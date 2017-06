ყველაზე გავრცელებული ფობიები – როგორ დავეხმაროთ ბავშვებს შიშის დამარცხებაში?

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bavshvebi [1] => rchevebi-mshoblebs [2] => fobiebi [3] => shishebi [4] => shishebi-bavshvebshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137034 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bavshvebi [1] => rchevebi-mshoblebs [2] => fobiebi [3] => shishebi [4] => shishebi-bavshvebshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137034 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1256 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => bavshvebi [1] => rchevebi-mshoblebs [2] => fobiebi [3] => shishebi [4] => shishebi-bavshvebshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => bavshvebi [1] => rchevebi-mshoblebs [2] => fobiebi [3] => shishebi [4] => shishebi-bavshvebshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (137034) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1256,3526,1870,16431,16432) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 135548 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-02 16:27:59 [post_date_gmt] => 2017-06-02 12:27:59 [post_content] => ზოგიერთი მშობელი დარწმუნებულია, რომ ჯიუტი ბავშვის ცემა, ჭკუის სწავლების ყველაზე ეფექტური საშუალებაა. მართლაც, საკმარისია ერთი-ორჯერ წამოარტყათ ბავშვს და ის მაშინვე დამჯერი ხდება. თუმცა, სპეციალისტები ირწმუნებიან, რომ ფიზიკური დასჯა ნეგატიურად მოქმედებს მცირეწლოვანზე და სერიოზულ ტრავმას აყენებს მის ფსიქიკას. * ბავშვი მიბაძვით სწავლობს - უფროსების მხრიდან ძალის სისტემატიურ გამოყენებას ბავშვი სწრაფად ეჩვევა, აბსოლუტურად ნორმალურად აღიქვამს და ზრდასრულ ასაკში საკუთარი პრობლემების მოსაგვარებლად ისიც ძალადობას მიმართავს. * ცემა ბავშვის თვითშეფასებას ამცირებს - მცირეწლოვანს არ შეუძლია გააზრება, რომ დასჯა მისი ცუდი ქცევის შედეგია და თვლის, რომ მხოლოდ იმიტომ სცემენ, რადგან მშობლებს არ უყვართ, რაც არასასურველი კომპლექსების გაჩენის მიზეზი ხდება და ხელს უშლის ბავშვის ადეკვატური თვითშეფასების ჩამოყალიბებას. * ცემა არაეფექტურია - შესაძლოა, დასჯის შემდეგ ბავშვი მართლაც დაგემორჩილოთ, თუმცა, არა იმიტომ რომ საკუთარ დანაშაულს გააცნობიერებს. მას უბრალოდ შეეშინდება, დაიბნევა და ყველანაირად ეცდება თქვენი სიყვარულის და კეთილგანწყობის დაბრუნებას, იმ შემთხვევაში კი, თუ ცემა სისტემატური გახდება, ბავშვი გადაწყვეტს, რომ თქვენი ამგვარი მოქმედება გარდაუვალია და არც საკუთარი შეცდომების გამოსწორებას მოისურვებს. * ხელით შეხება მიუღებელია - ხელით შეხება ნებისმიერ შემთხვევაში ძალადობაა, რაც პროგრესულ საზოგადოებაში აბსოლუტურად მიუღებელია. წარმოიდგინეთ, რომ მცირე გადაცდომისთვის სამსახურში კოლეგა ხელით შეგეხოთ, რა თქმა უნდა ჩათვლით, რომ ეს არასწორია და შესაბამის ზომებსაც მიიღებთ. თუ თვლით, რომ სხვისი ამგვარი მოქმედება არასწორია, მაშინ რატომ ფიქრობთ, რომ თავად სწორად იქცევით?! * საკუთარი უსუსურობის აღიარება - თუ ფიქრობთ, რომ ბავშვი მხოლოდ ფიზიკური დასჯის შემთხვევაშია დამჯერი, მაშინ პრობლემა საკუთარ თავში უნდა ეძებოთ, რადგან თვითონ ვერ შეძელით მისი სათანადოდ აღზრდა. * უნდობლობა მშობლების მიმართ - ხშირი ფიზიკური დასჯის შემთხვევაში, ბავშვი მშობლების ნდობას კარგავს, სიყვარული კი, ჯერ შიშში, მერე კი, სიძულვილში გადადის. ასე რომ, თვითონ განსაჯეთ რა გირჩევნიათ - დამჯერი ბავშვი, რომელსაც არ უყვარხათ, თუ ურჩი პატარა, რომელიც თქვენგან პირველ რიგში სიყვარულს, მერე კი, საკუთარი არასწორი მოქმედების ახსნას და ადექვატურ დამოკიდებულებას ითხოვს. 6 მიზეზი, რატომ არ შეიძლება ბავშვის ცემა

1 ივნისს, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით მთაწმინდის პარკი ბავშვებს სიურპრიზს უმზადებს. 11:00 საათიდან მთელი დღის განმავლობაში პარკის მთლიან ტერიტორიაზე გაიმართება სხვადასხვა საბავშვო ღონისძიება: კონცერტები, საქველმოქმედო ღონისძიებები, თოჯინების თეატრი, ილუზიონისტის შოუ, ჯამბაზები, მიმები, ანიმატორები. პარკში მოსულ ბავშვებს საჩუქრად გადაეცემათ სხვადასხვა კომპანიის მიერ დაწესებული პრიზები. ყველა ღონისძიებაზე დასწრება უფასოა. მთაწმინდის პარკი ბავშვებს მასპინძლობს რამდენიმე სასარგებლო რჩევა მშობლებს

ბავშვის აღზრდა ნებისმიერ ასაკში რთულია, ამიტომ გთავაზობთ რამდენიმე სასარგებლო რჩევას, რაც მცირედით მაინც შეგიმსუბუქებთ ამ მეტად რთული მისიის შესრულებას. * ემოციონალური აღზრდა - ხშირად, მშობლები ყურადღებას არ აქცევენ შვილების ნეგატიურ ემოციებს და მიიჩნევენ, რომ ყველაფერი თავისით გაივლის, რაც ძალიან დიდი შეცდომაა. თუ ბავშვს, რაიმე არ გამოსდის, ბრაზობს და განიცდის, დაელაპარაკეთ მას გულახდილად, ერთად განიხილეთ პრობლემა და მოძებნეთ გამოსავალი. * გრძნობები - ნურასდროს დატოვებთ ემოციურ ბავშვებს მარტო. მცირეწლოვანებს არ შეუძლიათ გრძნობების დამოუკიდებლად მართვა, მშობელი კი, ვალდებულია ყოველთვის დროულად დაეხმაროს და გაარკვიოს საკუთარ გრძნობებში. შესაძლოა გგონიათ, რომ ის ჯერ პატარაა და ვერაფერს გაიგებს, თუმცა, დარწმუნებული იყავით, რომ ბავშვებს ბევრად მეტი ესმით, ვიდრე ჩვენ გვგონია. თუ ბავშვი ტირის, გაღიზიანებულია და ჭირვეულობს, ეცადეთ შეცვალოთ ჩვეული გარემო, თუნდაც გაისეირნეთ პარკში, სადაც სხვა ბავშვებთან შეძლებს ურთიერთობას. * სამყაროს შეცნობა - ბავშვი მუდმივად რაღაცას სწავლობს და რაც უფრო ნაკლებად ჩაერევით ამ პროცესში, მით უფრო გაგაოცებთ საკუთარი შვილის ცოდნით. ბავშვები ბუნებით არიან ცნობისმოყვარეები და შინაგანად მოტივირებული შეიცნონ სამყარო. მათ არ სჭირდებათ ინსტრუქციები და თქვენი ჭკუის სწავლება, ამიტომ მიეცით უფლება დამოუკიდებლად გაეცნოს სამყაროს იმ დროსა და ტემპში, რაც მისთვის ყველაზე მოსახერხებელია. * ბავშვური გატაცება - ზოგჯერ ბავშვი საკუთარი საქმეებითა გატაცებული და აბსოლუტურად არ გაქცევთ ყურადღებას. შესაძლოა მსგავსი გართობა არასერიოზულად მოგეჩვენოთ, თუმცა სინამდვილეში, კონკრეტულ საქმიანობაზე კონცენტრირება ძალიან მნიშვნელოვანია, ამიტომ უბრალოდ ჰკითხეთ მას როდის მოიცლის და მიეცით საშუალება, დაასრულოს ჩაფიქრებული. გაუწიეთ ანგარიში თქვენი შვილის ოცნებებს და ბავშურ გეგმებს, დაუთმეთ მეტი დრო მის სურვილებს და დაეხმარეთ მიზნების განხორციელებაში. * შექება - ზოგჯერ შექებას უკუეფექტი აქვს, რადგან როცა ბავშვს მონდომებისა და ენთუზიაზმისთვის აქებთ, ავტომატურად სიტუაციის კონტროლის შეგრძნებას გადასცემთ და პატარა დარწმუნებულია, რომ წარმატება მხოლოდ მისი დამსახურებაა, იმ შემთხვევაში კი, თუ მის თანდაყოლილ ნიჭსა და გონიერებას აქებთ, აბსოლუტურად სხვა პრობლემას ეჯახებით - ის, ვინც ბავშვობიდან დარწმუნებილია, რომ არაფერში სჭირდება მონდომება, რადგან წარმატებას ბუნებრივი უნარების წყალობით მიაღწევს, ჩვეულებრივ ძალიან მძიმედ განიცდის წარუმატებლობას, უჭირს მარცხის დაძლევა და შემდგომი წინსვლა. 