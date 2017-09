წლის პროცესი დასრულდა – მამა გიორგი მამალაძის გამამტყუნებელი განაჩენი და პასუხგაუცემელი კითხვები

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ganacheni [1] => mama-giorgi-mamaladze [2] => fortunas-temebi [3] => sasamartlo-dasrulda ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 160322 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ganacheni [1] => mama-giorgi-mamaladze [2] => fortunas-temebi [3] => sasamartlo-dasrulda ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 160322 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 7094 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ganacheni [1] => mama-giorgi-mamaladze [2] => fortunas-temebi [3] => sasamartlo-dasrulda ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ganacheni [1] => mama-giorgi-mamaladze [2] => fortunas-temebi [3] => sasamartlo-dasrulda ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (160322) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16375,7094,13559,18889) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 160189 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-05 14:53:28 [post_date_gmt] => 2017-09-05 10:53:28 [post_content] => დეკანოზი კახაბერ გოგოტიშვილი ე.წ. ციანიდის საქმეზე გამოტანილ განაჩენს ეხმიანება. „ძალიან დამამწუხრებელია მთელი ეს პროცესი, რადგან ყველაზე მეტად ვინც დაზარალდა, ეს საპატრიარქო და საქართველოს ეკლესიაა იმიტომ, რომ იმ დღიდან, როდესაც ე.წ. ციანიდის საქმე დაიწყო, დაიწყო გაუთავებელი საუბრები, რომელმაც მთელ მოსახლეობაზე ძალიან ცუდად იმოქმედა. ჩვენ ძალიან ვწუხვართ მომხდარის გამო. რაც შეეხება მამა გიორგის, მთელი საპატრიარქო ლოცულობს მისთვის. ვითხოვთ უფლისგან, რომ მას ჰქონდეს წყალობა, მხნეობა, რომ ამ განსაცდელს გაუძლოს,“ - განაცხადა მამა კახაბერ გოგოტიშვილმა. მანვე საზოგადოებას სიმშვიდის შენარჩუნებისკენ მოუწოდა. ყველაზე მეტად საპატრიარქო და ეკლესია დაზარალდა - დეკანოზი კახაბერი

მამა გიორგი მამალაძის ძმამ მას შემდეგ, რაც მოსამართლემ მამა გიორგი მამალაძე დამანაშავედ სცნო, სხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვა. ძმის განაჩენის გამოცხადების შემდეგ მან მოსამართლეს შემდეგი რეპლიკებით მიმართა: „მონა ხარ მოსამართლე, არაკაცი ხარ". მას ოჯახის ნათესავები შეუერთდნენ, რასაც სასამართლო დარბაზში ხმაური მოჰყვა. თორნიკე მამალაძემ დარბაზის დატოვების შემდეგ კომენტარი მედიასთანაც გააკეთა და მოსამართლე ბესიკ ბუგიანიშვილი "ქართული ოცნების" დავალების შესრულებაში დაადანაშაულა. "ბუგიანიშვილი არის "ქართული ოცნების" მონა. ესენი არიან არაკაცები," - განაცხადა თორნიკე მამალაძემ. ე.წ. ციანიდის საქმეზე დეკანოზი გიორგი მამალაძე სასამართლომ დამნაშავედ ცნო. გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ბესიკ ბუგიანიშვილმა რამდენიმე წუთის წინ გამოაცხადა. განაჩენის გამოცხადებას თავად ბრალდებული დეკანოზი არ ესწრებოდა. მოსამართლემ დეკანოზს ბრალდება გადაუკვალიფიცირა - ანგარებით მკვლელობა მოუხსნა და მხოლოდ მკვლელობის მომზადებისთვის 9-წლიანი პატიმრობა შეუფარდა. დეკანოზი, ასევე, დამნაშავედ იქნა ცნობილი იარაღის უკანონოდ შეძენა-შენახვაში. მოსამართლე ამ წუთებში მამა გიორგი მამალაძის განაჩენს კითხულობს. თავად მამა გიორგი მამალაძე სხდომას არ ესწრება. ხმაური სასამართლოში - მამა გიორგი მამალაძის ძმამ სასამართლო სხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვა

პროკურატურა დეკანოზ გიორგი მამალაძის მიმართ გამამტყუნებელ განაჩენს ელოდება. საქმის პროკურორის, ზვიად გუბელაძის თქმით, იმის გათვალისწინებით, რომ ბრალდებულმა შორენა თეთრუაშვილის მოკვლის მიზნით შეიძინა ციანიდი და, ასევე, უკანონოდ ინახავდა ცეცხლსასროლ იარაღსა და საბრძოლო მასალას, სახელმწიფო ბრალდებას აქვს მოლოდინი, რომ დეკანოზ გიორგი მამალაძის მიმართ გამამტყუნებელი განაჩენი გამოვა. პროკურორის შეფასებთ, ეს ერთადერთი ლოგიკური და კანონიერი გადაწყვეტილება იქნება. პროკურორმა განცხადებით, გამოძიება ინტენსიურად მიმდინარეობს და ტარდება სხვადასხვა საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედება. „მიმდინარეობს ინტენსიური საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებები იმის დასადგენად, თუ ვისგან შეიძინა გიორგი მამალაძემ ციანიდი, ჰყავდა თუ არა თანამზრახველები, ასევე, ვისგან შეიძინა მან ცეცხლსასროლი იარაღი. დამატებითი ინფორმაციის მოპოვების შემთხვევაში, თუ ვინმეს პასუხისმგებლობის საკითხი დადგა, ამის თაობაზე, რა თქმა უნდა, საზოგადოებას ეცნობება", - განაცხადა ზვიად გუბელაძემ. პროკურორის თქმით, გამოყოფილ საქმეზე დადგენილია იმ შესაძლო პირთა წრე, ვისგანაც შეიძლება, შეეძინა დეკანოზ გიორგი მამალაძეს ციანიდი ან ცეცხსასროლი იარაღი. დადგენილია იმ შესაძლო პირთა წრე, ვისგანაც შეიძლება, შეეძინა ციანიდი ან იარაღი - პროკურორი ყველაზე მეტად საპატრიარქო და ეკლესია დაზარალდა - დეკანოზი კახაბერი