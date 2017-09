ყაზბეგში უსახელო მწვერვალს საქართველოს კონსტიტუციის სახელი მიენიჭება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => ert-mwvervals-konstitucia-daerqva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 159845 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => ert-mwvervals-konstitucia-daerqva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 159845 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 52 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => ert-mwvervals-konstitucia-daerqva ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => ert-mwvervals-konstitucia-daerqva ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (159845) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18848,52) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 156063 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-23 12:17:21 [post_date_gmt] => 2017-08-23 08:17:21 [post_content] => საქართველოს პრეზიდენტის, გიორგი მარგველაშვილის, განცხადებით, ბორჯომის ხეობაში არსებული ვითარება კონტროლს ექვემდებარება. პრეზიდენტი სტიქიის ადგილას იმყოფება, სადაც საგანგებო შტაბის სხდომას დაესწრო და არსებული ვითარების შესახებ ბოლო მონაცემები მოისმინა. მისი თქმით, ბორჯომის ხეობაში ცეცხლი, ფაქტობრივად, ლიკვიდირებულია, თუმცა, რთული რელიეფური ვითარების გამომდინარე, სამუშაოები ინტენსიურ რეჟიმში მიმდინარეობს. პრეზიდენტმა მეხანძრე მაშველებს, შეიარაღებულ ძალებს და მეზობელ ქვეყნებს დახმარებისთვის მადლობა გადაუხადა და აღნიშნა, "ამ რთულ მომენტში გამოჩნდა, თუ რამდენი მეგობარი ჰყავს საქართველოს". რაც შეეხება დივერსიის ვერსიას, პრეზიდენტი აცხადებს, რომ „როდესაც არის პრობლემა, ყველა ვერთიანდებით პრობლემის გადასაწყვეტად. როდესაც გადავწყვეტთ პრობლემას, მერე ვიწყებთ კითხვის ნიშნების დასმას და მათზე პასუხს“. [post_title] => ამ რთულ მომენტში გამოჩნდა, თუ რამდენი მეგობარი ჰყავს საქართველოს - პრეზიდენტი მარგველაშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => am-rtul-momentshi-gamochnda-tu-ramdeni-megobari-hyavs-saqartvelos-prezidenti-margvelashvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-23 12:29:24 [post_modified_gmt] => 2017-08-23 08:29:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=156063 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 155975 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-08-23 08:36:58 [post_date_gmt] => 2017-08-23 04:36:58 [post_content] => საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა საგანგებო სიტუაციაზე რეაგირების მიზნით საქართველოს სამხედრო ძალების გამოყენების შესახებ ბრძანება გამოსცა. “საქართველოს პრეზიდენტის - საქართველოს სამხედრო ძალების უმაღლესი მთავარსარდლის ბრძანება N5 2017 წლის 22 აგვისტო ქ. თბილისი. საგანგებო სიტუაციაზე რეაგირების მიზნით საქართველოს სამხედრო ძალების გამოყენების შესახებ ბორჯომისა და ატენის ხეობაში ხანძრის შედეგად გამოწვეულ საგანგებო სიტუაციაზე რეაგირების მიზნით, საქართველოს კონსტიტუციის მე-100 მუხლის პირველი პუნქტისა და „სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-15 მუხლის მე-13 პუნქტის თანახმად, გამოყენებულ იქნეს საქართველოს სამხედრო ძალების შემდეგი ქვედანაყოფები და ტექნიკა: საქართველოს შეიარაღებული ძალების სახმელეთო ჯარების აღმოსავლეთ სარდლობის საინჟინრო ბრიგადა; საქართველოს შეიარაღებული ძალების სახმელეთო ჯარების აღმოსავლეთ სარდლობის პირველი ქვეითი ბრიგადა; გ) საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ჯარების ლოგისტიკური უზრუნველყოფის სარდლობა. ეს ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე”,- ნათქვამია ბრძანებაში. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა საქართველოს პრეზიდენტს, გიორგი მარგველაშვილს ქვეყნის რეგიონებში გაჩნილი ხანძრის ლიკვიდაციის მიზნით, “სამხედრო ძალების გამოყენების წარდგინებით” მიმართა. ამ საკითხზე გიორგი კვირიკაშვილსა და გიორგი მარგველაშვილს შორის სატელეფონო საუბარი შედგა. საქართველოს პრეზიდენტმა პრემიერ-მინისტრის მიმართვა დააკმაყოფილა. პრეზიდენტის აქტის დასამტკიცებლად, დღეს პარლამენტი რიგგარეშე სესიაზე შეიკრიბება. [post_title] => პრეზიდენტმა სამხედრო ძალების გამოყენების შესახებ ბრძანება გამოსცა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => prezidentma-sagangebo-situaciaze-reagirebis-miznit-saqartvelos-samkhedro-dzalebis-gamoyenebis-shesakheb-brdzaneba-gamosca [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-23 10:06:58 [post_modified_gmt] => 2017-08-23 06:06:58 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=155975 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 155962 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-22 23:23:23 [post_date_gmt] => 2017-08-22 19:23:23 [post_content] => საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა საქართველოს პრეზიდენტს, გიორგი მარგველაშვილს ქვეყნის რეგიონებში გაჩენილი ხანძრის ლიკვიდაციის მიზნით, “სამხედრო ძალების გამოყენების წარდგინებით” მიმართა. ამ საკითხზე გიორგი კვირიკაშვილსა და გიორგი მარგველაშვილს შორის სატელეფონო საუბარი შედგა. საქართველოს პრეზიდენტი პრემიერ-მინისტრის მიმართვას დააკმაყოფილებს. პრეზიდენტის აქტის დასამტკიცებლად, ხვალ პარლამენტი რიგგარეშე სესიაზე შეიკრიბება. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, ხანძრის კერების ლიკვიდაციის და შემდგომი ლოკალიზაციის მიზნით, ასევე, მოსალოდნელი რისკების თავიდან ასაცილებლად, დამატებითი ცოცხალი ძალის მობილიზება გადაწყდა. შეგახსენებთ, რომ ქვეყნის მასშტაბით დღეს, უამრავი ხანძარი დაფიქსირდა. უმეტესი მათგანი უკვე ლოკალიზებულია, თუმცა უმძიმესი ვითარებაა ბორჯომში, სადაც ცეცხლი უკვე რამდენიმე დღეა მძვინვარებს, ასევე ვერ ხერხდება ხანძრის ლოკალიზება ატენის ხეობაში, სოფელ ბოშურთან. [post_title] => რეგიონებში ხანძრის ლიკვიდაციისთვის, სამხედრო ძალას გამოიყენებენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => regionebshi-khandzris-likvidaciistvis-samkhedro-dzalas-gamoiyeneben [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-22 23:39:07 [post_modified_gmt] => 2017-08-22 19:39:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=155962 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 156063 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-23 12:17:21 [post_date_gmt] => 2017-08-23 08:17:21 [post_content] => საქართველოს პრეზიდენტის, გიორგი მარგველაშვილის, განცხადებით, ბორჯომის ხეობაში არსებული ვითარება კონტროლს ექვემდებარება. პრეზიდენტი სტიქიის ადგილას იმყოფება, სადაც საგანგებო შტაბის სხდომას დაესწრო და არსებული ვითარების შესახებ ბოლო მონაცემები მოისმინა. მისი თქმით, ბორჯომის ხეობაში ცეცხლი, ფაქტობრივად, ლიკვიდირებულია, თუმცა, რთული რელიეფური ვითარების გამომდინარე, სამუშაოები ინტენსიურ რეჟიმში მიმდინარეობს. პრეზიდენტმა მეხანძრე მაშველებს, შეიარაღებულ ძალებს და მეზობელ ქვეყნებს დახმარებისთვის მადლობა გადაუხადა და აღნიშნა, "ამ რთულ მომენტში გამოჩნდა, თუ რამდენი მეგობარი ჰყავს საქართველოს". რაც შეეხება დივერსიის ვერსიას, პრეზიდენტი აცხადებს, რომ „როდესაც არის პრობლემა, ყველა ვერთიანდებით პრობლემის გადასაწყვეტად. როდესაც გადავწყვეტთ პრობლემას, მერე ვიწყებთ კითხვის ნიშნების დასმას და მათზე პასუხს“. [post_title] => ამ რთულ მომენტში გამოჩნდა, თუ რამდენი მეგობარი ჰყავს საქართველოს - პრეზიდენტი მარგველაშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => am-rtul-momentshi-gamochnda-tu-ramdeni-megobari-hyavs-saqartvelos-prezidenti-margvelashvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-23 12:29:24 [post_modified_gmt] => 2017-08-23 08:29:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=156063 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 336 [max_num_pages] => 112 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 9028e167f58e5c1b7a16402ed73520c2 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )