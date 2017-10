წყალმომარაგების სექტორში ტარიფების ახალი მეთოდოლოგიით დათვლა წლის ბოლოს დაიწყება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => wyalmomarageba [1] => wyali [2] => tarifi [3] => irina-milorava ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175039 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => wyalmomarageba [1] => wyali [2] => tarifi [3] => irina-milorava ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175039 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1840 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => wyalmomarageba [1] => wyali [2] => tarifi [3] => irina-milorava ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => wyalmomarageba [1] => wyali [2] => tarifi [3] => irina-milorava ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (175039) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18959,11634,6630,1840) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 169334 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-29 15:25:58 [post_date_gmt] => 2017-09-29 11:25:58 [post_content] => ქობულეთში, მეორე საჯარო სკოლის 12 მოსწავლის ინტოქსიკაციის მიზეზად საკვები და წყალი გამოირიცხა. ამის შესახებ ქობულეთის რესურსცენტრის ხელმძღვანელმა, მადონა გოგიტიძემ, განაცხადა. მისი ინფორმაციით, სკოლის ბუფეტში სურსათის უვნებლობის სამსახურის თანამშრომლები მონიტორინგს ახორციელებენ. თუმცა, ჯერჯერობით უცნობია, რამ გამოიწვია ბავშვების ინტოქსიკაცია. "ბუფეტში სურსათის უვნებლობის სამსახური სიტუაციას ამოწმებს. სხვა პროცედურა სკოლაში არ მიმდინარეობს. ჯერჯერობით ინტოქსიკაციაზე რაიმე სახის დასკვნა არ დადებულა," - განაცხადა მადონა გოგიტიძემ. მისივე თქმით, მოსწავლეები თავს კარგად გრძნობენ, თუმცა, დღეს გაკვეთილს მოსწავლეთა უმრავლესობა არ ესწრებოდა, რადგან მშობლებმა საჭიროდ ჩათვალეს, რომ ბავშვები სახლში დარჩენილიყვნენ. ქობულეთის მეორე საჯარო სკოლის მე-7 კლასის 12 მოსწავლე, ინტოქსიკაციის ნიშნებით, ქობულეთის რეფერალურ ჰოსპიტალში გუშინ გადაიყვანეს. მოსწავლეებმა საავადმყოფო გუშინვე დატოვეს. [post_title] => ქობულეთში მოსწავლეების ინტოქსიკაციის მიზეზად საკვები და წყალი გამოირიცხა - ქობულეთის რესურსცენტრი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qobuletshi-moswavleebis-intoqsikaciis-mizezad-sakvebi-da-wyali-gamoirickha-qobuletis-resurscentri [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-29 15:25:58 [post_modified_gmt] => 2017-09-29 11:25:58 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=169334 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 169151 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-29 11:54:54 [post_date_gmt] => 2017-09-29 07:54:54 [post_content] => მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის 2017-2018 წლის „გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსის“ (The Global Competitiveness Index) მიხედვით, საქართველო მსოფლიო მასშტაბით 137 ქვეყანას შორის 8 ქვეკომპონენტში პირველ ათეულში შედის, - ამის შესახებ ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. „ეს ქვეკომპონენტებია: წლიური ინფლაცია (პირველი ადგილი), სავაჭრო ტარიფები (მე-4 ადგილი), ბიზნესის დაწყებისთვის საჭირო დღეების რაოდენობა (მე-6 ადგილი), ბიზნესის დაწყებისთვის საჭირო პროცედურების რაოდენობა (მე-7 ადგილი), ინვესტორთა უფლებების დაცვის სიძლიერე (მე-7 ადგილი), მთლიანი საგადასახადო განაკვეთი (მე-8 ადგილი), სახელმწიფო რეგულაციების ტვირთი (მე-9 ადგილი), მალარიის შემთხვევები (პირველი ადგილი). გლობალური კონკურენტუნარიანობის რეიტინგში საქართველო წინ უსწრებს ისეთ ქვეყნებს, როგორიცაა: რუმინეთი (68-ე ადგილი), სომხეთი (73-ე ადგილი), ხორვატია (74-ე ადგილი), მონტენეგრო (77-ე ადგილი), სერბეთი (78-ე ადგილი), უკრაინა (81-ე ადგილი), საბერძნეთი (87-ე ადგილი), მოლდოვა (89-ე ადგილი), ბოსნია-ჰერცეგოვინა (მე-100 ადგილი) და სხვა. 2017-2018 წლის ინდექსის მიხედვით, საქართველო 137 ქვეყანას შორის 67-ე ადგილზე იმყოფება. მიუხედავად იმისა, რომ წინა წელთან შედარებით, საქართველოს პოზიცია რეიტინგში 8 საფეხურით შემცირდა, ქვეყნის სარეიტინგო ქულა - 4.3 იგივე დარჩა, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ პოზიციის შემცირება ძირითადად სხვა ქვეყნების მიერ პოზიციების გაუმჯობესებით არის განპირობებული“, - აღნიშნულია ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციაში. [post_title] => რატომ ჩამოვქვეითდით „გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსში“- ეკონომიკის სამინისტრო განმარტავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ratom-chamovqveitdit-globaluri-konkurentunarianobis-indeqsshi-ekonomikis-saministro-ganmartavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-29 11:54:54 [post_modified_gmt] => 2017-09-29 07:54:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=169151 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 166765 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-22 15:19:18 [post_date_gmt] => 2017-09-22 11:19:18 [post_content] => სემეკმა 4 კომპანიას ელექტროენერგიის წარმოების 2017 წლის ტარიფები შეუმცირა. სემეკის თავმჯდომარე ირინა მილორავა ტარიფების შემცირების მთავარ მიზეზად ვალუტის კურსს ასახელებს. როგორც ირინა მილორავამ განმარტა, დღეს კომისიამ იმსჯელა გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების ანუ თბოელექტროსადგურების მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიის ტარიფზე, რომელიც ძალაში იქნება 2017 წლის ბოლომდე. "როდესაც ჩვენ ამ სადგურებისთვის დავადგინეთ ტარიფები 2016 წლის დეკემბრში, ტარიფში გავითვალისწინეთ კურსი 2.78 ლარის დონეზე, შესაბამისად, ეს კურსი დღესდღეობით არ გაქვს, ამიტომ ბუნებრივია, უნდა განხორციელებულიყო კორექტირება. კორექტირების მოთხოვნით ჩვენ 4-ვე თბოელექტროსადგურმა მოგვმართა აგვისტოში და დღეს შესაბამისად, კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება. სემეკის გადაწყვეტილებით ოთხივე თბოელექტროსადგურისთვის ტარიფები შემცირებულია - მაქსიმალური შემცირება 4 თეთრია, ხოლო მინიმალური ერთ თეთრამდე. შესაბამისად, ამ შემცირებული ტარიფით თბოელექტროსადგურები ელექტროენერგიას მიაწვდიან ელექტროსისტემას წლის ბოლომდე", - განაცხადა მილორავამ. კითხვაზე, იმოქმედებს თუ არა დღეს მიღებული გადაწყვეტილება ელექტროენერგიის სამომხმარებლო ტარიფზე, ირინა მილორავას განცხადებით, ყველა კორექტირება, რასაც სემეკი ახორციელებს, ასევე ყველა ტარიფი, რომელსაც კომისია ადგენს, ბუნებრივია, მოქმედებს სამომხმარებლო ტარიფზე. ,,როდის მოხდება ეს კორექტირების ასახვა სამომხმარებლო ტარიფზე, ეს მეთოდოლოგიით ძალიან ცხადადაა განსაზღვრული, შესაბამისად, ჩვენ როდესაც დავადგენთ სამომხმარებლო ტარიფებს, აუცილებლად გავაკეთებთ აქცენტებს, მოქმედებს თუ არა კორექტირებული ნაწილი იმ კონკრეტულ შემთხვევაში სამომხმარებლო ტარიფზე", - განაცხადა ირინა მილორავამ. მისივე თქმით, გარდა ამისა, დღევანდელ სხდომაზე სემეკმა დაიწყო საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება თბოელექტროსადგურებისთვის 2018 წლის ტარიფების დადგენის მიზნით. მილორავას განცხადებით, ამ შემთხვევაში კომისიას აქვს ვადა 2017 წლის დეკემბრამდე და შესაბამისად, წლის ბოლოს დადგენილი ტარიფები მიიღებენ მონაწილეობას 2018 წლის სამომხმარებლო ტარიფის ფორმირებაში. [post_title] => 4 კომპანიას ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფი შეუმცირდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 4-kompanias-eleqtroenergiis-warmoebis-tarifi-sheumcirda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-22 15:19:18 [post_modified_gmt] => 2017-09-22 11:19:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=166765 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 169334 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-29 15:25:58 [post_date_gmt] => 2017-09-29 11:25:58 [post_content] => ქობულეთში, მეორე საჯარო სკოლის 12 მოსწავლის ინტოქსიკაციის მიზეზად საკვები და წყალი გამოირიცხა. ამის შესახებ ქობულეთის რესურსცენტრის ხელმძღვანელმა, მადონა გოგიტიძემ, განაცხადა. მისი ინფორმაციით, სკოლის ბუფეტში სურსათის უვნებლობის სამსახურის თანამშრომლები მონიტორინგს ახორციელებენ. თუმცა, ჯერჯერობით უცნობია, რამ გამოიწვია ბავშვების ინტოქსიკაცია. "ბუფეტში სურსათის უვნებლობის სამსახური სიტუაციას ამოწმებს. სხვა პროცედურა სკოლაში არ მიმდინარეობს. ჯერჯერობით ინტოქსიკაციაზე რაიმე სახის დასკვნა არ დადებულა," - განაცხადა მადონა გოგიტიძემ. მისივე თქმით, მოსწავლეები თავს კარგად გრძნობენ, თუმცა, დღეს გაკვეთილს მოსწავლეთა უმრავლესობა არ ესწრებოდა, რადგან მშობლებმა საჭიროდ ჩათვალეს, რომ ბავშვები სახლში დარჩენილიყვნენ. ქობულეთის მეორე საჯარო სკოლის მე-7 კლასის 12 მოსწავლე, ინტოქსიკაციის ნიშნებით, ქობულეთის რეფერალურ ჰოსპიტალში გუშინ გადაიყვანეს. მოსწავლეებმა საავადმყოფო გუშინვე დატოვეს. [post_title] => ქობულეთში მოსწავლეების ინტოქსიკაციის მიზეზად საკვები და წყალი გამოირიცხა - ქობულეთის რესურსცენტრი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qobuletshi-moswavleebis-intoqsikaciis-mizezad-sakvebi-da-wyali-gamoirickha-qobuletis-resurscentri [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-29 15:25:58 [post_modified_gmt] => 2017-09-29 11:25:58 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=169334 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 49 [max_num_pages] => 17 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => a574e94b071433bbf8f55622f91f2652 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )