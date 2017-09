წყვილები, რომელთა გამოჩენასაც ფესტივალზე ყველაზე მეტად ელოდნენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => penelopa-krusi [1] => khavier-bardemi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 161773 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => penelopa-krusi [1] => khavier-bardemi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 161773 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 802 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => penelopa-krusi [1] => khavier-bardemi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => penelopa-krusi [1] => khavier-bardemi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (161773) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (803,802) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 161018 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-07 13:15:13 [post_date_gmt] => 2017-09-07 09:15:13 [post_content] => 7 სექტემბერს, ვენეციის კინოფესტივალზე ფილმის „პაბლოს სიყვარული“ პრემიერა გაიმართა, რომელსაც ბუნებრივია, მთავარი როლის შემსრულებლები, ხავიერ ბარდემი და პენელოპა კრუსი დაესწრნენ. ფილმის სიუჟეტი ნარკობარონ პაბლო ესკობარსა და ჟურნალისტ ვილჯინია ვინიეჰოს სასიყვარულო ურთიერთობას აღწერს. აღსანიშნავია, რომ კინოფესტივალზე ბარდემი მეორე ფილმსაც წარადგენს. ეს იქნება დარენ არონოფსკის „დედა!“, სადაც პარტნიორობას მას ჯენიფერ ლოურენსი და მიშელ პფაიფერი უწევენ. რაც შეეხება ხავიერისა და პენელოპეს ურთიერთობას, ის 2007 წელს დაიწყო. წყვილმა 2010 წელს ბაჰამის კუნძულებზე იქორწინა. მათ 6 წლის ვაჟიშვილი ლეონარდო და 4 წლის ქალიშვილი ლუნა ჰყავთ. ხავიერ ბარდემი და პენელოპა კრუსი ვენეციის კინოფესტივალს პრემიერით ესტუმრნენ ესპანელმა ვარსკვლავებმა და ცოლ-ქმარმა, ხავიერ ბარდემმა და პენელოპე კრუსმა მთავარი როლები შეასრულეს ფილმში „Love Pablo", რომელიც ცნობილ ნარკობარონსა და კონტრაბანდისტს, პაბლო ესკობარს შეეხება. ფილმ პაბლოსა და ვირჯინია ვალიეჰოს სასიყვარულო ურთიერთობას აღწერს. ამ უკანასკნელს პაბლო მაშინ შეუყვარდა, როდესაც მან თავბრუდამხვევი ძალაუფლება მოიხვეჭა. კოკაინით ვაჭრობა, მკვლელობები, სიმდიდრე - ეს ვალიეჰოს საყვარელი მამაკაცის ყოველდღიური ცხოვრება გახდა, რაც საბოლოოდ მან თავის წიგნში აღწერა. „დაახლოებით 10 წლის წინ დავიწყე პაბლოს ხასიათის შესწავლა, როდესაც ის საზოგადოებრივი ყურადღების ცენტრში არ იყო. ამ ფილმმა ძალიან დამაინტერესა, მინდოდა გამეგო, საიდან ჰქონდა ამ ადამიანს იმ ყველაფრის უნარი. მინდოდა, მისი პორტრეტი კარგად წარმომეჩინა", – განაცხადა მსახიობმა რაც შეეხება ფილმში პენელოპე კრუსის მონაწილეობას, „ვიკი, კრისტინა ბარსელონას" შემდეგ ეს წყვილის პირველი ერთობლივი პროექტია. „ორივე ძალიან დიდი სიფრთხილით ვეკიდებოდით გადაღებების პროცესს, რათა დისტანცია ჩვენს შორის სწორად დაგვეცვა, ხოლო პაბლოსა და ვირჯინიას დამოკიდებულება სწორედ გადმოგვეცა. მგონია, რომ ორივე ჩვენგანმა ძალიან ბევრი რამ ისწავლა ამ ფილმით, უპირველესად კი ის, რომ ყოველთვის უნდა იყო ის, რაც ხარ. ყოველი დღის ბოლოს უნდა დაბრუნდე სახლში და გაგაჩნდეს საკუთარი ცხოვრება. სასაცილოა, მაგრამ ეს არც ისე მარტივია, თუმცა, მეც და პენელოპამაც ერთი ნაბიჯით წინ წავიწიეთ", - განაცხადა ხავიერმა. ფილმის პრემიერა ვენეციის კინოფესტივალზე 6 სექტემბერს გაიმართება, ტორონტოს საერთაშორისო ფესტივალზე კი მისი ჩვენება 12 სექტემბერს იგეგმება.

„ვიკი, კრისტინა ბარსელონას" შემდეგ ხავიერ ბარდემი და პენელოპა კრუსი ახალი ფილმით დაბრუნდნენ გასულ უქმეებზე პენელოპა კრუსი სანტა-მონიკაში სერიალ „ამერიკული დანაშაულებების ისტორიის" გადასაღებ მოედანზე დააფიქსირეს. ყვითელი პარიკი, მუქი სათვალეები და შავი ტყავის ტანსაცმელი – მსახიობი ცნობილი დიზაინერის, დონატელა ვერსაჩეს სტილს იმეორებდა. შეძლო თუ არა მსახიობმა ცნობილი მოდელიორის როლის წარმატებით შესრულება, მომდევნო წელს გავიგებთ, როდესაც ეკრანებზე სერიალის ახალი ნაწილი გამოვა და რომელიც მოდის სახლ „ვერსაჩეს" დამფუძნებლის, ჯანი ვერსაჩეს მკვლელობის თემას ეძღვნება. პენელოპა პროექტში სწორედ ჯანის დას, დონატელას როლს ასრულებს, ხოლო ვერსაჩეს საყვარელი მამაკაცის როლში ცნობილი პუერტ-რიკოელი მომღერალი, რიკი მარტინი მოგვევლინება.

პენელოპა კრუსი დონატელა ვერსაჩეს როლში – ახალი კადრები გადასაღები მოედნიდან 