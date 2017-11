ყველა ახალგაზრდამ უნდა იგრძნოს, რომ სახელმწიფო მასზე ზრუნავს – მიხეილ ჩხენკელი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ganckhadeba [1] => prioritetebi [2] => mikheil-chkhenkeli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186994 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ganckhadeba [1] => prioritetebi [2] => mikheil-chkhenkeli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186994 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1920 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ganckhadeba [1] => prioritetebi [2] => mikheil-chkhenkeli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ganckhadeba [1] => prioritetebi [2] => mikheil-chkhenkeli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (186994) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1920,21145,9171) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 186673 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-13 13:48:05 [post_date_gmt] => 2017-11-13 09:48:05 [post_content] => "თითოეულმა ახალგაზრდამ უნდა იგრძნოს, რომ სახელმწიფო მასზე ზრუნავს," - ამის შესახებ განათლებისა და მეცნიერების ახალმა მინისტრმა, მიხეილ ჩხენკელმა, განაცხადა. ჩხენკელი წარდგენის შემდეგ პრემიერმინისტრსაც შეხვდა. მისი განცხადებით, მთავრობის 4-პუნქტიან გეგმაში განათლებასა და განათლებაზე ზრუნვას აქვს უაღრესად მნიშვნელოვანი პოზიცია და ეს არის სამინისტროს მთავარი პრიორიტეტიც. „თითოეულმა ახაგალგაზრდამ უნდა იგრძნოს, რომ სახელმწიფო მასზე ზრუნავს. ჩვენ გვყავს ძალიან ნიჭიერი ახალგაზრდები. ძალიან ნიჭიერი თაობა მოდის და მათ სჭირდებათ ხელშეწყობა და ყველა იმ პირობის შექმნა, რომ ის პოტენციალი, რომელიც მათ აქვთ, მოხდეს ამ პოტენციალის რეალიზება. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ ამისთვის,“ - განაცხადა ჩხენკელმა. ახალი მინისტრი მუშაობას ხვალიდან შეუდგება. სად გააგრძელებს ალექსანდრე ჯეჯელავა მუშაობას, ამაზე ჩხენკელს არ აქვს ინფორმაცია, თუმცა აცხადებს, რომ ის გუნდში რჩება. ჟურნალისტები დაინტერესდნენ, გააგრძელებს თუ არა მიხეილ ჩხენკელი მისი წინამორბედის მიერ დაწყებულ საქმიანობას, მათ შორის გაგრძელდება თუ არა სკოლებში ვაშლების დარიგების პროგრამა, რაზეც ჩხენკელმა კონკრეტული პასუხი არ გასცა. „მე მინდა გითხრათ, რომ, ზოგადად, ახალგაზრდების ჯანსაღი ცხოვრების წესი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და იქნება ჩვენი სამინისტროს ერთ-ერთი პრიორიტეტი. ეს არის ის თემატიკა, რომელსაც სჭირდება სერიოზული კომპლექსური ფუნდამენტური მიდგომა და ამას განახორციელებს ჩვენი სამინისტრო. ყველა ის რეფორმა, რომელიც იყო წარმატებული, რა თქმა უნდა, გაგრძელდება,“ - აღნიშნა ჩხენკელმა. "საქართველოს უზენაესი სასამართლო აცხადებს, რომ საქართველოს უზენაესი სასამართლოსა და საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე, ნინო გვენეტაძე, ჩვეულ რეჟიმში აგრძელებს მუშაობას," - ნათქვამია განცხადებაში. გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ნინო გვენეტაძემ თანამდებობა დატოვა. "საქართველოში გამოიყენება ერთი კონკრეტული, მრავალ სხვა ქვეყანაში მიღებული, დათვლის მეთოდი, რომელიც მოიცავს პირველადი მოხმარების საგნების და საკვები პროდუქტების თვის საბაზრო ღირებულების დათვლას, რომელსაც ემატება 40% და ირიბად იგულისხმება, რომ ეს არის საარსებო მინიმუმი. სხვა ქვეყნები სხვა ინდიკატორებს იყენებენ. ჯერჯერობით კრიტიკული მასა არგუმენტების, რომ ეს მოდელი უნდა შეიცვალოს სხვა მოდელით, არაა დაგროვილი იმისთვის, რომ ეს გადაწყვეტილება შეიცვალოს," - გამაცხადა სერგეენკომ. 