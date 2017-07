“ყაზახური მხრიდან გაზრდილია ინტერესი აჭარის რეგიონის მიმართ”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => achara [1] => yazakhuri-investicia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144205 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => achara [1] => yazakhuri-investicia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144205 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 449 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => achara [1] => yazakhuri-investicia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => achara [1] => yazakhuri-investicia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (144205) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (449,17034) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 142461 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-30 12:13:51 [post_date_gmt] => 2017-06-30 08:13:51 [post_content] => აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტმა აჭარის პოპულარიზაციის მიზნით გადაღებული კიდევ ერთი ვიდეორგოლი - „აჭარის ფერები“ გაავრცელა. დეპარტამენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით, კლიპში წარმოდგენილია ტურისტის თვალით დანახული აჭარა, თავისი მრავალფეროვანი ტურისტული პროდუქტებითა და შესაძლებლობებით. ვიდეორგოლი დეპარტამენტის შეკვეთით სარეკლამო კომპანია JWT METRO-მ გადაიღო. „თამამად შეიძლება ითქვამს, მსგავსი კონცეფციის ვიდეორგოლი ქართული ტურისტული და ასევე სარეკლამო ბიზნესისთვის სრულიად ახალი პროდუქტია. კლიპში გადმოცემულია ტურისტების თვალით დანახული აჭარა. ვიდეორგოლის სათაური „აჭარის ფერები“, ისევე როგორც მისი შინაარსი და ვიზუალიზაცია ზედმიწევნით ზუსტად ასახავს ჩვენი რეგიონის მრავალფეროვნებას“, - განაცხადა აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარე სულხან ღლონტმა. შეგახსენებთ, აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის დაკვეთით სულ ამ ეტაპისთვის 4 ვიდეორგოლია გადაღებული, რომელსაც ტურისტები 16 სამიზნე ქვეყანაში ნახავენ. https://www.youtube.com/watch?v=In8IS-UdnYw [post_title] => როგორია ტურისტის თვალით დანახული აჭარა?- ახალი ტურისტული ვიდეორგოლი გავრცელდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rogoria-turistis-tvalit-danakhuli-achara-akhali-turistuli-videorgoli-gavrcelda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-30 12:13:51 [post_modified_gmt] => 2017-06-30 08:13:51 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=142461 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 141800 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-28 12:47:38 [post_date_gmt] => 2017-06-28 08:47:38 [post_content] => „მწვანე აჭარა“ ასე ჰქვია მთიანი აჭარის პოპულარიზაციის მიზნით მომზადებულ ახალ საიმიჯო ვიდეორგოლს, რომელიც აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტმა გადაიღო. კლიპი აჭარის პოპულარიზაციის მიზნით დაწყებული პიარკამპანიის გაგრძელებაა, რომლითაც დეპარტამენტი რეგიონში ჩამოსულ ტურისტებს ზღვაზე დასვენების გარდა ეროვნულ პარკებში, დაცულ ტერიტორიებსა და მთიანი აჭარის ტურისტულ მარშრუტებზე სამოგზაუროდ ეპატიჟება. „როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე 16 სამიზნე ქვეყანაში დაწყებული გვაქვს როგორც ზღვის, ასევე აჭარის მთის, დაცული ტერიტორიებისა და ეროვნული პარკების რეკლამირება. აჭარაში ჩამოსულ ტურისტებსა და ვიზიტორებს ხვდებათ ბილბორდები, სადაც მითითებულია ტურისტებისთვის საინტერესო ლოკაციებამდე მანძილი და ვიზუალიზაცია. აღნიშნულ აქტივობას უკვე შეემატა ვიდეორგოლი, რომელიც სპეციალურად ამ კამპანიისთვის გადავიღეთ. დღემდე ასეთი მასშტაბის კლიპი აჭარის მაღალმთიანეთზე არ გადაღებულა, შესაბამისად ტურისტებს წინასწარი ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობა პრაქტიკულად მხოლოდ ფოტოებით ჰქონდათ. ჩვენ უკვე ვამზადებთ კონტრაქტებს სხვადასხვა საერთაშორისო მედია საშუალებებთან და ივლისის დასაწყისიდან უკვე ჩვენი შეკვეთით დამზადებულ ვიდეო რგოლებს 16 სამიზნე ქვეყანაში ნახავენ. ვიდეორგოლები არის განსხვავებული შინაარსის და გათვლილი სხვადასხვა სამიზნე აუდიტორიაზე. ამ ეტაპისთვის გადაღებულია 4 ვიდეო რგოლი, რომელსაც უახლოეს დღეებში იხილავენ როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ჩვენს სამიზნე ქვეყნებში“- განაცხადა აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარე სულხან ღლონტმა. მთიანი აჭარის პოპულარიზაციისთვის დამზადებული ვიდეორგოლი სარეკლამო კომპანია LOOK PRODUCTION-მა გადაიღო. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის დაკვეთით სულ ამ ეტაპისთვის გადაღებულია 4 ვიდეო რგოლი, რომელიც გარდა სარეკლამო კომპანია LOOK PRODUCTION-სა კომპანია JWT METRO-მ გადაიღო. 2017 წლის აპრილიდან დღემდე, აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი რეგიონის პოპულარიზაციის მიზნით სხვადასხვა ტიპის სარეკლამო აქტივობებს მსოფლიოს 16 ქვეყანაში ანხორციელებს. https://www.youtube.com/watch?v=3JfCerhUy6I [post_title] => „მწვანე აჭარა“ - ტურიზმის დეპარტამენტმა მთიანი აჭარის საიმიჯო ვიდეორგოლი გადაიღო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mwvane-achara-turizmis-departamentma-mtiani-acharis-saimijo-videorgoli-gadaigho [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-28 12:47:38 [post_modified_gmt] => 2017-06-28 08:47:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=141800 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 138231 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-13 15:32:39 [post_date_gmt] => 2017-06-13 11:32:39 [post_content] => აჭარის მთავრობა ჩაქვში უძრავ ქონებას ყიდის. 1254,7 კვ.მ შენობები და 10 230 კვ.მ მიწის ნაკვეთი 30%-იანი ფასდაკლებით აუქციონზე იყიდება. საწყისი ფასი 1 493 100 ლარია. აუქციონის პირობების მიხედვით, ქონების მყიდველმა საპრივატიზებო საფასური 12 თვეში უნდა დაფაროს. ამასთან, 6 თვეში ადგილზე სამშენებლო/სარემონტო სამუშაოები უნდა დაიწყოს და 36 თვეში სამკერვალო ფაბრიკა გახსნას. პროექტი 200-ზე მეტი მოქალაქის დასაქმებას და 60 თვის ვადაში არანაკლებ 5 მილიონი ლარის ინვესტიციის განხორციელებას ითვალისწინებს. აუქციონი 22 ივნისს, 17:00 საათზე დასრულდება. [post_title] => აჭარაში ახალი სამკერვალო ფაბრიკა 200 ადამიანს დაასაქმებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => acharashi-akhali-samkervalo-fabrika-200-adamians-daasaqmebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-13 15:45:40 [post_modified_gmt] => 2017-06-13 11:45:40 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=138231 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 142461 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-30 12:13:51 [post_date_gmt] => 2017-06-30 08:13:51 [post_content] => აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტმა აჭარის პოპულარიზაციის მიზნით გადაღებული კიდევ ერთი ვიდეორგოლი - „აჭარის ფერები“ გაავრცელა. დეპარტამენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით, კლიპში წარმოდგენილია ტურისტის თვალით დანახული აჭარა, თავისი მრავალფეროვანი ტურისტული პროდუქტებითა და შესაძლებლობებით. ვიდეორგოლი დეპარტამენტის შეკვეთით სარეკლამო კომპანია JWT METRO-მ გადაიღო. „თამამად შეიძლება ითქვამს, მსგავსი კონცეფციის ვიდეორგოლი ქართული ტურისტული და ასევე სარეკლამო ბიზნესისთვის სრულიად ახალი პროდუქტია. კლიპში გადმოცემულია ტურისტების თვალით დანახული აჭარა. ვიდეორგოლის სათაური „აჭარის ფერები“, ისევე როგორც მისი შინაარსი და ვიზუალიზაცია ზედმიწევნით ზუსტად ასახავს ჩვენი რეგიონის მრავალფეროვნებას“, - განაცხადა აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარე სულხან ღლონტმა. შეგახსენებთ, აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის დაკვეთით სულ ამ ეტაპისთვის 4 ვიდეორგოლია გადაღებული, რომელსაც ტურისტები 16 სამიზნე ქვეყანაში ნახავენ. https://www.youtube.com/watch?v=In8IS-UdnYw [post_title] => როგორია ტურისტის თვალით დანახული აჭარა?- ახალი ტურისტული ვიდეორგოლი გავრცელდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rogoria-turistis-tvalit-danakhuli-achara-akhali-turistuli-videorgoli-gavrcelda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-30 12:13:51 [post_modified_gmt] => 2017-06-30 08:13:51 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=142461 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 117 [max_num_pages] => 39 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 57d318013b46ff9c0c307d0ca8994cf2 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )