წმინდა ცეცხლს იერუსალიმიდან საქართველოში 23:30 საათზე ჩამოიტანენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => aghdgoma [1] => ierusalimi [2] => wminda-ceckhli [3] => wminda-ceckhli-saqartveloshi [4] => wminda-ceckhlis-gadmosvla ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122885 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => aghdgoma [1] => ierusalimi [2] => wminda-ceckhli [3] => wminda-ceckhli-saqartveloshi [4] => wminda-ceckhlis-gadmosvla ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122885 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5345 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => aghdgoma [1] => ierusalimi [2] => wminda-ceckhli [3] => wminda-ceckhli-saqartveloshi [4] => wminda-ceckhlis-gadmosvla ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => aghdgoma [1] => ierusalimi [2] => wminda-ceckhli [3] => wminda-ceckhli-saqartveloshi [4] => wminda-ceckhlis-gadmosvla ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (122885) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5345,12031,14813,14814,14815) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 122904 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-15 15:29:19 [post_date_gmt] => 2017-04-15 11:29:19 [post_content] => იერუსალიმის ტაძარში, მაცხოვრის საფლავზე წმინდა ცეცხლი გადმოვიდა. იერუსალიმისა და სრულიად პალესტინის პატრიარქმა, წმინდა ცეცხლი ტრადიციულად 33 სანთელით გამოიტანა ტაძარში შეკრებილ მორწმუნეებთან. იერუსალიმის მართლმადიდებელი პატრიარქი აღდგომის ტაძარში უფლის საფლავზე შევიდა და თბილისის დროით, დაახლოებით, 15:18 საათზე საფლავი დაიხურა. მანამდე საფლავის გარშემო იერუსალიმის პატრიარქმა და სასულიერო პირებმა სამჯერ ლიტანიობით შემოიარეს. ცეცხლი საფლავზე ზუსტად 15:22 საათზე გადმოვიდა. მაცხოვრის საფლავზე ზეციური ცეცხლის გადმოსვლისთვის იერუსალიმის მართლმადიდებელმა პატრიარქმა საგანგებო ლოცვები შეასრულა. წმინდა ცეცხლის გადმოსვლისთვის აღდგომის ტაძარში მომლოცველები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩავიდნენ. მათ შორის არიან მომლოცველები საქართველოდანაც. წმინდა ცეცხლს პირველად ბეთლემში ჩაიტანენ, შემდეგ კი ყველა მართლმადიდებლურ ქვეყანაში გაავრცელებენ. საქართველოში დღეს, ცეცხლს ჩარტერული რეისით, 23:30 წუთზე ჩამოიტანენ. წმინდა ცეცხლის გადმოსვლა ხდება იერუსალიმში, მაცხოვრის საფლავზე ყოველ წლიწადს, ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის წინა დღეს, შაბათს. მართლმადიდებელთა უდიდეს ნაწილს სწამს, რომ ცეცხლი წმინდაა და ლოცვის შედეგად ჩნდება. [post_title] => მაცხოვრის საფლავზე წმინდა ცეცხლი გადმოვიდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mackhovris-saflavze-wminda-ceckhli-gadmovida-2 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-15 15:34:37 [post_modified_gmt] => 2017-04-15 11:34:37 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=122904 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 122863 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-15 11:17:57 [post_date_gmt] => 2017-04-15 07:17:57 [post_content] => საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, იერუსალიმში მყოფთა საქართველოს მოქალაქეებისთვის ცხელი ხაზი აამოქმედა. მათ ქალაქში დაკარგვის შემთხვევაში შეუძლიათ, ნომერზე: +972 26226100 დარეკონ. ამასთან, საგარეო უწყება აფრთხილებს მოქალაქეებს, რომლებიც დაესწრებიან ცეცხლის გადმოსვლის ცერემონიას, რომ უნდა დაემორჩილონ პოლიციის მითითებებს. ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ადამიანებს კი, მოსალოდნელი ხალხმრავლობისა გამო, ცერემონიალში მონაწილეობისგან თავის შეკავებას ურჩევს. „მოქალაქეები უნდა მოერიდონ იერუსალიმის ძველ ქალაქში ე.წ. სპეციალური სამაჯურების - ტაძარში შესვლის საშვების შეძენას. იერუსალიმის პოლიციის თანამშრომლების მიერ მსგავსი ტიპის გაყალბებული სამაჯურების მქონე პირები გამოძევებულ იქნებიან მაცხოვრის ტაძრიდან. იმ შემთხვევაში, თუ მოქალაქე დაიკარგა ძველ ქალაქში, დაუყოვნებლივ უნდა მიმართოს პოლიციას შემდეგ ტელეფონის ნომერზე: +972 26226100 (პოლიციის თანამშრომელი მიიყვანს მას უახლოეს პოლიციის განყოფილებაში) და დაუკავშირდეს საქართველოს საელჩოს საკონსულო სამსახურს,“ - ნათქვამია საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. [post_title] => იერუსალიმში, საქართველოს მოქალაქეებისთვის, ცხელი ხაზი მოქმედებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ierusalimshi-saqartvelos-moqalaqeebistvis-ckheli-khazi-moqmedebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-15 11:21:21 [post_modified_gmt] => 2017-04-15 07:21:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=122863 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 122622 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-14 11:30:26 [post_date_gmt] => 2017-04-14 07:30:26 [post_content] => სააღდგომო კვერცხის შეღებვა დიასახლისების სადღესასწაულო ტრადიცია, თუმცა, ბევრმა არ იცის, რომ კვერცხის მხიარულ, ნამდვილ საგაზაფხულო ფერებში შეღებვა ბუნებრივი საღებავითაც შეიძლება. * ხახვის ფურცელი - წითური კვერცხი თუ მოყვითალო-მოყავისფრო (ანუ წითური) კვერცხი მოგწონთ, მაშინ ხახვის ფურცელი გამოიყენეთ. მოხარშეთ წყალში 3-4 ჭიქა წითელი ხახვის ფურცელი და გააციეთ, მერე კი, ჩადეთ კვერცხი და ხარშეთ კიდევ 7-10 წუთი. * კურკუმი - ყვითელი კვერცხი გაზაფხულის ნამდვილ ყვითელ ფერს მიიღებთ, თუ კურკუმის ფხვნილს გამოიყენებთ. ჩაყარეთ ერთი შეკვრა ფხვნილი ქვაბში, დაასხით მდუღარე წყალი და აურიეთ. გაციებულ ნაყენში ჩადეთ კვერცხი და ხარშეთ 10 წუთის განმავლობაში. * ჭარხალი - ჟოლოსფერი კვერცხი ჩადეთ მოხარშული კვრცხი ახალგაწურულ ჭარხლის წვენში და რაც უფრო დიდხანს გააჩერებთ, მით უფრო მუქი იქნება მისი ნაჭუჭის ფერი. * ოხრახუში - მწვანე ფერის კვერცხი სინამდვილეში, კვერცხის მწვანედ შეღებვა ნებისმიერი მწვანილით, ხმელი ისპანახით და ჭინჭრით შეიძლება. თუ ხმელი ჭინჭრით ღებავთ, ჩაყარეთ 3-4 კოვზი დაფქვილი მცენარე 1 ლიტრ წყალში და უკვე ნაყენში მოხარშეთ კვერცხი. ზუსტად იგივე მეთოდი შეგიძლიათ გამოიყენოთ ოხრახუშში შესაღებადაც. ლამაზ მწვანე ფერს მიიღებთ ისპანახის ნაყენისგან, მთავარია წვრილად დაკეპოთ მწვანილი, დაასხათ წყალი და ხარშოთ ნახევარი საათი, მერე კი, ცივ ნაყენში ჩადოთ კვერცხი და კიდევ ერთხელ მოხარშოთ. * ია - ცისფერი კვერცხი გამხმარ ყვავილს დაასხით ცხელი წყალი და დატოვეთ მთელი ღამით, დილას კი, ნაყენში მოხარშეთ კვერცხი. თუ იის საღებავს ცოტა ლიმონის წვენს დაუმატებთ, მაშინ საინტერესო ლავანდის ფერს მიიღებთ. * წითელი კომბოსტო - ლურჯი ფერის კვერცხი ჩაყარეთ ცხელ წყალში წვრილად დაჭერილი წითელი კომბოსტო (1,5-2 თავი კომბოსტო 0,5 ლიტრ წყალზე - იმის მიხედვთ, რამდენად ინტენსიური ფერი გსურთ მიიღოთ), ჩაასხით 5 სუფრის კოვზი ძმარი და გააჩერეთ მთელი ღამით, მიღებულ მუქი ლურჯი ფერის ნაყენში კი, მოხარშეთ კვერცხი. * მოცვი წვენი - ვარდისფერი კვერცხი ჩადეთ მოხარჩული კვერცხი მოცვის წვენში და რაც უფრო დიდხანს გააჩერებთ, მით უფრო მუქი იქნება ნაჭუჭის ფერი. * ჩაი - მუქი ყავისფერი კვერცხი მაგარი ჩაი კვერცხს მუქ ყავისფრად შეღებავს, ხსნადი ყავა კი, სასიამოვნო შოკოლადისფერად. მთავარია უკვე მოხარშული კვერცხი ჩადოთ ჩაის ნაყენში ან ყავაში (1 კვერცხი - 1 ჩაის კოვზი) და სასურველი ფერის მიღებამდე გააჩეროთ. [post_title] => როგორ შევღებოთ კვერცხი ნატურალური საღებავით [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rogor-shevghebot-kverckhi-naturaluri-saghebavit [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-14 11:30:44 [post_modified_gmt] => 2017-04-14 07:30:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=122622 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 122904 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-15 15:29:19 [post_date_gmt] => 2017-04-15 11:29:19 [post_content] => იერუსალიმის ტაძარში, მაცხოვრის საფლავზე წმინდა ცეცხლი გადმოვიდა. იერუსალიმისა და სრულიად პალესტინის პატრიარქმა, წმინდა ცეცხლი ტრადიციულად 33 სანთელით გამოიტანა ტაძარში შეკრებილ მორწმუნეებთან. იერუსალიმის მართლმადიდებელი პატრიარქი აღდგომის ტაძარში უფლის საფლავზე შევიდა და თბილისის დროით, დაახლოებით, 15:18 საათზე საფლავი დაიხურა. მანამდე საფლავის გარშემო იერუსალიმის პატრიარქმა და სასულიერო პირებმა სამჯერ ლიტანიობით შემოიარეს. ცეცხლი საფლავზე ზუსტად 15:22 საათზე გადმოვიდა. მაცხოვრის საფლავზე ზეციური ცეცხლის გადმოსვლისთვის იერუსალიმის მართლმადიდებელმა პატრიარქმა საგანგებო ლოცვები შეასრულა. წმინდა ცეცხლის გადმოსვლისთვის აღდგომის ტაძარში მომლოცველები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩავიდნენ. მათ შორის არიან მომლოცველები საქართველოდანაც. წმინდა ცეცხლს პირველად ბეთლემში ჩაიტანენ, შემდეგ კი ყველა მართლმადიდებლურ ქვეყანაში გაავრცელებენ. საქართველოში დღეს, ცეცხლს ჩარტერული რეისით, 23:30 წუთზე ჩამოიტანენ. წმინდა ცეცხლის გადმოსვლა ხდება იერუსალიმში, მაცხოვრის საფლავზე ყოველ წლიწადს, ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის წინა დღეს, შაბათს. მართლმადიდებელთა უდიდეს ნაწილს სწამს, რომ ცეცხლი წმინდაა და ლოცვის შედეგად ჩნდება. [post_title] => მაცხოვრის საფლავზე წმინდა ცეცხლი გადმოვიდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mackhovris-saflavze-wminda-ceckhli-gadmovida-2 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-15 15:34:37 [post_modified_gmt] => 2017-04-15 11:34:37 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=122904 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 16 [max_num_pages] => 6 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 7fa3b8e76fe3be5888819cb0170c8e66 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )