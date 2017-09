ყველაზე ძვირადღირებული ფეხბურთელები სხვადასხვა ქვეყნიდან

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => neimari [2] => transferi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 160055 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => neimari [2] => transferi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 160055 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => neimari [2] => transferi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => neimari [2] => transferi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (160055) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (386,156,1143) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 159964 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-09-05 11:31:20 [post_date_gmt] => 2017-09-05 07:31:20 [post_content] => ბუნდესლიგის ისტორიაში პირველი ქალი მსაჯი „ჰერტა“-„ვერდერის“ მატჩს განსჯის. მატჩი 10 სექტემბერს ჩატარდება. ბიბიანა შტაინხაუსი გერმანიის უმაღლეს დივიზიონში დებიუტს ელის. ბუნდესლიგა გახდება პირველი დიდი ევროპული ლიგა, სადაც მთავარი არბიტრი ქალი იქნება. აქამდე შტაინხაუსს მეორე ბუნდესლიგის და საერთაშორისო მატჩები უმსაჯია. ბიბიანა ბუნდესლიგაში გადასვლამდე არბიტრობას პოლიციაში სამსახურს უთავსებდა. [post_title] => გერმანია რევოლუციის მოლოდინში: ბუნდესლიგაში ქალი გამოჩნდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => germania-revoluciis-molodnshi-bundesligashi-qali-gamochndeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-05 11:31:35 [post_modified_gmt] => 2017-09-05 07:31:35 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=159964 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 159958 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-09-05 11:09:31 [post_date_gmt] => 2017-09-05 07:09:31 [post_content] => საქართველოს ნაკრები მსოფლიოს 2018 წლის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის მეორე მატჩს ვენაში ჩაატარებს. ვლადიმირ ვაისის გუნდი ავსტრიის დედაქალაქში მატჩისწინა დღეს ჩარტერული რეისით ჩაფრინდა. გუნდმა, 25 მოთამაშის შემადგენლობით, ერნსტ ჰაპელის სტადიონზე ერთი საათი ივარჯიშა. საწვრთნელი პროცესის დაწყებამდე ეროვნული ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ვლადიმირ ვაისმა პრესკონფერენცია გამართა. მედიის წარმომადგენელთა შეკითხვებს გიორგი ქვილითაიამაც უპასუხა. ახლა უფრო თავდაჯერებული ვართ ვლადიმირ ვაისი: „არ ვიცი რა შედეგი იქნება, მაგრამ ჩვენ, ისევე როგორც ავსტრიელები, შევეცდებით სამი ქულა ავიღოთ. ისინი სახლში თამაშობენ და, რა თქმა უნდა, მოსაგებად ითამაშებენ. ვენაში ქალაქის დასათვალიერებლად არ ჩამოვსულვართ და გვსურს, რომ ირლანდიასთან კარგი თამაშის შემდეგ ქულები ავიღოთ. დიახ, დღეს ჩამოვედით, როგორც ყველა სხვა გუნდი. გუშინ აღდგენითი ვარჯიში გვქონდა, დღეს კი, ტაქტიკური ვარჯიში გვექნება. თამაშებს შორის დიდი დრო არ არის. ამ მხრივ, ყველა გუნდი თანაბარ მდგომარეობაშია. შემადგენლობაში გარკვეული ცვლილებები იქნება: ან იძულებითი, ან ტაქტიკიდან გამომდინარე. ავსტრიასთან ბოლო შეხვედრის შემდეგ, ჩემი აზრით, გუნდი უკეთ თამაშობს. ჯერ ჯგუფში არ მოგვიგია, მაგრამ ამის გაკეთებას ახლა შევეცდებით. ჩვენ უფრო შეთამაშებული და თავდაჯერებული ვართ, ვიდრე ერთი წლის წინ. თამაშში ერთზე მეტი ბურთის გატანა გვიჭირს და სწორედ ამიტომაა, რომ ოთხი ფრე გვაქვს. შევეცდებით, რომ ეს შეცვალოთ.“ საქართველოს ნაკრები უკეთ არის მზად გიორგი ქვილითაია: „ვენის რაპიდში თამაშით მოხარული ვარ და ჩემთვის მნიშვნელოვანია ამ კლუბში ყოფნა, თუმცა ეროვნულ ნაკრებში ასპარეზობა განსაკუთრებული გრძნობა და მოტივაციაა. მიმაჩნია, რომ მატჩისთვის საქართველოს ნაკრები მეტოქეზე უკეთ არის მზად და გამარჯვებას მოვახერხებთ. საკვალიფიკაციო ეტაპის ზოგიერთ თამაშში არ გაგვიმართლა და ვფიქრობ,რომ 4 ქულაზე მეტი უნდა გვქონდეს“. საქართველოს ნაკრების შემადგენლობა მეკარეები: გიორგი მაკარიძე (მორეირენსე, პორტუგალია), როინ კვასხვაძე (ტორპედო, ქუთაისი), ნუკრი რევიშვილი (დინამო თბ); მცველები: ოთარ კაკაბაძე (ხიმნასტიკი, ესპანეთი), უჩა ლობჟანიძე (ატირაუ, ყაზახეთი), გურამ კაშია (ვიტესი, ჰოლანდია), სოლომონ კვერკველია (ლოკომოტივი, რუსეთი), ჯემალ ტაბიძე (უფა, რუსეთი), დავით ხოჭოლავა (შახტარი, უკრაინა), გიორგი ნავალოვსკი (სკა ენერგია, რუსეთი), ლაშა შერგელაშვილი (რიგასი, ლატვია); ნახევარმცველები: ნიკა კვეკვესკირი (ტობოლი,ყაზახეთი), მურთაზ დაუშვილი (დიოშგიორი,უნგრეთი), ჯაბა კანკავა, ვაკო გვილია (ბატე, ბელარუსი), გიორგი აბურჯანია (სევილია, ესპანეთი), ჯანო ანანიძე (სპარტაკი, რუსეთი), ვაკო ყაზაიშვილი (სან ხოსე ერსქვიკსი, აშშ), გიორგი მერებაშვილი (ვისლა, პლოცკი, პოლონეთი), ჯაბა ჯიღაური (ვარდარი, მაკედონია), გიორგი ჭანტურია (ურალი, რუსეთი); თავდამსხმელები: ლადო დვალიშვილი (ატირაუ, ყაზახეთი), გიორგი არაბიძე (შახტარი, უკრაინა), გიორგი ქვილითაია (რაპიდი, ავსტრია), ირაკლი სიხარულიძე (ლოკომოტივი, თბილისი). https://www.youtube.com/watch?v=DdDzcZ4vsNk საკვალიფიკაციო ეტაპის მერვე მატჩი, ავსტრიისა და საქართველოს ნაკრებთა მონაწილეობით, ვენის ერნსტ ჰაპელის სტადიონზე 5 სექტემბერს, თბილისის დროით, 22:45 საათზე დაიწყება. ამ დროისთვის ავსტრიის ეროვნული ნაკრები 8 ქულით საკვალიფიკაციო ეტაპის დ ჯგუფში მეოთხე ადგილზეა, საქართველოს ნაკრები, 4 ქულით, მეხუთე პოზიციას იკავებს. ვენიდან მატჩის რეპორტაჟს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეორე არხი შემოგთავაზებთ. [post_title] => ვენაში ქალაქის დასათვალიერებლად არ ჩამოვსულვართ (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => venashi-qalaqis-dasatvaliereblad-ar-chamovsulvart-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-05 11:09:31 [post_modified_gmt] => 2017-09-05 07:09:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=159958 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 159825 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-09-04 17:39:36 [post_date_gmt] => 2017-09-04 13:39:36 [post_content] => ვენის "რაპიდის" ფორვარდი გიორგი ქვილითაია ავსტრია-საქართველოს შესარჩევი მატჩის წინ ოპტიმისტურადაა განწყობილი. მან კომენტარი მისცა ავსტრიულ Krone-ს. "შანსები 40/60-ზეა საქართველოს სასარგებლოდ. ავსტრიას დავამარცხებთ. ისე, ვენაში ავსტრიელების წინააღმდეგ თამაში ჩემთვის დამატებითი მოტივაციაა. ...არ ვამბობ, რომ ზოგადად ავსტრიელებზე ძლიერები ვართ. პირიქით, მათ უკეთესი გუნდი ჰყავთ, ორი ვარსკვლავი ჰყავთ ალაბასა და არნაუტოვიჩის სახით, თუმცა ამ მატჩს მოვიგებთ". ავსტრიისა და საქართველოს ეროვნულ ნაკრებთა მატჩი 5 სექტემბერს, ვენაში, თბილისის დროით 22:45 საათზე დაიწყება. ავსტრიის ნაკრების მწვრთნელი მარსელ კოლერი საქართველოსთან მატჩში ორ ფეხბურთელს მოისაკლისებს: ცენტრალური მცველი სებასტიან პრიოდლი (“უოტფორდი”) და შემტევი ნახევარმცველი მარსელ საბიტცერი (“ლაიპციგი”) 2 სექტემბერს, უელსთან თამაშისას დაშავდნენ. პრიოდლი ფილიპ ლენჰარტმა (“ფრაიბურგი”) შეცვალა, ხოლო საბიტცერის ნაცვლად მაქსიმილიან საქსი (“ადმირა ვაკერი”) გამოიძახეს. არც ლენჰარტს და არც საქსს ეროვნულ ნაკრებში არასოდეს უთამაშიათ. ლენჰარტი პირველად არის სანაკრებო შეკრებაზე. შეგახსენებთ, ავსტრია-საქართველოს მატჩი ვენაში 5 სექტემბერს, თბილისის დროით 22:45 საათზე დაიწყება. [post_title] => ავსტრიას დავამარცხებთ: მერე რა, რომ მეტოქე უკეთესია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => avstrias-davamarckhebt-mere-ra-rom-metoqe-uketesia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-04 17:39:36 [post_modified_gmt] => 2017-09-04 13:39:36 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=159825 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 159964 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-09-05 11:31:20 [post_date_gmt] => 2017-09-05 07:31:20 [post_content] => ბუნდესლიგის ისტორიაში პირველი ქალი მსაჯი „ჰერტა“-„ვერდერის“ მატჩს განსჯის. მატჩი 10 სექტემბერს ჩატარდება. ბიბიანა შტაინხაუსი გერმანიის უმაღლეს დივიზიონში დებიუტს ელის. ბუნდესლიგა გახდება პირველი დიდი ევროპული ლიგა, სადაც მთავარი არბიტრი ქალი იქნება. აქამდე შტაინხაუსს მეორე ბუნდესლიგის და საერთაშორისო მატჩები უმსაჯია. ბიბიანა ბუნდესლიგაში გადასვლამდე არბიტრობას პოლიციაში სამსახურს უთავსებდა. [post_title] => გერმანია რევოლუციის მოლოდინში: ბუნდესლიგაში ქალი გამოჩნდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => germania-revoluciis-molodnshi-bundesligashi-qali-gamochndeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-05 11:31:35 [post_modified_gmt] => 2017-09-05 07:31:35 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=159964 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 914 [max_num_pages] => 305 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 80e900b16dbe3628ecb53d59ac1cff4d [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )