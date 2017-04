Wizzair ქართულ ბაზარზე პირველობისთვის იბრძვის

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => aviakompaniebi [1] => wizzair [2] => aviabazari [3] => aviakompaniebi-saqartveloshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124353 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => aviakompaniebi [1] => wizzair [2] => aviabazari [3] => aviakompaniebi-saqartveloshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124353 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5820 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => aviakompaniebi [1] => wizzair [2] => aviabazari [3] => aviakompaniebi-saqartveloshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => aviakompaniebi [1] => wizzair [2] => aviabazari [3] => aviakompaniebi-saqartveloshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (124353) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (12299,5820,14974,10573) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 124242 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-21 13:13:53 [post_date_gmt] => 2017-04-21 09:13:53 [post_content] => Wizzair საქართველოში ფრენის სიხშირეების გაზრდაზე მუშაობს. კომპანიის განვითარების შესაბამისად, იგეგმება როგორც სიხშირეების ზრდა სხვადასხვა მიმართულებით, ასევე მარშრუტების დამატება ახალი მიმართულებით. ჯოზეფ ვარადიმ არ დააკონკრეტა იგეგმება თუ არა ფრენების დაწყება ქუთაისი–ესპანეთის მიმართულებით, რადგან მისი თქმით, კომპანია ასეთ ინფორმაციას მხოლოდ შეთანხმების მიღწევის შემდეგ გასცემს. ამ ეტაპზე wizzair ქუთაისის აეროპორტიდან 11 ქვეყნის მიმართულებით, კვირაში 2 სიხშირით დაფრინავს. 18 ივნისიდან დაიწყება ფრენები ქუთაისი–ლონდონის მიმართულებითაც, ავიარეისები ყოველ ხუთშაბათს და კვირას შესრულდება. ჯოზეფ ვარადის განცხადებით, არ არის გამორიცხული რომ ახალი მიმართულებები wizzair–ს წელსვე დაემატოს. „უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით იზრდება მოთხოვნა როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო მიმართულებით, ეს ჩვენ გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ გაფართოებაზე უფრო ინტენსიურად ვიფიქროთ და მომხმარებელს შევთავაზოთ უფრო კარგი მომსახურება მთელი მსოფლიოს მასშტაბით“, – განაცხადა ჯოზეფ ვარადიმ. გარდა ვიზალიბერალიზაციისა, ქუთაისში საქმიანობის გასაზრდისკენ wizzair-ს ხელისუფლების მიერ დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტებიც უბიძგებს. "მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტები ხორციელდება და ეს ჩვენთვის ძალიან ხელსაყრელია", – აღნიშნა მან. აღსანიშნავია, რომ 2017 წლის პირველ კვარტალში 2016 წლის ამავე პერიოდთან შედარებით wizzair–ის მგზავრთა რაოდენობა ქუთაისიდან 85%–ითაა გაზრდილი. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => Wizzair ქუთაისიდან ფრენების სიხშირის გაზრდაზე მუშაობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => wizzair-qutaisidan-frenebis-sikhshiris-gazrdaze-mushaobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-21 15:36:27 [post_modified_gmt] => 2017-04-21 11:36:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=124242 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 124204 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-21 12:42:19 [post_date_gmt] => 2017-04-21 08:42:19 [post_content] => როგორ ვიყიდოთ wizzair_ის ბილეთი იაფად – ამის შესახებ რჩევას თავად ვიზეარის პრეზიდენტი ჯოზეფ ვარადი გვაძლევს. მისი თქმით, პირველ რიგში გასათვალისწინებელია პიკური სეზონები – ზაფხული, დღესასწაულები და ა.შ. ამ პერიოდში ყველა მიმართულებით ბილეთებზე მოთხოვნა იზრდება და იაფად ფრენას იშვიათად თუ შეძლებთ. ზამთარში კი ავიაბილეთების ფასი საგრძნობლად იკლებს. ამის გარდა, Wizzair-ის პრეზიდენტი ქართველ მომხმარებელს ურჩევს, რომ ბილეთები დაახლოებით 6 თვით ადრე შეიძინონ. „რაც უფრო ადრე იყიდით ბილეთს მით უფრო იაფი იქნება ის. ყოველთვის იაფია ბილეთები ნოემბერსა და თებერვალში“, – განაცხადა ჯოზეფ ვარადიმ . ჯოზეფ ვარადის განცხადებით, სხვა შემთხვევაში Wizzair-ის ბილეთების ფასი 45 ლარიდან იწყება, საშუალო ფასი კი 150 ლარია. (საუბარია ერთი მიმართულებით ფრენებზე) მისი თქმით, ეს ფასი იზრდება 400 – 500 ლარამდე იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელი ბილეთს წინასწარ არ ყიდულობს და ბოლო დღეებში გადაწყვეტს მის შეძენას. " Wizzair–ის პოლიტიკის გათვალისწინებით, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ მგზავრი იხდის მხოლოდ იმის საფასურს რა მომსახურებასაც იღებს, ბილეთების ფასების ზრდა მომავალში გათვალისწინებული არ არის", – აღნიშნა მან. წამყვანმა დაბალბიუჯეტიანმა ავიაკომპანია wizzair –მა დღეს, ქუთაისში ბაზირების 6 თვე აღნიშნა. ამ თარიღთან დაკავშირებით, ავიაკომპანიის დირექტორი ჯოზეფ ბარადი საქართველოს ეწვია და შემაჯამებელი პრესკონფერენცია გამართა. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => როგორ შევიძინოთ ავიაბილეთები იაფად – რჩევები Wizzair–ის პრეზიდენტისგან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rogor-shevidzinot-aviabiletebi-iafad-rchevebi-wizzair-is-prezidentisgan [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-21 13:18:41 [post_modified_gmt] => 2017-04-21 09:18:41 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=124204 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 123865 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-20 12:23:36 [post_date_gmt] => 2017-04-20 08:23:36 [post_content] => საქართველოში ავიაკომპანია Wizzair-ის პრეზიდენტი ჯოზეფ ვარადი ჩამოდის. ავიაკომპანიის პრეზიდენტი ჟურნალისტებს შეხვდება და საქართველოში მუშაობის შედეგებს შეაჯამებს. შეხვედრა "ქორთიარდ მარიოტში" შედგება. როგორც "ფორტუნას" საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებაში განუცხადეს, ჯოზეფ ვარადი ავიაკომპანიასთან დაკავშირებულ კითხვებსაც გასცემს პასუხს. ამ დროისთვის Wizzair ფრენებს ქუთაისიდან ბუდაპეშტის, ვარშავის, კატოვიცეს, ვილნიუსის, ბერლინის, დორტმუნდის, მიუნხენის, მილანის, სალონიკისა და ლარნაკას მიმართულებით ასრულებს. 18 ივნისიდან კი პირდაპირი ფრენები ლონდონში იწყება. საუბარია იმაზეც, რომ Wizzair–ს შესაძლოა ახალი მიმართულებებიც დაემატოს. [post_title] => თბილისში Wizzair–ის პრეზიდენტი ჩამოდის [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisshi-wizzair-is-prezidenti-chamodis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-20 12:23:36 [post_modified_gmt] => 2017-04-20 08:23:36 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=123865 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 124242 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-21 13:13:53 [post_date_gmt] => 2017-04-21 09:13:53 [post_content] => Wizzair საქართველოში ფრენის სიხშირეების გაზრდაზე მუშაობს. კომპანიის განვითარების შესაბამისად, იგეგმება როგორც სიხშირეების ზრდა სხვადასხვა მიმართულებით, ასევე მარშრუტების დამატება ახალი მიმართულებით. ჯოზეფ ვარადიმ არ დააკონკრეტა იგეგმება თუ არა ფრენების დაწყება ქუთაისი–ესპანეთის მიმართულებით, რადგან მისი თქმით, კომპანია ასეთ ინფორმაციას მხოლოდ შეთანხმების მიღწევის შემდეგ გასცემს. ამ ეტაპზე wizzair ქუთაისის აეროპორტიდან 11 ქვეყნის მიმართულებით, კვირაში 2 სიხშირით დაფრინავს. 18 ივნისიდან დაიწყება ფრენები ქუთაისი–ლონდონის მიმართულებითაც, ავიარეისები ყოველ ხუთშაბათს და კვირას შესრულდება. ჯოზეფ ვარადის განცხადებით, არ არის გამორიცხული რომ ახალი მიმართულებები wizzair–ს წელსვე დაემატოს. „უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით იზრდება მოთხოვნა როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო მიმართულებით, ეს ჩვენ გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ გაფართოებაზე უფრო ინტენსიურად ვიფიქროთ და მომხმარებელს შევთავაზოთ უფრო კარგი მომსახურება მთელი მსოფლიოს მასშტაბით“, – განაცხადა ჯოზეფ ვარადიმ. გარდა ვიზალიბერალიზაციისა, ქუთაისში საქმიანობის გასაზრდისკენ wizzair-ს ხელისუფლების მიერ დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტებიც უბიძგებს. "მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტები ხორციელდება და ეს ჩვენთვის ძალიან ხელსაყრელია", – აღნიშნა მან. აღსანიშნავია, რომ 2017 წლის პირველ კვარტალში 2016 წლის ამავე პერიოდთან შედარებით wizzair–ის მგზავრთა რაოდენობა ქუთაისიდან 85%–ითაა გაზრდილი. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => Wizzair ქუთაისიდან ფრენების სიხშირის გაზრდაზე მუშაობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => wizzair-qutaisidan-frenebis-sikhshiris-gazrdaze-mushaobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-21 15:36:27 [post_modified_gmt] => 2017-04-21 11:36:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=124242 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 17 [max_num_pages] => 6 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 8345c67552cc866f6d436492f3dcba51 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )