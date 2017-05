წვიმა, სეტყვა, ძლიერი ქარი – უახლოეს დღეებში ცუდი ამინდი გველოდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => amindis-prognozi [1] => wvima [2] => amindi [3] => qari [4] => setyva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130896 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => amindis-prognozi [1] => wvima [2] => amindi [3] => qari [4] => setyva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130896 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 422 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => amindis-prognozi [1] => wvima [2] => amindi [3] => qari [4] => setyva ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => amindis-prognozi [1] => wvima [2] => amindi [3] => qari [4] => setyva ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (130896) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (674,422,1513,5737,423) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 129762 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-11 09:54:51 [post_date_gmt] => 2017-05-11 05:54:51 [post_content] => საერთაშორისო ფინანსურმა ჟურნალმა EMEA Finance-მა ქართლის ქარის ელექტორსადგური 2016 წლის განახლებადი ენერგიის პროექტებში, საუკეთესო გარიგებად დაასახელა. EMEA Finance საერთაშორისო დონის ფინანსური ჟურნალია, რომელიც ყოველწლიურად იკვლევს და ასახელებს საუკეთესო გარიგებებს ევროპის, შუა აღმოსავლეთისა და აფრიკის ქვეყნების ფინანსურ ინსტიტუტებს, მიმწოდებლებსა და შემსყიდველებს შორის. ჟურნალი ყოველწლიურად აჯილოდოვებს ასევე საუკეთესო გარიგეგებს ისეთ სფეროებში, როგორებიცაა: ფინანსები, ენერგეტიკა, ჯანდაცვა, ინფრასტრუქტურა და სატრანსპორტო სექტორი. შეგახსენებთ, საქართველოში ქარის პირველი ელექტროსადგური „ქართლი“ 2016 წლის შემოდგომიდან ფუნქციონირებს. ის გორისა და ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარეობს. პროექტი საქართველოს „ენერგეტიკის განვითარების ფონდის” და ”საქართველოს ნავთობის და გაზის კორპორაციის” შვილობილმა კომპანია შპს „ქართლის ქარის ელექტროსადგურმა“ განახორციელა. ელექტროსადგურის დადგმული სიმძლავრე 20,7 მეგავატია. [post_title] => ქართლის ქარის ელექტროსადგური საუკეთესო გარიგებაა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qartlis-qaris-eleqtrosadguri-sauketeso-garigebaa [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-11 11:04:36 [post_modified_gmt] => 2017-05-11 07:04:36 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=129762 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 129815 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-10 21:58:28 [post_date_gmt] => 2017-05-10 17:58:28 [post_content] => ინტენსიური წვიმისა და ქვის ცვენის გამო, ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-ლასდილის საავტომობილო გზის კმ91-კმ101 (დიზი-ლახამულა) მონაკვეთზე ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აკრძალულია. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, მოძრაობა ხვალ, 11 მაისის, დილის 09.00 აღდგება. [post_title] => საფრთხე გზებზე: მოძრაობა ზოგიერთ მონაკვეთზე აიკრძალა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => safrtkhe-gzebze-modzraoba-zogiert-monakvetze-aikrdzala [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-10 21:58:28 [post_modified_gmt] => 2017-05-10 17:58:28 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=129815 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 127365 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-03 16:34:33 [post_date_gmt] => 2017-05-03 12:34:33 [post_content] => საქართველოში 8 მაისის ჩათვლით წვიმიანი ამინდი შენარჩუნდება. ამის შესახებ "ფორტუნას" ჰიდრომეტეოროლოგიური პროგნოზების სამმართველოს უფროსმა სვეტლანა ნიორაძემ განუცხადა. სინოპტიკოსთა პროგნოზით კვირის ბოლომდე დროგამოშვებითა მოსალოდნელია წვიმა და ელჭექი, ძირითადად კი საღამოსა და ღამის საათებში. სვეტლანა ნიორაძის განცხადებით, აღმოსავლეთ საქართველოში სეტყვასაც ელოდებიან. რაც შეეხება ტემპერატურას, წვიმის მიუხედავად მთელი კვირის განმავლობაში აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოშიც 20°–25 ° შენარჩუნდება. (დაბლობსა და ბარში) [post_title] => წვიმა და ელჭექი: როდემდე გაგრძელდება საქართველოში ცუდი ამინდი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => wvima-da-elcheqi-rodemde-gagrdzeldeba-saqartveloshi-cudi-amindi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-03 17:12:09 [post_modified_gmt] => 2017-05-03 13:12:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127365 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 129762 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-11 09:54:51 [post_date_gmt] => 2017-05-11 05:54:51 [post_content] => საერთაშორისო ფინანსურმა ჟურნალმა EMEA Finance-მა ქართლის ქარის ელექტორსადგური 2016 წლის განახლებადი ენერგიის პროექტებში, საუკეთესო გარიგებად დაასახელა. EMEA Finance საერთაშორისო დონის ფინანსური ჟურნალია, რომელიც ყოველწლიურად იკვლევს და ასახელებს საუკეთესო გარიგებებს ევროპის, შუა აღმოსავლეთისა და აფრიკის ქვეყნების ფინანსურ ინსტიტუტებს, მიმწოდებლებსა და შემსყიდველებს შორის. ჟურნალი ყოველწლიურად აჯილოდოვებს ასევე საუკეთესო გარიგეგებს ისეთ სფეროებში, როგორებიცაა: ფინანსები, ენერგეტიკა, ჯანდაცვა, ინფრასტრუქტურა და სატრანსპორტო სექტორი. შეგახსენებთ, საქართველოში ქარის პირველი ელექტროსადგური „ქართლი“ 2016 წლის შემოდგომიდან ფუნქციონირებს. ის გორისა და ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარეობს. პროექტი საქართველოს „ენერგეტიკის განვითარების ფონდის” და ”საქართველოს ნავთობის და გაზის კორპორაციის” შვილობილმა კომპანია შპს „ქართლის ქარის ელექტროსადგურმა“ განახორციელა. ელექტროსადგურის დადგმული სიმძლავრე 20,7 მეგავატია. [post_title] => ქართლის ქარის ელექტროსადგური საუკეთესო გარიგებაა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qartlis-qaris-eleqtrosadguri-sauketeso-garigebaa [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-11 11:04:36 [post_modified_gmt] => 2017-05-11 07:04:36 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=129762 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 125 [max_num_pages] => 42 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => a38f8cbe5d6596591f8aae6d97feed73 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )