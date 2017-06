ყველაზე კარგი ნეიმარი ყოფილა: რონალდო ათეულშიც არ არის

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => neimari [1] => cies-football-observatory ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 138402 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => neimari [1] => cies-football-observatory ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 138402 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 386 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => neimari [1] => cies-football-observatory ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => neimari [1] => cies-football-observatory ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (138402) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16490,386) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 128385 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-08 09:45:47 [post_date_gmt] => 2017-05-08 05:45:47 [post_content] => ლიონელ მესიმ, ლუის სუარესმა და ნეიმარმა ზედიზედ მესამე სეზონში 100-ზე მეტი გოლი გაიტანეს. ფანტასტიური სამეული. ლა ლიგის 36-ე ტურში „ბარსელონამ“ 4:1 მოუგო „ვილიარეალს“. გოლები დიდმა სამეულმა შეყარეს. ჯამში თავდამსხმელებმა ყველა ტურნირზე ერთად 102 გოლი გაიტანეს. ასიან ნიშნულს მათ ზედიზედ მესამე სეზონში გადააბიჯეს. მესის ანგარიშზე 51 გოლია (35 ჩემპიონატში, 11 - ჩემპიონთა ლიგაზე, 4 - თასზე და 1 სუპერთასზე). ნეიმარს 16 გოლი აქვს (10 ჩემპიონატში, 2 - თასზე, 4 - ჩემპიონთა ლიგაზე). სუარესის ანგარიშზე 35 ზუსტი დარტყმაა (27 პრიმერაში, 3 - ჩემპიონთა ლიგაზე, 4 - თასზე და 1 სუპერთასზე). მესი და სუარესი ესპანეთის ჩემპიონატის ბომბარდირთა რბოლას ლიდერობენ. მესი „ოქროს ბუცის“ ფავორიტია. კატალონიის დამოუკიდებლობა ბარსელონას არ შეეხება ამასობაში „ბარსელონამ“ კატალონიის დამოუკიდებლობის კამპანიას მხარი დაუჭირა. კლუბი ხალხთან ერთადაა. განცხადება „ბარსელონას“ ოფიციალურ საიტზე გამოქვეყნდა. კლუბი მხარს უჭერს რეფერენდუმის ჩატარებას, რომელიც კატალონიის მომავალს გადაწყვეტს. „ბარსელონა“ ორგანიზაციებს და თანამდებობის პირებს ხელმოწერების შეგროვებაში დაეხმარება. ადრე კატალონიური გრანდის პრეზიდენტმა სანდრო როსელმა არაერთხელ განაცხადა, რომ კატალონიის მომავალი ვერანაირად ვერ აისახება „ბარსელონას“ მდგომარეობაზე ესპანური ფეხბურთის სისტემაში. [post_title] => სამჯერ 100-ზე მეტი გოლი: ბარსელონა დამოუკიდებლობას მიემხრო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => samjer-100-ze-meti-goli-barselona-damoukideblobas-miemkhro [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-07 18:41:54 [post_modified_gmt] => 2017-05-07 14:41:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=128385 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 127998 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-05 13:38:16 [post_date_gmt] => 2017-05-05 09:38:16 [post_content] => ესპანეთის პროკურატურა ითხოვს ნეიმარი, მისი მშობლები და „ბარსელონას“ პრეზიდენტი ციხეში ჩასვან. ბრაზილიელს თავს არ ანებებენ. ესპანეთში დაიწყო ახალი სასამართლო პროცესი ნეიმარის, მისი მშობლების, „ბარსელონას“, კლუბის მოქმედ პრეზიდენტ ხოსეპ ბარტომეუს, მისი წინამორბედ სანდრო როსელის და კლუბ „სანტოსის“ წინააღმდეგ. პროკურატურა ითხოვს 2 წლით ჩასვან და 10 მლნ ევრო დააკისრონ ნეიმარს, ორი წლით ჩააყუდონ ნეიმარის მამა, ერთი წლით მიაბრძანონ გისოსებს მიღმა დედა და ხუთი წლით ახეხინონ ოთხი კედელი სანდრო როსელს. ამას გარდა, ბრალდება ითხოვს 8,4 მლნ ევროს ჯარიმა გადაიხადოს „ბარსელონამ“ და 7 მლნ „სანტოსმა“. 2016 წლის ნოემბერში ესპანეთის ეროვნულმა სასამართლომ ნეიმარის ტრანსფერის დროს თაღლითობის შესახებ საქმე გადახედვისთვის მიიღო. სარჩელი ბრაზილიურმა საინვესტიციო კომპანია DIS-მა შეიტანა, რომელსაც სატრანსფერო თანხიდან 40% უნდოდა. ოფიციალური ინფორმაციით, ნეიმარის გადაყვანა 2013 წელს კატალონიურ კლუბს 57,1 მლნ ევრო დაუჯდა, მაგრამ რეალურმა თანხამ შესაძლოა 83 მლნ შეადგინა. [post_title] => ნულოვანი ტოლერანტობა: ყველანი ციხეში! [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nulovani-tolerantoba-yvelani-cikheshi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-05 13:38:16 [post_modified_gmt] => 2017-05-05 09:38:16 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127998 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 118717 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-03-30 11:34:45 [post_date_gmt] => 2017-03-30 07:34:45 [post_content] => გასულ წელს მადრიდის ”რეალის” პორტუგალიელმა ვარსკვლავმა კრიშტიანო რონალდომ ყველა ფეხბურთელზე მეტი თანხა გამოიმუშავა. 2016 წელს მისმა შემოსავალმა 87.5 მლნ ევრო შეადგინა. ამის შესახებ ინფორმაცია France Football-მა გაავრცელა. ავტორიტეტული ფრანგული გამოცემის ინფორმაციით, 32 წლის პორტუგალიელის შემოსავალი ფეხბურთელებს შორის ყველაზე მეტი იყო. მეორე ადგილი 76,5 მლნ ევროთი ”ბარსელონას” ლიდერმა, ლიონელ მესიმ დაიკავა. მესამე ადგილზე ასევე ”ბარსელონას” ვარსკვლავი ნეიმარი გავიდა, რომლის წლიური შემოსავალიც 55,5 მლნ. ევრო იყო. მეოთხე ადგილი გარეთ ბეილმა (41 მლნ. ევრო), ხოლო მეხუთე ეზეკიელ ლავეციმ (28.5 მლნ. ევრო) დაიკავა. რაც შეეხება მწვრთნელებს, აქ ”მანჩესტერ იუნაიტედის” დამრიგებელი, ჟოზე მოურინიო ლიდერობს. ყველაზე ექსცენტრიული მწვრთნელის შემოსავალმა 2016 წელს 28 მლნ ევრო შეადგინა. მეორე ადგილზეა ჩინეთის ნაკრების მთავარი მწვრთნელი მარჩელო ლიპი (23,5 მლნ ევრო), სამეულს კი პსჟ-ს ყოფილი მთავარი მწვრთნელი ლორან ბლანი 20 მლნ. ევროთი ასრულებს. მეოთხეა კარლო ანჩელოტი (მიუნხენის ”ბაიერნი” - 15,8 მლნ. ევრო), მეხუთე - ხოსეპ გვარდიოლა (”მანჩესტერ სიტი” - 14,5 მლნ. ევრო). [post_title] => რონალდო ყველაზე მდიდარია: რა ფულს შოულობენ ფეხბურთში [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ronaldo-yvelaze-mdidaria-ra-fuls-shouloben-fekhburtshi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-30 11:34:45 [post_modified_gmt] => 2017-03-30 07:34:45 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=118717 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 128385 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-08 09:45:47 [post_date_gmt] => 2017-05-08 05:45:47 [post_content] => ლიონელ მესიმ, ლუის სუარესმა და ნეიმარმა ზედიზედ მესამე სეზონში 100-ზე მეტი გოლი გაიტანეს. ფანტასტიური სამეული. ლა ლიგის 36-ე ტურში „ბარსელონამ“ 4:1 მოუგო „ვილიარეალს“. გოლები დიდმა სამეულმა შეყარეს. ჯამში თავდამსხმელებმა ყველა ტურნირზე ერთად 102 გოლი გაიტანეს. ასიან ნიშნულს მათ ზედიზედ მესამე სეზონში გადააბიჯეს. მესის ანგარიშზე 51 გოლია (35 ჩემპიონატში, 11 - ჩემპიონთა ლიგაზე, 4 - თასზე და 1 სუპერთასზე). ნეიმარს 16 გოლი აქვს (10 ჩემპიონატში, 2 - თასზე, 4 - ჩემპიონთა ლიგაზე). სუარესის ანგარიშზე 35 ზუსტი დარტყმაა (27 პრიმერაში, 3 - ჩემპიონთა ლიგაზე, 4 - თასზე და 1 სუპერთასზე). მესი და სუარესი ესპანეთის ჩემპიონატის ბომბარდირთა რბოლას ლიდერობენ. მესი „ოქროს ბუცის“ ფავორიტია. კატალონიის დამოუკიდებლობა ბარსელონას არ შეეხება ამასობაში „ბარსელონამ“ კატალონიის დამოუკიდებლობის კამპანიას მხარი დაუჭირა. კლუბი ხალხთან ერთადაა. განცხადება „ბარსელონას“ ოფიციალურ საიტზე გამოქვეყნდა. კლუბი მხარს უჭერს რეფერენდუმის ჩატარებას, რომელიც კატალონიის მომავალს გადაწყვეტს. „ბარსელონა“ ორგანიზაციებს და თანამდებობის პირებს ხელმოწერების შეგროვებაში დაეხმარება. ადრე კატალონიური გრანდის პრეზიდენტმა სანდრო როსელმა არაერთხელ განაცხადა, რომ კატალონიის მომავალი ვერანაირად ვერ აისახება „ბარსელონას“ მდგომარეობაზე ესპანური ფეხბურთის სისტემაში. [post_title] => სამჯერ 100-ზე მეტი გოლი: ბარსელონა დამოუკიდებლობას მიემხრო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => samjer-100-ze-meti-goli-barselona-damoukideblobas-miemkhro [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-07 18:41:54 [post_modified_gmt] => 2017-05-07 14:41:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=128385 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 41 [max_num_pages] => 14 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => d0719458ef94ac6e57df9d01101ad9f3 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )