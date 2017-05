ყველანი ქართული ოცნების წინააღმდეგ: ეს იქნება ყველაზე დიდი სკანდალი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => presa [1] => rezonansi [2] => akhali-taoba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126837 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => presa [1] => rezonansi [2] => akhali-taoba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126837 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3741 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => presa [1] => rezonansi [2] => akhali-taoba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => presa [1] => rezonansi [2] => akhali-taoba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (126837) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (10854,3741,10609) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 126531 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-01 11:08:48 [post_date_gmt] => 2017-05-01 07:08:48 [post_content] => ქართული პრესა დღეს დეპუტატების შემოსავლებით ინტერესდება, სწორედ „კვირის პალიტრა“ აქვეყნებს ვრცელ სტატიას, რომელიც დეპუტატების პრემია-დანამატებსა და საწვავის ხარჯებს ეხება. კვლევა მონიტორინგის ცენტრმა ”მედიატორმა” ჩაატარა, საიდანაც გაიგებთ, რომ დეპუტატებმა ხელფასის სახით 3 მილიონზე მეტი აიღეს, აქედან კი თითქმის 2 მილიონი ლარი მხოლოდ დანამატი გახლდათ. მაღალი ანაზღაურების მიმღები დეპუტატების პირველი ხუთეული კი ასეთია: ირაკლი კობახიძე, თამარ ჩუგოშვილი, გია ვოლსკი, ირმა ინაშვილი, დავით ბაქრაძე. აქვე კვლევა დაინტერესდა საწვავის ხარჯითაც და მიუხედავად იმისა, რომ ქუთაისში მუშაობა დეპუტატებმა მხოლოდ თებერვალში დაიწყეს, 2017 წლის პირველ სამ თვეში ზოგიერთ დეპუტატს იმდენი საწვავი აქვს დახარჯული, რომ დედამიწას ორჯერ შემოუვლიდნენ. ამ დეპუტატების ხუთეული კი ასეთია: სერგი კაპანაძე, დავით ბაქრაძე, ირაკლი კობახიძე, ირაკლი ტრიპოლსკი და ილია ნაკაშიძე. სტატია ამ თემაზე „კვირის პალიტრაშია“. ივანიშვილი კალაძეს გაებუტა: ვინ გახდება პრემიერი დღევანდელი პრესა „ოცნებაში“ მიმდინარე პროცესებითაც ინტერესდება და კერძოდ, მერობის კანდიდატურასთან დაკავშირებულ კულუარულ ვითარებას მიმოიხილავს. გაზეთი „ალია“ წერს, რომ კახა კალაძესა და ბიძინა ივანიშვილს შორის ურთიერთობა გაფუჭდა, ამიტომ შეიძლება რეალური იყოს გაზეთ „ახალ თაობის“ მიერ მოპოვებული ინფორმაცია, რომ კალაძეს ივანიშვილი მერობის კანდიდატურად არ წარადგენს. სამაგიეროდ, ბრძოლა პრემიერობისთვის დაიწყება და ამ თანამდებობისთვის კალაძე და ქუმსიშვილი იბრძოლებენ, - ასეთი ინფორმაცია აქვს გაზეთ „ახალ თაობას“. „გირჩის“ ინიციატივას უთმობს ყურადღებას „პრაიმ ტაიმი“ და წერს, რომ მათი რელიგიური ორგანიზაციის იდეა არა მხოლოდ ჯარში წამსვლელების მხრივ უქმნის უხერხულობას სახელმწიფოს, არამედ შესაძლოა ამ ორგანიზაციის კიდევ ერთი მიღებული ნებართვა ციხეში შესვლაც იყოს. კანონმდებლობის თანახმად შესაძლოა „გირჩის“ ამ ორგანიზაციაში გაერთიანებულ პირებს ციხეში შესვლა და ახლობლების მონახულებაც შეეძლოთ. თემის დეტალები „პრაიმ ტაიმშია“. არ დაუკლიათ, გაუზრდიათ ასევე დღევანდელ პრესაში შეგიძლიათ წაიკითხოთ რატომ არ შედგა მსახიობების დაანონსებული აქცია. ისინი კულტურის სამინისტროს დაფინანსების შემცირების გამო უპირისპირდებოდნენ, დღევანდელი „პრაიმ ტაიმი“ კი აქვეყნებს დოკუმენტებს, საიდანაც ირკვევა, რომ სამინისტრომ თეატრალებს დაფინანსება წინა წელთან შედარებით 8 მილიონით გაუზარდა. თბილისში ტრანსპორტით მგზავრობა 3 წელი არ გაძვირდება. ამის შესახებ წერს დღევანდელი „რეზონანსი“. დედაქალაქის მიკროავტობუსების მგზავრობის ტარიფს განსაზღვრავს მერია. ახალი ხელშეკრულება უკვე გაფორდა და ტარიფი 3 წლის განმავლობაში არც გაძვირდება და არც შემცირდება. აქციზის გაძვირებამ საწვავის კონტრაბანდის რისკი გაზარდა. ამის შესახებ დღევანდელი „რეზონანსი" წერს. თუ რას ნიშნავს პროდუქციასა და ფასს შორის დიდი სხვაობა, ეს თამბაქოს ნაწარმის შემთხვევაში გამოჩნდა. იანვრიდან მოყოლებული სიგარეტის კონტრაბანდა ქვეყანაში მკვეთრად გაიზარდა, სწორედ იმის გამო, რომ სომხეთში თამბაქო გაცილებით იაფია, ვიდრე საქართველოში - წერს გაზეთი „რეზონანსი". ასევე „რეზონანსი" ჯართის ბიზნესით ინტერესდება და წერს, რომ დღეს საქართველოში ჯართი ფასი 50% გაძვირდა, თუმცა მისი მოპოვება ძალზე გართულდა. აქედან გამოდინარე კი, ბევრმა საქმიანობას თავი დაანება, ბევრმა კომპანიამ კი პროფილი შეცვალა. გაზეთი „ახალი თაობა" კი ბოლო პერიოდში საქართველოში გაკოტრებულ კომპანიებს ითვლის. საჯარო რეესტრის ინფორმაციით, 2014-16 წლებში სასამართლოს აქტის საფუძველზე 280 მეწარმეს აქვს იურიდიული პირის რეგისტრაცია გაუქმებული. თუმცა სპეციალისტები ამბობენ, რომ გაკოტრებული კომპანიების რაოდენობა გაცილებით მეტია. ადამიანები კომპანიებს ოფიციალურად არ ხურავენ, უბრალოდ ანულებენ ანგარიშებს და ისე ტოვებენ, რადგან გაუქმებას დამატებითი დრო და ფინანსდება სჭირდება. 