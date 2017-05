ყატარმა მუნდიალისთვის პირველი სტადიონი გააკეთა (ფოტოები)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => stadioni [2] => mundiali [3] => yatari-2022 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132594 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => stadioni [2] => mundiali [3] => yatari-2022 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132594 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => stadioni [2] => mundiali [3] => yatari-2022 ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => stadioni [2] => mundiali [3] => yatari-2022 ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (132594) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1988,156,1280,4482) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 132587 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-20 13:41:44 [post_date_gmt] => 2017-05-20 09:41:44 [post_content] => გადაცემა "უორიორს სენტრალის" წამყვანმა კელი ჯონსონმა ზაზა ფაჩულიასთან ჯერ გუნდზე ისაუბრა, შემდეგ კი ყველაფერზე, კალათბურთის გარდა: ჩაცმულობაზე, ღვინოებზე, საქართველოზე... - ატლანტაში რესტორნების ბიზნესი გქონდა. რამდენად საინტერესო იყო კალათბურთის პარალელურად სხვა სფეროში ძალების მოსინჯვა? - ეს იყო ერთგვარი ექსპერიმენტი, პირველი ნაბიჯები მოედნის მიღმა კარიერაში. კარგი იყო. ბევრი ვისწავლე, ბევრი ვნახე და გავაცნობიერე, რომ რესტორანი არ არის საუკეთესო ბიზნესი. ძალიან კონკურენტული, რთული საქმეა. უნდა უყურო რიცხვებს... დიდია რისკის ალბათობაც. სწორედ იმიტომ, რომ კარგად შემესწავლა ბიზნესის მენეჯმენტი, ზაფხულობით სხვადასხვა უნივერსიტეტში მოკლევადიან პროგრამებში ვერთვებოდი. ვსწავლობდი, როგორ მივდგომოდი საქმეს, როგორ გამეუმჯობესებინა ჩემი ბიზნესი. საინტერესო იყო წარმატებული ხალხის გვერდით კლასში ჯდომა. ბევრს ვიღებდი ლექტორებისგან, ვეცნობოდი კონკრეტულ მაგალითებს... ამ ზაფხულსაც ვაპირებ დამატებითი კურსების გავლას სტემფორდის უნივერსიტეტში. ჩვენთან ძალიან ახლოსაა. - ბეი არეაში რესტორნის გახსნა ხომ არ შედის ახლო მომავლის გეგმებში? - არა. რესტორანს მხოლოდ სტუმრის სტატუსით ვსტუმრობ ხოლმე. საკუთრის გახსნას ნამდვილად არ ვაპირებ. - აქაური კერძები როგორ მოგწონს? - თავისუფალ დროს სხვადასხვა ადგილს ვათვალიერებთ და რესტორნებს ვეცნობით. ზოგს უყვარს ერთსა და იმავე ადგილას სტუმრობა. მე კი ვცდილობ, მრავალფეროვნებისთვის სხვადასხვა რესტორანს ვეწვიო. რაც შეეხება კერძებს, ძალიან მიყვარს აქაური სუში. თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ამერიკაში ყველაზე გემრიელ სუშის ბეი არეაში ამზადებენ. სხვა კერძებსაც ვსინჯავ, მომწონს კიდეც, მაგრამ სან ფრანცისკოს სუშის არაფერი შეედრება. - ქართული ღვინო გასაოცარიაო, ამბობენ. რატომ? - საქართველო ღვინის ქვეყანაა. გარკვეული მიზეზების გამო ეს ამბავი მსოფლიოში დიდად არ არის ცნობილი. თუმცა საქართველოში თუ ჩამობრძანდებით, ქართულ ვენახებს ნახავთ, ღვინოს დააგემოვნებთ, მიხვდებით, რატომაცაა გასაოცარი. ღვინის დაყენების ძველებური, ორიგინალური ტექნოლოგია გვაქვს. ქართული ღვინო მსოფლიოს მასშტაბით ნელ-ნელა იძენს პოპულარობას. რამდენიც უნდა ვილაპარაკო, ვერაფერი შეედრება პირად გამოცდილებას. სამოგზაურო გადაცემებიდანაც ჩანს, რომ საქართველო სამოგზაუროდ ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი ადგილია. ამით ვამაყობ! როდესაც საქართველოში ვარ, ჩემს ოჯახს წარმოვადგენ, ხოლო ქვეყნის საზღვრებს გარეთ - ჩემს სამშობლოს, ჩემს დიდ ოჯახს. სეზონის დასრულების შემდეგ ყოველთვის სიამოვნებით ვბრუნდები შინ, რადგან ჯერ მეც ბევრი მაქვს სანახავი. მდიდარი კულტურა, მრავალფეროვანი ბუნება გვაქვს, რომლის გაცნობა-შეცნობასაც დრო სჭირდება. გარშემო ყოველთვის დიდი სახელმწიფოები გვერტყა, ბევრს ვიბრძოდით, მაგრამ საქართველო დღესაც რუკაზეა. ეს სწორედ ჩვენი ხალხის, კულტურის, ხასიათის დამსახურებაა. - კულტურიდან მოდაზე გადავინაცვლოთ. რამდენიმე წლის წინათ NBA-ს საუკეთესოდ ჩაცმულ სპორტსმენთა ტოპ-ათეულში მოხვდი... - მთავარი ის არის, რომ 212 სმ სიმაღლის ადამიანისთვის ძალიან რთულია მოდის მიყოლა, შესაფერისი ტანისამოსის მოძებნა. ყველა კალათბურთელი ინდივიდუალურია როგორც მოედანზე, ისე მის მიღმა. ზოგს მოგზაურობა უყვარს, ზოგს ფულის კომფორტულად ჩაცმაში გადახდა. ჩემი ჰობი "ფეშენია". რამდენიმე წლის წინათ ამ საქმეში თავიდან ბოლომდე ვიყავი ჩართული, ახლა ტემპი ცოტა დავაგდე... ეს ცუდი არ არის, რადგან დიდი დრო მიჰქონდა. როდესაც კარგად მაცვია, თავს კომფორტულად ვგრძნობ. არა აქვს მნიშვნელობა, ქალაქში გავდივარ თუ ვარჯიშზე მივდივარ. კომფორტულად ჩაცმა ენერგიასა და თვითრწმენას მმატებს. შესაძლოა, სიგიჟედ მოგეჩვენოთ, ამ პატარა ნიუანსმა როგორ უნდა შეგმატოს ენერგია, მაგრამ ჩემს შემთხვევაში რეალურად ასეა. - "გოლდენ სტეიტში" ვინ არის საუკეთესოდ ჩაცმული და ვინ - უარესად? - ანდრე იგუოდალა საუკეთესოდ იმოსება. დარწმუნებული ვარ, ამ საქმეში ბევრ დროსაც ხარჯავს. ყოველთვის მშვენივრად გამოიყურება. ვინ იცვამს უარესად? ალბათ, ახალბედები... - პატრიკ მაკქოუ... - შეიძლება. იმედი მაქვს, პატრიკს არ ეწყინება. ახალგაზრდებს დრო სჭირდებათ, კარგი კონტრაქტები და გამოცდილება... - რასელ უესტბრუკთან იანვრის ბოლოს სერიოზული დაპირისპირება გქონდა. სხვათა შორის, ისიც ორიგინალურად იმოსება. თქვენ შორის "ფეშენ-დაპირისპირებაში" ვინ გაიმარჯვებდა? - არასოდეს არავის გავჯიბრებივარ ჩაცმაში. არც რასელ უესტბრუკს გავეჯიბრები. ვიცვამ ჩემთვის, რომ თავი კომფორტულად ვიგრძნო. კარგად რომ ჩავიცვამ, მაგარი ვიქნები? ასე არ არის. ვიცვამ ჩემთვის და არა სხვებისთვის. ბოლოს, კელი ჯონსონის მონოლოგი-დასკვნა მოვისმინოთ: - როგორც ხედავთ, ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო "მეომარია" სადღეისოდ. მადლობელი გახლავართ, რომ დაგვითმო დრო და გულახდილად გვესაუბრა. გირჩევთ, აუცილებლად გასინჯოთ ქართული ღვინო. გაზეთი "ლელო" [post_title] => ზაზა ფაჩულია ამერიკელებს ქართულ ღვინოს ურჩევს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 132587-2 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-20 13:46:52 [post_modified_gmt] => 2017-05-20 09:46:52 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=132587 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 132581 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-20 13:30:48 [post_date_gmt] => 2017-05-20 09:30:48 [post_content] => გერმანია ნოვაციისკენ მიდის. მომდევნო სეზონში ბუნდესლიგაში ისტორიული მოვლენა მოხდება. გერმანელების მთავარ საფეხბურთო ლიგაში მატჩებს... ქალი იმსაჯებს - ბიბიანა შტაინჰაუსი. ეს სახელი და გვარი ახლა ბევრს არაფერს გვეუბნება, მაგრამ დიდი ალბათობით ისტორიაში ჩაიწერება. „ჩემი ოცნება ბუნდესლიგაში მსაჯობა იყო. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ მალე ეს ოცნება ამიხდება“, - აღნიშნა 38 წლის ქალბატონმა. სამსაჯო განათლების მიღებამდე ბიბიანა შტაინჰაუსი პოლიციის ოფიცერი გახლდათ. აქამდე მას გერმანიის II ბუნდესლიგაში უმუშავია მთავარი მსაჯის რანგში, ხოლო ბუნდესლიგაში რამდენჯერმე მეოთხე არბიტრი იყო. https://www.youtube.com/watch?time_continue=52&v=4vb1ztysP0E [post_title] => ბუნდესლიგა ისტორიის მიჯნაზე: თამაშებს ქალი იმსაჯებს (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => bundesliga-istoriis-mijnaze-tamashebs-qali-imsajebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-20 13:51:59 [post_modified_gmt] => 2017-05-20 09:51:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=132581 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 132578 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-20 13:26:10 [post_date_gmt] => 2017-05-20 09:26:10 [post_content] => ბელარუსის დედაქალაქ მინსკში მიმდინარე სამბისტთა ევროპის ჩემპიონატზე საქართველოს გუნდმა სამი მედალი მოიპოვა - თითო ოქრო, ვერცხლი და ბრინჯაო. ოქროს მედალი მოიპოვა ნინო ოძელაშვილმა (72 კგ), რომელმაც შარშან მოპოვებული ევროპის ჩემპიონობა შეინარჩუნა. ნინომ გადამწყვეტ შეხვედრაში რუს ირინა ალექსეევას სძლია, შემდეგ კი, ტრადიციულად, წარმატება ქართული ცეკვით აღნიშნა. ნინო ოძელაშვილი პირველი ქართველი ქალია ყველა საჭიდაო სახეობაში, ვინც უფროსებში ევროპის ჩემპიონი გახდა. ფინალი წააგო და ვერცხლს დასჯერდა პაატა ღვინიაშვილი (90), ხოლო ლევან ბერბერაშვილმა (52) ბრინჯაო მოიპოვა. - ეს იყო ერთგვარი ექსპერიმენტი, პირველი ნაბიჯები მოედნის მიღმა კარიერაში. კარგი იყო. ბევრი ვისწავლე, ბევრი ვნახე და გავაცნობიერე, რომ რესტორანი არ არის საუკეთესო ბიზნესი. ძალიან კონკურენტული, რთული საქმეა. უნდა უყურო რიცხვებს... დიდია რისკის ალბათობაც. სწორედ იმიტომ, რომ კარგად შემესწავლა ბიზნესის მენეჯმენტი, ზაფხულობით სხვადასხვა უნივერსიტეტში მოკლევადიან პროგრამებში ვერთვებოდი. ვსწავლობდი, როგორ მივდგომოდი საქმეს, როგორ გამეუმჯობესებინა ჩემი ბიზნესი. საინტერესო იყო წარმატებული ხალხის გვერდით კლასში ჯდომა. ბევრს ვიღებდი ლექტორებისგან, ვეცნობოდი კონკრეტულ მაგალითებს... ამ ზაფხულსაც ვაპირებ დამატებითი კურსების გავლას სტემფორდის უნივერსიტეტში. ჩვენთან ძალიან ახლოსაა. - ბეი არეაში რესტორნის გახსნა ხომ არ შედის ახლო მომავლის გეგმებში? - არა. რესტორანს მხოლოდ სტუმრის სტატუსით ვსტუმრობ ხოლმე. საკუთრის გახსნას ნამდვილად არ ვაპირებ. - აქაური კერძები როგორ მოგწონს? - თავისუფალ დროს სხვადასხვა ადგილს ვათვალიერებთ და რესტორნებს ვეცნობით. ზოგს უყვარს ერთსა და იმავე ადგილას სტუმრობა. მე კი ვცდილობ, მრავალფეროვნებისთვის სხვადასხვა რესტორანს ვეწვიო. რაც შეეხება კერძებს, ძალიან მიყვარს აქაური სუში. თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ამერიკაში ყველაზე გემრიელ სუშის ბეი არეაში ამზადებენ. სხვა კერძებსაც ვსინჯავ, მომწონს კიდეც, მაგრამ სან ფრანცისკოს სუშის არაფერი შეედრება. - ქართული ღვინო გასაოცარიაო, ამბობენ. რატომ? - საქართველო ღვინის ქვეყანაა. გარკვეული მიზეზების გამო ეს ამბავი მსოფლიოში დიდად არ არის ცნობილი. თუმცა საქართველოში თუ ჩამობრძანდებით, ქართულ ვენახებს ნახავთ, ღვინოს დააგემოვნებთ, მიხვდებით, რატომაცაა გასაოცარი. ღვინის დაყენების ძველებური, ორიგინალური ტექნოლოგია გვაქვს. ქართული ღვინო მსოფლიოს მასშტაბით ნელ-ნელა იძენს პოპულარობას. რამდენიც უნდა ვილაპარაკო, ვერაფერი შეედრება პირად გამოცდილებას. სამოგზაურო გადაცემებიდანაც ჩანს, რომ საქართველო სამოგზაუროდ ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი ადგილია. ამით ვამაყობ! როდესაც საქართველოში ვარ, ჩემს ოჯახს წარმოვადგენ, ხოლო ქვეყნის საზღვრებს გარეთ - ჩემს სამშობლოს, ჩემს დიდ ოჯახს. სეზონის დასრულების შემდეგ ყოველთვის სიამოვნებით ვბრუნდები შინ, რადგან ჯერ მეც ბევრი მაქვს სანახავი. მდიდარი კულტურა, მრავალფეროვანი ბუნება გვაქვს, რომლის გაცნობა-შეცნობასაც დრო სჭირდება. გარშემო ყოველთვის დიდი სახელმწიფოები გვერტყა, ბევრს ვიბრძოდით, მაგრამ საქართველო დღესაც რუკაზეა. ეს სწორედ ჩვენი ხალხის, კულტურის, ხასიათის დამსახურებაა. - კულტურიდან მოდაზე გადავინაცვლოთ. რამდენიმე წლის წინათ NBA-ს საუკეთესოდ ჩაცმულ სპორტსმენთა ტოპ-ათეულში მოხვდი... - მთავარი ის არის, რომ 212 სმ სიმაღლის ადამიანისთვის ძალიან რთულია მოდის მიყოლა, შესაფერისი ტანისამოსის მოძებნა. ყველა კალათბურთელი ინდივიდუალურია როგორც მოედანზე, ისე მის მიღმა. ზოგს მოგზაურობა უყვარს, ზოგს ფულის კომფორტულად ჩაცმაში გადახდა. ჩემი ჰობი "ფეშენია". რამდენიმე წლის წინათ ამ საქმეში თავიდან ბოლომდე ვიყავი ჩართული, ახლა ტემპი ცოტა დავაგდე... ეს ცუდი არ არის, რადგან დიდი დრო მიჰქონდა. როდესაც კარგად მაცვია, თავს კომფორტულად ვგრძნობ. არა აქვს მნიშვნელობა, ქალაქში გავდივარ თუ ვარჯიშზე მივდივარ. კომფორტულად ჩაცმა ენერგიასა და თვითრწმენას მმატებს. შესაძლოა, სიგიჟედ მოგეჩვენოთ, ამ პატარა ნიუანსმა როგორ უნდა შეგმატოს ენერგია, მაგრამ ჩემს შემთხვევაში რეალურად ასეა. - "გოლდენ სტეიტში" ვინ არის საუკეთესოდ ჩაცმული და ვინ - უარესად? - ანდრე იგუოდალა საუკეთესოდ იმოსება. დარწმუნებული ვარ, ამ საქმეში ბევრ დროსაც ხარჯავს. ყოველთვის მშვენივრად გამოიყურება. ვინ იცვამს უარესად? ალბათ, ახალბედები... - პატრიკ მაკქოუ... - შეიძლება. იმედი მაქვს, პატრიკს არ ეწყინება. ახალგაზრდებს დრო სჭირდებათ, კარგი კონტრაქტები და გამოცდილება... - რასელ უესტბრუკთან იანვრის ბოლოს სერიოზული დაპირისპირება გქონდა. სხვათა შორის, ისიც ორიგინალურად იმოსება. თქვენ შორის "ფეშენ-დაპირისპირებაში" ვინ გაიმარჯვებდა? - არასოდეს არავის გავჯიბრებივარ ჩაცმაში. არც რასელ უესტბრუკს გავეჯიბრები. ვიცვამ ჩემთვის, რომ თავი კომფორტულად ვიგრძნო. კარგად რომ ჩავიცვამ, მაგარი ვიქნები? ასე არ არის. ვიცვამ ჩემთვის და არა სხვებისთვის. ბოლოს, კელი ჯონსონის მონოლოგი-დასკვნა მოვისმინოთ: - როგორც ხედავთ, ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო "მეომარია" სადღეისოდ. მადლობელი გახლავართ, რომ დაგვითმო დრო და გულახდილად გვესაუბრა. გირჩევთ, აუცილებლად გასინჯოთ ქართული ღვინო. გაზეთი "ლელო" [post_title] => ზაზა ფაჩულია ამერიკელებს ქართულ ღვინოს ურჩევს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 132587-2 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-20 13:46:52 [post_modified_gmt] => 2017-05-20 09:46:52 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=132587 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 529 [max_num_pages] => 177 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 97d124d03e367c623a7cb7b40085b718 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )