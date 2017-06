წლის სიმღერის ტიტული სტეფანე მღებრიშვილის კომპოზიციამ მოიპოვა – ნახეთ „ოქროს ტალღის“ რჩეულთა სრული ჩამონათვალი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => oqros-talgha ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139984 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => oqros-talgha ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139984 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 15492 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => oqros-talgha ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => oqros-talgha ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (139984) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15492) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 139884 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-20 12:17:04 [post_date_gmt] => 2017-06-20 08:17:04 [post_content] => დღეს, 20 ივნისს, საღამოს შვიდ საათზე მთაწმინდის პარკში წლის სიმღერის დაჯილდოების ცერემონია "ოქროს ტალღა" გაიმართება. ღონისძიებაზე 17 კატეგორიაში გამარჯვებულები გამოვლინდებიან, რომლებსაც კომპეტენტური ჟიური დაასახელებს. კონკურსში წლის განმავლობაში "არ დაიდარდოში", " ფორტუნაში", "ფორტუნა პლუსსა" და "ავტორადიოში" შესული 125 სიმღერა მონაწილეობს. ეს ორჯერ მეტია წინა წელს მონაწილე სიმღერების რაოდენობაზე. წელს რადიო "ფორტუნას" 20 წლის იუბილე აღინიშნება. მთაწმინდის პარკში მისულ სტუმრებს არა მხოლოდ დაჯილდოების ცერემონია, არამედ ავთერფართიც ელის, ფრანგული ჯგუფის "მოჯოს" სოლისტ იან დესტალთან და ბენდთან ერთად. წლის სიმღერის კატეგორიაში გამარჯვებულს ფულადი პრემია გადაეცემა. შეგახსენებთ, რომ წინა წლებში ამ ჯილდოს მფლობელები გახდნენ ნოდიკო ტატიშვილი და სოფო გელოვანი, ანრი ჯოხაძე და ნიაზ დიასამიძე. "ოქროს ტალღა" რადიოჰოლდინგმა "ფორტუნამ" დააფუძნა. ის უკვე მეოთხედ ტარდება და ყოველ წელს უფრო მასშტაბურ სახეს იღებს. [post_title] => დღეს მთაწმინდის პარკში "ოქროს ტალღა" გაიმართება

ფრანგული ჯგუფის „მოჯოს" ვოკალისტი, მუსიკოსი იან დესტალი საქართველოში რადიოჰოლდინგ „ფორტუნას" 20 წლის იუბილესა და „ოქროს ტალღის" დაჯილდოვების ცერემონიისთვის ჩამოფრინდა. ის 20 ივნისს მუსიკალური ღონისძიების სპეციალური სტუმარი იქნება. როგორც რადიო „ფორტუნაში" დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე მუსიკოსმა განაცხადა, ძველ სიმღერებთან ერთად, რომელთაგან ქართველ მსმენელს გამორჩეულად „Lady" უყვარს, მან გადაწყვიტა, რომ ახალი სიმღერებიც წარმოადგინოს. მუსიკოსი საქართველოში ბევრჯერ არის ნამყოფი, გამართული აქვს კონცერტები თბილისსა და ბათუმში. „ფორტუნას" შეკითხვაზე, ხომ არ განიხილავს ქართველ მუსიკოსებთან თანამშრომლობის შესაძლებლობას, იან დესტალმა უპასუხა, რომ თუკი ამგვარი შესაძლებლობა გაჩნდება, ის სიამოვნებით ითანამშრომლებს ქართველ შემსრულებლებთანაც და ერთობლივ პროექტზეც იფიქრებს. [gallery columns="4" link="file" ids="139648,139649,139650,139651"] მუსიკოსი მეგობარ გოგონასთან ერთად საქართველოში ორი დღის წინ ჩამოფრინდა. მას რადიოჰოლდინგი „ფორტუნა“ მასპინძლობს. ფორტუნასთან ერთად 18 ივნისს მოჯოს სოლისტს, ტურისტულმა კომპანიამ TBS უმასპინძლა. იან დესტალი „შატო მუხრანში“ მიიწვიეს, სადაც მას ქართველი მუსიკოსები დახვდნენ, „მოჯოს“ სოლისტმა მოისმინა მათ მიერ შესრულებული ქართული სიმღერები, თავადაც გიტარის აკომპანემენტის თანხლებით საკუთარი კომპოზიციები იმღერა, შემდეგ კი ქართველებთან ერთად საფრანგეთის ჰიმნიც შეასრულა. „შატო მუხრანის“ დათვალიერების შემდეგ სტუმრებს ადგილობრივი ღვინის დაგემოვნება შესთავაზეს, ასევე საკუთარი ხელით მოახვევინეს ხინკალი და გამოაცხობინეს ხაჭაპური. ამ პროცესით ფრანგმა მუსიკოსმა დიდი სიამოვნება მიიღო და აღფრთოვანება ვერ დამალა. გამორჩეულად ქართული ჰანგებით ისიამოვნა და პრესკონფერენციაზე აღნიშნა კიდეც, რომ ქართული პოლიფონიით მოხიბლულია. [post_title] => „მოჯოს" სოლისტი იან დესტალი საქართველოშია - როგორ უმასპინძლეს მუსიკოსს „შატო მუხრანში"

მუსიკოსი მეგობარ გოგონასთან ერთად საქართველოში ორი დღის წინ ჩამოფრინდა. მას რადიოჰოლდინგი „ფორტუნა" მასპინძლობს. ფორტუნასთან ერთად 18 ივნისს მოჯოს სოლისტს, ტურისტულმა კომპანიამ TBS უმასპინძლა. იან დესტალი „შატო მუხრანში" მიიწვიეს, სადაც მას ქართველი მუსიკოსები დახვდნენ, „მოჯოს" სოლისტმა მოისმინა მათ მიერ შესრულებული ქართული სიმღერები, თავადაც გიტარის აკომპანემენტის თანხლებით საკუთარი კომპოზიციები იმღერა, შემდეგ კი ქართველებთან ერთად საფრანგეთის ჰიმნიც შეასრულა. „შატო მუხრანის" დათვალიერების შემდეგ სტუმრებს ადგილობრივი ღვინის დაგემოვნება შესთავაზეს, ასევე საკუთარი ხელით მოახვევინეს ხინკალი და გამოაცხობინეს ხაჭაპური. ამ პროცესით ფრანგმა მუსიკოსმა დიდი სიამოვნება მიიღო და აღფრთოვანება ვერ დამალა. გამორჩეულად ქართული ჰანგებით ისიამოვნა და პრესკონფერენციაზე აღნიშნა კიდეც, რომ ქართული პოლიფონიით მოხიბლულია.

20 ივნისს, იან დესტალი ქართველი მსმენელის წინაშე „ოქროს ტალღის" დაჯილდოვების ცერემონიის დასრულების შემდგომ წვეულებაზე წარდგება. ნინო მურღულია "ოქროს ტალღა" რადიოჰოლდინგმა "ფორტუნამ" დააფუძნა. ის უკვე მეოთხედ ტარდება და ყოველ წელს უფრო მასშტაბურ სახეს იღებს. [post_title] => ვალერი მელაძე „ოქროს ტალღის" ჟიურის წევრია - „გამარჯობა, საქართველო!.."

წლის სიმღერის კონკურსი „ოქროს ტალღა" უკვე მეოთხე წელია იმართება - მისი ორგანიზატორია რადიოჰოლდინგი „ფორტუნა", რომლის ოთხივე რადიოსადგური წლის განმავლობაში ყველაზე მეტ ქართულ სიმღერას სთავაზობს პრემიერებისთვის საკუთარ ეთერს და სწორედ „ფორტუნას", „ფორტუნა პლუსის", „ავტორადიოს" და რაც მთავარია, „არ დაიდარდოს" ეთერში შესული სიმღერებიდან 125 კონკურსანტი კომპოზიცია მონაწილეობს წლევანდელ „ოქროს ტალღაში". მათგან საუკეთესოებს ხვალ, 20 ივნისს, მთაწმინდის პარკში დაგეგმილ შემაჯამებელ ღონისძიებაზე დაასახელებენ. სულ 17 ნომინაციაში გამარჯვებული გამოვლინდება. ჟიურის წევრების ვინაობას, ტრადიციულად, დაჯილდოვების დღეს გამოაცხადებენ, თუმცა ჰოლდინგმა ერთი გამონაკლისი დაუშვა. ვრცლად (ვიდეო)