ყვარლის იზოლატორის ყოფილ უფროსს და მის თანამშრომელს პატიმრობა შეეფარდათ

თბილისის საქალაქო სასამართლომ ჰიპერმარკეტ "გორგიას" დირექტორის, გია გორგოშაძის გატაცების მცდელობისთვის დაკავებულ ოთხ პირს აღმკვეთი ღონისძიების სახით წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. გადაწყვეტილება მოსამართლე ნატო ხუჯაძემ მიიღო. დაცვის მხარე ვასილი ვასილიადისთვის, გურამ დგებუაძისთვის, თამაზ მენთეშაშვილისა და დავით ფოცხიშვილისთვის 5-5 ათას ლარიანი გირაოს შეფარდებას ითხოვდა, თუმცა მოსამართლემ შუამდგომლობა არ გაიზიარა. ჰიპერმარკეტ "გორგიას" დირექტორის, გია გორგოშაძის გატაცების მცდელობისთვის დაკავებულ ოთხივე პირს ბრალი ოფიციალურად წაუყენეს. ვასილი ვასილიადი, გურამ დგებუაძე, თამაზ მენთეშაშვილი და დავით ფოცხიშვილი ბრალს არ აღიარებენ და დუმილის უფლებას იყენებენ. მათ ბრალად მძევლად ხელში ჩაგდების მომზადება ედებათ. შსს-მ გორგოშაძის გატაცების მცდელობაში ბრალდებული პირები ორი დღის წინ ჩატარებული სპეცოპერაციისას აიყვანა. საქმეზე წინასასამართლო სხდომა 29 ნოემბერს, 12:00 საათზე გაიმართება. საქალაქო სასამართლომ ჰიპერმარკეტ "გორგიას" დირექტორის გატაცების მცდელობისთვის დაკავებულ ოთხ პირს წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა რუსთავის საქალაქო სასამართლომ მეუღლის მიმართ განხორციელებულ ძალადობაში ბრალდებული დამნაშავედ სცნო საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 1261-ე მუხლის მეორე ნაწილის ,,ბ'' ქვეპუნქტით. პროკურატურის ინფორმაციით, სასამართლო პროცესზე გამოკვლეული მტკიცებულებებით დადასტურდა, რომ 2017 წლის 2 სექტემბერს, დაახლოებით 23:30 საათზე, ნასვამ მდგომარეობაში მყოფმა ეჭვიანობის ნიადაგზე 14 წლის შვილის თანდასწრებით მეუღლეს სცემა, რის შედეგადაც დაზარალებულმა ძლიერი ფიზიკური ტკივილი განიცადა და ჯანმრთელობის მსუბუქი ხარისხის დაზიანება მიიღო. სამართალდამცველებმა კ.ს 3 სექტემბერს დააკავეს. მას ბრალდება სისხლის სამართლის კოდექსის 1261-ე მუხლის მეორე ნაწილის ,,ბ'' ქვეპუნქტით (ოჯახის ერთი წევრის მიერ მეორეს მიმართ ძალადობა, რამაც ფიზიკური ტკივილი გამოიწვია, ჩადენილი არასრულწლოვნის თანდასწრებით) წარედგინა. რუსთავის საქალაქო სასამართლომ ბრალდებული სრულად სცნო დამნაშავედ წარდგენილ ბრალდებაში და სასჯელის სახედ და ზომად 1 წლითა და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა.

არასრულწლოვანი შვილის თანდასწრებით მეუღლის ცემისთვის ბრალდებულს პატიმრობა მიუსაჯეს თბილისის საქალაქო სასამართლომ მეუღლის მიმართ განხორციელებულ ძალადობაში, მუქარაში და ცეცხლსასროლი იარაღის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა-შენახვაში ბრალდებული დამნაშავედ სცნო. პროკურატურის ინფორმაციით, სასამართლო პროცესზე გამოკვლეული მტკიცებულებებით დადასტურდა, რომ 2017 წლის 25 იანვარს, ღამის საათებში, ბრალდებულმა თბილისში, მისსავე საცხოვრებელ სახლში მეუღლეს მიაყენა ფიზიკური შეურაცხყოფა, რა დროსაც სიცოცხლის მოსპობის და ჯანმრთელობის დაზიანების მუქარით, ცეცხლსასროლი იარაღიდან ორჯერ გაისროლა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. სამართალდამცველებმა მამაკაცი 2017 წლის 5 თებერვალს დააკავეს. მას ბრალდება სისხლის სამართლის კოდექსის 1261-ე მუხლის პირველი ნაწილით (ოჯახის ერთი წევრის მიერ ოჯახის სხვა წევრის მიმართ ძალადობა), 111-151-ე მუხლით (მუქარა) და 236-ე მუხლის მეორე ნაწილით (ცეცხლსასროლი იარაღის მართლსაწინააღმდეგოდ შეძენა და შენახვა) წარედგინა და აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ბრალდბეული სრულად სცნო დამნაშავედ წარდგენილ ბრალდებაში და დანაშაულთა ერთობლიობით სასჯელის სახედ და ზომად 1 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა.

სასამართლომ მეუღლის მიმართ ძალადობაში ბრალდებულს პატიმრობა მიუსაჯა საქალაქო სასამართლომ ჰიპერმარკეტ "გორგიას" დირექტორის გატაცების მცდელობისთვის დაკავებულ ოთხ პირს წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა

თბილისის საქალაქო სასამართლომ ჰიპერმარკეტ "გორგიას" დირექტორის, გია გორგოშაძის გატაცების მცდელობისთვის დაკავებულ ოთხ პირს აღმკვეთი ღონისძიების სახით წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. გადაწყვეტილება მოსამართლე ნატო ხუჯაძემ მიიღო. დაცვის მხარე ვასილი ვასილიადისთვის, გურამ დგებუაძისთვის, თამაზ მენთეშაშვილისა და დავით ფოცხიშვილისთვის 5-5 ათას ლარიანი გირაოს შეფარდებას ითხოვდა, თუმცა მოსამართლემ შუამდგომლობა არ გაიზიარა. ჰიპერმარკეტ "გორგიას" დირექტორის, გია გორგოშაძის გატაცების მცდელობისთვის დაკავებულ ოთხივე პირს ბრალი ოფიციალურად წაუყენეს. ვასილი ვასილიადი, გურამ დგებუაძე, თამაზ მენთეშაშვილი და დავით ფოცხიშვილი ბრალს არ აღიარებენ და დუმილის უფლებას იყენებენ. მათ ბრალად მძევლად ხელში ჩაგდების მომზადება ედებათ. შსს-მ გორგოშაძის გატაცების მცდელობაში ბრალდებული პირები ორი დღის წინ ჩატარებული სპეცოპერაციისას აიყვანა. საქმეზე წინასასამართლო სხდომა 29 ნოემბერს, 12:00 საათზე გაიმართება.