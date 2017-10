Wizzair ქუთაისიდან კიდევ ერთ მიმართულებას ამატებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => frenebi [1] => wizzair ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175938 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => frenebi [1] => wizzair ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175938 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 9580 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => frenebi [1] => wizzair ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => frenebi [1] => wizzair ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (175938) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (9580,10573) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 173106 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-10-10 14:53:36 [post_date_gmt] => 2017-10-10 10:53:36 [post_content] => ქართველ მოგზაურებს მორიგი სიურპრიზი მოუწყვეს. რამდენიმე დღის წინ დაანონსდა, რომ ქუთაისის აეროპორტიდან მალე დაიწყება ფრენები დიდი ევროპული ქალაქებისკენ. რიგში დგანან რომი, ბარსელონა, პრაღა, პარიზი. დიდ ქალაქებს ხშირად არა ერთი აეროპორტი აქვთ და, როგორც ხდება ხოლმე, იაფფასიანი ავიაკომპანიები შედარებით მცირე ზომის აეროდრომებზე ეშვებიან. მაგალითად, სოციალურ ქსელებში წერენ, რომ ბოვეს აეროპორტი სულაც არ არის პარიზი. თუნდაც აქედან გამომდინარე, „ფორტუნა“ გთავაზობთ ქუთაისიდან Wizz Air-ის რეისების მიხედვით პრაქტიკულ რჩევებს, თუ როგორ უნდა მიხვიდეთ ქალაქამდე იმ აეროპორტ(ებ)იდან, სადაც Wizz Air-ის თვითმფრინავი ჩაგიყვანთ. ვიწყებთ პარიზით... [caption id="attachment_173208" align="aligncenter" width="643"] შენიშვნა: ტექსტში ლურჯი ფერით მონიშნული სიტყვები შეიცავს ფოტომასალას[/caption] როგორ მივიდეთ ბოვეს აეროპორტიდან პარიზამდე პარიზის მთავარი საერთაშორისო აეროპორტი შარლ დე გოლის სახელობის აეროპორტია, ასევე არის რეგიონალური აეროპორტი - ორლი. ყველაზე შორს კი გახლავთ ბოვეს აეროდრომი, რომელიც წარმოადგენს კიდეც ჩვენს ინტერესს. სწორედ ამ აეროპორტში იყრიან თავს ლოუკოსტები, ანუ იაფიანი ავიაკომპანიები. ის პარიზის ცენტრიდან 90 (!) კმ-შია . ბოვეს აეროპორტი 00:30 საათიდან დილის 6 საათამდე დაკეტილია. ანუ აეროპორტში ღამის გათენება არ გამოდის. თუმცა დღეის მონაცემებით, ჩვენს მგზავრებს პრობლემა არ ექნებათ. კოპიტნარიდან საფრანგეთის მიმართულებით თვითმფრინავი 06:45 საათზე მიფრინავს და ადგილზე 09:40 საათზე ჩადის. პარიზის სიახლოვიდან კი 10:10 საათზე მოფრინავს. შესაბამისად, კარჩაკეტილი აეროპორტი არ დაგვხდებათ. აეროპორტამდე საკუთარი ავტომანქანით მისვლა გზა დაახლოებით 1 საათს მაინც დაიკავებს, ასეთ დროს ჯობია A16 ავტომაგისტრალით ისარგებლოთ. აეროპორტამდე ავტობუსით მისვლა არის ავტობუსი, რომელიც ბოვეს პარიზთან აკავშირებს, ასევე მეტროსადგურ Porte Maillot (Beauvais/Paris-Porte Maillot). ფოტოზე მითითებულია, თუ სად ჩერდება ეს ავტობუსი აეროპორტში. ამ ა ვტობუსს უშუალოდ ავიარეისების მგზავრები გადაყავს (როგორც ჩანს, ჩვენებური ჯორჯიან ბასია). დადის ყოველდღე. თქვენი რეისის ჩასვლიდან 15-30 წუთში . მიმართულება: Paris-Porte Maillot (მეტრო/RER: Porte Maillot). სწორედ ამ ავტობუსით შეგიძლიათ უკან, აეროპორტში მისვლა პარიზიდან. დედაქალაქიდან ავტობუსი თვითმფრინავის აფრენამდე სამი საათით ადრე გადის . ასე რომ, განრიგი აუცილებლად ნახეთ. ბილეთები შეგიძლიათ შეიძინოთ ადგილზე, სალაროებში ან ავტომატის საშუალებით. რეკომენდირებულია ბილეთების წინასწარ ყიდვა: ასე უფრო იაფიც გამოვა (15.9 ევრო ონლაინ სალაროში გადახდილი 17 ევროს ნაცვლად). თან გაითვალისწინეთ, რომ სალაროსთან ლამის მთელი თვითმფრინავი რიგი დგას. არის კიდევ ავტობუსი სახელწოდებით Supershuttle ბილეთის საფასური 34 ევროა (პარიზამდე), ორი მგზავრი 58 ევრო ჯდება . დისნეილენდამდე შესაბამისად 54 და 84 ევრო. ბავშვები ორჯერ იაფია. და კიდევ. შეგიძლიათ ქალაქ ბოვემდე მიხვიდეთ . ბილეთის ღირებულება 4 ევროა (ბილეთი 48 საათი მოქმედია). ამ პატარა ქალაქში არის სასტუმროები, მაღაზიები და რკინიგზის სადგური. სწორედ ამის საშუალებით ჩახვალთ პარიზში (ან საფრანგეთის სხვა ქალაქებში). . აქვე შეგიძლიათ ნახოთ ავტობუსების განრიგი ბოვეს მერიიდა აეროპორტამდენ აეროპორტამდე მატარებლით მისვლა ქალაქ ბოვეს სადგურიდან უნდა ჩასხდეთ მატარებელში TER (Train Express Régional) ჩრდილოეთ სადგურამდე (gare du Nord), მეტრო - Gare du Nord, RER – Magenta. მატარებელი დადის 6:30-დან 20:00 საათამდე. გასვლებს შორის შუალედი შეადგენს 30 წუთიდან 1 სთ 30 წთ-მდე. ბილეთის ღირებულება 10 ევროა. გზას დაახლოებით 1 სთ 20 წთ ჭირდება. ყურადღება მიაქციეთ: მატარებელი მიდის ქალაქ ბოვემდე და არა აეროპორტში! აეროპორტამდე ტაქსით მისვლა ბოვეს რკინიგზის სადგურიდან აეროპორტამდე ყველაზე მარტივია ტაქსით მისვლა. ჩვეულებრივ დღეებში 13 ევრო უნდა, კვირაობით და დღესასწაულებზე 16 ევრო. 15 წუთის გზაა. ტაქსით მგზავრობა ბოვეს აეროპორტიდან პარიზამდე: დღისით 100 ევროდან, ღამით 120 ევროდან. გზას საათი-საათნახევარი მიაქვს. კი არ არის ეს ყველაფერი საუკეთესო ვარიანტი, მაგრამ მაინც პარიზია რა და თან ოდესმე ვინმე იფიქრებდა: კოპიტნარი-პარიზი! ძაან სიფსიხეა! ბედნიერი მგზავრობა! Wizzair-ის კომერციულმა დირექტორმა ჯორჯ მიხალოპულოსმა აღნიშნა, რომ საქართველოსთან თანამშრომლობის გაღრმავებაზე მსჯელობა აპრილიდან, საქართველო-უნგრეთის ბიზნესფორუმის ფარგლებში დაიწყო, რომელიც პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის ინიციატივით გაიმართა. Wizzair-ი ასევე აორმაგებს რეისების რაოდენობას დღემდე მოქმედ მიმართულებებზე, რისთვისაც ქუთაისში ბაზირებული იქნება ავიაკომპანიის A320 ტიპის მეორე საჰაერო ხომალდი. გადაწყვეტილება ავიაკომპანიამ ქუთაისიდან ფრენების დაწყებიდან ერთი წლის თავზე მგზავრთნაკადის გასამმაგებიდან გამომდინარე მიიღო. რომის, პარიზის, ბარსელონას და პრაღის მიმართულებით რეისები 2018 წლის მაისიდან დაიწყება. Wizzair-ი ასევე აორმაგებს რეისების რაოდენობას დღემდე მოქმედ მიმართულებებზე, რისთვისაც ქუთაისში ბაზირებული იქნება ავიაკომპანიის A320 ტიპის მეორე საჰაერო ხომალდი. პარიზით... 