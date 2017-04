ყველაზე ძვირადღირებული ქალაქები მსოფლიოში

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => londoni [1] => reitingi [2] => msoflio [3] => kopenhageni [4] => niu-iorki [5] => seuli [6] => singapuri [7] => djeneva [8] => dzviradghirebuli-qalaqebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 125642 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => londoni [1] => reitingi [2] => msoflio [3] => kopenhageni [4] => niu-iorki [5] => seuli [6] => singapuri [7] => djeneva [8] => dzviradghirebuli-qalaqebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 125642 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 68 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => londoni [1] => reitingi [2] => msoflio [3] => kopenhageni [4] => niu-iorki [5] => seuli [6] => singapuri [7] => djeneva [8] => dzviradghirebuli-qalaqebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => londoni [1] => reitingi [2] => msoflio [3] => kopenhageni [4] => niu-iorki [5] => seuli [6] => singapuri [7] => djeneva [8] => dzviradghirebuli-qalaqebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (125642) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (9504,12652,1746,68,145,3911,120,6656,8310) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 124711 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-23 21:43:19 [post_date_gmt] => 2017-04-23 17:43:19 [post_content] => კლიმატის ცვლილების ზოგიერთი პროცესი შეუქცევადია. ზღვის დონე მსოფლიოს მასშტაბით უფრო და უფრო დიდი ტემპით იზრდება. კლიმატის ცვლილების შეფასების პანელზე განაცხადეს, რომ ამ საუკუნის დასასრულს ზღვის დონე კიდევ ერთი მეტრით ან მეტით აიწევს. თუ ყინული მთლიანად დადნა, კონტინენტები ფორმებს შეიცვლიან, ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ქალაქი კი ჩაიძირება. ამ პროგნოზით ხმელთაშუა ზღვა კასპიისა და შავ ზღვას შეუერთდება. ხმელთაშუა ზღვაში ჩაიძირება რომი, ბარსელონა და მარსელი. ჩრდილოეთით ნიდერლანდების 50%-ზე მეტი წყალში ჩაიკარგება, გაქრება ასევე, სტოკჰოლმი, კოპენჰაგენი და ამსტერდამი .. [video width="1280" height="720" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/04/What-Earth-would-look-like-if-the-ice-melted-Business-Insider.mp4"][/video] თამთა უთურგაშვილი [post_title] => ბევრი ქალაქი ჩაიძირება - კლიმატის ცვლილების შედეგები (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => bevri-qalaqi-chaidzireba-klimatis-cvlilebis-shedegebivideo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-24 11:45:38 [post_modified_gmt] => 2017-04-24 07:45:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=124711 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 122953 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-15 20:54:57 [post_date_gmt] => 2017-04-15 16:54:57 [post_content] => უზარმაზარი ნაგავსაყრელის ჩამონგრევას შრი-ლანკაში მსხვერპლი მოჰყვა. დაღუპულია 19 ადამიანი, მათ შორის 5 მცირეწლოვანი ბავშვია. ნაგავსაყრელი ქალაქის ღარიბ უბანში იყო განთავსებული. ნაგავსაყრელი, რომლის სიმაღლე 90 მეტრს აღემატებოდა, წვიმების გამო ჩამოინგრა და ღარიბების საცხოვრებელ სახლებს დაეცა. უბნის მოსახლეობა ყოველდღიურად აფრთხილებდა ქალაქის ხელისუფლებას, რომ ეს ნაგავსაყრელი გაეტანათ. მასზე ყოველდღიურად 80 ტონამდე ნარჩენები, მათ შორის საყოფაცხოვრებო ტექნიკა ემატებოდა. [post_title] => შრი-ლანკაში ნაგავსაყრელის ჩამონგრევას მსხვერპლი მოჰყვა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shri-lankashi-nagavsayrelis-chamongrevas-mskhverpli-mohyva [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-15 20:54:57 [post_modified_gmt] => 2017-04-15 16:54:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=122953 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 122916 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-15 18:00:08 [post_date_gmt] => 2017-04-15 14:00:08 [post_content] => სირიის ქალაქ ალეპოსთან ძლიერი აფეთქება მოხდა. არიან გარდაცვლილები და დაშავებულები. უახლესი ინფორმაციით, გარდაცვლილია 22, ხოლო დაშავებულია 48 ადამიანი. ინფორმაციას BBC ავრცელებს. სააგენტოს ცნობით, აფეთქება აფეთქება იმ ავტობუსების კოლონასთან მოხდა, რომლითაც შიიტი დევნილები გადაჰყავდათ. ასაფეთქებელი მოწყობილობა მანქანაში იყო დამონტაჟებული. საომარი მოქმედებების გამო, სირიის ორივე მხარეს, ცხელი წერტილებიდან პარასკევს ათასობით ადამიანის ევაკუაცია დაიწყო. ქალაქებიდან დევნილების ევაკუაცია ორივე მხარეს შორის მიღწეული შეთანხმების შედეგად მიმდინარეობდა. [post_title] => სირიაში, დევნილების ავტობუსთან, ძლიერი აფეთქება მოხდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => siriashi-devnilebis-avtobustan-dzlieri-afetqeba-mokhda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-15 19:05:48 [post_modified_gmt] => 2017-04-15 15:05:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=122916 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 124711 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-23 21:43:19 [post_date_gmt] => 2017-04-23 17:43:19 [post_content] => კლიმატის ცვლილების ზოგიერთი პროცესი შეუქცევადია. ზღვის დონე მსოფლიოს მასშტაბით უფრო და უფრო დიდი ტემპით იზრდება. კლიმატის ცვლილების შეფასების პანელზე განაცხადეს, რომ ამ საუკუნის დასასრულს ზღვის დონე კიდევ ერთი მეტრით ან მეტით აიწევს. თუ ყინული მთლიანად დადნა, კონტინენტები ფორმებს შეიცვლიან, ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ქალაქი კი ჩაიძირება. ამ პროგნოზით ხმელთაშუა ზღვა კასპიისა და შავ ზღვას შეუერთდება. ხმელთაშუა ზღვაში ჩაიძირება რომი, ბარსელონა და მარსელი. ჩრდილოეთით ნიდერლანდების 50%-ზე მეტი წყალში ჩაიკარგება, გაქრება ასევე, სტოკჰოლმი, კოპენჰაგენი და ამსტერდამი .. [video width="1280" height="720" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/04/What-Earth-would-look-like-if-the-ice-melted-Business-Insider.mp4"][/video] თამთა უთურგაშვილი [post_title] => ბევრი ქალაქი ჩაიძირება - კლიმატის ცვლილების შედეგები (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => bevri-qalaqi-chaidzireba-klimatis-cvlilebis-shedegebivideo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-24 11:45:38 [post_modified_gmt] => 2017-04-24 07:45:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=124711 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 114 [max_num_pages] => 38 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => fae79d13140d0e1fade8e42c0ac4d524 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )