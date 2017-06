ყაზაიშვილი ამერიკაშია: ვაკო სან ხოსეს ყველაზე ახალგაზრდა შენაძენია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => yazaishvili [2] => transferi [3] => san-khose ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140661 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => yazaishvili [2] => transferi [3] => san-khose ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140661 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => yazaishvili [2] => transferi [3] => san-khose ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => yazaishvili [2] => transferi [3] => san-khose ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (140661) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16705,156,1143,431) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 140664 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-23 09:36:27 [post_date_gmt] => 2017-06-23 05:36:27 [post_content] => საბა ლობჟანიძე დანიური "რანდერსის" ფეხბურთელი გახდა. კლუბის ოფიციალური ვებგვერდის ცნობით, თბილისის "დინამოს" ყოფილმა შემტევმა ახალ გუნდთან 3-წლიანი კონტრაქტი გააფორმა. ლობჟანიძე 23-ნომრიანი მაისურით ითამაშებს. „რანდერსი“ ამავე სახელწოდების ქალაქის გუნდია. კლუბი 1898 წელსაა დაფუძნებული. 2003 წელს პირველ დივიზიონში მოთამაშე კლუბი 5 სამოყვარულო გუნდს შეერწყა. საშინაო მატჩებს გუნდი სტადიონ „აუტო სი პარკზე“ ატარებს, რომელიც 12 ათას მაყურებელს იტევს. „რანდერს“ 4-ჯერ აქვს ქვეყნის თასი მოგებული. საბა ლობჟანიძე დანიაში: დინამოს ფეხბურთელი რანდერსმა აიყვანა

საქართველოს შესაძლოა, NBA-ის მოქმედი ჩემპიონები ესტუმრონ. ამის შესახებ „ბიზნესპრესნიუსს" კონფიდენციალურმა წყარომ განუცხადა. „გოლდენ სტეიტ უორიორსის" კალათბურთელები საქართველოში მათი ქართველი თანაგუნდელის, ზაზა ფაჩულიას მოწვევით ჩამოდიან. როგორც წყარომ აღნიშნა, ფაჩულიამ თანაგუნდელები ზაფხულში, ბათუმის ჯაზ-ფესტივალზე დასასწრებად მოიწვია. ამ ეტაპზე უცნობია, რა შემადგენლობით ჩამოვა გუნდი საქართველოში, თუმცა წყაროს ცნობით, მათ რიგებში გუნდის რამდენიმე ვარსკვლავი იქნება. სპორტულ სამყაროში მიაჩნიათ, რომ „გოლდენ სტეიტის" კალათბურთელების საქართველოში შესაძლო სტუმრობის შესახებ ირიბი მინიშნება ზაზა ფაჩულიამ, ჩემპიონობის მოპოვების შემდეგ გააკეთა. როგორც ფაჩულიამ აღნიშნა, მსოფლიოს უძლიერესი საკალათბურთო ლიგის თასი საქართველოში ჩამოვიდოდა. ამასთან, NBA-ის პირველი ქართველი გამარჯვებული საქართველოში უახლოეს დღეებში ჩამოვა და შესაძლოა პრესკონფერენციაც გამართოს, მათ შორის მისი თანაგუნდელების საქართველოში ჩამოსვლასთან დაკავშირებით. წყარო: bpn

ეს თუ გამოვიდა: ზაზას გოლდენ სტეიტი საქართველოში მოყავს ხიე ფახთაქორს: შოთა ტაშკენტში წავიდა

შოთა არველაძე ტაშკენტის "ფახთაქორის" მთავარ მწვრთნელად დაინიშნა. 44 წლის ქართველ სპეციალისტს ოფიციალურად ხვალ წარადგენენ. წარდგენა და კონტრაქტზე ხელის მოწერის ცერემონია "ფახთაქორის" სტადიონზე ადგილობრივი დროით 18:00 საათზე დაიწყება. შოთა არველაძე ბოლოს თელ-ავივის "მაქაბის" წვრთნიდა (5 იანვარს დატოვა კლუბი), მანამდე კი თურქულ კლუბებში მუშაობდა და „ქაისერისფორი", "ქასამფიშა" და "ტრაბზონსფორი" გაუწვრთნია. კარიერის დასაწყისში კი შოთა „ალკმაარში" ლუი ვან გაალის თანაშემწედ მუშაობდა. რაც შეეხება "ფახთაქორს", ფეხბურთის მოყვარულებს მოეხსენებათ, რომ ეს უზბეკეთის ყველაზე ცნობილი გუნდია და საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატის უმაღლესი ლიგაშიც გამოდიოდა, რომელთანაც თბილისის „დინამოს" არაერთი მატჩი აქვს ჩატარებული. თუმცა დღეს უზბეკური გრანდს საუკეთესო ხანა არ უდგას და ქვეყნის ჩემპიონატში მხოლოდ მეხუთე ადგილზეა. საბა ლობჟანიძე დანიაში: დინამოს ფეხბურთელი რანდერსმა აიყვანა

საბა ლობჟანიძე დანიური "რანდერსის" ფეხბურთელი გახდა. კლუბის ოფიციალური ვებგვერდის ცნობით, თბილისის "დინამოს" ყოფილმა შემტევმა ახალ გუნდთან 3-წლიანი კონტრაქტი გააფორმა. ლობჟანიძე 23-ნომრიანი მაისურით ითამაშებს. „რანდერსი" ამავე სახელწოდების ქალაქის გუნდია. კლუბი 1898 წელსაა დაფუძნებული. 2003 წელს პირველ დივიზიონში მოთამაშე კლუბი 5 სამოყვარულო გუნდს შეერწყა. საშინაო მატჩებს გუნდი სტადიონ „აუტო სი პარკზე" ატარებს, რომელიც 12 ათას მაყურებელს იტევს. „რანდერს" 4-ჯერ აქვს ქვეყნის თასი მოგებული.