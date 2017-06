ყოველ საათში კიდევ უფრო იმედგაცრუებული ვხდები, სამწუხაროდ, თქვენ კრიზისში ხართ – ჯანი ბუკიკიო

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => jani-bukikio ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142318 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => jani-bukikio ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142318 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 15687 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => jani-bukikio ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => jani-bukikio ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (142318) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15687) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 142242 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-29 13:38:25 [post_date_gmt] => 2017-06-29 09:38:25 [post_content] => საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ბათუმში, ევროპის საბჭოს ვენეციის კომისიის პრეზიდენტს, ჯანი ბუკიკიოს შეხვდა. საუბარი შეეხო მმართველი გუნდის მიერ ინიცირებულ საკონსტიტუციო ცვლილებებს, რომელიც დემოკრატიულ პრინციპებზე დაფუძნებული, დაბალანსებული კონსტიტუციის შექმნას ემსახურება. პრემიერმა აღნიშნა, რომ ცვლილებებით, რომელიც პოლიტიკოსებით, არასამთავრობო ორგანიზაციებითა და დამოუკიდებელი ექსპერტებით დაკომპლექტებულმა საკონსტიტუციო კომისიამ უპრეცედენტო მასშტაბის სახალხო განხილვების საფუძველზე შეიმუშავა, საქართველოს ექნება კონსტიტუცია, რომელიც უზრუნველყოფს სრულფასოვან საპარლამენტო მმართველობის მოდელს; უზრუნველყოფს უფრო ეფექტურ მთავრობას; კიდევ უფრო მეტად აკონკრეტებს პრეზიდენტის, როგორც ნეიტრალური არბიტრის ფუნქციებს; უზრუნველყოფს ადამიანის, საზოგადოების დაცულობის უფრო მაღალ ხარისხს. შეხვედრისას, საუბარი შეეხო პროპორციულ სისტემაზე გადასვლის თარიღს, რაც 2024 წლიდან იგეგმება. პრემიერ-მინისტრმა ხაზი გაუსვა იმ ფაქტს, რომ პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლა მმართველი გუნდის პოლიტიკური ნებით ხდება, რაც დიდი მიღწევაა და ეს საკითხი არც ერთი ხელისუფლების პირობებში, დღის წესრიგშიც არ დამდგარა. შეხვედრაში ასევე მონაწილეობდნენ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე, პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე და საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი არჩილ თალაკვაძე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და ვენეციის კომისიის პრეზიდენტის შეხვედრა ევროპის საკონსტიტუციო სასამართლოების მე-17 კონგრესის ფარგლებში გაიმართა, რომელსაც ბათუმი მასპინძლობს. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი იწუნებს ჯანი ბუკიკიოს განცხადების თარგმანს და ამბობს, რომ მედიამ სათაურში ვენეციის კომისიის პრეზიდენტის მიერ ნათქვამი სიტყვა "იმედგაცრუება" გამოიტანა, სათაურში კი არ მოხვდა ასევე მის მიერ ნათქვამი ფრაზა, "გადაწყვეტილების მიღებაში დარწმუნებული ვარ". "ახალ განცხადებაში, მოგეხსენებათ, ტონალურობა, ასე რომ ვთქვათ, შემსუბუქდა შედარებით, ანუ თარგმანის ამბავია. მოგეხსენებათ, რომ "იმედგაცრუება" შეიძლება ძლიერ ზმნად გამოვიყენოთ და შეიძლება სუსტად. მთავარი ის არის, რომ როგორც ბატონი ბუკიკიო, ასევე ვენეციის კომისია, ასევე ჩვენი გუნდი და ყველა, ვინც ამ პროცესში მონაწილეობდა, დარწმუნებულია, რომ გადაწყვეტილება უნდა მოინახოს კონსენსუსით ვენეციის კომისიასთან და მათი მოსაზრებები აუცილებლად გასათვალისწინებელია. როგორც მის გამოსვლაში იყო ნათქვამი, სათაურად მედიაში "იმედგაცრუება" გამოიტანეს, რა თქმა უნდა, თუმცა ისიც თქვა, რომ დარწმუნებული ვარ, გადაწყვეტილებას მივიღებთ და ეს სათაურში არ მოხვდა. ასე რომ, მეც დარწმუნებული ვარ, რომ გადაწყვეტილება იქნება შეთანხმებული, მიღწეული", - განაცხადა განათლების მინისტრმა. ვენეციის კომისიის პრეზიდენტმა ჯანი ბუკიკიომ ბათუმში განაცხადა, რომ პროპორციული სისტემის შემოღების 2024 წლამდე გადავადების გამო ის "დამწუხრებული და იმედგაცრუებულია." „საქართველოს კონსტიტუცია იქნება არა მხოლოდ ლეგიტიმური, არამედ ეს იქნება ყველაზე დახვეწილი დოკუმენტი, რომელიც უზრუნველყოფს საქართველოს ძალიან გრძელვადიან დემოკრატიულ განვითარებას",- ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ, ირაკლი კობახიძემ, დღეს, ბათუმში, ვენეციის კომისიის პრეზიდენტ ჯანი ბუკიკიოსთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. ვენეციის კომისიის პრეზიდენტთან გამართულ შეხვედრაზე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ, ირაკლი კობახიძემ, პრემიერ მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა, არჩილ თალაკვაძემ და საგარეო საქმეთა მინისტრმა, მიხეილ ჯანელიძემ საქართველოში მიმდინარე საკონსტიტუციო რეფორმა განიხილეს. როგორც შეხვედრის დასრულების შემდეგ ირაკლი კობახიძემ აღნიშნა, ქართულმა მხარემ ჯანი ბუკიკიოს საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით ვენეციის კომისიის მიერ წარმოდგენილი დასკვნისთვის მადლობა გადაუხადა. მისივე თქმით, ვენეციის კომისიამ და მისმა პრეზიდენტმა ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ კონსტიტუციური კანონის პროექტის ირგვლივ საქართველოში კონსესუსი შემდგარიყო. ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ საქართველოს პარლამენტი ვენეციის კომისიასთან მჭიდრო თანამშრომლობას გააგრძელებს. "კიდევ ერთხელ მადლობა გადავუხადეთ ვენეციის კომისიის პრეზიდენტს, ბატონ ჯანი ბუკიკიოს შესანიშნავი დასკვნისთვის, რომელიც ვენეციის კომისიამ წარმოადგინა საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით, ასევე, მისი განცხადებებისთვის. ყველაფერი გააკეთა ვენეციის კომისიამ და პირადად ბატონმა ჯანი ბუკიკიომ იმისთვის, რომ შემდგარიყო კონსესუსი საკონსტიტუციო დოკუმენტის გარშემო საქართველოში, ქართულ საზოგადოებაში, პოლიტიკურ სუბიექტებს შორის. ჩვენ, საბოლოო ჯამში, ავუხსენით ვენეციის კომისიის პრეზიდენტს, თუ რა განაპირობებდა გადაწყვეტილებების მიღებას საბოლოოდ საქართველოს პარლამენტში, როგორ იქნა მიღებული ის გადაწყვეტილება,რომლის საფუძველზეც ჩამოყალიბდა საბოლოო დოკუმენტი. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ გვქონდა ძალიან ღია და გულახდილი საუბარი ვენეციის კომისიის კომისიის პრეზიდენტთან. ჩვენ გავაგრძელებთ ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობას ვენეციის კომისიასთან იმისთვის,რომ საბოლოო ჯამში, შევჯერდეთ ისეთ სამართლებრივ სისტემაზე საქართველოში, რომელიც ხელს შეუწყობს ჩვენი ქვეყნის ძალიან მყარ დემოკრატიულ განვითარებას“,- განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ. მისივე განცხადებით,საქართველოს კონსტიტუცია იქნება ყველაზე დახვეწილი დოკუმენტი, რომელიც საქართველოს გრძელვადიან დემოკრატიულ განვითარებას უზრუნველყოფს. „საქართველოს კონსტიტუცია იქნება არა მხოლოდ ლეგიტიმური, არამედ ეს იქნება ყველაზე დახვეწილი დოკუმენტი, რომელიც უზრუნველყოფს საქართველოს ძალიან გრძელვადიან დემოკრატიულ განვითარებას. ძალიან თამამად შეიძლება ითქვას, რომ არ არსებობს არცერთი მუხლი ახალ დოკუმენტში, სადაც ჩვენ არ გვაქვს წინსვლა. ყველა მუხლთან მიმართებაში, შეიძლება ითქვას, რომ არის წინსვლა და ეს წინსვლა არის ფუნდამენტური. ეს კონსტიტუცია, ეს დოკუმენტი აყალიბებს ისეთ სისტემას, რომელიც უზრუნველყოფს ჩვენი ქვეყნის გრძელვადიან დემოკრატიულ განვითარებას და გამორიცხავს ყოველგვარ ავტოკრატიას გრძელვადიან პერსპექტივაში. ეს მიზანი არის პირდაპირ ასახული ქვეყნის ძირითად კანონში და ზუსტად ეს განაპირობებს ამ დოკუმენტის ლეგიტიმურობას“,- განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. ირაკლი კობახიძე : ჩვენ გვქონდა ძალიან ღია და გულახდილი საუბარი ჯანი ბუკიკიოსთან 