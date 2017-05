ყაზახეთში საირმეს ტურისტულ შესაძლებლობებს გაეცნენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => turizmi [1] => biznesi [2] => yazakheti [3] => sairme ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126797 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => turizmi [1] => biznesi [2] => yazakheti [3] => sairme ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126797 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 289 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => turizmi [1] => biznesi [2] => yazakheti [3] => sairme ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => turizmi [1] => biznesi [2] => yazakheti [3] => sairme ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (126797) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (401,4904,289,3091) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 126843 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-02 13:16:58 [post_date_gmt] => 2017-05-02 09:16:58 [post_content] => კლინიკა “ინოვაში” დღეს კონფერენცია - „ ენდოპროტეზირების ორმაგი მობილობის თანამედროვე მიდგომები“ ტადრება. როგორც ”ფორტუნას” ”ინოვადან” აცნობეს, კონფერენციას ესწრება სენტ-ეტიენის უნივერსიტეტის ორთოპედიისა და ტრავმატოლოგიის ჰოსპიტალის ხელმძღვანელი, მსოფლიოს ერთ-ერთი წამყვანი ორთოპედ-ტრავმატოლოგი ფრედერიკ ფარიზონი, რომელიც წაიკითხავს მოხსენებას თემაზე - „ორმაგი მობილობა - შექმნის ისტორია და პრაქტიკაში გამოყენება პირადი მაგალითების საფუძველზე“. კონფერენციაში მონაწილეებს საშუალება ექნებათ პირდაპირ ეთერში თვალი ადევნონ ჩართვებს ოპერაციებიდან, რომელსაც ტრავმატოლოგები ფრედერიკ ფარიზონი და რამაზ აღლემაშვილი ჩაატარებენ. კონფერენციაში, აგრეთვე, მონაწილეობას მიიღებენ „ინოვას“ ოპრთოპედ -ტრავმატოლოგები: გიორგი ჭელიძე და ირაკლი კაჭკაჭაშვილი. როგორც ”ინოვაში” აცხადებენ, სენტ-ეტიენის უნივერსიტეტში, ჟილ ბუსკეს ხელმძღვანელობითა და ფრედერიკ ფარიზონის მონაწილეობით შემუშავდა ენდოპროთეზების ახალი კონცეფციები, მათ შორის მენჯ-ბარძაყის სახსრის ორმაგი მობილობის ენდოპროთეზი. მისი გამოყენებით, საქართველოში, კლინიკა „ინოვაში“, თითქმის 2 წელია წარმატებული ოპერაციები ტარდება. ორმაგი მობილობის იმპლანტით გაკეთებული ოპერაციის შემთხვევაში, პაციენტებს დროთა განმავლობაში სრულიად ეხსნებათ ტკივილი და უბრუნდათ ანატომიური მოძრაობის საშუალება ნორმალური, აქტიური ცხოვრების გასაგრძელებლად. [post_title] => პირდაპირი ჩართვები ოპერაციიდან: ინოვაში კონფერენცია ტარდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => pirdapiri-chartvebi-operaciidan-inovashi-konferencia-tardeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-02 13:18:51 [post_modified_gmt] => 2017-05-02 09:18:51 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=126843 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 126703 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-02 10:15:05 [post_date_gmt] => 2017-05-02 06:15:05 [post_content] => საიუველირო კომპანია ”დელფოსი” მომხმარებელს ახალ ბრენდებს წარმოუდგენს. Roberto Bravo-სთან ერთად ქართულ ბაზარზე Larrea Joyeros-ს კოლექციაც გამოჩნდა. როგორც ”ფორტუნას” კომპანიიდან აცნობეს, Larrea Joyeros გახლავთ ესპანური ბრენდი, რომელიც წლებია ოქროს ნაკეთობებს ამზადებს. ”ამ ბრენდის სამკაულები დამზადებულია ყვითელი და თეთრი ოქროს სინთეზური შერწყმით, ამასთან გაფორმებულია ცირკონებით”, - აცხადებენ ”დელფოსში”. მათივე ცნობით, Larrea Joyeros კოლექციაში შედის კულონები, საყურეები და ჯვრები. ოქროს სინჯი კი არის 585. როგორც კომპანიაში განმარტავენ, „დელფოსის” პროდუქცია ნებისმიერი ასაკისა და შემოსავლის მქონე მომხმარებელზეა გათვლილი. საიუველირო მაღაზიათა ქსელში წარმოდგენილია როგორც ქალის, ასევე მამაკაცისა და ბავშვის სამკაულების ხაზი. [post_title] => Larrea Joyeros: ქართულ ბაზარზე აქსესუარების ესპანური ბრენდი შემოვიდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => larrea-joyeros-qartul-bazarze-aqsesuarebis-espanuri-brendi-shemovida [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-01 18:47:54 [post_modified_gmt] => 2017-05-01 14:47:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=126703 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 126700 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-02 10:00:26 [post_date_gmt] => 2017-05-02 06:00:26 [post_content] => საყოფაცხოვრებო ტექნიკის მსოფლიო ბრენდი ”ბეკო” საქართველოს ბაზარზე შემოსვლის 20 წელს უამრავი სიურპრიზით, აქციითა და გრანდიოზული გათამაშებით აღნიშნავს. როგორც ”ფორტუნას” კომპანიიდან აცნობეს, სწორედ 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით, „ბეკო“ მომხმარებელს უამრავ სიახლეს უმზადებს, მათ შორის მნიშვნელოვანია საიუბილეო გათამაშება, რომელიც მომხმარებელს მთელი წლის განმავლობაში შესაძლებლობას მისცემს, გახდეს უამრავი პრიზიდან ერთ-ერთის მფლობელი და მოიგოს 2017 წლის „ტოიოტა კოროლა“. ”ნებისმიერი მომხმარებელი, ვინც „ბეკოს“ მაღაზიათა ქსელში გააკეთებს 100 ლარიან შენაძენს, შესაძლებლობა მიეცემა მოიგოს სხვადასხვა პრიზები მომენტალურად და ჩაერთოს გრანდიოზულ გათამაშებაში. „ბეკო“ არ შემოიფარგლება მხოლოდ საიუბილეო გათამაშებით, მთელი წლის განმავლობაში ერთგულ მომხმარებლები იხილავენ ახალ პროექტებსა და გამორჩეულ კამპანიებს, რომლებიც გულგრილს არავის დატოვებს. როგორც 20 წლის განმავლობაში, 2017 წელსაც „ბეკო“ იქნება თქვენი ყოველდღიურობის ოფიციალური პარტნიორი”, - აცხადებენ კომპანიაში. ცნობისთვის, 1997 წლის სექტემბერში, საქართველოს ბაზარზე ერთი მაღაზიით შემოსული ბრენდი, დღეს უკვე საქართველოს მასშტაბით 60 მაღაზიას აერთიანებს. [post_title] => ბეკო ტოიოტა კოროლას ათამაშებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => beko-toiota-korolas-atamashebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-01 18:45:59 [post_modified_gmt] => 2017-05-01 14:45:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=126700 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 126843 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-02 13:16:58 [post_date_gmt] => 2017-05-02 09:16:58 [post_content] => კლინიკა “ინოვაში” დღეს კონფერენცია - „ ენდოპროტეზირების ორმაგი მობილობის თანამედროვე მიდგომები“ ტადრება. როგორც ”ფორტუნას” ”ინოვადან” აცნობეს, კონფერენციას ესწრება სენტ-ეტიენის უნივერსიტეტის ორთოპედიისა და ტრავმატოლოგიის ჰოსპიტალის ხელმძღვანელი, მსოფლიოს ერთ-ერთი წამყვანი ორთოპედ-ტრავმატოლოგი ფრედერიკ ფარიზონი, რომელიც წაიკითხავს მოხსენებას თემაზე - „ორმაგი მობილობა - შექმნის ისტორია და პრაქტიკაში გამოყენება პირადი მაგალითების საფუძველზე“. კონფერენციაში მონაწილეებს საშუალება ექნებათ პირდაპირ ეთერში თვალი ადევნონ ჩართვებს ოპერაციებიდან, რომელსაც ტრავმატოლოგები ფრედერიკ ფარიზონი და რამაზ აღლემაშვილი ჩაატარებენ. კონფერენციაში, აგრეთვე, მონაწილეობას მიიღებენ „ინოვას“ ოპრთოპედ -ტრავმატოლოგები: გიორგი ჭელიძე და ირაკლი კაჭკაჭაშვილი. როგორც ”ინოვაში” აცხადებენ, სენტ-ეტიენის უნივერსიტეტში, ჟილ ბუსკეს ხელმძღვანელობითა და ფრედერიკ ფარიზონის მონაწილეობით შემუშავდა ენდოპროთეზების ახალი კონცეფციები, მათ შორის მენჯ-ბარძაყის სახსრის ორმაგი მობილობის ენდოპროთეზი. მისი გამოყენებით, საქართველოში, კლინიკა „ინოვაში“, თითქმის 2 წელია წარმატებული ოპერაციები ტარდება. ორმაგი მობილობის იმპლანტით გაკეთებული ოპერაციის შემთხვევაში, პაციენტებს დროთა განმავლობაში სრულიად ეხსნებათ ტკივილი და უბრუნდათ ანატომიური მოძრაობის საშუალება ნორმალური, აქტიური ცხოვრების გასაგრძელებლად. [post_title] => პირდაპირი ჩართვები ოპერაციიდან: ინოვაში კონფერენცია ტარდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => pirdapiri-chartvebi-operaciidan-inovashi-konferencia-tardeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-02 13:18:51 [post_modified_gmt] => 2017-05-02 09:18:51 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=126843 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 1080 [max_num_pages] => 360 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => d1489bbf0b8b0d8a559223949a2d9335 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )