წლის ფოტო: მერილ სტრიპისა და ანა ვინტურის შეხვედრა Vogue-ის 150 წლის იუბილეზე

ქართველი დიზაინერი, გიორგი ქებურია ერთ-ერთია იმ წარმატებული ახალი თაობიდან, რომელელთა ნამუშევრებსაც საზღვარგარეთ ძალიან დიდი გამოხმაურება ხვდა წილად. მას შემდეგ, რაც რამდენიმე თვის წინ მან „მერსედეს ბენცის მოდის კვირეულზე" საკუთარი კოლექცია წარადგინა და ის შემდეგ „ვოგის" საიტმა გამოაქვეყნა, მას ლეიდი გაგას წარმომადგენლები დაუკავშირდნენ და ერთ-ერთი კაბა შეიძინეს, რომელიც შემდგომ მომღერალს ეცვა. გიორგი ქებურია ახლა მილანშია, სადაც მილანის მოდის კვირეულის ფარგლებში საკუთარი შოურუმით წარდგა, როგორც „ვოგის" მიერ დასახელებული ტალანტი. მის შოურუმს „ვოგის" ცნობილი რედაქტორი და „მოდის დედოფლად" წოდებული, ანა ვინტური ესტუმრა. ფოტოები თავად დიზაინერმა საკუთარი „ფეისბუქის" გვერდზე გამოაქვეყნა. „ოსკარის" ცერემონიის მსვლელობისას, საღამოს წამყვანმა მერილ სტრიპისა და დონალდ ტრამპის ცნობილ დაპირისპირებაზე იუმორისტული კომენტარი გააკეთა. მსახიობის ნომინაციის დასახელების დროს, მან მოუწოდა დარბაზს, რომ არ დაეკრათ ტაში მისთვის, რადგან ის გადაფასებული მსახიობია და აპლოდისმენტებს არ იმსახურებს. კიმელის ამ განცხადებას დარბაზში სიცილი მოჰყვა, თავად მერილი კი, რომელმაც უხერხულობისგან აღარ იცოდა რა ექნა, სიცილით მეუღლის მხარს ამოეფარა. [video width="636" height="382" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/02/636x382_MP4_2666963669826358892.mp4"][/video] [post_title] => ჯიმი კიმელმა დარბაზს მოუწოდა, მერილ სტრიპისთვის ტაში არ დაეკრათ (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => jimi-kimelma-darbazs-mouwoda-meril-stripistvis-tashi-ar-daekrat-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-02-27 16:40:42 [post_modified_gmt] => 2017-02-27 12:40:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=111383 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 105075 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-01-30 16:55:57 [post_date_gmt] => 2017-01-30 12:55:57 [post_content] => მსახიობი მერილ სტრიპი, რომელმაც კინომსახიობთა დაჯილდოების გილდიაზე რაიან გოსლინგს ბაფთა შეუსწორა, ჰოლივუდის ყველაზე „ცხელი“ სტილისტი შეარქვეს. კინომსახიობთა გილდიის მსვლელობის დროს, სტრიპმა გადაწყვიტა გოსლინგს პირადად დახმარებოდა. კადრი კი, ბუნებრივია კამერების ობიექტივში მოხვდა და მაყურებლების ყურადღება მიიპყრო. „როდესაც მერილ სტრიპი ბაფთას გისწორებთ, იცოდეთ, რომ წარმატებას უკვე მიაღწიეთ“, - იხუმრა რამდენიმე ცნობილმა გამოცემამ. მსახიობი მერილ სტრიპი, რომელმაც კინომსახიობთა დაჯილდოების გილდიაზე რაიან გოსლინგს ბაფთა შეუსწორა, ჰოლივუდის ყველაზე „ცხელი" სტილისტი შეარქვეს. კინომსახიობთა გილდიის მსვლელობის დროს, სტრიპმა გადაწყვიტა გოსლინგს პირადად დახმარებოდა. კადრი კი, ბუნებრივია კამერების ობიექტივში მოხვდა და მაყურებლების ყურადღება მიიპყრო. „როდესაც მერილ სტრიპი ბაფთას გისწორებთ, იცოდეთ, რომ წარმატებას უკვე მიაღწიეთ", - იხუმრა რამდენიმე ცნობილმა გამოცემამ.

[gallery link="file" columns="5" ids="105076,105077,105078,105079,105080"] ქართველი დიზაინერის შოურუმს მილანში „ვოგის" მთავარი რედაქტორი, ანა ვინტური ესტუმრა

ჯიმი კიმელმა დარბაზს მოუწოდა, მერილ სტრიპისთვის ტაში არ დაეკრათ (ვიდეო)

მერილ სტრიპი ჰოლივუდის ყველაზე ცხელ სტილისტად დასახელდა