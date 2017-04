Wizzair–ის ხუთი წელი საქართველოში: სამომავლო გეგმები და სიახლეები

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => iafi-frena [1] => iafi-mogzauroba [2] => dabalbiujetiani-aviakompania [3] => aviakompaniebid [4] => wizzair-saqartveloshi [5] => vizeari-saqartveloshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124461 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => iafi-frena [1] => iafi-mogzauroba [2] => dabalbiujetiani-aviakompania [3] => aviakompaniebid [4] => wizzair-saqartveloshi [5] => vizeari-saqartveloshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124461 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 12496 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => iafi-frena [1] => iafi-mogzauroba [2] => dabalbiujetiani-aviakompania [3] => aviakompaniebid [4] => wizzair-saqartveloshi [5] => vizeari-saqartveloshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => iafi-frena [1] => iafi-mogzauroba [2] => dabalbiujetiani-aviakompania [3] => aviakompaniebid [4] => wizzair-saqartveloshi [5] => vizeari-saqartveloshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (124461) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (14984,12914,12496,12913,14986,14985) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 124204 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-21 12:42:19 [post_date_gmt] => 2017-04-21 08:42:19 [post_content] => როგორ ვიყიდოთ wizzair_ის ბილეთი იაფად – ამის შესახებ რჩევას თავად ვიზეარის პრეზიდენტი ჯოზეფ ვარადი გვაძლევს. მისი თქმით, პირველ რიგში გასათვალისწინებელია პიკური სეზონები – ზაფხული, დღესასწაულები და ა.შ. ამ პერიოდში ყველა მიმართულებით ბილეთებზე მოთხოვნა იზრდება და იაფად ფრენას იშვიათად თუ შეძლებთ. ზამთარში კი ავიაბილეთების ფასი საგრძნობლად იკლებს. ამის გარდა, Wizzair-ის პრეზიდენტი ქართველ მომხმარებელს ურჩევს, რომ ბილეთები დაახლოებით 6 თვით ადრე შეიძინონ. „რაც უფრო ადრე იყიდით ბილეთს მით უფრო იაფი იქნება ის. ყოველთვის იაფია ბილეთები ნოემბერსა და თებერვალში“, – განაცხადა ჯოზეფ ვარადიმ . ჯოზეფ ვარადის განცხადებით, სხვა შემთხვევაში Wizzair-ის ბილეთების ფასი 45 ლარიდან იწყება, საშუალო ფასი კი 150 ლარია. (საუბარია ერთი მიმართულებით ფრენებზე) მისი თქმით, ეს ფასი იზრდება 400 – 500 ლარამდე იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელი ბილეთს წინასწარ არ ყიდულობს და ბოლო დღეებში გადაწყვეტს მის შეძენას. " Wizzair–ის პოლიტიკის გათვალისწინებით, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ მგზავრი იხდის მხოლოდ იმის საფასურს რა მომსახურებასაც იღებს, ბილეთების ფასების ზრდა მომავალში გათვალისწინებული არ არის", – აღნიშნა მან. წამყვანმა დაბალბიუჯეტიანმა ავიაკომპანია wizzair –მა დღეს, ქუთაისში ბაზირების 6 თვე აღნიშნა. ამ თარიღთან დაკავშირებით, ავიაკომპანიის დირექტორი ჯოზეფ ვარადი საქართველოს ეწვია და შემაჯამებელი პრესკონფერენცია გამართა. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => როგორ შევიძინოთ ავიაბილეთები იაფად – რჩევები Wizzair–ის პრეზიდენტისგან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rogor-shevidzinot-aviabiletebi-iafad-rchevebi-wizzair-is-prezidentisgan [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-21 16:52:17 [post_modified_gmt] => 2017-04-21 12:52:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=124204 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 117255 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-03-23 16:01:00 [post_date_gmt] => 2017-03-23 12:01:00 [post_content] => ყველამ იცის, რომ გადაფრენა გაცილებით იაფი ჯდება იმ შემთხვევაში, თუკი ავიაბილეთს წინასწარ, რამდენიმე, უმჯობესია ექვსი თვით ადრე შეიძენს, თუმცა ძალიან იშვიათად თუ იქცევიან ასე ადამიანები, მიზეზად კი სახელდება, რომ მოსახლეობის უმეტესობას უჭირს წინასწარ შვებულების დაგეგმვა და მომავლის განსაზღვრა. დარგის სპეციალისტებმა, ბოლო სამი წლის სტატისტიკა შეისწავლეს და გაირკვა, თუ რომელ დროს არის საუკეთესო ვარიანტი ბილეთების დასაჯავშნად და შესაძენად. გარდა ამისა, კვლევის შედეგად გამოიკეთა ყველაზე დაბალფასიანი ქვეყნები შიდა და საერთაშორისო ფრენებისთვის. როგორც წესი, მოსახლეობის უმეტესობა ორი ან სამი თვით ადრე იძენს ბილეთებს ამ შემთხვევაში მგზავრი საშუალო წლიური ღირებულების 6 პროცენტს ზოგავს, თუმცა შესაძლებელია სხვაობა 33 პროცენტამდეც დავიყვანოთ. იაფი ბილეთების შესაძენად კი ორი ოქროს წესი არსებობს, პირველი, არის ის, რომ შვებულების დაგეგმვა უნდა მოხდეს იმ დროს, როცა არ არის ე.წ. „ტურისტული სეზონი“, როგორადაც, ძირითადად აგვისტოს ბოლო და შობა-ახალი წლის პერიოდი მიიჩნევა. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ტურისტულ სეზონად სხვადასხვა ქვეყანაში, სხვადასხვა დრო არის მიჩნეული. რაც შეეხება მეორე წესს, გულისხმობს, ბილეთების შეძენას სწორ დროს, ანუ სანამ ყველა იყიდის და გაძვირდება. რაც შეეხება ტოპ ქვეყნებს, ყველაზე იაფი, ინდოეთი, მალაიზია და რუსეთია, სადაც ფრენა ას კილომეტრზე სამიდან-ხუთ დოლარამდე ღირს, ხოლო ყველაზე ძვირი, კანადა, დანია და სამხრეთ ამერიკის ქვეყნებია. იმ შემთხვევაში, თუკი თქვენი სასურველი მიმართულება არის ზღვისპირა ქალაქი, ბილეთების შეძენა ორი თვით ადრეც საკმარისია. ევროპის მიმართულებით კი ჯავშანი სულ მცირე 5 თვით ადრე უნდა გაკეთდეს, ხოლო იმ ადგილებში, სადაც ფრენა 8 საათზე მეტ ხანს გრძელდება, რეკომენდირებულია 7 თვე. უფრო კონკრეტულად კი, ნოემბერსა და დეკემბერში, ბილეთების შეძენა საუკეთესო ვარიანტია ჩეხეთის, საფრანგეთის, გერმანიის, საბერძნეთის, იტალიის, ესპანეთისა და ავსტრიის მიმართულებით. მარტის დასაწყისში იაფად შეიძენთ თურქეთის, ბულგარეთის, ხორვატიის, ისრაელისა და არაბთა გაერთიანებული საემიროების ბილეთებს. რაც შეეხება თებერვალს, ეს არის ბოლო შანსი ამერიკის შეერთებული შტატების, კანადის, ტაილანდის და მალდივის კუნძულების ბილეთების შედარებით დაბალ ფასად შესაძენად. მარიამ ადამია [post_title] => როდის არის ავიაბილეთების შეძენა ყველაზე იაფი? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rodis-aris-aviabiletebis-shedzena-yvelaze-iafi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-23 16:57:38 [post_modified_gmt] => 2017-03-23 12:57:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=117255 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 108763 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-02-15 13:19:27 [post_date_gmt] => 2017-02-15 09:19:27 [post_content] => ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის უმსხვილესი, დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია Wizz Air ქუთაისსა და ლონდონს (ლუტონი) შორის პირდაპირ ავიამიმოსვლას იწყებს. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს შპს „საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების“ ინფორმაციით, ავიარეისების ოპერირება 18 ივნისიდან დაიწყება, კვირაში ორი სიხშირით, ყოველ ხუთშაბათს და კვირას. ყველა ავიარეისი სრულდება 180 ადგილიანი „აირბას A320“ და 230 ადგილიანი„ აირბას A321“ ტიპის საჰაერო ხომალდებით. მგზავრებს უკვე შეუძლიათ ავიაბილეთების შეძენა ავიაკომპანიის საიტზე www.wizzair.com მხოლოდ 105.99* ლარი/£ 34.99*-დან. დაბალბიუჯეტური ავიარეისი ხელს შეუწყობს საქართველოსა და დიდ ბრიტანეთს შორის ტურისტული, სავაჭრო და საქმიანი ორმხრივი ურთიერთობების გაღრმავებას და შესანიშნავი არჩევანია როგორც ტურისტული, ასევე ბიზნეს მგზავრებისთვის. „რეგიონის მიმართ ჩვენი ინტერესის გათვალისწინებით, კვლავაც გავაგრძელებთ ნაყოფიერ თანამშრომლობას ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტთან და სამომავლოდ ქართველ მგზავრებს, მათი მოთხოვნების გათვალისწინებით, შევთავაზებთ კიდევ უფრო მეტ საინტერესო შესაძლებლობას“ - განაცხადა „ვიზეარის“ კომუნიკაციების მენეჯერმა სორი ნარაციმ. ავიაკომპანია „ვიზეარი“ გამუდმებით აფართოვებს ავიამიმართულებების ქსელს და ქართველ მომხმარებლებს სთავაზობს უკვე 12 დაბალბიუჯეტიან ავიამიმართულებას ევროპის 9 ქვეყანაში. 2016 წლის სექტემბერში ავიაკომპანიამ თავისი ბაზის გახსნით ქუთაისში მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა ქვეყნის შიგნით ინვესტიციების მოზიდვის დადამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნის კუთხით. აღსანიშნავია, რომ 2016 წელს „ვიზეარი“ საქართველოში მოემსახურა 168,000 მგზავრს და დააფიქსირა ყოველწლიური 35%-ანი ზრდა, რითაც ხელი შეუწყო ადგილობრივ საავიაციო და ტურისტულს ფეროებში დასაქმებას, ასევე ადგილობრივ ბაზარზე დამატებით 126 სამუშაო ადგილის შექმნას. [post_title] => Wizz air-ს ახალი მიმართულება დაემატა: ქუთაისი–ლონდონი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => wizz-air-s-akhali-mimartuleba-daemata-qutaisi-londoni [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-02-15 15:25:43 [post_modified_gmt] => 2017-02-15 11:25:43 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=108763 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 124204 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-21 12:42:19 [post_date_gmt] => 2017-04-21 08:42:19 [post_content] => როგორ ვიყიდოთ wizzair_ის ბილეთი იაფად – ამის შესახებ რჩევას თავად ვიზეარის პრეზიდენტი ჯოზეფ ვარადი გვაძლევს. მისი თქმით, პირველ რიგში გასათვალისწინებელია პიკური სეზონები – ზაფხული, დღესასწაულები და ა.შ. ამ პერიოდში ყველა მიმართულებით ბილეთებზე მოთხოვნა იზრდება და იაფად ფრენას იშვიათად თუ შეძლებთ. ზამთარში კი ავიაბილეთების ფასი საგრძნობლად იკლებს. ამის გარდა, Wizzair-ის პრეზიდენტი ქართველ მომხმარებელს ურჩევს, რომ ბილეთები დაახლოებით 6 თვით ადრე შეიძინონ. „რაც უფრო ადრე იყიდით ბილეთს მით უფრო იაფი იქნება ის. ყოველთვის იაფია ბილეთები ნოემბერსა და თებერვალში“, – განაცხადა ჯოზეფ ვარადიმ . ჯოზეფ ვარადის განცხადებით, სხვა შემთხვევაში Wizzair-ის ბილეთების ფასი 45 ლარიდან იწყება, საშუალო ფასი კი 150 ლარია. (საუბარია ერთი მიმართულებით ფრენებზე) მისი თქმით, ეს ფასი იზრდება 400 – 500 ლარამდე იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელი ბილეთს წინასწარ არ ყიდულობს და ბოლო დღეებში გადაწყვეტს მის შეძენას. " Wizzair–ის პოლიტიკის გათვალისწინებით, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ მგზავრი იხდის მხოლოდ იმის საფასურს რა მომსახურებასაც იღებს, ბილეთების ფასების ზრდა მომავალში გათვალისწინებული არ არის", – აღნიშნა მან. წამყვანმა დაბალბიუჯეტიანმა ავიაკომპანია wizzair –მა დღეს, ქუთაისში ბაზირების 6 თვე აღნიშნა. ამ თარიღთან დაკავშირებით, ავიაკომპანიის დირექტორი ჯოზეფ ვარადი საქართველოს ეწვია და შემაჯამებელი პრესკონფერენცია გამართა. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => როგორ შევიძინოთ ავიაბილეთები იაფად – რჩევები Wizzair–ის პრეზიდენტისგან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rogor-shevidzinot-aviabiletebi-iafad-rchevebi-wizzair-is-prezidentisgan [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-21 16:52:17 [post_modified_gmt] => 2017-04-21 12:52:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=124204 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 5 [max_num_pages] => 2 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => c5963e9ed4cb3943790a9539f6cb0f39 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )