურეკავს და უთქვამს. საჯარო სკოლაში რომ ვერ გადავიყვან, ფაქტია, მობილობის ყველა შესაძლო ვადა უკვე დასრულდა. რა უნდა გავაკეთო და სად გადავიყვანო ჩემი შვილი, ნამდვილად არ ვიცი. ცოტა დროულად მაინც მიეღოთ გადაწყვეტილება. ფაქტობრივად დროც არ გვაქვს, რამე რომ მოვძებნოთ და მივიღოთ გადაწყვეტილება,“ - აღნიშნა თეკლე ფეიქრიშვილმა. ხელისუფლების შეთავაზება მოსწავლეებს, რომლებიც დემირელის კოლეჯის ბაზაში ირიცხებიან, ალტერნატივად ქსელის სხვა სკოლაში გადასვლას შესთავაზებენ. თუმცა, მათ ასევე შეეძლებათ გადაწყვეტილება დამოკუიდებლად მიიღონ. რაც შეეხება იმ შემთხვევებს, როცა სწავლის საფასური მოსწავლეებს წინასწარ აქვთ გადახდილი, მომართვის საფუძველზე ერთი თვის განმავლობაში სკოლა მათ თანხას უკან დაუბრუნებს. ქეთი გიგოლაშვილი [post_title] => რატომ დაიხურა დემირელის კოლეჯი - ოფიციალური მიზეზები და გაჩენილი კითხვები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ratom-daikhura-demirelis-koleji-oficialuri-mizezebi-da-gachenili-kitkhvebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-30 18:17:10 [post_modified_gmt] => 2017-08-30 14:17:10 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=158399 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 159778 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-04 16:54:24 [post_date_gmt] => 2017-09-04 12:54:24 [post_content] => მმართველი გუნდი საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით, 6 სექტემბრის სტრასბურგის მოლაპარაკებაზე უარს ამბობს და არსებულ პროექტს რედაქციული შესწორებებით საშემოდგომო სესიაზე დაამტკიცებს. ამის შემდეგ კი კიდევ უფრო აქტუალური ხდება კითხვა - საკონსტიტუციო პროექტი არსებული ხარვეზების გამოსწორებისთვის, თუ ძალაუფლების კონსოლიდაციისა და შენარჩუნებისთვის. მმართველი გუნდი აცხადებს, რომ საქართველოს, დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ პირველად, ექნება კონსტიტუცია, რომელიც გამორიცხავს ქვეყანაში ყოველგვარი ავტოკრატიის ჩამოყალიბებას, თუმცა სხვაგვარად ფიქრობენ ოპოზიციაში, ხარვეზებსა და საფრთხეებს ხედავენ საექსპერტო წრეებში. საექსპერტო წრეების მოსაზრებები პოლიტოლოგი ვახტანგ ძაბირაძე მიიჩნევს, რომ არსებული გამოცდილების გათვალისწინებით, შესაძლოა, პარლამენტმა მესამე მოსმენით, რომელიც ორი მოსმენით მიღებული პროექტისგან მნიშვნელოვნად განსხვავებული კონსტიტუცია მიიღოს. „კონსტიტუციის საბოლოო რედაქციას, ალბათ, მაშინ ვნახავთ, როცა მესამე მოსმენით მიიღებს პარლამენტი. ერთი იყო კომისიაზე რაც იყო, მეორე ვერსია იყო, რაც საყოველთაოდ განიხილეს, მესამე ვარიანტია პროექტი, რომელიც ორი მოსმენით მიიღეს და მესამე მოსმენით რას მიიღებენ, კაცმა არ იცის,“ - აცხადებს ძაბირაძე. ძაბირაძე „ფორტუნასთან“ აცხადებს, რომ ხელისუფლებას არათანაბარი პოლიტიკური გარემოს შექმნა სურს და ამის გამო პროცესების ქუჩაში გადატანის საფრთხესაც ხედავს. „კონსტიტუცია არც საფრთხეების შემცველია და არც ამცილებელი , კონსტიტუცია მაშინ მუშაობს ქვეყანაში, როცა ქვეყნის ინტერესებსაა მორგებული და არა ხელისუფლების. სამწუხაროდ, ჩვენს რეალობაში, არა მარტო დღეს, გუშინაც, გუშინწინაც, 1995 წელსაც, როცა კონსტიტუცია იქნა მიღებული, მნიშვნელოვანი მუხლები, რაც ძალაუფლების გადანაწილებას, არჩევითობას ეხებოდა, ხელისუფლების ინტერესებს იყო მორგებული, ამას ყველა ხელისუფლება ცდილობდა და ესაა პრობლემა. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს გამოცდილება, რომლის მიხედვით, კონსტიტუცია არაა საკმარისი ძალაუფლების შესანარჩუნებლად. ყველა ხელისუფლება იგივეს ცდილობს და გამონაკლისი არც „ქართული ოცნება“ აღმოჩნდა. საფრთხის შემცველია განცხადება, სადაც აღნიშნული იყო რომ არ აქვთ სურვილი, ესაუბრონ ოპოზიციას, რადგან იკვეთება, რომ მათ არ სურთ თანაბარი პოლიტიკური გარემოს შექმნა, ეს ნიშნავს, რომ ძალაუფლების შენარჩუნება სურთ, რის ფასადაც უნდა დაუჯდეთ ეს. ძალაუფლების შენარჩუნება კი უნდათ, კონსტიტუციით გაამართლონ, მაგრამ, როცა პროცესები ქუჩაში გადადის, კონსტიტუცია, როგორც წესი, იქ არ მუშაობს, საფრთხისშემცველი ისაა, რომ ოპოზიციას და ოპოზიციურ აზრს ისევ ქუჩაში მიერეკება ხელისუფლება,“ - აცხადებს ძაბირაძე. კონსენსუსის მიუღწევლობა მოულოდნელი არ ყოფილა ექსპერტ კოტე ჩოკორაისთვის . ის „ვენეციის კომისიის“ პრეზიდენტის განცხადებასაც ეხმიანება და აღნიშნავს, რომ თომას მარკეტმა კონსენსუსის მიღწევაში ხელისუფლებას საკუთარ როლზე კიდევ ერთხელ მიანიშნა. „მოსალოდნელი იყო ეს შედეგი თავიდანვე, როცა კონსენსუსზე დაიწყო საუბარი. ცხადი იყო მაშინაც, როცა ხელისუფლებამ ორი მოსმენით მიიღო პროექტი და ამის შემდგომ, ალბათ, საერთაშორისო საზოგადოებისთვის და „ვენეციის კომისიისთვის“ თვალის ასახვევად დაიწყო საუბარი ე.წ. კონსენსუსზე. ოპოზიციის მხრიდან იყო შეთავაზებული წერილობით საკუთარი პოზიციები და ამის მერე იყო, ჩემი აზრით, ალბათ, გაუმართლებელი პასუხი ხელისუფლებისა, რომ ისინი ყველაფერში ადანაშაულებენ ოპოზიციას, რომ ვერ შედგა კონსენსუსი, რომელსაც ადასტურებს „ვენეციის კომისიის“ განცხადება, რომელიც ვნახე, რომ არასდროს ერთი მხარე არ არის დამნაშავე (რედ: ვენეციის კომისიის მდივნის განცხადებით, საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით არ ჰგონია, რომ მხოლოდ ერთი მხარე უნდა გამოვიყვანოთ დამნაშავედ). ცოტა დიპლომატიური განცხადებაა და, ალბათ, მასში ყველა იგულისხმებოდა. თუმცა, მთავარი აქცენტი, ალბათ, ხელისუფლებაზე მოდიოდა იმიტომ, რომ მას აქვს პროცესის წაყვანის შესაძლებლობა და მასზეა დამოკიდებული, საბოლოო ჯამში კონსენსუსი შედგება თუ არა. რეალობამ აჩვენა, რომ სინამდვილეში არანაირი კონსენსუსის მიღწევის სურვილი არ ჰქონია,“ - აღნიშნავს კოტე ჩოკორაია . ხარვეზები და შესაძლო საფრთხეები კონსტიტუციაში ექსპერტი კოტე ჩოკორაია აცხადებს, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებებში რამდენიმე მნიშვნელოვანი ხარვეზია, რომელიც, პირველ რიგში, დაუბალანსებელ სისტემას ეხება. „კერძოდ იქ, სადაც არ არსებობს ორპალატიანი პარლამენტი და რთული ტერიტორიული მოწყობის მოდელი, არ შეიძლება, პრეზიდენტი აირჩეს არაპირდაპირი წესით. მეორე და მთავარი, - ეს არის არსებული საარჩევნო სისტემა, რომელიც აბსოლუტურად მიუღებელია. აქ რიგი საკითხებია, ეს იქნება მანდატების განაწილების პრინციპი, მთავრობის პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებული დეტალები. ამაზე მუდმივად იარსებებს განსხვავებული აზრები. ვიღაც თვლის, რომ საპარლამენტო მმართველობაა უკეთესი, ვიღაც შერეულ მმართველობას ემხრობა, მთავარი პრობლემა სწორედ ესაა, რომ იქ, სადაც არსებობს განსხვავებული აზრი, არ შეიძლება, მხოლოდ ერთი პარტიის ნება-სურვილით ხდებოდეს გადაწყვეტილებების მიღება,“ - აცხადებს ჩოკორაია . ამასთან, ექსპერტი მიუთითებს, რომ კონსტიტუციის მხოლოდ ერთი პოლიტიკური ძალის მიერ მიღება სწორედ კონსტიტუციურ პრინციპებს ეწინააღმდეგება. „როცა ერთი პარტია იღებს გადაწყვეტილებას, ეს არ არის კონსტიტუციური. უმრავლესობა მიიღებს და ძალაში შევა, გასაგებია, მაგრამ ეს, მთელი საკონსტიტუციო პროცესი, კონსენსუსის არარსებობა ფუნდამენტურ წინააღმდეგობაშია კონსტიტუციურ პრინციპებთან, ეს მთავარი პრობლემაა ამ პროექტის. „ეს, რა თქმა უნდა, იმოქმედებს ქვეყნის საერთაშორისო იმიჯზეც და ეს გამოჩნდა ვენეციის კომისიის განცხადებაშიც. ჩვენი იმიჯისთვის ეს დამაზარალებელია. ეს ემართებათ ხოლმე ხელისუფლებებს საქართველოში. ამ პროცესს შევადარებდი სტრასბურგში, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასმართლოში მოსამართლეთა შერჩევის კონკურსს, სადაც ძალიან მძიმე მარცხი განიცადეს და სამწუხარო და სასაცილო შედეგი მივიღეთ,“ - აცხადებს ჩოკორაია . ექსპერტი არცთუ ისე ძლიერი ოპოზიციის გათვალისწინებით, ქვეყნის შიგნით რაიმე რყევებს არ ელოდება. „რაც შეეხება ქვეყნის შიგნით რყევებს, რეალობა ასეთია, რომ ამის შანსი ნაკლებია, ოპოზიციური სპექტრი ძალიან ძლიერი არ არის, საზოგადოების მაღალი მხარდაჭერა არ აქვს, ამიტომაც იდგმება ეს ნაბიჯები ხელისუფლების მხრიდან, რომ იყოს ამის რისკები, რომ მაგალითად, არჩევნების შედეგებზე გარკვეული ზეგავლენა მოახდინოს ამან, ალბათ, ასეთ თამამ გადაწყვეტილებას ხელისუფლება არ მიიღებდა. ასეთი გადაწყვეტილებები ყოველთვის მიიღება მაშინ, როცა ასეთი ტიპის კონცენტრირებული ძალაუფლება არსებობს. „რაც შეეხება არჩევნებზე გავლენას, 2020 წლის არჩევნებზე იქონიებს შემდეგ ზეგავლენას, რომ პარლამენტში ძალაუფლება ექნება იმ პოლიტიკურ ჯგუფს, რომელსაც არ ექნება მოსახლეობის უმრავლესობის მხარდაჭერა, მოსახლეობის გარკვეული ნაწილით, უმცირესობის მხარდაჭერით ხელისუფლება შეძლებს ძალაუფლების შენარჩუნებას, რაც პირდაპირ წინააღმდეგობაში მოდის დემოკრატიულ პრინციპებთან, რასაც ხალხის მმართველობა ჰქვია. ეს მანიპულირებადი სისტემა 30-35%-ით მხარდაჭერილ პარტიას აძლევს შესაძლებლობას, უმრავლესობა ჰქონდეს,“ - აცხადებს ჩოკორაია . პოლიტოლოგი ვახტანგ ძაბირაძე კი „ფორტუნასთან“ მიუთითებს, რომ კონსტიტუციის პროექტის არათუ რამდენიმე მუხლი, არამედ მთლიანად პროექტი გამოსაცვლელია. „კონსტიტუციის (პროექტის) ძირითადი მუხლები არ არის შესაბამისობაში და არ ესადაგება პოლიტიკურ სტრატეგიებს. კონკრეტულად აქ იკვეთება სამი მნიშვნელოვანი რამ: პირველი, რასაც ოპოზიცია ფიქრობს, რომ არჩევნები ჩატარდეს პროპორციული წესით, შენარჩუნებული იყოს საარჩევნო ბლოკები, დაიწიოს ბარიერმა , პრეზიდენტის არჩევნები ჩატარდეს პირდაპირი წესით, ეს ის თემებია, რომელზეც არის აზრთა სხვადასხვაობა. მე თუ მკითხავთ, ეს არის მხოლოდ ერთი ნაწილი, კონსტიტუცია ისევ თავიდან იქნება მისაღები, თუ მოვა ხელისუფლება, რომელიც ქვეყნის აშენებაზე იფიქრებს და არა ძალაუფლების შენარჩუნებაზე. „საარჩევნო კოდექსი არის ის, რაზეც დღეს არის კამათი, თუმცა, მე თუ მკითხავთ, მუხლები კი არა, მთლიანად არსი არის შესაცვლელი. მთლიანად კონსტიტუციას ვგულისხმობ. კონსტიტუცია ერთიანი ორგანიზმია და თავიდან ბოლომდე უნდა იყოს გამართული. არის საკითხები, იგივე, როგორ უნდა მოხდეს ქვეყანაში ბიუროკრატიის ჩამოყალიბება, სასამართლო სისტემა, მთლიანად გადასახედია. ეს არაა კონსტიტუცია, რომლითაც ქვეყანა ეწყობა, რომელიც დემოკრატიული სახელმწიფოს ჩამოყალიბების საფუძველი იქნება. ეს ძალიან მოკლე ხანში ცხადი გახდება. „კონსტიტუცია ჰქონდა საბჭოთა კავშირსაც. რას დაარქმევ, იმას არა აქვს მნიშვნელობა, მასში რა არის, იმას აქვს მნიშვნელობა. ამიტომ, როცა „ვენეციის კომისია“ ლაპარაკობს, ის მართლა კონსტიტუციას გულისხმობს, რომელიც დემოკრატიული სახელმწიფოს ჩამოყალიბების საფუძველი იქნება,“ - აცხადებს ძაბირაძე. რას ფიქრობენ ოპოზიციაში საკონსტიტუციო პროცესის დაწყებიდან დღემდე ოპოზიცია ხელისუფლების ნებას კონსენსუსის მიღწევისთვის ნაკლებად ხედავს. ფორტუნასთან „რესპუბლიკური პარტიის“ წარმომადგენელი, დავით ზურაბიშვილი, აცხადებს, რომ საკონსტიტუციო პროცესი ხელისუფლებამ სწორედ ძალაუფლების შენარჩუნების მიზნით წამოიწყო. „თავის დროზე, როცა ეს პროცესი დაიწყო, „რესპუბლიკურმა პარტიამ“ ვთქვით და მგონი, ყველასთვის ცხადი იყო, რომ ეს კეთდებოდა იმისთვის, რომ ხელისუფლებას კონსტიტუცია თავის თავზე მოერგო. არავის ჰქონია იმის ილუზია, ეს კეთდება იმიტომ, რომ მართლა სერიოზული ხარვეზებია და ეს არის გასასწორებელი, მიზანი იყო ერთი, დიადი, ნათელი, რომ ხელისუფლებას შეექმნა ლეგიტიმური ბერკეტები კონსტიტუციის თავის თავზე მორგების სახით. ეს პირველი ხელისუფლება არ არის, ვინც ამას აკეთებს, ეს ჩვენი სახელოვანი ტრადიციაა - კონსტიტუციის საკუთარ თავზე მორგება. „საერთაშორისო იმიჯზე ეს რომ ცუდად იმოქმედებს, რათ უნდა ბევრი ლაპარაკი. კარგად ჩანს, რომ აბსოლუტური იგნორირება მოხდა საერთაშორისო და ქართული საზოგადოების ქვეყნის შიგნით. ეს არის ძალიან ცუდი ტონი, რაც შეიძლება ძალიან მძიმედ მოუბრუნდეს ხელისუფლებას,“ - აცხადებს დავით ზურაბიშვილი. მსგავსი მოსაზრება აქვთ „ნაციონალურ მოძრაობაშიც“. როგორც თინათინ ბოკუჩავა „ფორტუნასთან“ აცხადებს, ხელისუფლება ოპოზიციასთან დიალოგს და საკონსტიტუციო პროექტში რეალურად რაიმეს შეცვლას არასდროს გეგმავდა. „დიდი ხანია, ისინი სხვადასხვა რამეს ამბობენ. როგორც ჩანს, ვერ იყვნენ ბოლომდე შეჯერებული, თუ რა ფორმით გაემართლებინათ თავიანთი არასწორი საქციელი, მაგრამ ახლა ნათლად გამოჩნდა, რომ მათ საერთოდ იგნორირება გაუკეთეს საერთაშორისო აზრს, ქვეყნის საერთაშორისო იმიჯს. ამავდროულად, ქვეყნის შიგნით პოლიტიკურ ძალებს და კონსენსუსის მნიშვნელობას. ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ ამ ხელისუფლებისთვის ერთადერთი მნიშვნელოვანი აქტორი ბიძინა ივანიშვილია. “ვენეციის კომისია”, საერთაშორისო ორგანიზაციები მათთვის მეორე და მეათე ხარისხოვანია , ასევეა ნებისმიერი პოლიტიკური ოპონენტის აზრი და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, საქართველოს მოსახლეობის აზრი. “ისინი ცდილობენ, რომ ჩვენ გადმოგვაბრალონ ყველაფერი და ეს “ქართული ოცნებისთვის” ძალიან მიღებული პრაქტიკაა, რომ ლარის კურსით დაწყებულს და მგონი, უამინდობით დამთავრებულს , ყველაფერს „ნაციონალური მოძრაობას“ აბრალებენ. ფაქტი სახეზეა, რომ ოპოზიციის უდიდესმა ნაწილმა ერთობლივი წერილით მივმართეთ რამდენჯერმე ხელისუფლებას და, როცა მათ დაინახეს, რომ ვერ შეგვითრიეს თავიანთ ტყუილებში და თამაშებში, უკვე ღიად მოუწიათ თავიანთი პოზიციის დაფიქსირება, რაც მდგომარეობს იმაში, რომ მათ თავიდანვე აპრიორი არ აინტერესებდათ დიალოგი, ეს იყო თამაში და ილუზია, რომელიც მანამ ითამაშეს, სანამ შეეძლოთ. ახლა ნათელი გახდა ის, რაც თავიდანვე იყო რეალობა - ხელისუფლებას არ სურდა კონსენსუსი, დიალოგი,“ -აცხადებს თინა ბოკუჩავა. თინა ბოკუჩავა მიუთითებს, რომ ხელისუფლებამ „ვენეციის კომისიის“ რეკომენდაციები არ გაითვალისწინა და ამით ვა ბანკზე წავიდა. „ეს უარყოფითად იმოქმედებს ქვეყნის საერთაშორისო იმიჯზე მაშინ, როცა ქვეყანას აქვს ევრო-ატლანტიკური მისწრაფებები, ჩვენ ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციას ძალიან დიდი გულისყურით ვისმენდეთ , ამის ნაცვლად „ქართული ოცნება“ უკვე მეორედ ღიად ატყუებს „ვენეციის კომისიას“, საქართველოს მოსახლეობას, პოლიტიკურ სპექტრს და ყველას, ვინც საკონსტიტუციო პროცესში იყო ჩართული,“ - აცხადებს ბოკუჩავა. პარლამენტის ფრაქცია ”ევროპული საქართველო - მოძრაობა თავისუფლებისთვის” წევრის, გიორგი ტუღუშის, თქმით, ხელისუფლებას ამ გადაწყვეტილებით ქვეყანა კიდევ უფრო მეტად შეჰყავს ჩიხში. “ის პრინციპული საკითხები, რასაც ოპოზიცია ითხოვდა, რომ გახსნილიყო და შესაძლებელი ყოფილიყო პრინციპული საკითხების გადახედვა, რა თქმა უნდა, ეს არ ისურვა უმრავლესობამ. როგორც ჩანს, მათი მიზანი არის ის პროექტი, რომელიც ორი მოსმენით არის მიღებული და, რომელსაც არავინ არ ეთანხმება, უმრავლესობის გარდა, გაიტანონ და კიდევ უფრო მეტ ჩიხში შეიყვანონ ქვეყანა,“ - აღნიშნა ტუღუშმა. პარლამენტს კონსტიტუციის მიღების პროცესის დაუყოვნებლივ შეწყვეტისკენ მოუწოდა პრეზიდენტმაც. ასევე განცხადება გააკეთა „ვენეციის კომისიის“ პრეზიდენტის მხრიდანაც. „ჩვენ მოკლე ვადაში საქართველოს ხელისუფლებისგან კონსტიტუციის პროექტის მიღებას მოველით და ერთ თვეში ჩვენს მოსაზრებას გამოვთქვამთ ამასთან დაკავშირებით (6-7 ოქტომბერს პლენარული სესიის ფარგლებში). იმედს გამოვთქვამთ, რომ საქართველოს პარლამენტისთვის შესაძლებელი იქნება ცვლილებების შეტანა ამ მოსაზრების თანახმად და ფართო კონსენსუსის მიღწევა კონსტრუქციული დიალოგის მეშვეობით,“ - ნათქვამია ჯანი ბუკიკიოს განცხადებაში. თაკო ივანიაძე [post_title] => მმართველი გუნდი ყველას დაწუნებულ კონსტიტუციას დაამტკიცებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mmartveli-gundi-yvelas-dawunebul-konstitucias-daamtkicebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-04 17:09:29 [post_modified_gmt] => 2017-09-04 13:09:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=159778 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 146 [max_num_pages] => 49 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => e8a2f81e8268f0c7728a2479c303dfef [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )