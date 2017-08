წუხელ ზუგდიდის საავადმყოფოში GEM Fest-ის მონაწილე კიდევ 6 ახალგაზრდა გადაიყვანეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gem-fest [1] => zugdidis-referaluri-saavadmyofo [2] => mowamlulebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 151490 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gem-fest [1] => zugdidis-referaluri-saavadmyofo [2] => mowamlulebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 151490 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 4540 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => gem-fest [1] => zugdidis-referaluri-saavadmyofo [2] => mowamlulebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => gem-fest [1] => zugdidis-referaluri-saavadmyofo [2] => mowamlulebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (151490) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (4540,17888,7177) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 151482 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-08-04 20:54:09 [post_date_gmt] => 2017-08-04 16:54:09 [post_content] => ელექტრონული მუსიკის ფესტივალ Gem Fest-ის ორგანიზატორები ოფიციალური განცხადებით რამდენიმე წუთის წინ გამოეხმაურნენ ინფორმაციას, რომელიც მედიასაშუალებებით დღის განმავლობაში გავრცელდა. მოგეხსენებათ, 22 წლის გოგონა გარდაიცვალა, რამდენიმე ადამიანი კი მძიმე მდგომარეობაში მოათავსეს ზუგდიდის საავადმყოფოში. ექიმების თქმით, ისინი გაურკვეველი ტოქსიკური საშუალებებით მოიწამლნენ. ფესტივალის ორგანიზატორები ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ ფესტივალის ტერიტორიაზე მკაცრად კონტროლდება ყველა შემსვლელი, ისინი კი თავად ანტინარკოტიკულ პროპაგანდას აქტიურად ეწევიან. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ გამორჩეულად ისინი ბიოს წინააღმდეგ გამოდიან, რომელიც ძალიან საშიშია სიცოცხლისთვის. როგორც ჩანს, 22 წლის გოგონა სწორედ ბიოს მოხმარების შედეგად გარდაიცვალა. გთავაზობთ განცხადებას: „GEM Fest ის არსებობის დღიდან ჩვენს ოფიციალურ ვებ გვერდსა და სხვა საკომუნიკაციო არხებზე აქტიურად ვეწევით კამპანიას ნარკოტიკული ნივთიერებების, განსაკუთრებით კი ბიოს მავნებლობის შესახებ. უფრთხილდით ბიოს, ის კლავს! შესაბამის ორგანოებთან ერთად ჩვენ ვცდილობთ რომ ფესტივალის ტერიტორიაზე მაქსიმალურად დაცული იყოს ადამიანის ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება, ამ მიზნით GEM Fest ის სივრცეში ხდება თითოეული ვიზიტორის პასის სკანირება, რომელიც პერსონალურ ინფორმაციას შეიცავს და ასევე სტუმართა სრული შემოწმება. შესაბამისი უწყებები უზრუნველყოფენ რომ ტერიტორიაზე არ შემოვიდეს ნარკოტიკული ნივთიერება, განსაკუთრებით კი შხამი, სახელწოდებით ბიო! საფესტივალო სივრცეში 24/7-ზე ოპერირებს საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისი სამი მედპუნქტი,რომელიც მიმართვიანობის შემთხვევაში, ეფექტურად მუშაობს. კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებთ ჩვენს პოზიციას რომ ბიო არის შხამი და ის კლავს!" https://www.facebook.com/GemFestival/posts/2011639405789600 [post_title] => Gem Fest-ის ოფიციალური განცხადება - „უფრთხილდით ბიოს" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gem-fest-is-oficialuri-ganckhadeba-ufrtkhildit-bios [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-04 21:00:53 [post_modified_gmt] => 2017-08-04 17:00:53 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=151482 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 151455 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-04 18:05:24 [post_date_gmt] => 2017-08-04 14:05:24 [post_content] => ზუგდიდის რეფერალურ საავადმყოფოში GEM FEST-ის კიდევ რამდენიმე მონაწილე გადაიყვანეს, რომლებსაც დაუზუსტებელი სუბსტანციით მოწამვლის ნიშნები აღენიშნებათ. ერთ-ერთი ახალგაზრდა მამაკაცის მდგომარეობა მძიმეა. დღესვე, მსგავსი სიმპტომებით ზუგდიდის რეფერალურ საავადმყოფოში 22 წლის გოგონა გარდაიცვალა, რომელიც ასევე GEM FEST-ის მონაწილე იყო. აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით, გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 115-ე მუხლით დაიწყო, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. [post_title] => ზუგდიდის საავადმყოფოში GEM FEST-ის კიდევ რამდენიმე მონაწილე გადაიყვანეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => zugdidis-saavadmyofoshi-gem-fest-is-kidev-ramdenime-monawile-gadaiyvanes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-04 18:05:24 [post_modified_gmt] => 2017-08-04 14:05:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=151455 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 151339 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-04 15:44:03 [post_date_gmt] => 2017-08-04 11:44:03 [post_content] => ანაკლიაში, GEM FEST-ზე ახალგაზრდა ქალი გარდაიცვალა. მისი გარდაცვალების მიზეზები უცნობია. ის ანაკლიაში მიმდინარე მუსიკალურ ფესტივალ GEM FEST-ს ესწრებოდა, რა დროსაც ცუდად გახდა და საავადმყოფოში გადაიყვანეს, სადაც გარდაიცვალა. შსს-ში მხოლოდ იმას აცხადებენ, რომ მომხდარზე დაწყებულია გამოძიება, თუმცა სხვა დეტალებზე განმარტებას არ აკეთებენ. მომხდარზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 115-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. [post_title] => GEM FEST-ზე ახალგაზრდა ქალი გარდაიცვალა - შსს-მ გამოძიება დაიწყო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gem-fest-ze-akhalgazrda-qali-gardaicvala-shss-m-gamodzieba-daiwyo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-04 15:47:38 [post_modified_gmt] => 2017-08-04 11:47:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=151339 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 151482 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-08-04 20:54:09 [post_date_gmt] => 2017-08-04 16:54:09 [post_content] => ელექტრონული მუსიკის ფესტივალ Gem Fest-ის ორგანიზატორები ოფიციალური განცხადებით რამდენიმე წუთის წინ გამოეხმაურნენ ინფორმაციას, რომელიც მედიასაშუალებებით დღის განმავლობაში გავრცელდა. მოგეხსენებათ, 22 წლის გოგონა გარდაიცვალა, რამდენიმე ადამიანი კი მძიმე მდგომარეობაში მოათავსეს ზუგდიდის საავადმყოფოში. ექიმების თქმით, ისინი გაურკვეველი ტოქსიკური საშუალებებით მოიწამლნენ. ფესტივალის ორგანიზატორები ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ ფესტივალის ტერიტორიაზე მკაცრად კონტროლდება ყველა შემსვლელი, ისინი კი თავად ანტინარკოტიკულ პროპაგანდას აქტიურად ეწევიან. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ გამორჩეულად ისინი ბიოს წინააღმდეგ გამოდიან, რომელიც ძალიან საშიშია სიცოცხლისთვის. როგორც ჩანს, 22 წლის გოგონა სწორედ ბიოს მოხმარების შედეგად გარდაიცვალა. გთავაზობთ განცხადებას: „GEM Fest ის არსებობის დღიდან ჩვენს ოფიციალურ ვებ გვერდსა და სხვა საკომუნიკაციო არხებზე აქტიურად ვეწევით კამპანიას ნარკოტიკული ნივთიერებების, განსაკუთრებით კი ბიოს მავნებლობის შესახებ. უფრთხილდით ბიოს, ის კლავს! შესაბამის ორგანოებთან ერთად ჩვენ ვცდილობთ რომ ფესტივალის ტერიტორიაზე მაქსიმალურად დაცული იყოს ადამიანის ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება, ამ მიზნით GEM Fest ის სივრცეში ხდება თითოეული ვიზიტორის პასის სკანირება, რომელიც პერსონალურ ინფორმაციას შეიცავს და ასევე სტუმართა სრული შემოწმება. შესაბამისი უწყებები უზრუნველყოფენ რომ ტერიტორიაზე არ შემოვიდეს ნარკოტიკული ნივთიერება, განსაკუთრებით კი შხამი, სახელწოდებით ბიო! საფესტივალო სივრცეში 24/7-ზე ოპერირებს საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისი სამი მედპუნქტი,რომელიც მიმართვიანობის შემთხვევაში, ეფექტურად მუშაობს. კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებთ ჩვენს პოზიციას რომ ბიო არის შხამი და ის კლავს!" https://www.facebook.com/GemFestival/posts/2011639405789600 [post_title] => Gem Fest-ის ოფიციალური განცხადება - „უფრთხილდით ბიოს" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gem-fest-is-oficialuri-ganckhadeba-ufrtkhildit-bios [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-04 21:00:53 [post_modified_gmt] => 2017-08-04 17:00:53 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=151482 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 12 [max_num_pages] => 4 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => d62b9faff2bb82d0c34b52a23d4184f0 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )