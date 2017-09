ყაზბეგში ხანძარია – ცეცხლი ბალახს უკიდია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => khandzari [1] => khandzrebi2017 [2] => khandzari-yazbegshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 167063 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => khandzari [1] => khandzrebi2017 [2] => khandzari-yazbegshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 167063 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1780 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => khandzari [1] => khandzrebi2017 [2] => khandzari-yazbegshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => khandzari [1] => khandzrebi2017 [2] => khandzari-yazbegshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (167063) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1780,19526,19524) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 167066 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-09-24 19:27:56 [post_date_gmt] => 2017-09-24 15:27:56 [post_content] => ბორჯომის ხეობაში, დაბა წაღვერისმახლობლად, ტყის მასივში გაჩენილი ხანძრის ქრობის პროცესი უწყვეტ რეჟიმში გრძელდება. საგანგებო შტაბის ინფორმაციით, ამ დროისთვის ცეცხლის ახალი კერები არ შეინიშნება, ხოლო დაკვამლიანება საგრძნობლად არის შემცირებული. შსს-ს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს მეხანძრე-მაშველები, შსს-ს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლები და ეროვნული სატყეო სააგენტოს წარმომადგენლები, ხანძრის უმოკლეს დროში ლიკვიდირების მიზნით, რთული რელიეფის მიუხედავა დ, კვლავ ინტენსიურად მუშაობენ. მიმდინარე სამუშაოებში, ასევე, ჩართულია ათეულობით ხანძარსაწინააღმდეგო ტექნიკა და 3 ერთეული საჰაერო ტექნიკა - საქართველოს 2 და აზერბაიჯანის 1 ვერტმფრენი. სპეციალურად შექმნილი საგანგებო შტაბი ხანძრის ქრობის პროცესს ადგილზე ხელმძღვანელობს. პერიოდულად, შტაბის წევრები, სტიქიის ზონაში არსებული ვითარების დეტალურად შესწავლისა და ხანძრის ქრობისთვის ეფექტური გეგმის დასახვა-გაუმჯობესების მიზნით, საკონტროლო შემოფრენებს ახორციელებენ. ტყის მასივის მიუვალ ადგილებში, ხანძარსაწინააღმდეგო ტექნიკის შეუფერხებლად შესაყვანად, გზის გაჭრის სამუშაოები კვლავ მიმდინარეობს. ხანძარი ბორჯომის ხეობაში - დაკვამლიანება შემცირებულია (ფოტოები)

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის დაბა წნორში ცეცხლი გაჩნდა. ხანძარი დასახლებული პუნქტიდან ე.წ. ბრწოწლიანიდა დაახლოებით, 60 მეტრის სიშორეზეა. ცეცხლის ჩაქრობას ადგილობრივი მოსახლეობა მეხანძრეებთან ერთად ცდილობს. ამ დროისთვის ძირითადი კერები ლოკალიზებულია. ფოტო: კახა კუპატაძე

წნორშიც ხანძარია - ცეცხლი დასახლებულ პუნქტთანაა "3-დან 4-საათამდე იცის ამ ადგილებში ქარის გაძლიერება. შუადღის მერე, ორ ვერტმფრენს ველოდებით თურქეთიდან. დაველოდებით ამ კრიტიკულ პერიოდს და შემდეგ გავაანალიზებთ, რამდენად წარმატებულია დღევანდელი დღე", - განაცხადა ალავიძემ. რაც შეეხება ცოცხალ ძალას და მძიმე ტექნიკას, საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს ცნობით, სამუშაოებში ჩართულია 250-მდე მეხანძრე-მაშველი , შსს-ს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის 300-მდე თანამშრომელი და ეროვნული სატყეო სააგენტოს წარმომადგენლები. ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში, ასევე, ჩართულია 20-მდე მაღალი გამავლობის მძიმე ტექნიკა, 18 ხანძარსაწინააღმდეგო ტექნიკა. ხანძარი დაბა წაღვერში უკვე მეორედ, სავარაუდოდ მეხის ჩამოვარდნის შემდეგ გაჩნდა და უკვე მესამე დღეა მის ჩაქრობას ცდილობენ.

ბორჯომში ხანძრის ჩაქრობას 5 ვერტმფრენი შეეცდება (ფოტოები) ბორჯომის ხეობაში, დაბა წაღვერში მეორეჯერ გაჩენილი ხანძრის ჩაქრობისთვის დღეს უკვე სამი ვერტმფრენი მუშაობს. დღეს დილიდან ორ ქართულ საჰაერო ხომალდს აზერბაიჯანული ვერტმფრენიც შეუერთდა. ამ დროისთვის ხანძრის კერები ლოკალიზებულია, თუმცა თუ ქარი გაძლიერდება, შესაძლოა კერების გაღვივებაც. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="167068,167069,167070,167071,167072,167073,167074,167075,167076"] [post_title] => ხანძარი ბორჯომის ხეობაში - დაკვამლიანება შემცირებულია (ფოტოები) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => khandzari-borjomis-kheobashi-dakvamlianeba-shemcirebulia-fotoebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-24 19:32:39 [post_modified_gmt] => 2017-09-24 15:32:39 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=167066 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 159 [max_num_pages] => 53 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 67e7ecea70ab784701ee9488940f4f28 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )