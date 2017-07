ყაზბეგში რძის პროდუქტების საწარმო გაიხსნება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => awarmoe-saqartveloshi [1] => ekonomikis-saministro [2] => rdzis-sawarmo-yazbegshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 145602 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => awarmoe-saqartveloshi [1] => ekonomikis-saministro [2] => rdzis-sawarmo-yazbegshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 145602 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2007 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => awarmoe-saqartveloshi [1] => ekonomikis-saministro [2] => rdzis-sawarmo-yazbegshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => awarmoe-saqartveloshi [1] => ekonomikis-saministro [2] => rdzis-sawarmo-yazbegshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (145602) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2007,2122,17202) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 145225 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-11 16:58:51 [post_date_gmt] => 2017-07-11 12:58:51 [post_content] => საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ-ის „აწარმოე საქართველოში“ მხარდაჭერით, შპს „გრინვილი“ ქართული კარაქის, მცენარეული ცხიმისა და მარგარინის წარმოებას იწყებს. საწარმო 2017 წლის ოქტომბერში თანამედროვე სტანდარტების მანქანა-დანადგარებით აღჭურვილი დაიწყებს მუშაობას. შპს „გრინვილი“ საკუთარი პროდუქციის რეალიზაციას როგორც საცალო და საბითუმო, ასევე ქსელურ სუპერმარკეტებში გეგმავს. საწარმოს ამოქმედების პირველ ეტაპზე კომპანია 20-მდე ადამიანს დაასაქმებს. შპს „გრინვილი“ თბილისში, გრ. ლორთქიფანიძის #13-ში მდებარეობს და პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ ფარგლებში ფინანსური მხარდაჭერით სარგებლობს, რაც იმას ნიშნავს, რომ პირველი 2 წლის განმავლობაში პროცენტის თანადაფინანსებას სსიპ „აწარმოე საქართველოში“ განახორციელებს, ხოლო სააგენტოს დახმარებით განხორციელებული პროექტის ინვესტიციის ჯამური მოცულობა 3 460 000 ლარს შეადგენს. [post_title] => "გრინვილი“ ქართული კარაქის წარმოებას იწყებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => grinvili-qartuli-karaqis-warmoebas-iwyebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-11 16:58:51 [post_modified_gmt] => 2017-07-11 12:58:51 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=145225 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 143460 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-04 13:46:20 [post_date_gmt] => 2017-07-04 09:46:20 [post_content] => „აწარმოე საქართველოში“ მხარდაჭერით ყატარში ექსპორტზე ქართული პროდუქცია გავიდა. კომპანია „იუვის ბერის“-მა არაბულ ქვეყანაში ლურჯი მოცვი, პომიდორი, ქინძი, ოხრახუში, კამა და სხვა სახის მწვანილი გაიტანა. როგორც ეკონომიკის სამინისტროში აცხადებენ, მიმდინარე წლის ივნისში ყატარში ახალი ექსპორტიორი ქვეყნების და კომპანიების მოძიების საჭიროება გაჩნდა, რაც განსაკუთრებით საკვები პროდუქტების მწარმოებელ კომპანიებს შეეხო. ყატარის მსხვილმა კომპანიებმა საქართველოს საელჩოს ყატარში პოტენციური პარტნიორების იდენტიფიცირებაში დახმარებისთვის მიმართეს. სწორედ ამ მიზნით, სსიპ-ის „აწარმოე საქართველოში“ ექსპორტის ხელშეწყობის დეპარტამენტის წარმომადგენლები დაუკავშირდნენ 100-ზე მეტ კერძო კომპანიას, საქართველოს საელჩოს ყატარში მიაწოდეს ინფორმაცია აღნიშნული შესაძლებლობის შესახებ და გააცნეს ის პირობები და მექანიზმები, რომლითაც სახელმწიფო აქტიურად ეხმარება ქართულ კომპანიებს საკუთარი პროდუქციის საზღვარგარეთ გატანაში. ”სსიპ-ის “აწარმოე საქართველოში“ შეთავაზებამ დიდი ინტერესი გამოიწვია, ვინაიდან მცირე დროში, მოხერხდა ყატარის მხარესთან რამდენიმე ქართული კომპანიის აქტიური მოლაპარაკებების წამოწყება. როგორც აღვნიშნეთ, კომპანიამ „იუვის ბერის“-მა ყატართან მოლაპარაკების ფარგლებში წარმატებით გააფორმა კონტრაქტი ყატარის ჰიპერმარკეტების ქსელთან Lulu-სთან, სადაც უკვე მოცვის, ბოსტნეულისა და მწვანილის ექსპორტს ახორციელებს”, - განმარტავენ ეკონომიკის სამინისტროში. [post_title] => ქართული მოცვი, მწვანილი და ბოსტნეული ყატარის სუპერმარკეტებში იყიდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qartuli-mocvi-mwvanili-da-bostneuli-yataris-supermarketebshi-iyideba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-04 13:48:28 [post_modified_gmt] => 2017-07-04 09:48:28 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=143460 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 142451 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-30 12:04:37 [post_date_gmt] => 2017-06-30 08:04:37 [post_content] => საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ-ის „აწარმოე საქართველოში“ პროგრამის ფარგლებში რიგით 209-ე პროექტი ქალაქ ლანჩხუთში ამოქმედდება. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, შპს „ელსელემა“ სამკერვალო საწარმოს რესტავრაციასა და უახლესი მანქანა-დანადგარებით აღჭურვას გეგმავს. მაღალი სტანდარტების სამკერვალო საწარმო მომხმარებელს მაღალხარისხიან პროდუქციას შესთავაზებს. უწყების ცნობისთვე, შპს „ელსელემა“ ექსპორტზე ორიენტირებული საწარმოა და იგი უკვე თანამშრომლობს იტალიისა და შვეიცარიის წამყვან ევროპულ კომპანიებთან მათ შორის „მონკლერთან.“ ამჟამად კომპანიაში 150 ადამიანია დასაქმებული. საწარმოს სრული ამოქმედების შემდეგ დასაქმებულთა რაოდენობა 300 ადამიანამდე გაიზრდება. შპს „ელსელემა,“ 2017 წლის სექტემბერში გაიხსნება. საწარმო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ ფარგლებში ფინანსური მხარდაჭერით სარგებლობს, რაც იმას ნიშნავს, რომ პირველი 2 წლის განმავლობაში პროცენტის თანადაფინანსებას სსიპ „აწარმოე საქართველოში“ განახორციელებს. სააგენტოს “აწარმოე საქართელოში“ დახმარებით განხორციელებული პროექტის ინვესტიციის ჯამური მოცულობა 866 000 ლარს შეადგენს. [post_title] => ”ელსელემას” სამკერვალო საწარმოში დასაქმებულთა რაოდენობა გაიზრდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => elselemas-samkervalo-sawarmoshi-dasaqmebulta-raodenoba-gaizrdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-30 12:04:37 [post_modified_gmt] => 2017-06-30 08:04:37 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=142451 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 145225 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-11 16:58:51 [post_date_gmt] => 2017-07-11 12:58:51 [post_content] => საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ-ის „აწარმოე საქართველოში“ მხარდაჭერით, შპს „გრინვილი“ ქართული კარაქის, მცენარეული ცხიმისა და მარგარინის წარმოებას იწყებს. საწარმო 2017 წლის ოქტომბერში თანამედროვე სტანდარტების მანქანა-დანადგარებით აღჭურვილი დაიწყებს მუშაობას. შპს „გრინვილი“ საკუთარი პროდუქციის რეალიზაციას როგორც საცალო და საბითუმო, ასევე ქსელურ სუპერმარკეტებში გეგმავს. საწარმოს ამოქმედების პირველ ეტაპზე კომპანია 20-მდე ადამიანს დაასაქმებს. შპს „გრინვილი“ თბილისში, გრ. ლორთქიფანიძის #13-ში მდებარეობს და პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ ფარგლებში ფინანსური მხარდაჭერით სარგებლობს, რაც იმას ნიშნავს, რომ პირველი 2 წლის განმავლობაში პროცენტის თანადაფინანსებას სსიპ „აწარმოე საქართველოში“ განახორციელებს, ხოლო სააგენტოს დახმარებით განხორციელებული პროექტის ინვესტიციის ჯამური მოცულობა 3 460 000 ლარს შეადგენს. [post_title] => "გრინვილი“ ქართული კარაქის წარმოებას იწყებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => grinvili-qartuli-karaqis-warmoebas-iwyebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-11 16:58:51 [post_modified_gmt] => 2017-07-11 12:58:51 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=145225 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 202 [max_num_pages] => 68 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 1fc274b6e4f09931cbebc1ece6a833d0 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )