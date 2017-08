ყველა მიდის, მესი რჩება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => mesi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 151010 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => mesi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 151010 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => mesi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => mesi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (151010) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (221,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 150913 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-08-03 13:55:04 [post_date_gmt] => 2017-08-03 09:55:04 [post_content] => „კოლო კოლოს“ ფეხბურთელები მატჩზე თავშესაფრიდან აყვანილი ძაღლებთან ერთად გავიდნენ. ჩილეს ცნობილმა კლუბმა ცხოველთა თავშესაფართან თანამშრომლობა დაიწყო. პირველი აქცია მძლავრი გამოდგა: ჩემპიონატის მატჩზე ფეხბურთელები უპატრონო ძაღლებთან ერთად გავიდნენ. ისინი ამგვარად ოთხფეხა მეგობრებს ახალი სახლის მოძებნაში ეხამრებიან. https://www.youtube.com/watch?v=q0_b3SSM9Eo [post_title] => ძაღლური აქცია: ფეხბურთელები სათამაშოდ უპატრონო ძაღლებთან ერთად გავიდნენ (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dzaghluri-aqcia-fekhburtelebi-satamashod-upatrono-dzaghlebtan-ertad-gavidnen-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-03 13:55:04 [post_modified_gmt] => 2017-08-03 09:55:04 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=150913 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 150891 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-08-03 12:57:22 [post_date_gmt] => 2017-08-03 08:57:22 [post_content] => "ბარსელონას" არგენტინელმა სუპერვარსკვლავმა ლიონელ მესიმ ნეიმარს ინსტაგრამზე ემოციური გამოსამშვიდობებელი ვიდეო მიუძღვნა. ლეო მესი: "დიდი პატივი იყო ამ წლების განმავლობაში შენთან ერთად თამაში, ჩემო მეგობარო. გისურვებ წარმატებას ცხოვრების ახალ ეტაპზე. კიდევ შევხვდებით. ძალიან მიყვარხარ". შეგახსენებთ, რომ "ბარსელონამ" ოფიციალური განცხადება გაავრცელა, სადაც ნათქვამია, რომ ნეიმარს კლუბიდან წასვლა სურს. ის ოთხშაბათს კლუბის ვარჯიშზე გამოცხადდა, რათა თანაგუნდელებს დამშვიდობებოდა. მოგეხსენებათ, ბრაზილიელი ფორვარდი ოარიზში, პსჟ-ში მიდის. პარიზულ კლუბს კი მის სანაცვლოდ 222 მილიონი ევროს გამოსასყიდი თანხის გადახდა მოუწევს. ამით ნეიმარი ისტორიაში ყველაზე ძვირადღირებული სპორტსმენი გახდება. კიდევ შევხვდებით მეგობარო: მესი ნეიმარს ემოციურად დაემშვიდობა

"რომამ" კლუბის ლეგენდარულ კაპიტანს ფრანჩესკო ტოტის პატივი არაამქვეყნიურად მიაგო. რომის ლეგენდის შესახებ მარტო დედამიწელებმა არ უნდა იცოდნენ. ტოტის გამოსამშვიდობებელი მატჩის მაისური კოსმოსს დაიპყრობს. საპატიო ჟესტი რაკეტა „ვეგას" მეშვეობით განხორციელდა. იტალიელმა ნახევარმცველმა მთელი თავისი 24-წლაინი კარიერა სწორედ რომაულ კლუბში გაატარა. მისი დებიუტი 1993 წელს, 16 წლის ასაკში შედგა. "რომას" ლეგენდარულმა კაპიტანმა 786 შეხვედრაში 306 გოლი გაიტანა. ახლა კი იგი კლუბის დირექტორი გახდება. ტოტის ბოლო მატჩის მაისური კოსმოსში გააფრინეს